Babiš konečně porazil Pavla
Zajisté jste zaregistrovali, jak nám Andrej Babiš, spolu se všemi ministry a s poslanci vládní šestikoalice, dlouhé měsíce vtloukají do hlavy myšlenku, že prezident Petr Pavel je vůdcem opozice.
Co si o tom myslíte vy? Je vůdcem opozice náš pan prezident, nebo je jím někdo jiný? Podle exkluzivního průzkumu agentury NMS je to skutečně Petr Pavel. Vyjádřilo se tak 18 % voličů v naší zemi napříč politickým spektrem.
To asi není moc velké překvapení. Soudný člověk ale zpozorní, když se podívá na to, kdo se umístil hned za panem prezidentem. Ano, je to tak. 14 % hlasů dostal předseda vlády Andrej Babiš.
Ještě větším překvapením je výsledek u voličů hnutí ANO, nebo také ANOfertu, jak tuto partaj nazývají ti, kdo tuto stranu jednoho muže zrovna moc nemusí. Mezi těmito lidmi je nejvýraznější opoziční politickou osobností Andrej Babiš, který získal 22 % hlasů, zatímco ten „hradní rozvědčík“ jen 21 %.
Andrej Babiš může slavit. Konečně porazil Petra Pavla. Konečně mu to v něčem nandal. Jeho EGO se může zase tetelit blahem.
Všeobecně se totiž ví, že od okamžiku, kdy Petr Pavel porazil Andreje Babiše v bitvě o prezidentské křeslo, opustil poraženého kandidáta jeho klidný spánek, a tak nemůže snít o tom, jak jednou ovládne minimálně celou galaxii.
Po tomto vítězství možná zase na pár vteřin zadřímne a bude moci opět chvíli snít.
Vraťme se ale k tomu průzkumu. 23 % voličů podle toho, jak hlasovali, nerozumí tomu, jak se člověk stává „opoziční politickou osobností“. 14 % z nich proto dalo hlas Andreji Babišovi a po 3 % pak dali hlas Petru Macinkovi, Filipu Turkovi a Tomio Okamurovi.
Pojďme se ještě podívat, jak to s porozuměním toho, co znamená pojem „opoziční“, vypadá u voličů stran, které jsou zastoupené ve sněmovně.
Těch, kteří neví, co to „opoziční“ znamená, je v SPD 37 %, v ANO 30 %, v STAN 24 %, u Motoristů 19 %, u Pirátů pak 11 % a ve Spolu pouze 8 %.
Je to smutná vizitka naší společnosti. Smutná, ale zcela jistě ne překvapivá. Nakonec, současné složení vlády je toho důkazem.
Andrej Babiš ale může slavit. Konečně to v něčem nandal Petru Pavlovi. Podle svých voličů je nevýraznější opoziční politickou osobností. Podle svých voličů je nejen vůdcem ANO a vládní koalice, ale i vůdcem opozice.
Namítáte, že je to kravina? Tvrdíte, že je nesmysl, aby byl někdo současně vůdcem vládní koalice i opozice?
Máte to marné. V hnutí ANO platí zcela jiná pravidla a zcela jiná logika. Andrej Babiš může být současně vůdcem vlády i vůdcem opozice.
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