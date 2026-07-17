„Antibabiše“ si Babiš vykrmuje sám
Mimo jiné jsem se v ní dověděl následující: „Přečtěte si to po sobě. Nic než Antibabiš!🐂.“ (Svatopluk Labor) Pan Svatopluk není sám, kdo sdílí tento názor. Jeho příspěvek vzápětí „oplusovali“: Veronika Švancarová, Jarmila Motlová, Miroslav Vostrý, Rudolf Slovák, Václav Hucl, Vladimír Baumruk, Pavel Chmelík, Vic Skalický, Mirek Buchtík, Tomáš Veselý a Jana Králová.
Diskutérovi jsem napsal: „Prosím, připomeňte mi, co z tobo, co jsem o AB napsal, neodpovídá realitě. Rád se omluvím. Děkuji.“
Asi už tušíte, že odpovědi jsem se do zveřejnění tohoto blogu nedočkal.
Je to zvláštní. Jakmile si dovolíte připomenout něco, co se Andreji Babišovi zjevně „nepovedlo“, okamžitě vás jeho voliči osočí, že je to „antibabiš“.
Doptal jsem se AI na termín „antibabiš“ a dověděl jsem se následující: Zástupci hnutí ANO a někteří komentátoři používají termín „antibabiš“ jako pejorativní nálepku pro ostatní strany. Tvrdí, že opozice nemá vlastní pozitivní program a její jediná motivace je porazit Andreje Babiše.
Pro odpůrce Andreje Babiše představuje „antibabiš“ spíše symbolický program. Tyto strany a osobnosti spojuje snaha omezit vliv jeho podnikatelsko-politického impéria, ochránit nezávislost médií a udržet Česko pevně zakotvené v západních strukturách (EU a NATO).
Paradoxní je, že Andrej Babiš svým jednáním toho „antibabiše“ neustále vydatně krmí. Ukažme si to na jednom příkladu.
Je to teprve týden, co proběhl summit NATO v Ankaře. Pan Babiš s panem Macinkou nás půl roku krmili tím, co všechno brání tomu, aby na stejný summit jel prezident Petr Pavel.
Dnes už víme, že za tím vším byl strach, že díky své armádní kariéře ve strukturách NATO by prezident odsoudil do role statistů jak samotného premiéra, tak i oba ministry – obrany i zahraničí.
Pan premiér obsadil místo, které patří prezidentu republiky a stále tvrdí, že nám Petr Pavel dělal v Ankaře ostudu. No, myslím, že když to slyšel slovenský prezident pan Pelegriny, rozhodl se vše uvést na pravou míru. Veřejně promluvil o tom, jak se všichni divili, že Andrej Babiš sedí na místě, které mu nepřísluší, protože u stolu měl sedět prezident.
No a co dělal Andrej Babiš v Ankaře? Chlubil se, že seděl u stolu s prezidentem Vladimírem Zelenským a řešili spolu jídelníček v bulharštině, protože tam se prý žádné státnické věci neřeší. Vlastně to byl pro Andreje Babiše takový příjemný večírek, kde se s Monike dobře bavili.
Možná, kdyby s panem Zelenským místo o jídle raději pohovořil o tom, jak budeme Ukrajině i nadále pomáhat v jejím boji proti ruské agresi, byl by pozván na setkání evropských zemí, které společně s Ukrajinou založily „koalici antibalistické obrany“.
Jenže naše současná vláda, která se chová jako „šestiveslice bez kormidelníka“, už od svého zrodu dává hlasitě najevo, jak je jí osud Ukrajiny u zadele, protože oni se budou starat jen „o naše lidi“.
Proto se nedivme, že Česká republika nebyla přizvána. Pro ostatní země, které mají zájem pomoci nejen Ukrajině, ale chtějí zvýšit i bezpečnost celé Evropy, jsme se díky vystupování Andreje Babiše a ministrů jeho vlády prostě stali nedůvěryhodnými a neakceptovatelnými partnery.
Andrej se rád chlubí, jak má všechny v mobile. Už týden se ohání tím, že jen jeho jediného pozdravil Donald Trump podáním ruky. Prostě, bez něj se nic nepohne vpřed.
Když zjistil, že vznikla nějaká „koalice antibalistické obrany“, okamžitě se hlásil, že by do ní také chtěl. Dokonce už přispěchal s tím, jak by měla vypadat a co vše by měla řešit...
To, že nejsme součástí „koalice antibalistické obrany“ je smutný výsledek Babišovi snahy kličkovat jako králíček mezi požadavky politiků a voličů SPD i neschopnými ministry a „zmoštěnci“ Motoristů.
To, že nejsme součástí „koalice antibalistické obrany“ je další ukázkou toho, jak svědomitě Andrej Babiš s celou vládou krmí toho svého „antibabiše“.
Diskutér Svatopluk Labor a ti, co mu dali své plusy, kterými jsem dnes začínal, prozrazují, že to šéfovi „ANO“ většina jeho voličů stále baští, což je na tom všem to nejsmutnější.
Pokud tito lidé nepochopí, kam nás vláda jejich oblíbence táhne, pak ANO, nebude LÍP, jak tvrdí Andrej Babiš, ale bude jen a jen HŮŘE a HŮŘ.
To není „antibabiš“, to je jen obyčejná věcná kritika způsobů, které k ovládání naší země používá, či spíše zneužívá, Andrej Babiš.
Vlastík Fürst
Dědečku, já ti to ošetřím
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Vlastík Fürst
Hradní rozvědčík nám dělá ostudu
Už je to tak. Dokonce i Andrej to říká. Pan prezident má z ostudy kabát. Horší, že ostudu nedělá jen sobě, ale i nám, celé naší vlasti.
Vlastík Fürst
Škoda, že v tenise neexistuje remíza
Zítra proběhne ve Wimbledonu ženské finále, které, ať už dopadne jakkoliv, přinese radost každému českému fandovi tenisu. Jednu finalistku ale zarmoutí.
Vlastík Fürst
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Vlastík Fürst
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