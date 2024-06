Andreji, ty jsi komik

Nikdy bych nevěřil, že Andrej Babiš umí být i vtipný. Přesto mne ve čtvrtek dobře pobavil. Nevěříte? Věřte. Možná nechtěně pronesl vtip, který se hned tak neslyší.

Pokud nejste z Prahy, jméno Ondřej Prokop vám asi nic neříká. Tento pražský politik z hnutí ANO sice na rozdíl od Andreje Babiše mluví dobře česky, ale obsahem svých tvrzení si se svým šéfem v ničem nezadají.

Kdysi se říkávalo: „Lže, jako když Rudé právo tiskne.“ Ondřej Prokop se podle serveru Novinky.cz naposledy omlouval za 31 nepravdivých tvrzení řediteli Hlídače státu Michalu Bláhovi.

Pan Prokop, předseda pražského ANO, například tvrdí, že je u nás milion ukrajinských uprchlíků. Drobně se spletl – jen asi o šest set šedesát tisíc.

Na adresu prezidenta Petra Pavla a části koaličních politiků zase prohlásil: „Jak pan prezident, tak Piráti, STAN a část Spolu veřejně říkají, že jsou pro ztrátu práva veta. Já si myslím, že je to vlastizrada...“

Podobně jako jeho nejvyšší šéf Andrej Babiš má řešení na vše. Tvrdí, že by dokázal vyřešit problém s důchody. Prostě by motivoval seniory k tomu, aby pracovali déle a zalepili tím díry v rozpočtu po těch, kteří už pracovat nemohou.

Má řešení i na pražská parkovací místa. Pokutoval by všechny řidiče, kteří parkují v Praze a nemají na značce ono „A“. Nějak pozapomněl, že poznávací značka už dávno nic nevypovídá o místě bydliště majitele vozidla. Škoda, že to neprošlo, to bych pak v Praze mohl bez problémů parkovat i já. Poznávací značka mého auta „A“ má, i když jsem z Brna.

V těch nesmyslech, které vyprodukoval, by bylo možné pokračovat ještě hodně dlouho. V jeho případě totiž platí „co slovo, to perla“.

A čím mne rozesmál Andrej Babiš? Jak se proměnil z politika v komika? Předseda hnutí ANO o svém podřízeném prohlásil: „Pan Prokop by se měl soustředit na pražskou komunální politiku a neměl by vůbec řešit nějaké celostátní věci, protože si nemyslím, že má nějaké předpoklady k tomu, aby se vyjadřoval k věcem, ke kterým se vyjadřuje. My mu to na předsednictvu určitě doporučíme...“

Tak to od Andreje sedí. Nepřekvapuje mne, že panu Prokopovi neradí, aby přestal lhát. To by mu odpověděl, ať si nejdříve zamete před vlastním prahem.

Jeho výzva, aby pan Prokop mluvil jen o tom, čemu rozumí, zní z úst Andreje Babiše opravdu komicky. Přemýšlím, o čem by asi tak mohl mluvit autor tohoto moudra, kdyby se jím měl sám řídit. Něco mne napadá, ale raději si to nechám pro sebe.

Jak jsem psal v úvodu, nikdy jsem si nemyslel, že mne Andrej Babiš rozesměje. Stalo se. Andrej mne dobře pobavil a dokázal, že je prostě komik. Jeho vtip, který je možná dílem nechtěného, prostě nemá chybu.