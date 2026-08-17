Andrej Babiš na horách
V sobotu vyrazil Andrej Babiš se svým „křovím“, tedy s ministry Alešem Juchelkou a Karlem Havlíčkem, na Lysou horu. V početném doprovodu byli i technici, fotografové a kameramani, kteří vše zaznamenávali pro Andrejův „fanklub“.
Akce byla připravována několik měsíců. Cílem bylo z ní vytěžit co možná nejvíce politických bodů. Jenže to by nemohlo jít o Andreje, který se stále častěji chová jako neřízená střela. Místo obdivu celého národa, že máme stejně statného vůdce, jako Rusové v Putinovi, je z toho velké fiasko.
Nebylo možné si nevšimnout, že Andrej Babiš vyrazil do hor jako někteří čeští turisté do Alp. Tedy bez jídla a pití, jen tak, nalehko. Vše potřebné mu totiž nesli jeho věrní „šerpové“ Karlík a Aleš.
Zatímco obyčejný turista obdivuje krásu přírody, raduje se z čistého vzduchu, poslouchá zpěv ptáků, kukání kukaček a rozhlíží se, zda nenarazí na zatoulaného medvěda, pan premiér na to jde zcela jinak.
Možná má pocit, že je Lysá hora málo lysá, a tak v této CHKO rve kytky i s kořeny a má přitom pocit, že tím pomáhá přírodě. Pokud si z něj vezmou příklad jeho voliči, bude tato hora brzy doslova lysá.
Na vrcholu „velehory“ pak křepčí u své oblíbené muziky, a ještě to pak sdílí na sociálních sítích.
Představme si, že by se něco podobného podařilo tomu „rozvědčíkovi na Hradě“. Umíte si představit ten kravál, co by spustili věrní voliči ANO?
To nejhorší na tom ale je reakce Andreje Babiše. Když ho lidé, kteří mají rádi přírodu a netouží po tom, aby byla Lysá hora nejen bez stromů, ale ještě k tomu i bez jakékoliv zeleně, upozornili, že v CHKO se kytky netrhají, jeho reakce byla: „Tak zaplatím pokutu!“
To je u tohoto premiéra typický přístup k životu. Zákony ho nezajímají. Má dost peněz, aby se vykoupil z každého maléru. Pokud se ale najde soudce, nebo státní zástupce, který se uplatit nedá, tak je to „kampáň“. Protože normální je přece vzít úplatek a zamést problém pod koberec.
A pro ty, co teď mají chuť spustit to své „stoka“ nebo „bitcoin“, jen drobnou poznámku. Všude tam policie koná ve spolupráci se státním zastupitelstvem a soudy. To jen pan premiér a jeho voliči žijí s pocitem, že na nemajitele Agrofertu jsou soudy krátké. Stačí přece prohlásit: „Já zaplatím!“ Jeho voličům to stačí.
Důkazem je kauza Čapí hnízdo. Jakmile si Andrej Babiš uvědomil, že spáchal trestný čin, dotaci vrátil. Jeho voliči od té doby tvrdí, že přece nic neukradl, když lup vrátil, jakmile zjistil, že se o tom ví.
Na Lysou horu jsem chodil sedm let třikrát týdně. Bylo tam krásně po celý rok. Nejkrásnější výšlapy byly v zimě, když napadlo hodně sněhu a člověk nepotkával zástupy. Proto vím, jak rádi mají skuteční turisté takové „horolezce“, jako je Andrej Babiš.
Asi to nejspíše tušíte i vy, tedy, pokud nejste jeho voličem a fanouškem.
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