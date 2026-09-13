A. Schillerová konečně jednou řekla pravdu
Vzpomínáte, jak nám paní Schillerová, tehdy ještě opoziční poslankyně, před loňskými volbami tvrdila, že mají v šuplíku připravený dokonalý státní rozpočet? Na podzim se pak ukázalo, že v šuplíku mají jen sliby.
Pamatujete si, jak nám špičky ANO tvrdily, že když vyhrají, přeprodají Izraeli objednané stíhačky? A dnes?
Alena Schillerová se také dušovala, že na rozdíl od Fialovy vlády, ta jejich daně zvyšovat nebude. To už také neplatí.
Ze strany hnutí ANO zaznívaly sliby, že po volbách už Ukrajina od České republiky nedostane ani korunu a Andrej Babiš si notoval s Tomio Okamurou, že po volbách se budou všichni Ukrajinci pakovat domů. Vzpomínáte? V tomto případě je dobře, že svým voličům opět lhali.
Ve výčtu těch „vládních lží“ by se dalo pokračovat a slova z úvodu je proto možné vztáhnout na celou vládní šestikoalici, protože lhali i Motoristé sobě. Například, když slibovali vyrovnaný rozpočet a pohlídání Babiše.
Teď se ale blýská na lepší časy. Na předvolebních billboardech paní Alena Schillerová mluví pravdu. Stojí tam slib: „Brno bude zase makat“. Myslím, že je to pravda, která ale bude Brňáky bolet, pokud se u nás ANO dostane k moci.
Jak to myslím? Dříve Andrej Babiš sliboval, že bude makat vláda. No, jak maká, a hlavně na čem, to vidí každý rozumný člověk – na prvním místě je byznys předsedy vlády a tím nemyslím jen Agrofert, ale i další firmy, například ve zdravotnictví...
Allena Schillerová ale slibuje, že bude makat Brno. No a Brno, to jsou všichni jeho obyvatelé, studenti, zaměstnanci brněnských firem...
Ti všichni budou muset v budoucnu víc makat, aby se uživili, protože jim větší kus platu ukrojí zvýšení daní.
Pokud mají hypotéky, tak se také budou muset více prohnout, protože i ty podle ekonomů ještě podraží.
Vzhledem k tomu, jak vypadá výhled cen energií, tak nové vedení města čeká zdražení MHD, svozu odpadů atd...
V tom, co vše se nám prodraží, by se dalo pokračovat. Za mnohé vláda může, něco ale neovlivní, ani kdyby chtěla. Navíc si nemyslím, že se to „bude zase makat“ týká jen Brna, odkud tato pávice pochází.
Jsem rád, že paní Schillerová konečně jednou řekla pravdu a nelhala. Jen se obávám, zda je to skutečně nový trend v hnutí ANO, nebo je to jako s tím Rudým právem, že se prostě jen spletla a zítra už se ona i ANO zase vrátí k normálu.
Vlastík Fürst
Čo robkáš?
Patříte k lidem, kteří žijí v neustálém stresu, protože byli vychovaní v přesvědčení, že musí stále něco dělat a být neustále v pohybu? Máte problém se na chvíli zastavit a vychutnávat si život?
Vlastík Fürst
Představ si, ona mne neposlechla!
„Já jí říkala nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, ale ona to nedělala“, stěžovala si moje vnučka.
Vlastík Fürst
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Pokud jezdíte autem, určitě jste nemohli přehlédnout, jak vláda plní své předvolební sliby a postupně zlevňuje cenu pohonných hmot.
Vlastík Fürst
Ten na zemi nemusí být opilý nebo sjetý
Kamarádka jela na otočku do Brna, kde potřebovala něco vyřídit. Bylo to rychlé, a tak spěchala na vlak, aby se vrátila domů.
Vlastík Fürst
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