Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

A. Schillerová konečně jednou řekla pravdu

Vlastík Fürst VIP
„Lže, jako když Rudé právo tiskne a pravdu řekne, jen když se splete“, říkávalo se v době, kdy tu ještě vládla jedna strana. Dnes by to byl pravdivý popis většiny stran.

Vzpomínáte, jak nám paní Schillerová, tehdy ještě opoziční poslankyně, před loňskými volbami tvrdila, že mají v šuplíku připravený dokonalý státní rozpočet? Na podzim se pak ukázalo, že v šuplíku mají jen sliby.
Pamatujete si, jak nám špičky ANO tvrdily, že když vyhrají, přeprodají Izraeli objednané stíhačky? A dnes?
Alena Schillerová se také dušovala, že na rozdíl od Fialovy vlády, ta jejich daně zvyšovat nebude. To už také neplatí.
Ze strany hnutí ANO zaznívaly sliby, že po volbách už Ukrajina od České republiky nedostane ani korunu a Andrej Babiš si notoval s Tomio Okamurou, že po volbách se budou všichni Ukrajinci pakovat domů. Vzpomínáte? V tomto případě je dobře, že svým voličům opět lhali.

Ve výčtu těch „vládních lží“ by se dalo pokračovat a slova z úvodu je proto možné vztáhnout na celou vládní šestikoalici, protože lhali i Motoristé sobě. Například, když slibovali vyrovnaný rozpočet a pohlídání Babiše.

Teď se ale blýská na lepší časy. Na předvolebních billboardech paní Alena Schillerová mluví pravdu. Stojí tam slib: „Brno bude zase makat“. Myslím, že je to pravda, která ale bude Brňáky bolet, pokud se u nás ANO dostane k moci.
Jak to myslím? Dříve Andrej Babiš sliboval, že bude makat vláda. No, jak maká, a hlavně na čem, to vidí každý rozumný člověk – na prvním místě je byznys předsedy vlády a tím nemyslím jen Agrofert, ale i další firmy, například ve zdravotnictví...

Allena Schillerová ale slibuje, že bude makat Brno. No a Brno, to jsou všichni jeho obyvatelé, studenti, zaměstnanci brněnských firem...
Ti všichni budou muset v budoucnu víc makat, aby se uživili, protože jim větší kus platu ukrojí zvýšení daní.
Pokud mají hypotéky, tak se také budou muset více prohnout, protože i ty podle ekonomů ještě podraží.
Vzhledem k tomu, jak vypadá výhled cen energií, tak nové vedení města čeká zdražení MHD, svozu odpadů atd...
V tom, co vše se nám prodraží, by se dalo pokračovat. Za mnohé vláda může, něco ale neovlivní, ani kdyby chtěla. Navíc si nemyslím, že se to „bude zase makat“ týká jen Brna, odkud tato pávice pochází.

Jsem rád, že paní Schillerová konečně jednou řekla pravdu a nelhala. Jen se obávám, zda je to skutečně nový trend v hnutí ANO, nebo je to jako s tím Rudým právem, že se prostě jen spletla a zítra už se ona i ANO zase vrátí k normálu.

Autor: Vlastík Fürst | neděle 13.9.2026 9:39 | karma článku: 24,20 | přečteno: 524x
Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Další články autora

Vlastík Fürst

Čo robkáš?

Patříte k lidem, kteří žijí v neustálém stresu, protože byli vychovaní v přesvědčení, že musí stále něco dělat a být neustále v pohybu? Máte problém se na chvíli zastavit a vychutnávat si život?

11.9.2026 v 10:08 | Karma: 15,22 | Přečteno: 195x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Představ si, ona mne neposlechla!

„Já jí říkala nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, ale ona to nedělala“, stěžovala si moje vnučka.

9.9.2026 v 9:23 | Karma: 26,53 | Přečteno: 1717x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Nafta i benzín už jsou skoro zadarmo

Pokud jezdíte autem, určitě jste nemohli přehlédnout, jak vláda plní své předvolební sliby a postupně zlevňuje cenu pohonných hmot.

4.9.2026 v 9:19 | Karma: 40,49 | Přečteno: 3159x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Ten na zemi nemusí být opilý nebo sjetý

Kamarádka jela na otočku do Brna, kde potřebovala něco vyřídit. Bylo to rychlé, a tak spěchala na vlak, aby se vrátila domů.

1.9.2026 v 9:42 | Karma: 29,79 | Přečteno: 964x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Premiér Babiš nečte svodky?

Už nějaký čas rezonují v našich i polských médiích zprávy o tom, že se Rusko pokouší narušit vztahy obou našich zemí.

30.8.2026 v 9:31 | Karma: 35,79 | Přečteno: 1447x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna
10. září 2026  17:15

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
7. září 2026  15:59

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI
8. září 2026  6:02

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...

Desítky lidí museli ošetřovat záchranáři na vinobraní ve Znojmě a v Mikulově

ilustrační snímek
13. září 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle...

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3
vydáno 13. září 2026  12:27

Na zrekonstruovaném náměstí Jiřího z Poděbrad se konalo tradiční zářijové Vinobraní.

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3
vydáno 13. září 2026  12:27

Na zrekonstruovaném náměstí Jiřího z Poděbrad se konalo tradiční zářijové Vinobraní.

vydáno 13. září 2026  12:26

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3479
  • Celková karma 27,61
  • Průměrná čtenost 814x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet