Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

21. srpen ve stínu toaletního papíru

21. srpna 1968 nebylo příjemné ráno, když mne starší bratr budil slovy: „Vstávej, Rusi nás okupujou!“

Nevěřil jsem mu.
Přestože jsem vyrůstal v rodině, která se soudruhy neměla hřejivé vztahy, byl jsem už od mala vystaven každodenní „mediální masáži“ týkající se hrdinné Rudé armády. Proto jsem si v těch desíti letech neuměl představit, že stejná armáda, která nám přinesla svobodu, nás teď o ni připravuje...

A jak se 21. srpen letos dostal do stínu toaletního papíru? Zásluhu na tom má Tomio Okamura. Strávil dvanáct let v opozici a asi by v ní byl i nadále, kdyby se v minulém roce se nedohodl s Andrejem Babišem, že si navzájem podrží poslaneckou imunitu.
Díky tomu je už skoro rok předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na tomto postu se nejvíce zviditelnil, když držel štafle svému podřízenému, který na jeho příkaz sundával z budovy PS vlajku Ukrajiny.
Nedávno také odletěl do Číny, aby tam zařídil investice pro naše byznysmeny. Jako na potvoru Čína v době jeho návštěvy zařadila automobilku Tatra Truck na sankční seznam.

V tomto týdnu ale udělal Tomio Okamura poprvé během své politické kariéry něco, čím prospěje celé naší vlasti. Doposud jeho strany (Úsvit přímé demokracie, později SPD) jen těžily finanční příspěvky ze státního rozpočtu, aniž by pro náš stát byly jakýmkoliv přínosem.
Teď se ale vše změnilo, když Tomio Okamura vyřešil zásadním způsobem problém, který tížil celý národ. Díky jeho úmorné i úporné snaze už ve vlacích ČD nenarazíte na WC, kde by chyběl toaletní papír. Tomio si získal vděk každého občana České republiky a jeho záslužné práce si všímala i zahraniční média.

Bylo by to vše úsměvné, kdyby se to vše nestalo v týdnu, kdy si připomínáme sovětskou okupaci, do které jsme se probudili 21. srpna 1968.
V roce 1968 jsem patřil mezi lidi, kteří si neuměli představit, že by nás Sovětský svaz mohl okupovat. Dobrovolně povinně mu v tom musely pomáhat i další armády Varšavské smlouvy.

Dnes si tuto smutnou událost připomínáme. Smutné je, kolik lidí si dnes odmítá připustit myšlenku, že je Rusko nebezpečím i pro naši vlast. Jejich počet neustále roste. Stává se tak nejen zásluhou Okamurovy SPD, která u nás šíří ruskou propagandu, ale i alibistického premiéra, který si to nechce rozházet se svými voliči.

Nechci znovu zažít ráno, kdy uslyším: „Vstávej, Rusi nás okupujou!“ Proto bych přivítal, kdyby lidé v čele našeho státu řešili raději otázku naší bezpečnosti než problém, že nějaký kámoš Tomia nasedl do vlaku ČD a v jeho vagonu zrovna na WC nebyl toaletní papír.

Okamurova kauza s toaletním papírem by byla úsměvná, kdybychom nežili v době, kdy celá Evropa hledá způsob, jak zvýšit naši obranyschopnost, ale současná vládní a parlamentní šestikoalice raději řeší toaletní papír ve vlacích pro „naše lidi“.

Autor: Vlastík Fürst | pátek 21.8.2026 9:22 | karma článku: 6,52 | přečteno: 70x

Další články autora

Vlastík Fürst

Pečené „barefootky“

Věřil jsem, že s vnučkou stihneme nakoupit ještě před tím, než přijde bouřka. No, zmýlil jsem se. Nestihli jsme to.

19.8.2026 v 9:18 | Karma: 19,37 | Přečteno: 309x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Andrej Babiš na horách

Pokud vyrazí Petr Pavel na festival nebo fotit na F1, okamžitě se strhne lavina výčitek, že místo toho, aby něco dělal, tak se jen předvádí.

17.8.2026 v 9:17 | Karma: 28,95 | Přečteno: 632x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Mládenec s bílou hůlkou

Spoustu věcí ve svém životě můžeme ovlivnit. Jsou ale i takové, které nás překvapí, a my už pak můžeme jen ovlivňovat a mírnit jejich následky.

16.8.2026 v 9:18 | Karma: 19,98 | Přečteno: 326x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Jsem rasista a ještě fuj!

Jak se z vás stane rasista, a ještě k tomu fuj? Netušil jsem, že je to tak snadné. Tedy alespoň zde, na blogu iDNES.cz.

14.8.2026 v 9:19 | Karma: 26,92 | Přečteno: 764x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Babiš konečně porazil Pavla

Dlouho se zdálo, že český premiér, Slovák Andrej Babiš, nemá šanci porazit prezidenta Petra Pavla. Teď se mu to konečně podařilo.

9.8.2026 v 9:19 | Karma: 37,48 | Přečteno: 3096x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 18. srpna 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)
13. srpna 2026  12:12

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...
16. srpna 2026

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)
19. srpna 2026

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze...

Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu

Tatra T3 ev. č. 6312 prošla renovací do podoby z roku 1975. Už v sobotu 22....
20. srpna 2026  14:02

Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...

Na krajské silnice nemáme dost peněz, stěžuje si na přístup vlády Netolický

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje (2021)
21. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Pardubický hejtman Martin Netolický (3PK) odmítá tvrzení, že kraje mají na účtech dostatek volných...

Živě: Dvanáct finalistů bojuje o titul Anděl mezi zdravotníky!

21. srpna 2026  9:05

U Navona Records vychází Summerovo album, které nahráli Baborák, Špaček a Sekera

21. srpna 2026

Hradozámecká noc se zaměří na šlechtu a cestování, otevře i kostel v zaniklé obci

Zámecká zahrada s reliéfem Neptuna.
21. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Sedm významných památkových objektů se na Vysočině v sobotu 22. srpna zapojí do letošního ročníku...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3471
  • Celková karma 26,81
  • Průměrná čtenost 813x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.