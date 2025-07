Skrytý život panenek

Byly mi asi čtyři roky, když jsem s dědou a babičkou odjela do lázní. Všechno bylo skvělé, jenže jsem si zapomněla doma svou panenku. A hrozně se mi po ní stýskalo.

Tak moc, že jsem utrhla pár stébel trávy a upletla si maličkou panenku z trávy. Byla malá, jednoduchá, pěkně zelená – a hlavně byla moje. Už jsem si zase měla s kým hrát. A svět byl hned o něco lepší.

Čas plynul. Už chodím do školy a panenek mám doma spoustu. Trávová není potřeba. Ráda si s nimi hraju. Všechny mě něco naučily. Třeba že když panence ustřihnu vlasy, už jí nikdy nenarostou zpět. (Doufala jsem, že ano…) A že to nejde ani zamaskovat. A že rodiče mají velmi zvláštní výraz, když to zjistí.

Zjistila jsem taky, že plastové panenky mají tvrdé nohy, jsou docela veliké a celkem nepohyblivé.

A tak jsem vzala drátek, natvarovala ho, omotala ho nití a vzniklo první tělíčko – lehké, měkké, malé. V další verzi už panenka dostala i vlasy a postupně přibývaly další. Každá byla jiná, některá hubená, jiná silnější.

Pak jsem jela na prázdniny k sestřenici. A uviděla jsem ji – panenku Barbie. Ale ne obyčejnou! Tahle měla klouby, mohla ohýbat kolena i lokty. Byla tak pohyblivá, že jsem ji nemohla dostat z hlavy. Chtěla jsem taky takovou.

Znovu jsem tedy vzala drátky a pustila se do práce. Udělala jsem jednotlivé díly: ruce, nohy, trup a hlavu. Každý kousek měl na konci malé očko, které jsem propojila s dalším. A pak jsem zase všechno ovinula nití. A bylo to. Moje první panenka s klouby!

Každá panenka měla jméno a vlastní charakter. Byly to silné osobnosti. Žily své příběhy, měly radosti i trápení. Hrála jsem si s nimi celou dobu, co jsem chodila na základní školu.

Bydlely v domečcích, které jsem jim vyráběla z papírových krabic. Měly okna, rozdělené místnosti, nábytek, postýlky, televizi i záchod. Jeden domeček jsem dokonce udělala celý ze dřeva. Všechny ty domky jsem pak uložila do velkého šuflete, které zajíždělo pod mou postel. Vypadalo to jako malé město. Každý byt měl své obyvatele a svoje tajemství.

A jejich svět nebyl jen hra. Byl to svět plný dramatu. Někdy mezi sebou měly hádky, jindy velká smíření. Někdy slavily, jindy zachraňovaly jedna druhou.

A pak přišla panenka jménem Topolína. Měla krátké vlásky, byla ještě o něco menší než ostatní. A hlavně – byla odvážná. Vyrobila jsem jí také vlastního koně a její domov byl květináč s hustým porostem, jako malý divoký les.

Docela by mě zajímalo, jestli ji tam někdy objevili mí rodiče, když zalévali květiny. Kdo ví. Zeptám se jich…

Topolína byla trochu samotářka a někdy se s ostatními dostala do sporu. Bojovala za pravdu, a i když dobro a zlo střídalo role, nakonec dobro vždycky zvítězilo.

Možná už jsem byla velká na hraní. Ale neřešila jsem to. Bylo mi třináct a večer jsem si lehla do postele. Věděla jsem, že tam dole pod postelí nejsou jen krabice a drátky omotané nití.

Napínám uši. Slyším je. Šeptají. Dělají si ze mě šoufky. Předstírají, že jsou neživé, abych si s nimi hrála a vše za ně vymýšlela. Ale já vím, že žijí. Jenže jakmile se na ně podívám, okamžitě ztuhnou a tváří se, jako by se nikdy nepohnuly.

Teď! Vyskakuju z postele a vysouvám šufle. Všechno vypadá jako vždycky. Achjo, nepamatuju si přesně, jak stály předtím… ale něco se změnilo. Určitě!

Někdy jsem seděla celá napnutá u toho šuflete, nahlížela škvírkou a čekala, že je načapám. Nikdy se mi to nepovedlo. Jsou moc chytré. A živé! Jen to skrývají.

Dnes je mi o dost víc. Už si s panenkami nehraju. Ale občas na ně myslím. Vím, že jsou pořád tam – na půdě, kam jsme je kdysi přesunuli. Jsou možná trochu zaprášené, možná s trochu víc popuštěnými nitkami… ale určitě žijí dál svůj tichý, dobrodružný život.

Měla bych se tam potají vydat. Třeba je konečně nachytám. A zjistím, jak opravdu žijí. Třeba mi to přání konečně splní…

A společně se nad tím vším usmějeme.