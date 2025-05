Jak jsem začala „kvílet“

Ani nevím, co mě přesně přivedlo k tomu, abych začala stáčet papírové proužky do tvarů a obrázků. Možná to byla knížka, která na mě někde vykoukla, nebo obrázek, který mě zaujal natolik, že jsem začala pátrat dál.

Anebo snad krátké zastavení v papírnictví, kde mě zaujala malá dětská sada na quilling. Těžko říct, co bylo první. Ale vím jistě, co mě přitáhlo – jemnost té techniky, možnost vytvářet něžné detaily z obyčejného papíru a chuť tvořit. A tak jsem se pustila do objevování quillingu, neboli papírového filigránu. Začínala jsem jednoduše. Zkoušela jsem základní tvary a pozorovala, jak se papír pod prsty proměňuje. První vznikla řada vážek, mých oblíbených, křehkých bytostí s nádechem kouzla. Pak přišla inspirace z knížek a přibyla další zvířátka. A protože bylo nejjednodušší nalepit výtvory na papír jako přáníčka, začala jsem právě s nimi. Navíc jimi mohu potěšit své přátele. Jenže mi to nestačilo. Chtěla jsem víc. Něco většího, propracovanějšího. A tak vznikl vějíř. A také obrázek s makovicí a klasy obilí. Každý z těchto kousků je malou meditací, návratem k sobě – do světa, kde čas plyne jinak, kde se všechno zpomalí a je tak, jak má být. Určitě ten pocit znáte… Nedávno mě v obchodě s výtvarnými potřebami rozesmála prodavačka, když quilling nazvala „kvíling“. Odtud už byl jen krůček ke slovesu „kvílet“. Tak jsme tomu doma začali říkat po svém – kvílení. A já jsem se stala kvíličkou. Trochu jako ty starověké plačky. Ale zatímco ony kvílely pro smutek, já si kvílím pro radost. V tichosti, s úsměvem a soustředěním. Quilling je pro mě, stejně jako další tvořivé aktivity, protipólem mé hlavní činnosti, výuky tai chi. Miluji práci s lidmi, učení a předávání zkušeností. Ale občas potřebuji zpomalit úplně. Být chvíli sama. Beze slov a bez pohybu. Nechat se unášet proudem tvořivosti. I proto se k výtvarné tvorbě opakovaně vracím. Je to můj způsob zklidnění, naslouchání vnitřnímu světu a jeho vyjádření jiným jazykem. Z papírových proužků vznikají poetické obrazy, promlouvají ke mně stejně tiše a hluboce jako umění tai chi. Nevím, jak dlouho se budu quillingu věnovat. Ani kam mě tahle cesta zavede. Ale možná právě to nevědění je na tom to nejkrásnější. Je to možnost nechat se vést, objevovat a radostně si kvílet. 3 fotografie