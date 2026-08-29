Co mě učí Micinka o Tai chi
Nedávno jsem četla článek o tom, že kočičí vrnění možná není jen projevem spokojenosti. Vibrace, které při něm vznikají, mohou mít význam i pro samotné kočičí tělo a jeho regeneraci.
A pak, když jsem stála v meditaci Taiji (Tai chi), mi došlo, že jsem v určitém smyslu jako naše Micinka.
Při meditaci vestoje se zdánlivě nic neděje. Jen stojíme. Ve skutečnosti ale tělo neustále jemně pracuje. Svaly jsou lehce zapojené a zároveň se uvolňují. Při této meditaci hledáme a udržujeme co nejpřirozenější nastavení těla, aby nebylo stagnující ani tvrdé. Někdy se objeví i jemné chvění nebo vibrace. Nevytváříme je záměrně. Mohou se objevit samy, když zaujmeme správné postavení těla.
V čínských cvičeních se s vibracemi běžně pracuje. Například v některých technikách čchi kungu je vytváříme pomocí hlasu a dechu nebo poklepáváním na tělo. Přiznám se, že právě tato cvičení mě nikdy příliš nelákala. Proto jsem je ani moc nevyhledávala. Ale souvislost s kočičím předením mi dává jiný pohled. Najednou v nich vidím něco, co pro mě dříve nebylo tak zřetelné. A tak jejich význam přehodnocuji.
Nyní si při meditaci vestoje často vzpomenu na Micinku. Představa Micinky mě napojí na měkký a živý pocit tady a teď – pocit živého, dýchajícího a jemně vibrujícího těla.
Nic dalšího není nutné vymýšlet. Jen v klidu být a nechat energii plynout. Micinko, jsi můj vzor.
Vlasta Pechová
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Vlasta Pechová
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Vlasta Pechová
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