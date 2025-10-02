Jak se velmi lehce můžete stát rukojmím řidičů cestovní kanceláře Čedok
Měli jsme z Věličky u Krakova jet do Ústí nad Labem a potom přes Prahu do Českých Budějovic. Jenomže řidiči to vzali přes Ostravu a po několika hodinách bylo jasné, že to bude dlouhá cesta. Při jedné předávce řízení bylo slyšet řidiče, který přebíral volant jak se vyjádřil na účet svého kolegy, že sice vybral na kilometry stejnou cestu, ale s tak pomalým průjezdem, že on sám už teď tu časovou ztrátu nedožene.
Zkrátím to. Nakonec jsme místo do Ústí mířili nejdřív do Prahy na Černý Most.
Řekla jsem si fajn, alespoň budeme my „Pražáci“ dřív doma.
Zastávky metra jsou cca 500-800 m od sjezdu z jižní spojky. Řidiči by pak velmi jednoduše mohli bez zajížďky pokračovat kolem metra dál směrem na dálnici do Ústí. Tam totiž vezli dva účastníky zájezdu.
Požádala jsem tedy řidiče, zda by nám, cestujícím z nástupního místa Praha mohli u metra zastavit a nechat nás vystoupit.
Řidič za volantem mi dost arogantně sdělil, že ON nemá čas nikam zajíždět, nebude se o tom se mnou vúbec bavit a že jedeme rovnou do Ústí. Nepomohlo ani ukázat jim kratičkou cestu k metru na aplikaci Mapy.cz.
Těsně před Prahou udělal řidič ještě malou přestávku na benzínce. Naivně jsem si myslela, že se podívá do navigace, ujistí se, že žádná další ztráta času nehrozí a u metra Černý most nebo Rajská zahrada nás vyloží. Případně nám zastaví u metra v Letňanech.
Nestalo se. Řidič minul odbočku k metru a najel rovnou na dálnici do Ústí a pokračoval dál.
To bylo v 19.00 hod. večer a my už jsme v tu dobu seděli v autobuse sedm a půl hodiny. Díky neochotě řidičů museli i všichni „Pražáci“ nedobrovolně jet ještě z Prahy do Ústí a hned zpátky do Prahy. 180 km a dvě a čtvrt hodiny zbytečné jízdy.
Teprve po návratu do Prahy nás u Hlavního nádraží konečně pustili ven.
Bravo páni řidiči. To se vám povedlo. Jen nechápu proč jste si nás „Pražáky“ na tuto zajížďku museli vzít jako rukojmí.
Po této zkušenosti vám přátelé cestovní kancelář Čedok rozhodně nedoporučuji. Já už tedy nic podobného riskovat nebudu. Bůh ví, kam by mě jejich řidiči mohli unést příště.
