Zomrel geniálny liečiteľ a či šarlatán? Mne pomohol v najťažších chvíľach života.
Popŕchalo, všetko bolo mokré a klzké, v hlave mi znelo „na verchnij vchod nenastupaj, pružiny lamajutsa“, a tak som sa napriamil a zdvihol ľavú nohu, aby som dlhším krokom prekročil ten horný vstup vzduchu. Čižma sa mi však na pravej nohe skĺzla po mokrom povrchu lietadla a už som letel z výšky asi dva a pol metra z predkrídla priamo na betónovú plochu. „Debil, si prvý čo z toho spadneš,“ bleslo mi hlavou. Bác a som dolu. Rus práve zoskakuje z výšky asi metra na konci krídla a uteká ku mne. Nič zvláštne necítim, dopadol som na bok na pravú nohu (po dĺžke, nie na chodidlo). Posadím sa a zrazu vidím, ako mám nohu asi pod uhlom 80 stupňov neprirodzene k telu. Snáď je to len vykĺbené v bedrovom lôžku. Bolo asi 11 hodín v poslednú sobotu trojmesačného preškolenia na MiG-29 V Lugovoj v Kazachstane, posledný pracovný deň sedem dní pred odletom domov. Ja som sa dolámal a skončil V Alma Ate ( Almaty) v 7. okruhovom gospitale spolu s vojakmi z Afganistanu. Zlomenina bola veľmi vážna, krčok bedrového kĺbu a celá stehenná kosť po dĺžke asi 30 cm. Prelet vrtuľníkom, v ktorom som mal sólo, ležiac na podlahe v plátenných nosidlách za sprievodu kamoša Láďu Brabca, ktorého vyslali ako sprievod so mnou, rýchla snímka pravej stehennej kosti, zamračené vyhodnotenie môjho stavu: „Máš to trošku zložitejšie, ako som predpokladal, mám v Alma-Ate výborného kamaráta, tiež sa volá Vladimír ako ty, ten ti naloží Elizarovský aparát, budeš môcť pri liečení chodiť… takže ťa prevezieme k nemu.“ Znova čakanie na transport, pre zmenu lietadlom An-26. Do Siedmej okruhovej nemocnice v Alma Ate som sa dostal asi o 21.00 h, teda 11 hodín po tom nerozvážnom kroku na šmykľavom lietadle. Primár v zariadení nebol, prijal ma jeho zástupca, kapitán Miškin: „Ahoj, Vladimír, vieš rusky?“ Povedal som, že trošku, nechcelo sa mi komunikovať. Prezrel snímku, ktorú mi pribalil plukovník vo Frunze, po chvíľke jej štúdia proti svetlu mi oznámil, že mám zlomeninu bedra po dĺžke aj s posunutím hlavice kĺbu. Musia mi zatiaľ natiahnuť nohu závažím, aby to prestalo bolieť. Zavesiť závažie? To som videl v nejakom filme, na čo ho ale zavesia? „Prevŕtame ti nohu vrtákom, na to dáme takú podkovu a lankom cez kladku ti zavesíme potrebné závažie, ktoré vynuluje silu tvojho stiahnutého stehenného svalu, okamžite ťa noha prestane bolieť.“ Priniesli mu obyčajnú vŕtačku, akú mám doma, šedo-modrú, takú do ruky. „Týmto? pýtam sa neveriacky, čím mi to umŕtvite?“ Obavy boli na mieste, do vŕtačky totiž uchytil asi 20 centimetrov dlhý a na konci zošikma skosený drôt. „Si vojak, určite vydržíš,“ zažltil mi nohu ajatínom asi päť centimetrov pod jabĺčkom z bokov na holeni a než som stačil protestovať, pritlačil ten „vrták“, zabzučalo to a drôt mi trčal z druhej strany predkolenia. Fakt som nič necítil. Priskrutkovali na ten drôt antikorový oblúk, do očka pripli oceľové lanko, opatrne naň zavesili asi deväťkilové závažie a spustili ho dolu. Lanko sa našponovalo a v tom momente tá ukrutná bolesť, čo ma sprevádzala celý deň, ustala. „Teraz sme odstránili tlak na zlomené kosti od tvojho svalstva, a preto ťa to nebolí, bolesť vzniká pri trení zlomených častí o seba. O ďalšom postupe liečby rozhodne primár v pondelok, teraz je na výjazde za iným pacientom v teréne niekde na jazere Issyk-kuľ,“ usmial sa, potľapkal ma, dal inštrukcie sestričkám. Sestričky ma doprezliekali z montérok do „erárneho hodvábu“, len kabátik a dolu nič. Nohu som mal na vyvýšenom stojane, sedoležal som na jednotke intenzívnej starostlivosti. Každé štyri hodiny mi dávali nejakú injekciu, teplota bola len mierne zvýšená. Opakovaný odber krvi na obsah alkoholu ma neprekvapil. Konečne sa dalo zdriemnuť, ale pri snahe otočiť sa ma prebudila bolesť… Bola sobota, noc, stále prvého apríla, najhorší žart, aký som kedy zažil…
V pondelok ráno prišiel primár, zvolal vedľa mojej postele konzílium, nechal mi prehodiť ten drôt, cez ktorý viselo závažie, z podkolenia nad koleno. Vraj kto to kedy videl, aby som to mal dole, veď treba prekonávať silu stehna a nie lýtka. Znova vŕtanie, už som vedel, čo ma čaká, tak ma to ani nevzrušilo. Potom prišiel ortieľ. Pozrel si moje snímky a rozhodol sa liečiť ma klasickou konzervatívnou metódou „na vyťažke“ (extenziou), lebo som mal v podstate dve zlomeniny. Prvá, asi 30 centimetrová, bola pozdĺž celej stehennej kosti, druhá na krčku stehennej kosti a bol tam úlomok s posunutím. Preto budem ležať s tým závažím, ktoré zaručí, že moja noha sa zrastie presne a nebude ani kratšia ani dlhšia. Po päťdesiatich dňoch mi vraj dajú sadru. „Skoľko?“ Nechápavo som sa pýtal, či fakt budem v tejto polohe 50 dní a na tejto posteli. To sa nedá prežiť. On sa pousmial: „My tu liečime veľa pacientov, čo bojujú v Afganistane a zaručujem ti, že prežiť sa dá čokoľvek.“ Snažil sa ma upokojiť, ale odvrátil som hlavu a prestal komunikovať. Mal som ísť po troch mesiacoch domov k manželke a dvom malým dcéram, a zrazu mi veštili ešte 50 dní v ležiacom stave… OK, to dám, rozhodol som sa a začal odrátavať deň za dňom. Raňajky, obed, večera, raňajky obed, večera a na drôte cez kladku mi viselo lesklých deväť kilogramov ocele.
Na dvanásty deň, po druhom prehodení „vyťažky“ (extenzie) znova pod koleno, lebo mi opuchlo celé jabĺčko, ma teperili na poľnom lôžku k veľkému röntgenu. Bolo jedno miesto, kde asi prilepili starú budovu k novej a nedalo sa prejsť ležiačky. Tam ma museli postaviť „na kant“ a musel som prehopkať na zdravej nohe. V pevnej viere, že z tých sľúbených 50 dní mám 20 percent za sebou. Prvotná predstava ležania na chrbte v jednej polohe taký nepredstaviteľne dlhý čas sa mení na realitu čakania a trpezlivosti. Po návrate na izbu prišiel primár s vážnou tvárou: „Tak som si pozrel tvoju snímku a v hornej časti sa ti kosti asi o dva centimetre prekrývajú, neodhadli sme tvoju svalovú hmotu a musíme ti pridať závažie z 9 kíl na 12.“ Pauza. Nechápal som. Sľúbili mi predsa 50 dní a teraz na dvanásty 80 mi oznámili, že som sa zrastal zbytočne? Znova mi zlomia to, čo tu prácne už skoro dva týždne zrastám? „Ak to neurobíme, budeš mať kratšiu nohu a bude ti to celý život robiť problém,“ povedal primár, snažiac sa mi logicky zdôvodniť pre nich malé, pre mňa nekonečné dvanásťdňové zdržanie. Počítal som každý deň, každú hodinu a teraz to má byť odznova? „Ničego ne podelaješ, davaj“ hlesol som po rusky, odvrátil hlavu k oknu, aby nevideli, ako mi začali stekať po tvári slzy. Potoky sĺz. Všetko na mňa zrazu doľahlo. Ani ten skurvený osud sa nepostavil na moju stranu. Pridali mi tri kilogramy a ja som začal odrátavať svoju päťdesiatku od nuly. Ležal som na normálnom oddelení, s dvomi spolutrpiteľmi. Jeden bol práporčík privezený z Afganistanu, druhý kapitán Aľoška, na ktorého sa prevrátil UAZ pri jazere Issyk-kuľ, kde ho bol primár ratovať cez ten víkend, keď ma priviezli. Operovali mu predkolenie ľavej nohy, bol ležiaci, aj keď pohyblivejší ako ja. Preberali sme všetko, on mohol z postele, poskakoval na zdravej nohe, podával mi vodu, knihy… prosto, čo bolo treba. Strava nič moc, až neskôr som sa dozvedel, že na mňa fasovali špeciálne jedlo, ktoré sa ku mne ale nikdy nedostalo, mal som vždy to, čo moji susedia. Jednu noc ma prebudil sen, že mi niečo lozí po tvári. Celkom prebratý som však pocítil, že po mne naozaj niečo lozí. Do rána som už nezabral. Čo to tu môže loziť? Ráno mi Aľoša vysvetlil, že to boli tarakány, šváby. Ale vraj mám byť rád, v izbe pobehujú maličké, ale po chodbe behajú aj päťcentimetrové. Na vizite som protestoval, nenechám sa predsa zožrať švábmi. Od toho dňa bola moja izba protekčnou, raz za týždeň posypali bielym práškom všetky kúty a mal som pokoj. Asi im to veľmi nechutilo. Primár mi doniesol maličký prenosný televízor Junosť, ktorý som si dal na brucho a mohol som tak okrem čítania kníh pozerať aj nejakú tu kultúru. Na vlne bol akýsi liečiteľ Anatolij Kašpirovskij.
(Bol to svetoznámy sovietsky a ruský psychoterapeut ukrajinského pôvodu, ktorý sa koncom 80. rokov 20. storočia stal fenoménom vďaka svojim masovým televíznym seansám „distenčného liečenia“ a hypnotizovania.• Získal kvalifikáciu ako psychiater a psychoterapeut a neskôr obhájil vedecký titul kandidáta lekárskych vied (v postsovietskom priestore ekvivalent doktor vied s 25 ročnou psychiatrickou praxou) Všetkých v štúdiu aj pri obrazovkách presviedčal, že dokáže pomocou nášho vlastného mozgu a svojej energie vyliečiť skoro čokoľvek. „Dajte si džbán s vodou pred seba, sústreďte sa a myslite na svoju nemoc. Teraz budem pôsobiť, aj na diaľku niekoľko tisíc kilometrov prenesiem svoju liečivú energiu do tej vody. Potom si z nej každý deň upite a myslite na svoj problém. Po určitej dobe vyzdraviete. Nemusí to byť voda. Môže to byť akýkoľvek predmet, ktorý máte vo svojej blízkosti a budete s ním meditovať.“ Asi tri minúty bolo úplné ticho, on namieril svoj sústredený liečiteľsko-kúzelnícky pohľad priamo do kamery. Nemal som vodu, ale nad hlavou mi visela oceľova konštrukcia, za ktorú sa chytám, keď sa chcem trošku nadvihnúť. Sústredene som ju hypnotizoval s myšlienkou noha zrastaj sa, noha zrastaj sa… Od toho dňa pravidelne každý deň som sa venoval uprenej meditácii, hľadiac na tyč nad hlavou s jedinou myšlienkou – noha zrastaj sa. Bol posledný májový piatok, dvadsiateho šiesteho, Dušana. Rozradostený kapitán Miškin mi práve oznámil že, dnes poobede mi dajú sadru. KONEČNE. Po nekonečných 56 dňoch zmením polohu. V sadrovni mi dali dolu to závažie, bolesť nikde, noha bola trošku gumová a úplne cudzia. Drôt, ktorý som mal po celý čas v kosti a držal závažie, mi vytiahli jediným trhnutím kombinačkami, ako vždy po vojensky, bez umŕtvenia. Nič som necítil, asi som sa stával sovietskym človekom. Chceli mi zabaliť nohu od končekov prstov až po pupok, končiac opaskom, taký veľký monolit. Vzoprel som sa, lebo predsa nebudem potom rozcvičovať aj členok, doteraz som ním pravidelne točil, aby mi tiež nezdrevenel. Po porade s primárom súhlasili, aj keď predpis hovoril jasne – majú byť znehybnené dva vedľajšie kĺby. Dostal som mohutný sadrový skelet, zakázali mi čokoľvek robiť a povolili len sušiť. Pri pohľade na sadrový pancier ma opantala myšlienka, že čoskoro ma prevezú domov. A manželku som nevidel pol roka… Vtom moje hĺbanie prerušil Miškin: „Da, vozmožno.“ V mojom zdvihnutom obočí musel vidieť ten otáznik, preto s úsmevom dodal, že určite premýšľam, či sa s tým dá sexovať, a že on hovorí áno, len to nesmiem dolámať. Aký veštec, prebehlo mi hlavou a tiež som sa široko usmial. V izbe ma vrhli znova na moju posteľ, už bez konštrukcie, ale s obrovským gypsom. Sestričky mi požičali fén a ja som poctivo sušil celú sobotu a nedeľu. Asi o sedemnástej som poprosil Aľošku, aby mi podal „kostyli“ (barle), že „poprobuju vstať“. Prihopkal na zdravej nohe, podal mi barle s varovaním, že to mám zakázané, tak nech vstávam pomaličky. Posunul som sa na kraj postele, spustil nohy dolu, zastrčil barle pod pazuchy a postavil sa. Asi po piatich sekundách všetko naokolo sčernelo, stratil sa obraz aj zvuk a s rachotom som spadol na zem. Bezvedomie trvalo len chvíľočku. Vyplašený Aľoška ma dvihol späť na posteľ. Takto sa skončil môj prvý pokus len o normálne státie ani nie o prvý krok. Sadra vydržala, bol to ruský pancier. V pondelok mi to po priznaní lekár vysvetlil. „Pri dlhom ležaní ti atrofuje svalstvo, ktoré nepoužívaš, a čo je hlavné, srdce zmenší výkon a v podstate zásobuje len horný okruh s mozgom, výkon má sotva polovičný. Ty si sa rýchlo postavil a všetka krv ti razom odtiekla do dolných končatín, a tak si padol do bezvedomia. Musíš trénovať sadanie, a potom spúšťanie nôh dolu, aby si srdce zvyklo na vyšší výkon.“ Po tejto prednáške som prestal veriť na zázračné uzdravenia niekoľkoročných vozíčkarov dotykom ruky a myšlienky, ktoré bežne chodia na amerických televíziách. Vozíčkar zázračne vstáva, ďakuje bohu a odchádza po svojich… podvodníci. Sám na sebe som zistil, že od ležania k chodeniu je cesta dlhá, asi pol roka. Na sadru mi namaľovali moju zlomeninu, pripísali dátum zlomenia, zasadrovania a predpokladaný dátum sňatia sadry, teda 26. august. Prečo takto? „Voloďa, my sme vojnový špitál, ak sa náhodou stratí cestou tvoja dokumentácia, všetko podstatné máš so sebou. Budú vedieť vaši lekári čo a ako,“ stručne a logicky vysvetlil primár. Konečne doma a vivat Kašpirovskij Nadišiel piatok 9. júna, veľké lúčenie a deň odchodu, priletel lekár z Frunze, ktorý ma bude sprevádzať do Moskvy. Dali mi na cestu erárne pyžamo a župan, lebo moje montérky, hoci mali rozstrihnutú pravú nohavicu, niekto ukradol aj s čižmami. Sanitka ma odviezla na letisko, kde som nastúpil do obrovského Il-86 a ľahosadol si cez dve sedadlá. V Moskve ma na druhý deň prevzali do opatery lekári z Ústrednej vojenskej nemocnice v pražských Střešoviciach. Smiali sa na mojej pomaľovanej sadre, ale hneď po mojom vysvetlení im spadla čeľusť a súhlasili, že to je super nápad. Odlet nášho špeciálu An-24, v ktorom vytvorili v salóne pre cestujúcich za pilotmi miesto pre nosidlá (bola to úloha platená z rozvojových peňazí, aby sa dali prepravovať ležiaci pacienti, teraz mala byť prvýkrát vyskúšaná v praxi) bol plánovaný na sobotu 10. júna 1989. Vyskytol sa ale problém, nosidlá s ležiacim pacientom nebolo možné dostať do lietadla, lebo vytočeniu do salónu pre cestujúcich bránila priehradka, ktorá oddeľuje salón od chodbičky. „Toľko prostriedkov to stálo a je to k ničomu,“ zahlásil jeden z lekárov. „Toto nikomu nenapadlo, keď robili výkresovú dokumentáciu, hlavne že nám tvrdia, že odvezieme 16 – 20 ležiacich pacientov, keď na nosidlách nevime naložiť ani jediného.“ A tak som sa musel postaviť a vyhopkať na barlách do lietadla a nastúpiť do salónu, kde som si ľahol na pripravené miesto. Prelet bol bez komplikácií, v ÚVN v Prahe ma čakali, bol som ako balík z vojnovej zóny. Po šiestich mesiacoch a dvoch dňoch som bol späť v rodnom štáte. Zvítal som sa s manželkou. Predtým, 8. apríla, skoro skolabovala. Myslela si totiž, že som zahynul, keď videla z balkóna, ako v deň príletu celej skupiny nesú len môj veľký červený kufor. A mňa nikde. Nikto jej dopredu neoznámil, čo sa stalo a že som v nemocnici v ďalekej Alma-Ate. Môj plán na sex so sadrovým skeletom mi zhatili hneď v pondelok 12. júna. Kvôli kontrolnému röntgenu mi dali dolu tú dvanásťapolkilovú ozdobu, ja som si vyžiadal uistenie, že mi vrátia sadru hneď po snímkovaní. Mala byť predsa nasadená až do 26. augusta. „Mám pre teba dve správy, jednu dobrú a druhú zlú,“ povedal môj ošetrujúci lekár. „Začnem tou zlou, sadru ti už nevrátime, nemôžem dodržať sľub. Ale dobrá je, že to máš zrastené tak, že ju nepotrebuješ, len nesmieš spadnúť.“ Rozhorčene som sa bránil, v predstave búrajúceho sa sna. Ako to? Rus napísal, že sadru sňať 26. augusta, tak ju chcem nazad! „Po kontrole dnes sme sa rozhodli, že to je dostatočne zrastené a že ju nepotrebuješ,“ rezolútne ukončil našu debatu lekár. „Kašpirovskij, bleslo mi hlavou, nemal som pre také rýchle zahojenie zlomeniny iné vysvetlenie. Dodnes neviem, ako to bolo možné, neverím však, že by sa tí lekári v Alma Ate zmýlili o taký dlhý čas.“
V pondelok 19. júna som bol doma. Po nekonečných osemdesiatich dňoch od zlomenia nohy, čo predstavovalo 1920 hodín od zlomenia a 160 dní (3840 hodín) od vycestovania, som bol konečne doma s deťmi a manželkou. Vďaka tvrdohlavosti a rozhodnosti veliteľa našej skupiny Václava „Double Wendy“ Vaška, ktorý si túto prezývku vylietal na MiG-u 29 neskôr na medzinárodnom nebi pri rôznych leteckých dňoch po celej Európe, mi bola moja noha zachránená v pôvodnom a doteraz nekrívajúcom stave. Ďakujem, pán plukovník, rovnako ďakujem tomu Kašpirovskému z čiernobieleho malého televízora, že vďaka jeho rade a môjmu sústredeniu na liečenie sa asi môj mozog vypol k vrcholnému výkonu, samo uzdravovaciemu procesu, ktorý v mojom prípade zafungoval.
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