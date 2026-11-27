Vojna na Ukrajine na konci roka 2026 - Opotrebovávací boj, cena za budúcu bezpečnosť.
Porovnanie mierových podmienok z jari 2022 so súčasnosťou ukazuje zásadný posun v požiadavkách oboch strán – a otvára aj otázku, kto bude financovať povojnovú obranu krajiny.
Aktuálna vojenská situácia (november 2026)
Podľa dát monitorovacích organizácií (napr. ACLED) a analytikov z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa konflikt vyznačuje vysokou intenzitou bez zásadného územného prelomu:
- Pozemný front: Denne dochádza k desiatkam až stovkám bojových stretov (priemerne okolo 160 – 340 týždenne v závislosti od metodiky). Ide o opotrebovávaciu vojnu, kde ani jedna strana nedisponuje kapacitami na rýchly strategický prielom.
- Vzdušné údery na infraštruktúru: Obe strany stupňujú útoky na hlboké zázemie súpera. Rusko pokračuje v masívnych raketových a dronových útokoch na ukrajinskú energetickú a dopravnú sieť (napr. rozsiahly úder z 20. novembra s viac než 500 prostriedkami), pričom Ukrajina čelí nedostatku interceptorov pre systémy protivzdušnej obrany (najmä proti balistickým strelám).
- Ukrajinské útoky na ropný priemysel: Ukrajina v roku 2026 podnikla viac diaľkových úderov (nad 500 km) než za predchádzajúce štyri roky dohromady. Zameriava sa predovšetkým na ruské rafinérie a energetické uzly, čo podľa odhadov monitorov dočasne vyradilo významnú časť ruských rafinérskych kapacít.
- Technologické limity: Obmedzenia satelitnej komunikácie (napr. úpravy parametrov siete Starshield nad okupovanými územiami) na jeseň 2026 čiastočne znížili efektivitu ukrajinských dronov na taktickej úrovni.
Diplomatické rokovania a pravdepodobnosť dohody
V novembri 2026 došlo k výraznému diplomatickému pohybu, ktorý však naráža na zásadné rozpory v požiadavkách oboch strán.
- Aktuálny stav rokovaní: V dňoch 10. – 11. novembra prebehli v Abú Zabí trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA (za účasti amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa). Výsledkom bola dohoda o rozsiahlej výmene zajatcov a predbežný súhlas s tým, že ďalšie kolo rokovaní (očakávané začiatkom decembra) by sa malo rozšíriť na štvorstranný formát za účasti Európskej únie.
- Hlavné prekážky:
- Územné nároky a suverenita: Ruské vedenie naďalej trvá na maximalistických cieľoch a kontrole nad anektovanými oblasťami (a v rétorike aj nad ďalšími časťami Ukrajiny), zatiaľ čo Kyjev odmieta právne uznanie straty územia.
- Bezpečnostné záruky: Ukrajina a európski lídri podmieňujú akékoľvek prímerie pevnými dlhodobými bezpečnostnými zárukami (členstvo v NATO alebo ekvivalentné bilaterálne záruky). Moskva naopak požaduje neutralitu Ukrajiny a revíziu bezpečnostnej architektúry v strednej Európe.
- Otázka prímeria: Európske krajiny a Kyjev presadzujú okamžité zastavenie paľby ako predpoklad ďalších rokovaní, čo Rusko zatiaľ odmieta v snahe využiť tlak na fronte ako vyjednávaciu páku.
Odhad ďalšieho vývoja
Zdroje blízke rokovaniam hodnotia pravdepodobnosť rýchlej deeskalácie a uzavretia komplexnej mierovej zmluvy v najbližších týždňoch ako nízku (odhadovanú približne na 10 %).
|Scenár vývoja
|Pravdepodobnosť (krátkodobý horizont)
|Charakteristika
|Pokračovanie konfliktu + čiastkové dohody
|Vysoká
|Boje pokračujú, no paralelne prebiehajú rokovania vedúce k technickým dohodám (výmena zajatcov, moratórium na útoky proti energetike, bezpečnosť plavby v Čiernom mori).
|Dočasné prímerie (zmrazenie frontu)
|nízka
|Zastavenie bojov na súčasnej línii kontaktu pod tlakom USA a ekonomického vyčerpania, bez vyriešenia právneho štatútu území.
|Komplexná mierová dohoda
|Veľmi nízka
|Vyžadovala by zásadný ústupok jednej zo strán v otázke území alebo bezpečnostných záruk, na čo momentálne neexistuje politická vôľa.
Reálnejšie než komplexný mier do konca roka 2026 sú preto čiastkové technické dohody – napríklad vzájomné zastavenie úderov na energetickú infraštruktúru pred vrcholom zimy alebo dohoda o voľnej plavbe v Čiernom mori, o ktorých sa v Abú Zabí rokovalo ako o prioritných krokoch.
Vojenská realita: Front bez prelomu a údery na zázemie
Z vojenského hľadiska sa konflikt v novembri 2026 vyznačuje vysokou intenzitou bez zásadného územného prelomu. Podľa dát monitorovacích organizácií (napr. ACLED) a analytikov z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) dochádza na pozemnom fronte denne k desiatkam bojových stretov, no ani jedna strana nedisponuje kapacitami na rýchly strategický postup.
Ťažisko tlaku sa preto presunulo na hlboké zázemie súpera:
- Útoky na ukrajinskú infraštruktúru: Rusko pokračuje v masívnych raketových a dronových úderoch na ukrajinskú energetickú a dopravnú sieť, pričom Kyjev čelí nedostatku interceptorov pre systémy protivzdušnej obrany.
- Údery na ruský ropný priemysel: Ukrajina v roku 2026 výrazne zintenzívnila diaľkové útoky (nad 500 km) na ruské rafinérie a energetické uzly, čo podľa odhadov dočasne vyradilo významnú časť ruských spracovateľských kapacít.
Diplomacia v Abú Zabí: Malá šanca na komplexný mier
V novembri 2026 došlo k výraznému diplomatickému pohybu. V dňoch 10. – 11. novembra prebehli v Abú Zabí trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA. Výsledkom bola dohoda o rozsiahlej výmene zajatcov a predbežný súhlas s rozšírením ďalšieho kola rokovaní o Európsku úniu.
Napriek tomu zdroje blízke rokovaniam hodnotia pravdepodobnosť uzavretia komplexnej mierovej zmluvy v najbližších týždňoch ako veľmi nízku (okolo 10 %). Hlavné prekážky ostávajú nezmenené:
- Územné nároky: Moskva žiada uznanie kontroly nad anektovanými oblasťami, čo Kyjev odmieta.
- Bezpečnostné záruky: Ukrajina a európski lídri trvajú na pevných bezpečnostných zárukách (členstvo v NATO alebo ekvivalentné bilaterálne dohody), zatiaľ čo Rusko požaduje neutralitu Ukrajiny.
- Podmienka prímeria: Kyjev a EÚ presadzujú okamžité zastavenie paľby ako predpoklad rokovaní, čo Rusko odmieta. Reálnejšie než celkový mier sú preto nateraz čiastkové dohody – napríklad moratórium na útoky proti energetickej infraštruktúre či dohoda o plavbe v Čiernom mori.
Čo sa zmenilo od roku 2022: Istanbul verzus Abú Zabí
Pohľad na návrhy mierovej zmluvy z rokovaní v Istanbule (jar 2022) a súčasné rozhovory v Abú Zabí ukazuje, ako sa zmenila vyjednávacia pozícia oboch strán:
- Územie: V roku 2022 Rusko ponúkalo stiahnutie vojsk na línie spred 24. februára 2022 (s ponechaním si Krymu a Luhanská a Donecká oblasť by dostali určitý stupeň autonómie v rámci Ukrajiny.). V roku 2026 Moskva požaduje trvalé udržanie okupovaných území na východe a juhu Ukrajiny.
- Veľkosť armády: V Istanbule Moskva požadovala drastické odzbrojenie Ukrajiny (limit 85 000 vojakov a obmedzenie doletu rakiet na 40 km). V roku 2026 má Ukrajina jednu z najsilnejších armád v Európe a obmedzenia svojich obranných kapacít odmieta. Chce si udržať 800 000 armádu.
- Bezpečnostné záruky: Návrh z roku 2022 rátal so zárukami veľmocí vrátane Ruska, ktoré by však malo právo veta . V roku 2026 rokujú o zárukách priamo USA a európski spojenci bez ruského práva veta o spôsobe záruky pomoci akoby podľa článku 5 NATO, bez členstva Ukrajiny v NATO. Ukrajina chce byť stále členom NATO.
Z pohľadu Ukrajiny nebol ani jeden formát jednoznačne výhodný: kým dohoda z roku 2022 by krajine zachovala väčšinu územia a ušetrila ju ďalších rokov deštrukcie, nechala by ju vojensky bezbrannú. Súčasné rokovania jej dávajú lepšiu šancu na udržanie silnej armády a západných záruk, no pravdepodobne za cenu faktickej straty pätiny územia.
Ekonomická realita a otázka financovania armády
S otázkou povojnových bezpečnostných záruk priamo súvisí aj ekonomická udržateľnosť ukrajinských ozbrojených síl. Kritici poukazujú na to, že Ukrajina mala z ekonomického hľadiska problém udržať už svoju predvojnovú armádu, ktorá mala približne 208 000 príslušníkov a vojenský rozpočet asi 6,5 miliardy eur. Dnes pritom Kyjev v rámci povojnového usporiadania počíta s armádou na úrovni okolo 800 000 vojakov, pričom očakáva, že náklady na jej financovanie – odhadované na približne 60 miliárd eur ročne – bude uhrádzať Európska únia. Má zničený priemysel skoro na celom území, jej ročný HDP nestačí ani na chod správy štátu, ktorý je dotovaný z darov a pôžičiek. Celkovo obdržala asi 508 miliárd priamej a nepriamej pomoci, za ktorú nemá ako ručiť. Spomínané splácanie z Ruských reparácií je zatiaľ v imaginárnej rovine, tak ide skôr o dary ako pôžičky. Na roky 2026-27 EU garantovala 90 miliárd, no už teraz požaduje Kyjev ešte 70 miliárd na rok 2027. Nie je zrejmé na aké ciele ich potrebuje. Čím skôr by sa ukončil konflikt,tým viac by zostalo prostriedkov na povojnovú obnovu a chod štátu.
Zdroje: ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) Inštitút pre štúdium vojny (ISW)
The Guardian a Associated Press (AP News) Al Jazeera a The Kyiv Independent
Vlad Koláček
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