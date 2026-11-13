V USA existuje filmová sieň slávy, o ktorej rozhodujú aj bežní diváci. Viac ako Oskar.
Keď sa povie filmové ocenenie, väčšina z nás si okamžite predstaví zlatú sošku Oscara alebo Zlatý glóbus. Existuje však ešte jedno mimoriadne prestížne uznanie, o ktorom veľa filmových fanúšikov ani netuší. Americká kongresová knižnica (Library of Congress) už od roku 1988 spravuje takzvaný Národný filmový register (National Film Registry). Nie je to obyčajný rebríček popularity, ale oficiálny archív kultúrneho dedičstva, ktorého cieľom je zachovať tie najvýznamnejšie filmy pre budúce generácie.
Pravidlá sú pritom prekvapivo demokratické. Každý rok pribudne do zoznamu presne 25 diel a jediná podmienka znie, že film musí byť starý aspoň desať rokov. Knižnica nevyberá len drahé hollywoodske trháky. Vedľa seba tu stoja nemé grotesky, experimentálne snímky, dokumenty, študentské filmy, ba dokonca aj hudobné videoklipy. A čo je najlepšie, nominovať svojich favoritov môže každý rok aj široká verejnosť. Dnes tento exkluzívny klub združuje už 925 filmových pokladov. Do procesu sa môže zapojiť ktokoľvek na svete. Ľudia môžu cez nominačný formulár Kongresovej knižnice poslať vlastný zoznam až 50 filmov ročne. Hlas verejnosti má reálnu váhu. Napríklad kultový horor Vec (The Thing) sa dostal do registra aj vďaka tomu, že patril k najčastejšie nominovaným titulom od fanúšikov. Uzávierka nominácií býva zvyčajne v polovici augusta.Finálne slovo má riaditeľ Kongresovej knižnice (Librarian of Congress). Ten po konzultácii s odbornou radou a pracovníkmi knižnice definitívne vyberie 25 filmov za daný rok. Výsledky sa tradične oznamujú koncom roka (v decembri). Preto ak poznáte film starší ako 10 rokov a je vašim miláčikom, môžete ho poslať aj vy a možno zaujme natoľko, že sa dostane do tohto filmového neba .
Najnovšie prírastky z moderných čias
V najčerstvejšom výbere, ktorý knižnica oznámila začiatkom roka 2026 za predchádzajúci ročník, sa do registra prebojovalo hneď niekoľko moderných klasík. Z novších titulov zaujal najmä zamotaný sci-fi triler Počiatok (2010) od Christophera Nolana a vizuálne podmanivá komédia Grandhotel Budapešť (2014) režiséra Wesa Andersona.
Do večnosti sa však zapísali aj diela z prelomu tisícročí a 80. rokov, na ktorých vyrastali celé generácie divákov:
- Truman Show (1998) – nadčasová satira s Jimom Carreym v hlavnej úlohe.
- Rodinka Úžasných (2004) – obľúbený animovaný hit zo štúdia Pixar.
- Vec (1982) – mrazivý sci-fi horor majstra napätia Johna Carpentera.
- Karate Kid (1984) – kultová športová dráma o priateľstve a bojovom umení.
- Pred úsvitom (1995) a Bezmocná (1995) – dva úplne odlišné, no pre 90. roky absolútne kľúčové filmy.
- Philadelphia (1993) a Glory (1989) – dve silné historické a spoločenské drámy, v ktorých zažiaril Denzel Washington.
Najväčšie legendy od roku 1960 po súčasnosť
Ak sa pozrieme do histórie registra od 60. rokov 20. storočia, nájdeme v ňom takmer každý film, ktorý prepísal dejiny kinematografie a definoval modernú popkultúru.
60. roky: Zrod moderného filmu
Táto dekáda priniesla revolúciu v rozprávaní príbehov aj vo filmovej technike. Kongresová knižnica z nej uchováva slávny horor Alfreda Hitchcocka Psycho (1960), ktorý navždy zmenil prácu s napätím. Nechýba tu ani vizionárske sci-fi Stanleyho Kubricka 2001: Vesmírna odysea (1968) či kultový horor Noc oživených mŕtvol (1968), ktorý stvoril moderný žáner zombie filmov.
70. roky: Zlatá éra Nového Hollywoodu
Sedemdesiate roky sú mnohými kritikmi považované za najlepšie obdobie amerického filmu. V registri preto nesmie chýbať mafiánska sága Krstný otec (1972) a jej pokračovanie Krstný otec II (1974). Vedľa nich stoja diela, ktoré odštartovali éru letných trhákov – Spielbergove Čeľuste (1975) a pôvodné Hviezdne vojny: Epizóda IV – Nová nádej (1977). Zoznam dopĺňajú temné majstrovské diela ako Taxikár (1976), vojnová Apokalypsa (1979) a sci-fi horor Votrelec (1979). [1]
80. roky: Dobrodružstvo a popkultúrne ikony
Osemdesiate roky patrili veľkolepej zábave a nezabudnuteľným hrdinom. Svoje miesto v archíve má dobrodružný Indiana Jones: Dobyvatelia stratenej archy (1981), dojímavý E.T. – Mimozemšťan (1982) aj kultové sci-fi Blade Runner (1982) a Návrat do budúcnosti (1985). Z vážnejšieho súdka knižnica vybrala boxerský epos Zúriaci býk (1980) či osemoscarovú hudobnú drámu Miloša Formana Amadeus (1984).
90. roky a prelom tisícročia: Kultové hity, ktoré nestarnú
Z deväťdesiatych rokov sa do registra dostali filmy, ktoré dnes patria k najobľúbenejším diváckym titulom všetkých čias. Patrí sem dojímavá dráma Vykúpenie z väznice Shawshank (1994), životný príbeh Forrest Gump (1994) aj drsná gangsterská mozaika Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994).
Zoznam dopĺňa mrazivý triler Mlčanie jahniat (1991), revolučné sci-fi Matrix (1999), veľkofilm Titanic (1997), ale aj rodinná vianočná klasika Sám doma (1990). Z novšieho obdobia už v registri nájdeme napríklad aj prvý diel fantasy trilógie Pán prsteňov: Spoločenstvo Prsteňa (2001) či komiksový míľnik Temný rytier (2008).
Režiséri, ktorí prepísali históriu: Kto má v archíve najviac filmov?
Dostať do Národného filmového registra čo i len jeden film je obrovskou poctou. Niektorým režisérskym velikánom sa to však podarilo opakovane a v archíve majú hneď niekoľko svojich diel.
Absolútnym rekordérom celého registra je legenda klasického westernu John Ford, ktorý má v zozname neuveriteľných 11 filmov (napríklad Prepadnutie či Stopári). Tesne za ním nasledujú ikony zlatej éry Hollywoodu Howard Hawks a William Wyler, pričom každý z nich má v archíve 10 snímok.
Medzi najvýznamnejších režisérov s viacnásobným zastúpením, ktorých tvorba výrazne zasiahla aj obdobie po roku 1960, patria najmä tieto mená:
- Alfred Hitchcock (9 filmov): Majster napätia má v zbierke diela naprieč dekádami. Od starších klasík ako Okno do dvora a Vertigo až po kultové Psycho (1960) a Vtáky (1963).
- Steven Spielberg (7 filmov): Najúspešnejší moderný režisér v registri. Knižnica uchováva jeho megahity Čeľuste, Blízke stretnutia tretieho druhu, Dobyvatelia stratenej archy, E.T. – Mimozemšťan, Jurský park, Schindlerov zoznam aj vojnovú drámu Zachráňte vojaka Ryana.
- Stanley Kubrick (6 filmov): Perfekcionista, ktorý zmenil takmer každý žáner. V archíve má satiru Dr. Divnoláska, sci-fi 2001: Vesmírna odysea, Mechanický pomaranč či horor Osvietenie.
- Martin Scorsese (5 filmov): Kronikár amerického podsvetia má v zozname snímky Špinavé ulice, Taxikár, Zúriaci býk, Mafiáni aj hudobný dokument Posledný valčík. [1]
- Spike Lee (5 filmov): Výrazný hlas moderného amerického filmu, ktorého zastupujú napríklad provokatívna dráma Konaj správne (Do the Right Thing) či životopisný epos Malcolm X.
- Francis Ford Coppola (4 filmy): Režisér, ktorý ovládol 70. roky. V registri má oba diely Krstného otca, triler Rozhovor a vojnovú Apokalypsu.
- George Lucas (4 filmy): Otec moderných špeciálnych efektov a sci-fi ság má v zozname okrem pôvodných Hviezdnych vojen aj nostalgickú komédiu Americké graffiti a svoj študentský sci-fi film THX 1138.
- Ridley Scott (3 filmy): Vizuálny vizionár, ktorý sa do histórie zapísal sci-fi klasikami Votrelec a Blade Runner, ako aj kultovou road-movie Thelma a Louise.
- Výrazná československá stopa v registri
- Režisér Miloš Forman: Najznámejší československý rodák v zozname má v registri zapísané dva americké oscarové veľkofilmy. Ide o drámu Prelet nad kukučím hniezdom (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975) a životopisný film Amadeus (1984), ktorý sa navyše vo veľkej miere nakrúcal priamo v Prahe a Kroměříži s účasťou mnohých československých filmárov (napríklad kameramana Miroslava Ondříčka či kostýmového výtvarníka Theodora Pištěka).
- Dokument Czechoslovakia 1968 (1969): V archíve je uložený krátky americký dokumentárny film režisérov Denisa Sandersa a Roberta M. Fresca. Snímka mapuje obdobie Pražskej jari a inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Film získal v roku 1970 Oscara a do registra bol zaradený v roku 1997
- Oba tieto filmy boli u kritikov, divákov aj finančne veľmi úspešné, to je vzácna kombinácia, ak dielo uspeje vo všetkých týchto oblastiach.
Národný filmový register je dôkazom, že film nie je len spotrebnou zábavou na jeden večer. Je to zrkadlo doby, ktoré si zaslúži rovnakú starostlivosť a ochranu ako vzácne knihy či obrazy v svetových múzeách. To nie sú len kritikou vychválené diela, či zberači ocenení na festivaloch či Oskaroch, alebo kasa trháky. Film formuje svojich divákov, zanecháva dobový odkaz, vie manipulovať verejnou mienkou aj náladami v spoločnosti. Preto je významným atribútom doby, niektoré nielen tej , kedy vznikli, ale majú čo povedať aj divákom o mnoho generácií neskôr. Také nadčasové diela sa potom majú šancu dostať do tohto Panteónu filmových bohov.
Zoznam všetkých filmo, ktoré sú zaradené v tejto „Cinema Hall of Fame“ :
Kompletný zoznam Národného filmového registra (Library of Congress)
https://www.loc.gov/programs/national-film-preservation-board/film-registry/complete-national-film-registry-listing/
Vlad Koláček
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