Trumpova Republikánska drtivá prehra? Stráca obe komory parlamentu!
Sčítavanie hlasov z dnešnej noci (4. novembra 2026) ukazuje masívnu vlnu podpory pre demokratov, zatiaľ čo republikáni Donalda Trumpa utrpeli hlboké straty.Priebežné a očakávané výsledky v kľúčových hlasovaniach podľa dát The Associated Press (AP):1. Senát USA (Zmena kontroly)Demokrati úspešne získali väčšinu v Senáte. Do volieb vstupovali s menšinou (47:53), no dokázali zosadiť republikánov vďaka otočeniu (tzv. flipu) najmenej šiestich kľúčových kresiel:• Získané štáty: Demokrati prebrali mandáty v štátoch Texas (historický úspech Jamesa Talarica nad Kenom Paxtonom), Ohio (Sherrod Brown), Kansas (Adam Hamilton), ako aj v Severnej Karolíne, Južnej Karolíne a Iowe.• Aktuálny stav sčítania: Podľa AP bolo z 35 volených kresiel už riadne pridelených 28. Demokrati majú nateraz istých minimálne 52 kresiel.2. Snemovňa reprezentantovV dolnej komore Kongresu sa hralo o všetkých 435 kresiel, pričom na väčšinu bolo potrebných 218 mandátov.• Očakáva sa, že demokrati získajú pohodlnú väčšinu. Projekcie (napr. analytický pult CNBC) im predpovedajú zisk najmenej 235 kresiel.• Podľa doteraz spracovaných výsledkov AP si demokrati pripísali víťazstvo už v 205 obvodoch, kým republikáni vedú alebo zvíťazili v 123.3. Guvernérske voľby (Historické zvraty)Hlasovanie o guvernéroch v 36 štátoch z 50 prinieslo prekvapenia v tradičných baštách republikánov:• Texas: V obrovskom politickom zvrate demokratka Gina Hinojosa porazila doterajšieho republikánskeho guvernéra Grega Abbotta. Stáva sa tak vôbec prvou latinskoamerickou guvernérkou v histórii Texasu.• Ohio a iné štáty: Demokratka Amy Acton porazila republikána Viveka Ramaswamyho. Demokrati otočili kreslá guvernérov aj v štátoch Georgia či Iowa.Prezident Donald Trump na nepriaznivé výsledky reagoval vyhlásením, že stratu pozícií pripisuje faktu, že „on sám nebol na hlasovacom lístku“, no potvrdil, že výsledky volieb plne akceptuje. Priebežné výsledky volieb 2026)V týchto voľbách sa rozhoduje o 36 z celkovo 50 guvernérskych kresiel. Podľa priebežných dát The Associated Press (AP):• Demokrati (DEM): Už teraz majú potvrdených 18 vyhratých štátov a v ďalších 5 štátoch jasne vedú.• Republikáni (GOP): Zatiaľ majú potvrdených 10 vyhratých štátov a v 2 štátoch vedú.• Kľúčové zvraty (+FLIP): Demokrati dokázali priamo prebrať úrady po republikánoch v kľúčových štátoch ako Texas (Gina Hinojosa), Georgia (Keisha Lance Bottoms) a Iowa (Rob Sand).Vďaka týmto ziskom majú demokrati namierené k celkovému počtu 26 až 28 guvernérskych kresiel z celých 50 štátov USA. Doteraz to bolo v prospech Republikánov 26/24. Stratou Kongresu sa Trumpovi komlikuje presadzovanie jeho rozhodnutí, ktoré mali občas autokratický nádych potvrdený hrou na bemokraciu vím ovládaného Kongresu. Konečné rozdanie kariet spoznáme po ukončení sčítavania hlasov.
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