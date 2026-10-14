Trumpov obchod s Ruskom nie je nezmyslom a zradou, Európa zrádza viac, o tom mlčíme.
Prezident Donald Trump podpísal šokujúcu dohodu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o dovoze 4,8 milióna ton nafty (približne 36 miliónov barelov) z Ruska do USA. Tento krok okamžite vyvolal búrlivé geopolitické reakcie, keďže Spojené štáty tým fakticky prelomili vlastné sankčné zákony proti Moskve.
Hoci z celoštátneho hľadiska ide o minimálny objem paliva, politický a strategický dosah tohto rozhodnutia je obrovský.
Hlavným a skutočným dôvodom nie je celková energetická núdza USA, ale cielená záchrana Severovýchodu krajiny a predvolebná taktika.
- Kríza na Severovýchode USA: Oblasť okolo New Yorku a Nového Anglicka dlhodobo trpí nedostatkom vlastných rafinérií a je kriticky závislá od dovozu. Kým pre celé USA je tento objem zanedbateľný (pokryje len 1,7 dňa celkovej spotreby), pre samotný Severovýchod znamená injekciu na 40 až 45 dní.
- Vojna s Iránom a drahé palivá: Konflikt s Iránom zablokoval kľúčové námorné trasy, kvôli čomu ceny nafty v USA vystrelili z 3,81 na kritických 6,19 dolára za galón.
- Blížiace sa voľby do Kongresu: Vysoké ceny na čerpacích staniciach priamo ohrozujú volebné šance Trumpových republikánov. Trump potreboval okamžitý, vysoko medializovaný krok, ktorý zatlačí na pokles cien na domácom trhu.
Je klamstvo, že to je zrada, lebo to by zrádzala hlavne EU a nie USA! 12,5 je omnoho menej ako 28.
Pre Rusko to nie je žiadne obrovské finančné prilepšenie na vedenie vojny. Rusko vynakladá na vojnu približne 548 miliónov USD denne (v prepočte z rekordného vojenského rozpočtu na rok 2026 vo výške 17 biliónov rubľov / 200 miliárd USD). Za predaj 4,8 milióna ton nafty pri aktuálnych trhových cenách (okolo 1 436 USD za tonu na európskej burze ICE) získa Kremeľ celkovo približne 6,89 miliardy USD. Táto suma dokáže plne zafinancovať 12,5 dňa ruskej vojny.
V roku 2025 zaplatila Európska únia Rusku za plyn, ropu a jadrové palivo celkovo približne 14,2 miliardy EUR (cca 15,3 miliardy USD). Pri odhadovaných nákladoch na vedenie ruskej vojny (okolo 548 miliónov USD denne) táto suma Moskve zafinancovala necelých 28 dní vojny
Kde je teda pes zakopaný?
Odkaz do USA „Amerika na prvom mieste“
Smerom k americkým voličom, najmä ku kamionistom, farmárom a priemyslu, vysiela Trump jasný populistický signál:
- Pragmatizmus –Trump odkazuje Američanom, že ich peňaženky sú pre neho dôležitejšie ako zahraničná politika. Odkaz znie: „Ak potrebujeme lacnú naftu, kúpim ju aj od Putina, len aby ste vy neplatili veľa.“
- Imidž nekompromisného vyjednávača: Tým, že prinútil ministerstvo financií okamžite vydať výnimku zo sankcií, chcel demonštrovať, že vie krízy riešiť agresívne, rýchlo a bez ohľadu na byrokraciu či nesúhlas Kongresu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu ostro odsúdil a označil ju za „slabé rozhodnutie silných partnerov“. Zároveň vyhlásil, že akákoľvek finančná injekcia pre Moskvu len predlžuje vojnu. Z jeho rétoriky je zrejmé, že odkaz Donalda Trumpa pochopil dokonale. Zelenskyj si plne uvedomuje, že pre Biely dom už nie je ukrajinské víťazstvo absolútnou prioritou a že Washington je v prípade domácej krízy ochotný konať pragmaticky na úkor Kyjeva. Reagoval preto spustením masívnej diplomatickej ofenzívy s cieľom primäť európskych spojencov k prebratiu iniciatívy.
V Európskej únii vyvolal Trumpov krok vlnu pobúrenia, pričom reakcie európskych lídrov ukazujú, že geopolitický odkaz správne prečítali, no odmietajú sa mu podvoliť:
- Veľká Británia a Nemecko: Britský premiér aj nemecký minister zahraničných vecí okamžite kontrovali vyhláseniami o posilnení vlastných sankčných mechanizmov. Z ich strany ide o jasnú demonštráciu toho, že pochopili hrozbu rozpadu západnej koalície a snažia sa zaplátať morálnu a politickú dieru, ktorú Trump svojou jednostrannou dohodou v aliancii vyvŕtal.:
- Predstavitelia EÚ diplomaticky, ale dôrazne pripomenuli, že Európa priniesla obrovské ekonomické obete, aby sa odstrihla od ruskej nafty. Trumpov krok vnímajú ako porušenie nepísaných spojeneckých pravidiel.
Pochopili európski politici odkaz?
Áno, pochopili ho stopercentne, no vyvolal v nich hlboký alarm. Európski lídri si uvedomili, že éra bezpodmienečného transatlantického spojenectva sa nateraz skončila. Pochopili, že Trumpov odkaz „Amerika na prvom mieste“ znamená, že Európa zostáva v energetickej a bezpečnostnej konfrontácii s Ruskom do veľkej miery sama. Ich tvrdá a okamžitá reakcia nie je prejavom nepochopenia, ale naopak – je to urgentná snaha ukázať Moskve, že hoci Washington zakolísal, Európa vo svojej stratégii izolácie agresora nepoľaví.
Rozkol v západnej koalícii.
Z globálnopolitického hľadiska ide o nebezpečný precedens, ktorý adresuje tvrdé posolstvá trom kľúčovým stranám:
- Ukrajine (Tvrdá rana pod pás): Odkaz pre Kyjev je nekompromisný – americká podpora má svoje ekonomické limity. Trump otvorene skritizoval ukrajinské útoky drony na ruské rafinérie a vyhlásil, že prezident Zelenskyj by mal byť vymenený za niekoho, kto dokáže uzavrieť mier. Pre Ukrajinu je to signál, že USA sú ochotné pre vlastný profit obchodovať s ich nepriateľom.
- Rusku (Geopolitické víťazstvo): Vladimir Putin dostal potvrdenie, že ruské energie sú stále silnou zbraňou. Rusko získalo miliardovú finančnú injekciu na vedenie vojny a dôkaz, že západné sankcie nie sú nepriestrelné, ak Biely dom dostatočne znervóznie z domácich cien.
- Európe a spojencom v NATO (Strata dôvery): Kým európske štáty znášajú obrovské ekonomické obete, striktne dodržiavajú embargo a nakupujú drahé alternatívne palivá, USA za ich chrbtom uzavreli separátnu dohodu s Moskvou. Odkaz Európe znie, že Washington pod Trumpovým vedením bude kedykoľvek konať jednostranne a čisto vo svoj prospech.
Pre USA táto dohoda neznamená stratu moci, ale zmenu spôsobu, akým Biely dom moc vykonáva. Pod heslom „Amerika na prvom mieste“ sa americká zahraničná politika mení z ideologickej na čisto transakčnú. Trump svetu ukázal, že Washington už nebude automaticky kryť ekonomické náklady globálnych konfliktov na úkor vlastného obyvateľstva. Pre časť sveta ide o ústup z morálnych pozícií, pre druhú zasa o logický krok veľmoci, ktorá stabilizuje domáci trh uprostred vojny s Iránom.
Reakcie mimo západného bloku ukazujú, že pre väčšinu globálneho Juhu (krajiny BRICS, Blízky východ či Latinská Amerika) nie je Trumpov krok šokom, ale potvrdením reality.
- Tieto štáty už od začiatku konfliktu odmietali striktné sankcie a nakupovali ruské energie na základe ekonomickej výhodnosti (napr. India či Čína).
- To, že USA urobili presne to isté vo chvíli, keď sa ich vlastný trh dostal pod tlak kvôli blokáde Hormuzského prielivu, vníma globálny Juh skôr ako koniec západného moralizovania o sankciách a definitívny prechod k multipolárnemu svetu, kde každý hľadí na vlastnú energetickú bezpečnosť.
Pre Európsku úniu je tento moment bodom vytriezvenia. Nejde o definitívny rozpad spojenectva v NATO, ale o jasný signál, že európska a americká kalkulácia rizík sa začínajú rozchádzať. Kým pre Európu zostáva Rusko bezprostrednou bezpečnostnou hrozbou číslo jeden, pre USA bol v tejto chvíli urgentnejším problémom Irán a domáca inflácia pred voľbami. Dohoda tak urýchli snahy EÚ o strategickú autonómiu, keďže Brusel vidí, že na americké embargo sa už nedá stopercentne spoliehať.
Trumpova ropná hra s Putinom nie je prejavom slabosti USA, ale demonštráciou novej politickej reality. Ukazuje svet, v ktorom aj najväčšia superveľmoc uprednostní krátkodobé domáce ekonomické potreby pred dlhodobou geopolitickou izoláciou protivníka, ktorá aj tak nebola funkčná vďaka obchodu Ruska s Čínou, Indiou, teda s BRICSOM a Globálnym juhom.
Vlad Koláček
EU politici kritizujú Trumpa za energodohodu s Ruskom, pritom odoberajú omnoho viac.
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