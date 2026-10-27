Súboj platforiem stealth: Ako pokročilá miniaturizácia mení palebnú silu Su-57 a F-35
V ére moderného vzdušného boja piatej generácie už nerozhoduje iba to, ako rýchlo lietadlo letí alebo ako ďaleko dokáže vystreliť. Kľúčovým faktorom úspechu sa stáva schopnosť ukryť čo najväčšie množstvo účinnej výzbroje do vnútorných zbraňových šácht, aby sa zachoval čo najnižší radarový odraz (stealth).
Porovnanie najnovšieho arzenálu ruskej stíhačky Su-57 (resp. jej exportnej verzie Su-57E) a amerického F-35 Lightning II odhaľuje dva diametrálne odlišné technologické prístupy. Zatiaľ čo Rusko vsádza na brutálnu silu a masívne rozmery, západný koncept ťaží z prevratnej miniaturizácie a sieťovej konektivity.
Ruská cesta: Sila, rýchlosť a masívne kalibre pre Su-57
Ruská konštrukčná škola navrhla Su-57 s hlbokými a dlhými podtrupovými šachtami. To lietadlu umožňuje niesť rozmerovo veľkú muníciu, ktorá vyniká vysokou deštrukčnou silou a hypersonickými rýchlosťami. Daňou za tieto parametre je však obmedzený počet kusov, ktoré sa do vnútra lietadla zmestia.
Vzduch-vzduch (Air-to-Air)
- RVV-MD2: Najnovšia evolúcia striel krátkeho dosahu pre manévrový boj, upravená pre vnútorné šachty. Váži 106 kg (8 kg bojová časť) pri dĺžke 2,92 m a priemere 0,17 m. Ako prvá vo svojej triede v Rusku kombinuje inerciálny autonómny riadiaci systém s infračervenou navádzacou hlavicou so skenovacím uhlom až 180°. Dosah je do 40 km.
- RVV-BD: Exportný variant hypersonickej strely veľkého dosahu (do 200 km, ruská verzia R-37M až 300–400 km) určený na likvidáciu strategických cieľov typu AWACS či tankerov. Dosahuje rýchlosť Mach 6+, váži 510 kg (60 kg bojová časť), meria 4,06 m na dĺžku a využíva kombináciu inerciálneho navádzania s aktívnym radarom v záverečnej fáze.
Vzduch-zem a útok na PVO
- Ch-38MLE: Taktická modulárna raketa s dosahom do 70 km a rýchlosťou Mach 2,2. Váži 520 kg, z čoho až 250 kg tvorí vysoko explozívna-trištivá alebo penetračná bojová časť. Využíva inerciálne a poloaktívne laserové navádzanie.
- Ch-69: Subsonická stealth strela s plochou dráhou letu a krabicovým profilom pre vnútorné šachty. Letí vo výške už od 20 metrov nad zemou rýchlosťou 700–1 000 km/h. Pri celkovej hmotnosti zhruba 800 kg nesie 300–310 kg bojovú časť. Dosah je 290 až 400+ km, navádzanie zabezpečuje kombinácia GPS/GLONASS, inerciálneho systému a elektro-optickej korekcie podľa mapy terénu.
- Ch-58UŠKE: Nadzvuková protiradarová strela s rýchlosťou až Mach 3,5 (4 200 km/h) a dosahom 245 km. Má špeciálne sklopné krídla, vďaka čomu sa zmestí do šácht UVKU-50. Váži 650 kg (149 kg bojová časť) a pasívnou radarovou hlavicou vyhľadáva radary protivzdušnej obrany.
Bezpilotné platformy (Kamikadze drony)
- S-71M „Monochrom“: Jednorazový stealth dron vyvinutý Suchojom, navrhnutý pre vnútorné šachty Su-57. Dosahuje rýchlosť do 1 150 km/h, dolet 200–350 km a nesie 100–150 kg výbušniny. Využíva inerciálne a satelitné navádzanie s funkciou „Human-in-the-loop“, kedy pilot vidí obraz z dronu v reálnom čase.
- S-71K „Kovjor“: Pokročilejšia verzia určená primárne na vonkajšie závesníky. Slúži ako ťažká vyčkávacia munícia s doletom 300 km, rýchlosťou 700–750 km/h (prúdový motor R500) a nesie masívnu 250 kg bojovú časť OFAB-250-270.
Americká cesta: Miniaturizácia a inteligentné roje pre F-35
USA a spojenci v rámci programu F-35 Lightning II zvolili odlišnú stratégiu. Vychádzajú z predpokladu, že vyspelá mikroelektronika umožňuje zmenšiť rozmery rakiet a bômb bez straty presnosti. Vďaka tomu dokáže F-35 vo vnútri trupu odniesť viac samostatných kusov munície a zasiahnuť viac cieľov počas jednej misie.
Vzduch-vzduch (Air-to-Air)
- AIM-260 JATM: Najnovšia, prísne utajovaná strela dlhého dosahu (200+ km) s rýchlosťou Mach 5, navrhnutá tak, aby si zachovala kompaktné rozmery staršej AIM-120 AMRAAM. Vďaka absencii stredových krídel sa dokonale integruje do šácht F-35 bez obmedzenia stealth vlastností.
- AIM-9X Block II/II+: Strela pre manévrový boj, ktorá vďaka dátovému prepojeniu (data-link) podporuje uzamknutie cieľa až po odpálení (LOAL). Pilot F-35 ju môže vystreliť aj na cieľ nachádzajúci sa za lietadlom, pričom strela koriguje let na základe dát zo senzorov stíhačky.
Vzduch-zem a útok na PVO
- SiAW (Stand-in Attack Weapon): Najnovšia nadzvuková strela pre F-35 určená na rýchlu likvidáciu mobilných systémov PVO (ako S-400) a rušičiek. Využíva prevratný kombinovaný systém (radar + GPS + infračervená kamera), takže dokáže zasiahnuť cieľ, aj keď nepriateľ vypne radar a začne sa presúvať.
- JSM (Joint Strike Missile) & SPEAR 3: JSM je nízko-pozorovateľná strela s plochou dráhou letu a doletom 200–300 km optimalizovaná proti lodiam a bunkrom. Britská SPEAR 3 predstavuje miniatúrnu sieťovú strelu s doletom 140 km, ktorá dokáže útočiť v koordinovaných „rojoch“ (swarm).
Bezpilotné platformy
- CCA (Collaborative Combat Aircraft): Na rozdiel od jednorazových ruských dronov S-71, americký program CCA vyvíja plnohodnotné znovupoužiteľné autonómne drony. Lietajú po boku F-35 ako sprievodné lietadlá, nesú vlastné radary či zbrane a pilot F-35 funguje ako manažér celej tejto bezpilotnej formácie.
Priamy súboj v praxi: Prečo F-35 unesie viac?
Aplikácia týchto technológií sa najlepšie ukazuje na priamych príkladoch munície s rovnakým taktickým určením.
Boj mimo vizuálnu vzdialenosť (BVR)
- F-35 (úprava Block 4 s adaptérom Sidekick): Vďaka novému vnútornému stojanu Sidekick dokáže F-35 pojať do každej z dvoch šácht tri strely namiesto dvoch. Celkovo tak v stealth režime unesie 6 kusov rakiet AIM-120 AMRAAM alebo AIM-260 JATM.
- Su-57: V dvoch hlavných podtrupových šachtách unesie štandardne 4 kusy rakiet R-77M (RVV-SD). Ruské strely majú rozmerné mriežkované kormidlá, čo napriek objemu šácht neumožňuje hustejšie naskladanie.
- Verditkt: F-35 má v utajenom režime o 50 % vyššiu palebnú kapacitu na vzdušné ciele než Su-57.
Presné údery na pozemné ciele
- F-35 (využitie konceptu SDB): Do vnútorných šácht dokáže natlačiť až 8 kusov miniatúrnych inteligentných bômb GBU-53/B StormBreaker (SDB II) a stále mu zostane miesto na 2 rakety vzduch-vzduch pre sebaobranu. Každá bomba váži len 93 kg, no vďaka trojitému navádzaniu dokáže na vzdialenosť 70 km samostatne vyhľadať a zničiť napríklad idúci tank.
- Su-57 (využitie ťažkých kalibrov): Ruská stíhačka sa spolieha na masívne strely ako Ch-38 alebo Ch-69. Vzhľadom na hmotnosť Ch-69 (800 kg) a jej rozmery dokáže Su-57 vo vnútri trupu niesť len 2 až 4 kusy tejto munície.
- Verditkt: F-35 dokáže počas jedného stealth letu simultánne zaútočiť až na 8 samostatných taktických cieľov. Su-57 zasiahne maximálne 2 až 4 ciele, hoci s omnoho väčšou výbušnou silou na jeden zásah.
Zdroje informácií:
- Wikipedia: AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile) [1]
- Lockheed Martin (News): Agreement to Accelerate Air Dominance Missile Production (2026) [1]
- Breaking Defense: Joint Strike Missile (JSM) and Long-Range Missile Orders (2026) [3]
- Wikipedia: Collaborative Combat Aircraft (CCA) Program [4]
- TurDef - Global Defence News: F-35 Sidekick Weapon Bracket Integration and Air Combat Calculus [5]
- Technické špecifikácie a katalógy exportnej munície (KTRV - Korporacija Taktičeskoje Raketnoje Vooruženije): Parametre pre RVV-MD2, RVV-BD, Ch-38MLE, Ch-69, Ch-58UŠKE a bezpilotné systémy radu S-71 (prezentácie z medzinárodných výstav Armija a Airshow China).
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