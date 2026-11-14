Prečo Ukrajina nemôže ukončiť vojnu samostatne: Anatomická mapa jej závislosti od Západu.
Dobre sa pozrime kto bol v Abu-Dhabí v predsieni na strane Ukrajiny.
- Spojené kráľovstvo: Jonathan Powell, poradca pre národnú bezpečnosť (National Security Adviser) britského premiéra.
- Nemecko: Günter Sautter, poradca pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku nemeckého kancelára Friedricha Merza.
- Taliansko: Fabrizio Saggio, diplomatický poradca talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.
- Francúzsko: Emmanuel Bonne, hlavný diplomatický poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
(Pre úplnosť: inštitúcie EÚ a NATO dopĺňali Björn Seibert ako vedúci kabinetu predsedníčky Európskej komisie, Anna-Maria Boura ako hlavná poradkyňa predsedu Európskej rady pre zahraničnú politiku a Geoffrey van Leeuwen ako šéf kancelárie generálneho tajomníka NATO.)
O čom toto hovorí? Že všetci títo majú enormný záujem na tom, aby sa vojna ukončila až vtedy, keď to bude vyhovovať ich záujmom a ich podmienkam. Prečo? No lebo Ukrajina nie je už nezávislý štát, dokonca je veľká pravdepodobnosť, že ona sama ani nechcela tento vojenský konflikt, ale bola do neho posotená proti Rusku veľkými chlapcami stojacimi za jej chrbtom. Veď choď, my ťa podržíme, ty na to máš a spolu ho porazíme. A Ukrajina šla, neskončila keď dostala prvé KO a spadla. Podopreli ju , poovievali uterákom. Dali načuchať zázračnej masti a poslali ju znova do boja. Kolo za kolom, v boji bez ohraničenia kôl až do samotného vyčerpania.
Ukrajina podpísala zmluvu na100 rokov s Britániou a neohraničene s USA: Ukrajina si v prvej polovici roka 2025 poistila dlhodobú podporu svojich dvoch najvýznamnejších západných spojencov dvoma rozdielnymi, no vzájomne sa dopĺňajúcimi medzinárodnými zmluvami.
1. Zmluva o storočnom partnerstve so Spojeným kráľovstvom
Dohoda bola podpísaná 16. januára 2025 v Kyjeve a ratifikovaná v septembri toho istého roka. Jej základným predmetom je komplexné dlhodobé spojenectvo v deviatich oblastiach. Dominuje mu bezpečnosť a obrana vrátane ochrany námorných trás v Čiernom, Azovskom a Baltskom mori. Súčasťou záväzku je aj garantovaná britská vojenská pomoc vo výške minimálne 3 miliárd libier ročne až do prelomu rokov 2030/2031, ako aj spolupráca v obchode, energetike a vede.
2. Americko-ukrajinská dohoda o nerastných surovinách
Zmluva bola podpísaná 30. apríla 2025 vo Washingtone a po rýchlej ratifikácii vstúpila do platnosti 23. mája 2025. Jej základným predmetom je hospodárske partnerstvo a povojnová obnova Ukrajiny prostredníctvom spoločného investičného fondu riadeného na paritnom princípe (50 : 50). Ukrajina sa zaviazala odvádzať do fondu polovicu príjmov z nových projektov ťažby kritických nerastov (lítium, titán, urán), ropy a plynu. Spojené štáty za to získali prednostné právo na nákup týchto surovín, pričom nová americká vojenská pomoc sa započítava ako ich kapitálový vklad do fondu.
Financovanie vojny už dávno nie je vecou Ukrajiny, takto je financovaná:
Európa: Vyše 440 až 480 miliárd USD (cca 415 miliárd EUR). Do tejto sumy spadajú aj dlhodobé úverové a grantové nástroje EÚ (napr. Ukraine Facility či úvery kryté zmrazenými ruskými aktívami) naplánované až do roku 2027 a neskôr. [1]
Spojené štáty (USA): Celkovo 196,4 miliardy USD. Kongres túto sumu vyčlenil v rokoch 2022 – 2024. Z nej však zhruba 60 až 70 miliárd USD zostalo v americkej ekonomike (na obnovu vlastných zásob zbraní v Pentagóne a prevádzku amerických agentúr) a priamo na podporu Ukrajiny bolo alokovaných spomínaných cca 127 až 131 miliárd USD
TOTO VŠETKO nám hovorí, že Ukrajina sa nemôže sama dohodnúť s Ruskom o mieri, lebo je v podstate už v ekonomickom područí svojich partnerov a musí bojovať pokiaľ oni nepovedia dosť. Musia podpísať taký mierový dohovor, ktorý bude vyhovovať ich DONOROM a až následne Ukrajine. Preto sa vždy na prvom meiste menuje BRITÁNIA, ktorá nie je členom EU , preto je tam predstaviteľ EU za maličké štáty, aby sa nepovedalo že boli obíduté a každý veľký štát má svojho predstaviteľa. Ak by šlo len o mierové podmienky a teritoriálno finančné usporiadanie, vôbec by tam nemuseli byť. IDE O MAJETKY a oni si ich strážia. Naviac bude prizvaný ešte predstaviteľ Poľska, takže Okrem Ukrajiny na jej strane stola sa predpokladá miesto pre Britániu, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Poľsko, EU, a NATO... teda proti Rusom na jednej strane stola bude sedieť mnohohlavý „senát poradcov a darcov“, ktorím v podstate Ukrajina už patrí. Počas návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského v Kodani a súbežných rokovaní v Abú Zabí (10. – 11. novembra 2026) Kyjev oficiálne predložil požiadavku, aby západní spojenci financovali udržiavanie 800 000-člennej ukrajinskej armády najmenej 10 rokov po skončení vojny ako súčasť bezpečnostných záruk. ( asi 80 miliárd ročne) [1, 2, 3] Je zvláštne ako to zapadá do nemeckých a francúzskych rečí o pripravenosti v tom období na vojnu s Ruskom.
Ukrajina nemôže vojnu ukončiť jednostranným rozhodnutím. Ak by odmietla americkú diplomatickú líniu, riskuje stratu spravodajskej, technologickej a zbrojnej podpory z Washingtonu. Ak by sa nedokázala oprieť o európske financie, hrozí jej okamžitý ekonomický kolaps. Výsledná podoba mieru tak nebude len výsledkom vôle Kyjeva, ale predovšetkým kompromisom medzi bezpečnostnými záujmami Washingtonu, finančnou výdržou Európy a vojenskými požiadavkami Moskvy.
Takto sa pripravia podmienky mierovej dohody zdĺhavo a ťažno, pevne verím že sa to napokon podarí do polovice budúceho roka.
Zdroje: Kiel Institute – Ukraine Support Tracker. The Kyiv Independent. Politico Europe. Ukraine Oversight.
Vlad Koláček
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