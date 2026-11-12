Prečo povolenky ETS 2 klímu nezachránia, zelené šialenstvo za stovky eur ročne!
zdaní zemný plyn na vykurovanie aj pohonné hmoty na čerpacích staniciach. Hoci Brusel tento krok obhajuje bojom proti klimatickej zmene, pohľad na globálne dáta a jednoduchá matematika ukazujú, že prínos pre svetovú atmosféru bude zanedbateľný, zatiaľ čo dopad na životnú úroveň Európanov bude okamžitý a bolestivý.Kvapka v oceáne globálnych emisiíZákladný problém európskej klimatickej politiky spočíva v číslach. Celá Európska únia (EÚ27) sa na celosvetovej produkcii skleníkových plynov podieľa len necelými 6 % (presnejšie 5,8 %). Z toho priama činnosť domácností a osobná automobilová doprava v Európe tvoria len zhruba tretinu – teda približne 1,8 % globálnych emisií.Aj keby Európania zajtra prestali kúriť a jazdiť autami úplne, globálnu klímu to nezachráni. Najväčší svetoví producenti ako Čína (takmer 30 % svetových emisií), USA (11 %) či India (8 %) majú v rukách osud atmosféry, pričom ázijské ekonomiky naďalej masívne spaľujú uhlie a zvyšujú svoju spotrebu. Európa sa tak dobrovoľne stavia do pozície pasažiera, ktorý si v deravej lodi pripláca za drahšie veslo, zatiaľ čo zvyšok posádky do trupu vŕta ďalšie diery.Ekologický paradox: Trest za moderné plynové kotlySystém ETS 2 navyše prináša absurdné pravidlá, ktoré popierajú zdravý rozum aj lokálnu ekológiu. Majitelia rodinných domov, ktorí v posledných rokoch investovali tisíce eur do moderných kondenzačných plynových kotlov, budú po novom platiť emisný poplatok za každý kubík spáleného plynu.Naopak, spaľovanie drevných peliet alebo palivového dreva je od týchto povoleniek oslobodené, hoci z fyzikálneho hľadiska vyletí z komína peletového kotla takmer dvojnásobok oxidu uhličitého na jednotku tepla než z plynového kondenzačného kotla – a navyše zhoršuje ovzdušie v obciach jemným prachom a smogom. Európska legislatíva však tento rozpor prehliada, pretože sa riadi len účtovnými tabuľkami, v ktorých sa drevo považuje za „obnoviteľný“ cyklus, zatiaľ čo zemný plyn za „fosílny“ hriech.Slepá ulička v nákladnej doprave: Prečo kamióny nemôžu nahradiť vlakyRovnaký rozpor medzi politickými sľubmi a technickou realitou vidieť aj pri nákladnej doprave. Naftu a benzín v kamiónoch a dodávkach EÚ zdraží cez povolenky ETS 2, pričom na papieri existuje jednoduché riešenie – presunúť diaľkovú kamiónovú dopravu na elektrifikované železnice. Jeden nákladný vlak dokáže nahradiť desiatky kamiónov a na tonu prepraveného tovaru vyprodukuje o 75 až 80 % menej emisií.Ak by sa však EÚ rozhodla prikázať, že všetky tovary na vzdialenosť nad 1 000 kilometrov sa musia prepravovať výlučne vlakmi, narazila by na tvrdý múr reality. Európska železničná sieť na takýto presun kapacitne ani technicky nestačí:
- Kamióny dnes dominujú: Podľa dát Eurostatu pripadá v EÚ na cestnú dopravu až 78 % pozemnej prepravy tovaru, zatiaľ čo podiel železníc dlhodobo stagnuje na úrovni okolo 17 %.
- Preťažené hlavné koridory: Kľúčové európske trate (najmä v Nemecku, Rakúsku, severnom Taliansku či na tranzitných ťahoch strednej Európy) už dnes narážajú na strop svojej priepustnosti, pretože sa na rovnakých koľajniciach musia deliť o priestor s hustou osobnou dopravou.
- Neúplná elektrifikácia a rozdiely na hraniciach: V priemere je v EÚ elektrifikovaných len necelých 58 % železničných tratí. Nákladný vlak idúci naprieč Európou navyše na hraniciach naráža na odlišné napájacie sústavy, zabezpečovacie systémy a rôzne povolené dĺžky vlakov (cieľom EÚ sú 740-metrové súpravy, no mnohé stanice a trate na ne stále nie sú prestavané).
- Nedostatok prekladísk: Takmer žiadny sklad či supermarket nemá vlastnú železničnú vlečku. Prekladanie miliónov ton tovaru z kamiónov na vlaky a späť by si vyžiadalo obrovské intermodálne terminály, ktoré dnes chýbajú, a dodávky čerstvého tovaru by sa predražili a spomalili o dni.
Dopravcovia teda kamióny neodstavia, len zaplatia drahšiu naftu cez emisné povolenky – a tento náklad sa automaticky premietne do cien tovarov, najmä potravín, ktoré sa musia navyše prepravovať v chladiarenských vozidlách s ešte vyššou spotrebou paliva.Koľko zaplatí bežná 4-členná domácnosť navyše?Teória o tom, že drahší plyn a nafta prinútia ľudí prejsť na tepelné čerpadlá a elektromobily, naráža na tvrdú ekonomickú realitu. Bežná rodina nemôže v zime prestať kúriť, musí dochádzať za prácou a nemá na účte desaťtisíce eur na kompletnú prestavbu domu či kúpu nového elektrického auta. Výsledkom tak nie je zníženie emisií, ale obyčajná skrytá daň z nevyhnutných životných potrieb.Pozrime sa na konkrétny prepočet pre priemernú 4-člennú slovenskú domácnosť v staršom rodinnom dome (cca 150 m²) s kondenzačným plynovým kotlom a úsporným naftovým autom s motorom 1,5 litra (pri očakávanom cenovom strope povolenky okolo 58 eur za tonu CO₂ a započítaní 23 % DPH na Slovensku):
- Vykurovanie plynom: Pri ročnej spotrebe 2 800 m³ zemného plynu dom vyprodukuje približne 6 ton CO₂. Povolenky predražia ročnú faktúru za plyn o približne 425 eur (vyše 35 eur mesačne).
- Jazda naftovým autom (1,5 l motor): Úsporný diesel so spotrebou okolo 5,2 litra na 100 km spáli pri bežnom ročnom nájazde 15 000 km približne 780 litrov nafty a vypustí vyše 2 ton CO₂. Povolenka zdraží liter nafty o zhruba 18 až 19 centov (vrátane DPH), čo ročne vytiahne z peňaženky vodiča ďalších 147 eur.
- Drahšie potraviny: Priemerná 4-členná rodina na Slovensku minie na potraviny a nealkoholické nápoje približne 5 400 až 6 500 eur ročne. Systém ETS 2 pritom nezasiahne len naftu v kamiónoch a dodávkach, ale aj plyn na vykurovanie a pečenie v pekárňach, mliekarňach, skladoch či obchodoch. Celkový tlak na rast cien potravín o 1 až 1,5 % tak rodinný rozpočet oberie o ďalších 60 až 90 eur ročne.
Spolu tak systém ETS 2 zaťaží rozpočet bežnej 4-člennej rodiny sumou približne 630 až 660 eur ročne (vyše 50 eur každý mesiac).Zelená politika, ktorá stráca podporu realityHoci EÚ sľubuje, že časť vyzbieraných peňazí vráti ľuďom cez Sociálno-klimatický fond formou dotácií na zatepľovanie, v praxi to znamená, že štát ľuďom najprv peniaze vezme na drahších energiách a potravinách, časť z nich pohltí byrokracia a len zlomok sa vráti k tým, ktorí zvládnu zdĺhavé dotačné konania.Ak má ochrana klímy dávať zmysel, nemôže byť postavená na trestajúcom zdaňovaní základných životných potrieb a logistiky v regióne, ktorý tvorí len zlomok svetového znečistenia. Bez zapojenia najväčších svetových hráčov a bez reálne vybudovanej infraštruktúry – či už ide o dostupné zdroje tepla alebo priepustné železnice – zostane systém ETS 2 len drahým európskym experimentom, ktorého jediným istým výsledkom bude chudobnejšia stredná trieda a drahší tovar na pultoch. Keď sa zbavíme politických fráz a pozrieme sa na celkový obraz, výsledok systému ETS 2 sa dá zhrnúť do jedného výpovedného čísla. Nové emisné povolenky na cestnú dopravu, vykurovanie budov a menšie prevádzky v EÚ pokryjú približne tretinu európskych emisií – v prepočte na celú planétu tak nový systém zdaní len približne 2 % celosvetovej produkcie CO₂.Zvyšných 98 % svetových emisií zostáva mimo dosahu tejto regulácie, pričom najväčší globálni producenti v Ázii či Amerike svoje domácnosti ani dopravu takýmito poplatkami nezaťažujú. Európska únia tak vytvára zložitý a drahý byrokratický mechanizmus, ktorý globálnu klímu nezachráni, no bežnú štvorčlennú slovenskú domácnosť pripraví o viac ako 630 eur ročne na drahšom teple, pohonných hmotách a potravinách.Kým nebude ochrana klímy postavená na celosvetovej dohode najväčších znečisťovateľov a na reálne dostupných technológiách, zostane systém ETS 2 len drahým európskym experimentom na účet vlastných občanov. A pritom nezamedzí ani jedinej tone CO2 odísť do atmosféry, ide len o kšeft s povolenkami a ožobračenie najchudobnejšej a strednej vrstvy obyvateľov.
Vlad Koláček
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