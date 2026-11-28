Porovnanie Ruska v dvoch vojnách. Dnes sú omnoho pomalší ako boli v IIWW.
Hoci oba konflikty zasiahli rovnaký geografický priestor, ich dynamika, tempo postupu aj územné zisky sú diametrálne odlišné.
Vojna medzi nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom bola vojnou obrovských manévrov, kde sa frontová línia presúvala o tisíce kilometrov.
22. jún 1941 (Operácia Barbarossa): Nemecko s armádou vyše 3 miliónov mužov napadlo ZSSR. Počas prvých mesiacov obsadilo územie s rozlohou vyše 1,5 milióna km² (približne 2,5-násobok dnešnej Ukrajiny).
- Jeseň – Zima 1941 (Bitka o Moskvu): Nemci sa zastavili len desiatky kilometrov pred Moskvou. Sovietska decembrová protiofenzíva ich zatlačila o 100 až 250 km späť.
- Leto – Jeseň 1942 (Postup na Kaukaz a Stalingrad): Nemecký Wehrmacht dobyl rozsiahle územia južného Ruska a dosiahol rieku Volgu.
- November 1942 – Február 1943 (Obrat pri Stalingrade): Červená armáda obkľúčila a zničila nemeckú 6. armádu. Ide o definitívny strategický zlom vojny.
- Júl – August 1943 (Bitka pri Kursku): Najväčšia tanková bitka histórie zlomila útočnú silu Nemecka. ZSSR prebral trvalú iniciatívu.
- Jún – August 1944 (Operácia Bagration): Masívna sovietska ofenzíva zničila nemeckú skupinu armád Stred, oslobodila Bielorusko a posunula front o viac ako 500 km na západ k rieke Visle.
- Január – Apríl 1945 (Visliansko-oderská a Berlínska operácia): Sovieti vtrhli na územie Nemecka.
- 2. máj 1945 (Pád Berlína) a 8./9. máj 1945 (Kapitulácia): Po krutých pouličných bojoch kapitulovala berlínska posádka a následne celé Nemecko.
2. Veľké sídla ZSSR: Straty a následné oslobodenie.Sovietsky zväz v rokoch 1941 – 1942 stratil takmer všetky kľúčové priemyselné a populačné centrá svojej európskej časti (okrem Moskvy a obkľúčeného Leningradu).
3. Porovnanie s vojnou na Ukrajine (2022 – november 2026)
Zatiaľ čo druhá svetová vojna bola o bleskových obkľúčeniach a stovkách kilometrov za týždeň, vojna na Ukrajine sa po úvodných mesiacoch zmenila na opotrebovávaciu pozičnú vojnu dronov, delostrelectva a mínových polí.
Časová os a územné zisky na Ukrajine (rozloha Ukrajiny je cca 603 500 km²):
- Pred 24. februárom 2022: Rusko od roku 2014 okupovalo Krym a časť Donbasu – spolu približne 42 000 km² (cca 7 % územia Ukrajiny). [1]
- Február – Marec 2022 (Úvodná invázia): Počas prvých 5 týždňov Rusko obsadilo ďalších 119 000 km². Na vrchole postupu (marec 2022) ovládalo spolu 161 000 km² (takmer 27 % Ukrajiny). [1]
- Apríl – November 2022 (Ukrajinské protiofenzívy):
- Jar 2022: Ruský ústup od Kyjeva, Černihiva a Summ
- September 2022 (Charkovská ofenzíva): Ukrajina za necelé dva týždne oslobodila približne 8 000 – 12 000 km² (vrátane miest Izium a Kupjansk).
- November 2022 (Chersonská ofenzíva): Oslobodenie mesta Cherson a pravého brehu Dnepra. Celkovo Ukrajina do novembra 2022 získala späť 74 443 km², čím ruská okupácia klesla na približne 18 % územia. [1]
- Rok 2023 (Patová situácia): Celoročné zmeny boli minimálne. Rusko po mesiacoch bojov dobylo Bachmut, ukrajinská letná protiofenzíva na juhu priniesla len lokálne zisky. Čistý ročný zisk Ruska za celý rok 2023 bol len okolo 487 – 588 km².
- Rok 2024 (Pomalý ruský postup): Rusko prevzalo iniciatívu na Donbase (dobytie Avdijivky, Vuhledaru). Podľa Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Rusko za celý rok 2024 získalo na Ukrajine približne 3 450 až 3 600 km² (Ukrajina zas v auguste 2024 prenikla do ruskej Kurskej oblasti, kde dočasne obsadila vyše 1 000 km²). [1, 2]
- Rok 2025 (Opotrebovávacia ofenzíva): Ruské sily pokračovali v pomalom tlaku v Doneckej oblasti a za celý rok obsadili približne 4 300 až 5 300 km² (menej ako 1 % rozlohy Ukrajiny). [1, 2, 3]
- Rok 2026 (do novembra – Zamrznutý front a protiútoky): Ruský postup sa v roku 2026 dramaticky spomalil. Podľa dát ISW za prvých 10 mesiacov roka 2026 dosiahol čistý územný zisk Ruska len približne 117 km² (priemerné tempo 0,38 km² denne). Hoci ruské sily na niektorých úsekoch postúpili o stovky kilometrov štvorcových, ukrajinské protiútoky (najmä pri Lymane a v Dnepropetrovskej oblasti) takmer všetky tieto zisky vymazali. K novembru 2026 Rusko ovláda približne 19 až 20 % územia Ukrajiny (okolo 116 000 – 118 000 km² vrátane Krymu). Hĺbka postupu od ruskej hranice (k novembru 2026)
Línia dotyku nie je rovnomerne vzdialená od hraníc Ruskej federácie (uznaných pred rokom 2014), pretože ruský postup sa v rôznych sektoroch zastavil v odlišnej hĺbke:
- Severovýchod (Sumská a Charkovská oblasť): 0 až 15 km. Front tu kopíruje priamo štátnu hranicu s Ruskom, pričom ruské sily držia len úzke pohraničné pásma (napr. v okolí Vovčanska).
- Východ (Luhanská a Donecká oblasť): 80 až 160 km. Hoci ruská armáda kontroluje takmer celú Luhanskú oblasť, v Doneckej oblasti sa frontová línia (pri mestách Pokrovsk, Kosťantynivka či Sloviansk) nachádza približne 130 až 160 km západne od ruskej hranice.
- Juh (Záporožská a Chersonská oblasť): 150 až 230 km. Ide o najhlbší prielom od hraníc pevninského Ruska (smerom od Rostovskej oblasti pozdĺž Azovského mora až k rieke Dneper pri meste Cherson). Ak však vzdialenosť meriame od Krymu (okupovaného od roku 2014), línia dotyku na Dnepri je vzdialená len 60 až 100 km.
2. Priemerné denné tempo získavania územia
Pri výpočte denného priemeru za celý konflikt (1 738 dní) je kľúčové rozlišovať, či počítame len nové zisky po februári 2022, alebo celkovú okupovanú plochu:
|Metodika výpočtu
|Celková plocha
|Počet dní (do 28. 11. 2026)
|Priemerný denný zisk
|Čistý zisk od 24. 2. 2022 (bez Krymu a Donbasu z r. 2014)
|~75 000 km²
|1 738 dní
|43,2 km² / deň
|Celkové okupované územie (vrátane ~42 000 km² z r. 2014)
|~117 000 km²
|1 738 dní
|67,3 km² / deň
|Tempo v samotnom roku 2026 (január – november 2026)
|~120 – 150 km²
|~332 dní
|~0,4 km² / deň
Prečo je celkový priemer 43 km²/deň klamlivý?
Takmer celý tento priemer vznikol počas prvých 5 týždňov invázie (február – marec 2022), kedy Rusko obsadzovalo vyše 3 000 km² denne. Od jesene 2022 sa front zmenil na pozičnú vojnu, v ktorej sa postup v rokoch 2023 až 2026 pohybuje v rozmedzí od 0,4 km² do 12 km² denne (čo zodpovedá zisku niekoľkých polí alebo jednej menšej dediny za týždeň).
Za toto územie zaplatili obe strany obrovskú cenu, okolo 500 000 mŕtvych a 800 000 zranených každá. Toto je však voja Ruska na území Ukrajiny proti celému výrobnému a logisticko technologickému potenciálu všetkých krajín NATO, nielen proti Ukrajine. Ak by bojovala Ukrajina samostatne, bol by koniec po mesiaci, keď sa rokovalo o miery V Istanbule. Ukrajina poskytuje živú silu, zbytok je záležitosťou celého NATO vrátane Austrálie.
Aká je hodnota tohto územia pre Rusko? OBROVSKÁ, lebo ak by sa stala Ukrajina dispozičným teritóriom NATO( nemusela by byť ani členom), bolo by Rusko v nasledovnom konflikte nebrániteľné. Dispozičné právo pre rozmiestnenie logistiky NATO na Ukrajine by spôsobilo výrazné skrátenie logistických ciest pre zásobovanie budúcej línie dotyku,. Skrátilo by dolety na strategické ciele v Rusku na 500km , prerezanie Ruska po kaspické more by zabralo hĺbku len 300 km. Spoločné cvičenia Ukrajina -NATO prebiehali na ich území už od roku 2011, teda skoro okamžite, ako dostali v 2008 prísľub členstva v NATO na Bukurešťskom summite. ( potvrdené vo Vilnjuse 2023 a Washingtone 2024)
Zo strategického hľadiska nemohlo Rusko dopustiť, aby Ukrajina čo i len poskytla svoje územie v prospech NATO rovnako, ako JFK nedopustil rozmiestnenie ruských rakiet na Kube v 1962 roku a postavil svet na prah tretej svetovej vojny rovnako , ako to urobilo rusko teraz. Vtedy Chruščov ustúpil, ale dosiahol svoje, stiahnutie rakiet s nukleárnymi hlavicami z Turecka, kde ich rozmiestnili USA a jeho pokus na Kube bol len odpoveďou na tento krok. Vtedy sa to vyriešilo politickou dohodou, čoho BIDENOVI bábkovodiči neboli schopní v roku 2021 a tak svet stojí zasa pred hrozbou nukleárneho zničenia v roku 2027.
Preto Trump opakovane hovoril o BIDENOVEJ VOJNE, jeho snáď nechcete označiť za agenta Kremľa.
Toto je pohľad človeka s vyšším vojenským vzdelaním( vysoká + postgraduál), nie opakovanie naratívov Kremľa, ako ma väčšina z Vás obviníte. Neospravedlňujem a neschvaľujem rozpútanie vojny, len poukazujem na jeho skutočné príčiny. Rusi neustále upozorňovali svojich zahraničných ( vtedy) partnerov, že rozširovaním k ruským hraniciam znižujú bezpečnosť Ruska, čo nie je dobré pre celkovú bezpečnostnú situáciu Európy a ani sveta. Získanie celej strednej a východnej Európy mäkkou silou po rozpade blokového usporiadania sveta v 90tych rokoch zmenilo pomer síl a teda aj zníženie bezpečnosti Ruska na úkor zvýšenia bezpečnosti Západnej Európy. Ukrajina siaha hlboko na východ a k získaným 1000km začlenením východnej a strednej Európy do NATO , by v prípade Ukrajiny bol posun o 1200 km ešte na východ, teda až asi 200km za Moskvu. Slovensku a Poľsku by scenár Ukrajiny v NATO veľmi vyhovoval, lebo by sme neboli nárazníkom na hranici, stali by sem sa vnútrozemím Aliancie a bojisko by nebolo u nás hneď od začiatku, ale na Ukrajine. Takto sa zvýšila bezpečnosť Paríža či Berlína získaním bývalých štátov Waršavskej zmluvy.
Zlyhaním svetovej diplomacie sme dopustili, že sa hrozby Ruska o ktorých verejne hovorili stali skutočnosťou a vznikol konflikt na Ukrajine, ktorý v žiadnom prípade nemôžeme volať ničím nevyprovokovaný.
Je v záujem celého sveta uzatvoriť mierovú dohodu skôr, ako sa dostaneme za prah rozšírenia konfliktu z veľkého lokálneho na celoeurópsky, či svetový. Rusko konflikt s Európou či s NATO vyhrať nemôže v konvenčnej rovine. Je si toho vedomé a preto by určite použilo nukleárne zbrane. Naša odpoveď by vrhla ľudstvo o stovky rokov späť, nebolo by víťazov.
Putin ešte pred vojnou na Ukrajine prehlásil. „Takú vojnu by sme nevyhrali a rusko by zaniklo.... načo by bol svet bez Ruska? PUSŤ NEBUDET- Tak nebude...“
JE SEKUNDA PRED DVANÁSTOU!!
ZDROJE: Encyclopædia Britannica – Eastern Front (World War II): Institute for the Study of War (ISW) – Russian Offensive Campaign Assessment Belfer Center (Harvard Kennedy School) – The Russia-Ukraine War Report Card SME (Časová os vojny na Ukrajine)
Vlad Koláček
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