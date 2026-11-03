Poľsko výrazne mení svoje krídla: Od sovietskych lietadiel k najmodernejšej letke NATO
Poľské vojenské letectvo prechádza najradikálnejšou transformáciou vo svojej histórii. Varšava reaguje na bezpečnostné hrozby masívnymi investíciami, no naráža na limity ľudského faktora. Nasledujúci prehľad analyzuje súčasný stav techniky, personálnu krízu a ambiciózny cieľový stav pre rok 2035, kedy by sa Poľsko malo stať jednou z hlavných leteckých veľmocí Európy.
Bojové a stíhacie lietadlá
Poľsko definitívne uzatvára kapitolu sovietskej techniky. Po tom, čo 11. septembra 2025 oficiálne vyradilo legendárne stíhacie bombardéry Su-22M4, zostala v službe len posledná hŕstka strojov z éry Varšavskej zmluvy.
- Súčasný stav:
- F-16C/D Block 52+: 47 active units. Ide o súčasnú chrbtovú kosť letectva, no flotila trpí kritickým podstavom pilotov (približne 40 aktívnych letcov na 47 stíhačiek, pričom potrebných je aspoň 70). Komplexná modernizácia poľských stíhačiek F-16 na najnovší štandard F-16V Viper (Block 72) sa začne v roku 2028 a celý proces je naplánovaný na ukončenie v roku 2038. Práce bude vykonávať primárny dodávateľ Lockheed Martin v úzkej spolupráci s poľským štátnym podnikom WZL-2 (Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2) v meste Bydgoszcz, zmodernizujú všetkých 48 kusov. Zmluva (tzv. Mid-Life Update – MLU) v hodnote 3,8 miliardy dolárov bola oficiálne podpísaná 13. augusta 2025.
- MiG-29A/UB: približne 14 kusov v službe. Sú sústredené na základni v Malborku, slúžia ako dočasná záloha na dožitie a ich piloti sa priebežne preškoľujú na novú techniku.
- KAI FA-50GF: 12 kusov. Táto prechodná verzia z Južnej Kórey dosiahla v októbri 2026 plnú operačnú pohotovosť a slúži najmä na hliadkovanie a protidronovú obranu.
- F-35A Husarz: 7 kusov. Lietadlá sú už majetkom Poľska, no zatiaľ fyzicky zostávajú v USA, kde slúžia na intenzívny výcvik poľského personálu. Na území Poľska sa v súčasnosti (k novembru 2026) nachádza už 10 stíhačiek F-35A Husarz. Všetky sú dislokované na 32. taktickej leteckej základni v meste Łask v strednom Poľsku, zakúpili spolu 32 F35A.
- Cieľový stav (Horizont 2030 – 2035):
- Do konca dekády (s finálnym predĺžením dodávok do roku 2029) Poľsko prevezme 36 pokročilých stíhačiek FA-50PL (Block 20) s radarom AESA Phantom Strike a integráciou rakiet AMRAAM.
- Fyzický prílet prvých stíhačiek 5. generácie F-35A Husarz priamo na poľské základne sa očakáva už v priebehu roka 2026, pričom celkovo je objednaných 32 kusov.
- Cieľ floty bojových lietadiel do roku 2035: Poľsko plánuje disponovať minimálne 127 až 159 modernými nadzvukovými lietadlami (47 zmodernizovaných F-16V, 32 F-35A, 48 FA-50 a výhľadovo dve ďalšie eskadry stíhačiek).
Cvičné a tréningové lietadlá
Výcviková kapacita je momentálne najužším hrdlom celej modernizácie. Vojenská letecká akadémia v Dębline nestíha generovať dostatok pilotov pre masívne nakupovanú západnú techniku.
- Súčasný stav (cca 91–96 strojov celkovo):
- Alenia M-346 Bielik: 16 kusov
- . Pokročilé prúdové cvičné lietadlá slúžiace ako priama príprava na prechod na F-16 a F-35.Armáda považuje finálny počet 15 až 16 lietadiel za dostatočný pre potreby 41. základne školského letectva v Dębline. Táto flota plne pokrýva pokročilý výcvikový program (LIFT) pre prechod budúcich poľských pilotov na stíhačky F-16 a F-35A Husarz.
- PZL-130 Orlik: 27 kusov. Vrtuľové lietadlá pre základný letecký výcvik.
- Vrtuľníkový výcvik zabezpečuje primárne 24 ľahkých strojov PZL SW-4 Puszczyk spolu s civilnými typmi (Cabri G2, Robinson R44).
- Cieľový stav: Flota cvičných lietadiel zostane stabilizovaná okolo počtu 90-95 modernizovaných drakov. Hlavným cieľom armády nie je nákup nových cvičných lietadiel, ale radikálne zrýchlenie a zefektívnenie výcvikových osnov, vrátane prenájmu simulačných kapacít v USA, aby sa vyriešil personálny podstav.
Vojenské vrtuľníky
Ak v oblasti stíhačiek prebieha modernizácia, v oblasti vrtuľníkového letectva (ktoré spadá pod Pozemné vojsko aj Air Force) ide o absolútnu materiálovú explóziu.
- Súčasný stav:
- Flota je stále závislá od desiatok dosluhujúcich sovietskych strojov: PZL Mi-2 (cca 59–63 kusov), PZL W-3 Sokół (cca 53–62 kusov) a transportných Mil Mi-8/Mi-17 (38 kusov).
- Modernú zložku tvorí len pár kusov S-70i Black Hawk (cca 4-8 v operačnom nasadení) a prvé dodané kusy z kontraktu na taliansko-poľské stredné vrtuľníky Leonardo AW149 (v novembri 2025 bol armáde odovzdaný prvý kus kompletne vyrobený priamo v poľskom závode PZL-Świdnik).
- V rámci výcviku má Poľsko zapožičaných 8 amerických útočných vrtuľníkov AH-64E Apache.
- Cieľový stav (Horizont 2030 – 2035):
- AH-64E Apache V6: Poľsko podpísalo historický kontrakt na nákup 96 kusov týchto najmodernejších útočných vrtuľníkov. Stanú sa protitankovou päsťou krajiny.
- Leonardo AW149: Do roku 2029 bude kompletne dodaných všetkých 32 objednaných viacúčelových vrtuľníkov, ktoré úplne nahradia typy Mi-2 a W-3 Sokół.
- AW101 Merlin: Postupný nábeh 22 kusov v transportnej a 4 kusov v protiponorkovej/námornej verzii.
Zhrnutie transformácie poľského letectva
|Kategória techniky
|Súčasný operačný stav (2026)
|Očakávaný cieľový stav (2030 - 2035)
|Hlavné typy novej floty
|Bojové / Stíhacie lietadlá
|cca 73 lietadiel (47x F-16, 14x MiG-29, 12x FA-50GF)
|127 až 159 lietadiel
|F-35A Husarz, FA-50PL, F-16V
|Cvičné lietadlá
|cca 91 - 96 lietadiel
|cca 95 lietadiel (stabilizovaný stav)
|M-346 Bielik, PZL-130 Orlik
|Vojenské vrtuľníky
|cca 210 - 230 starších a zapožičaných strojov
|Kompletná obmena za viac ako 150 špičkových západných strojov
|AH-64E Apache, AW149, AW101
Roky 2030 až 2035 budú pre Poľsko prelomové. Zatiaľ čo technické nákupy sú zabezpečené a financované z rekordných obranných výdavkov, najväčšou výzvou Varšavy zostáva zohnať a vycvičiť dostatok personálu, bez ktorého tieto miliardové stroje zostanú uzemnené v hangároch. Výcvik pilotov mešká, lebo jeho dĺžka je asi 2+2,5 roka a výcvikové stredisko má obmedzené kapacity ako v Poľsku, tak aj v USA. Luke Air force Base: Dlhodobo najväčšia výcviková základňa F-35 na svete, ktorá produkuje približne 75 % všetkých pilotov F-35 na svete. Základňa disponuje 7 výcvikovými letkami F-35 a masívnym zázemím s 32 pokročilými letovými simulátormi pre syntetický výcvik. Ebbing Air Ntional Guard Base je novovybudované a špecializované medzinárodné centrum pre zahraničných zákazníkov (Foreign Military Sales), kde od roku 2024 trénujú aj Poliaci, Nemci či Fíni. Jej cieľová kapacita je navrhnutá na stabilnú prítomnosť až 36 stíhačiek F-35 a 12 stíhačiek F-16 určených výhradne na výcvik, pričom pojme približne 400 osôb personálu naraz.
Celková investícia do prestavby vzdušnej flotily ozbrojených síl je v hodnote asi 25 miliárd eur. Vrtuľníky AH-64E Apache (96 kusov): 10,87 miliardy USD (cca 40 miliárd PLN). Ide o vôbec najdrahší jednorazový nákup pre poľské letectvo/vojsko, podpísaný v roku 2024.
- Stíhačky F-35A Husarz (32 kusov): 4,6 miliardy USD (cca 18 miliárd PLN). Kontrakt z roku 2020 zahŕňa lietadlá, výcvikový balík a logistickú podporu.
- Modernizácia F-16 na verziu Viper (48 kusov): 3,8 miliardy USD. Medzivládna dohoda s USA (LOA) z augusta 2025 na kompletné prezbrojenie celej existujúcej flotily F-16.
- Ľahké bojové lietadlá KAI FA-50 (48 kusov): 3,0 miliardy USD (cca 15 miliárd PLN / 2,5 miliardy EUR). Kontrakt s Južnou Kóreou z roku 2022 rozdelený na verzie GF a PL.
- Viacúčelové vrtuľníky Leonardo AW149 (32 kusov): 1,9 miliardy EUR (cca 8,2 miliardy PLN). Zmluva z roku 2022 na stroje vyrábané priamo v poľskom závode PZL-Świdnik.
- Transportné a námorné vrtuľníky AW101 (26 kusov celkovo): Približne 2,5 miliardy EUR (kombinácia prvej námornej a druhej veľkej transportnej objednávky).
Tieto masívne finančné toky robia z Poľska krajinu s percentuálne najvyššími výdavkami na obranu v rámci celej aliancie NATO (v roku 2026 atakujú úroveň 4,8 % HDP
Zdroje: Defence24.pl a Tech.wp.pl. The Aviationist. Aviation Safety Network
Vlad Koláček
Oči a uši studenej vojny: Ako fungovala technológia vnútri špionážnych lietadiel.
Skôr než technológia umožnila špionážnym lietadlám lietať na samej hranici vesmíru, odohrávala sa vo vzduchu nad Sovietskym zväzom a v jeho okolí krvavá a utajená vojna.
Vlad Koláček
Nová éra vzdušnej vojny: Rusko prechádza z drahých rakiet na masový „raketový spam“
Zasiahnuť cieľ za každú cenu, alebo radšej ekonomicky vykrvácať nepriateľa? Ruská armáda na bojisku radikálne mení stratégiu. Od precíznych, technologicky dokonalých, k masovej výrobe ultra-lacných prúdových striel.
Vlad Koláček
Súboj platforiem stealth: Ako pokročilá miniaturizácia mení palebnú silu Su-57 a F-35
Porovnanie najnovšieho arzenálu ruskej stíhačky Su-57 (resp. jej exportnej verzie Su-57E) a amerického F-35 Lightning II odhaľuje dva diametrálne odlišné technologické prístupy.
Vlad Koláček
Posun NATO na Východ, prečo získalo strednú Európu a prepisuje vojenské plány.
Vojenská stratégia a geopolitický realizmus sa málokedy riadia čistým altruizmom. Rozšírenie NATO smerom na východ po páde železnej opony je z učebnicového hľadiska ukážkou úspešného využitia mäkkej sily (Soft Power).
Vlad Koláček
109. Výročie boľševického prevratu, nemecké zlato a akcia v Zimnom paláci zmenili svet.
Každoročne v novembri si svet pripomína udalosť, ktorá od základu prekreslila geopolitickú mapu 20. storočia. Deň, ktorý bol desaťročia oslavovaný ako Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR), ktorá sa odohrala 25.10.1917
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Starostou Kroměříže bude opět Tomáš Opatrný (ANO), koalici tvoří pět uskupení
Starostou Kroměříže zvolili dnes zastupitelé Tomáše Opatrného, volebního lídra hnutí ANO, které...
Po 15 letech příprav začíná v Klatovech stavba protipovodňové ochrany části Luby
Po 15 letech příprav začal v Klatovech státní podnik Povodí Vltavy spolu s městem budovat...
Po 15 letech příprav začíná v Klatovech stavba protipovodňové ochrany části Luby
Po 15 letech příprav začal v Klatovech státní podnik Povodí Vltavy spolu s městem budovat...
Nechutná polévka v důlcích na stole a galerka u kořalky. Tohle byl pražský Batalión
Jak vypadalo pražské podsvětí na přelomu 19. a 20. století? V nechvalně proslulé hospodě Batalión...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 18
- Celková karma 9,25
- Průměrná čtenost 178x