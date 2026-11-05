Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nová mapa európskej závislosti: USA kontrolujú trh EU s energiami.Štúdia Rand splnená.

Vlad Koláček
Štúdia tink- tanku RAND Corporation s názvom Extending Russia: Competing from Advantageous Ground (v preklade Preťaženie Ruska: Súťaž z výhodnej pozície). Overextending and Unbalancing Russia je časť vystihujúca podstatu.

Ekonomická a geopolitická architektúra Európy prešla po roku 2022 zásadnou transformáciou, v ktorej Spojené štáty americké úspešne nahradili Ruskú federáciu na pozícii kľúčového energetického piliera Európskej únie a zmluvne si zabezpečili prístup k ukrajinskému prírodnému bohatstvu. Hoci západní politickí lídri prezentujú tieto kroky ako nevyhnutnú obranu a transakčnú pomoc v čase vojny, z hľadiska čistých makroekonomických výsledkov Spojené štáty z tejto krízy vyťažili maximum: zaistili si gigantický, štátmi garantovaný odbyt pre svoj priemysel, odstrihli Moskvu od európskych príjmov a prehĺbili strategickú závislosť Bruselu od Washingtonu.

  1. Teoretický manuál: Štúdia RAND Corporation (2019)
  2. Pod hlavičkou rešpektovaného amerického think-tanku RAND Corporation. Jej presný názov je Extending Russia: Competing from Advantageous Ground (v preklade Preťaženie Ruska: Súťaž z výhodnej pozície). K správe patrí aj stručnejší prehľad s názvom Overextending and Unbalancing Russia. [1, 2, 3]

Analýzu si objednala Armáda USA a jej cieľom bolo preskúmať nenásilné, ekonomické, politické a vojenské opatrenia, ktoré by využili slabiny Ruska s cieľom prinútiť ho preťažiť svoje kapacity a rozpočet. [1, 2

Správa rozdeľuje stratégie na vyčerpanie Ruska do niekoľkých hlavných oblastí:

1. Ekonomické opatrenia (vyhodnotené ako najefektívnejšie)

  • Zvýšenie produkcie energií v USA: Cielené navýšenie svetových dodávok ropy a zemného plynu, čo tlačí ceny nadol a pripravuje Rusko o kľúčové príjmy do štátneho rozpočtu. [1]
  • Zavedenie prísnych multilaterálnych sankcií: Obmedzenie obchodu a finančných tokov s cieľom ochromiť hospodársky rast a obmedziť financovanie armády. [1, 2]
  • Podpora úniku mozgov: Motivovanie vzdelaných a kvalifikovaných mladých Rusov k emigrácii, čo dlhodobo oslabuje ekonomický potenciál krajiny. [1]

2. Geopolitické opatrenia (stredná efektivita, vysoké riziko)

  • Poskytovanie smrtiacej pomoci Ukrajine: Autori v roku 2019 predpovedali, že toto opatrenie zasiahne najcitlivejšie miesto Ruska, no zároveň upozorňovali na obrovské riziko eskalácie a ruskej protiofenzívy.
  • Podpora sýrskych rebelov alebo zmena režimu v Bielorusku: Tieto kroky mali rozptýliť pozornosť a zdroje Moskvy.
  • Zvyšovanie napätia na Južnom Kaukaze a v Podnestersku: Snaha donútiť Rusko viazať vojenské sily na viacerých frontoch. [1, 2, 3]

3. Vojenské a informačné opatrenia

  • Presúvanie bombardérov a rakiet dlhého doletu: Provokatívnejšie nasadenie strategických síl USA a NATO v Európe, ktoré by Rusko nútilo investovať obrovské peniaze do nákladných systémov protivzdušnej obrany. [1, 2]
  • Zintenzívnenie námornej prítomnosti: Posilnenie aktivít NATO v Čiernom mori s cieľom zvýšiť náklady Ruska na obranu krymských základní. [1, 2]
  • Informačné operácie: Cielené poukazovanie na korupciu vnútri krajiny s cieľom podkopať dôveru domáceho obyvateľstva v legitímnosť režimu. [1, 2]

Hlavný záver správy

Samotná správa RAND Corporation uzatvára, že najatraktívnejšie možnosti s najmenším rizikom ležia v ekonomickej rovine (zvyšovanie produkcie energií na západe a sankcie). Naopak, geopolitické a vojenské provokácie v bezprostrednej blízkosti ruských hraníc označili analytici za vysoko rizikové, keďže Rusko tam má geografickú výhodu a môže kedykoľvek prejsť do agresívnej protiakcie.

Základy pre stratégiu ekonomického a geopolitického oslabenia Moskvy boli podrobne zmapované v správe rešpektovaného think-tanku RAND Corporation z 24. apríla 2019 s názvom Extending Russia: Competing from Advantageous Ground. Výskum, ktorý financovala Armáda USA, hľadal nenásilné spôsoby, ako prinútiť Rusko preťažiť svoje kapacity a rozpočet.

Analytici pod vedením diplomata Jamesa Dobbinsa vtedy dospeli k záveru, že najatraktívnejšie možnosti s najvyššou šancou na úspech a najnižším rizikom ležia v ekonomickej rovine:

  • Zvýšenie produkcie energií v USA: Cielené navýšenie svetových dodávok ropy a zemného plynu malo stlačiť globálne ceny nadol a ochromiť ruský štátny rozpočet.
  • Zníženie závislosti Európy od ruského plynu: Otvorenie európskeho trhu pre alternatívnych dodávateľov.
  • Multilaterálne sankcie: Odstrihnutie Ruska od západného kapitálu a technológií.

Štúdia v roku 2019 zároveň explicitne varovala, že geopolitické provokácie a dodávky zbraní na Ukrajinu sú vysoko rizikové, pretože Rusko má v priľahlom regióne geografickú blízkost a výhodu „eskalačnej dominancie“ – teda schopnosť reagovať rýchlym preventívnym úderom.

Hlavným vedúcim autorského kolektívu bol James Dobbins, uznávaný americký diplomat a bývalý osobitný vyslanec USA pre Afganistan a Pakistan. Na správe s ním spolupracovali títo experti: Raphael S Cohen, Nathan Chandler Bryan Frederick Edward Geits Paul DeLuca Forrest E. Morgan Howard J. Shatz Brent Williams.

Správa bola oficiálne dokončená a verejne publikovaná 24. apríla 2019. Keďže výskum bol sponzorovaný priamo Úradom zástupcu náčelníka štábu armády USA pre oblasť G-8 (Army’s Deputy Chief of Staff, G-8), analytické podklady a priebežné zistenia boli vojenským predstaviteľom a vládnym štruktúram odovzdávané v mesiacoch predchádzajúcich tomuto dátumu, počas schvaľovacieho a recenzného konania. Do finálnej knižnej a verejnej podoby bol dokument uvoľnený práve na jar 2019. [1, 2

Zo záverov správy: „Zo všetkých opatrení, ktoré sme skúmali, sa rozšírenie produkcie energií v USA a uvalenie obchodných a finančných sankcií na Rusko javia ako najpravdepodobnejšie spôsoby, ktoré ďalej zaťažia ruskú ekonomiku, vládny rozpočet a výdavky na obranu.“ [1] „Väčšina týchto opatrení — či už v Európe alebo na Blízkom východe — nesie riziko vyvolania ruskej reakcie, ktorá by mohla priniesť veľké vojenské náklady pre spojencov USA a veľké politické náklady pre samotné Spojené štáty... Rusko má v týchto priľahlých regiónoch výhodu geopolitickej blízkosti a eskalačnej dominancie.“ [1]

Multilaterálny prístup (Hľadanie konsenzu so spojencami):
Sankcie a ekonomický tlak nemôžu USA realizovať samé. Správa explicitne uvádza, že efektivita ekonomického vyčerpávania Ruska „bude závisieť od toho, do akej miery budú tieto sankcie komplexné a multilaterálne“. USA musia najskôr zabezpečiť plnú kooperáciu Európskej únie a ázijských spojencov. [1]

Využívanie asymetrie namiesto priamej konfrontácie:
Záverečné odporúčanie hovorí, že najlepší spôsob, ako pokračovať, je investovať do obranných technológií, ktoré Rusko nedokáže lacno replikovať (napr. drony, kybernetická bezpečnosť, rakety dlhého doletu). USA majú pokračovať v pretláčaní Ruska tam, kde má Washington masívnu finančnú prevahu, a vyhýbať sa oblastiam, kde má Rusko výhodu domáceho ihriska. [1, 2]

Zničenie Nord Stream I a II ako aj všetky embargá priamo napĺňali kroky z danej správy, aby EU zmenila svojho „hlavného energetického dodávateľa“ ale nezbavila sa závislosti. Napokon tieto kroky viedli k eskalovaniu vzťahov a k otvorenému vojenskému konfliktu na území Ukrajiny. K nemu sa pridal aj „energetický“ konflikt Izraela a USA s Iránom, ktorý len zvýšil tlak na Ekonomiku Ruska a hlavne Európy, tá pocítila najviac následky rastu cien energií a v podstate sa stala otrokom závislostí od USA a vlastných embárg.

Energetický posun a stabilný biznis pre USA

Hoci správa RAND navrhovala tieto opatrenia v čase mieru, ich plná implementácia nastala po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Rusko v dôsledku sankcií stratilo európsky trh a uvoľnené miesto okamžite obsadili Spojené štáty.

Vznikol tak permanentný a štátmi garantovaný odbyt, ktorý vyvrcholil v júli 2025, kedy Európska únia podpísala s Washingtonom tzv. Turnberryho dohodu. V nej sa Európa zaviazala k nákupu amerických energií (ropa, LNG, jadro) v predpokladanej hodnote 750 miliárd dolárov do konca roku 2028 (približne 250 miliárd dolárov ročne).

Ukazovateľ energetickej závislosti EÚPred vojnou (2021)Súčasný stav (2025/2026)
Podiel USA na dovoze LNG do Európy29 %57 % – 58 %
Predpokladaný podiel USA na LNG do r. 2028až do 80 %
Finančné náklady Európy navyšeBaseline+ 930 miliárd eur (odliv kapitálu z EÚ)

Tento makroekonomický posun premenil európsku ekonomiku. Podľa analýz inštitútu Euro Prospects a britského UKTPO táto štrukturálna zmena viaže Európu k drahým fosílnym palivám z USA na úkor jej vlastných klimatických cieľov a prehlbuje asymetrickú závislosť od Washingtonu.

3. Surovinové zásoby Ukrajiny pod americkou a britskou kontrolou

Druhým kľúčovým pilierom ekonomických ziskov USA je priama kontrola nad strategickým prírodným bohatstvom Ukrajiny. Dňa 30. apríla 2025 podpísali zástupcovia USA a Ukrajiny zásadnú dohodu o zriadení Americko-ukrajinského fondu pre obnovu a investície (UURIF).

Zmluva, vyjednaná pod transakčným tlakom Washingtonu, obsahuje tieto parametre:

  1. Odvod 50 % príjmov: Ukrajina sa zaviazala odvádzať polovicu všetkých licenčných poplatkov a prenájmov z nových projektov ťažby 57 vybraných kritických surovín (lítium, titán, urán, grafit, kobalt, ropa a plyn) do spoločného fondu.
  2. Právo prvého nákupu: USA (prostredníctvom vládnej agentúry DFC) získali prednostné komerčné právo na nákup týchto kovov a kontrolu nad informáciami o ložiskách.
  3. Vojenská pomoc ako vklad: Akákoľvek nová vojenská podpora od USA sa nezapočítava ako dar, ale ako kapitálový vklad Spojených štátov do tohto fondu.
  4. Reinvestície na mieste: Hoci kritici hovoria o ekonomickom vykorisťovaní, zmluva ukladá povinnosť vyzbierané prostriedky povinne reinvestovať do infraštruktúry priamo na Ukrajine, pričom subdodávky realizujú primárne americké korporácie.

Strategická Britsko – Ukrajinská „Zmluva na 100 rokov“ (16. január 2025)

V reakcii na politické zmeny v USA podpísali britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjeve prelomovú Dohodu o storočnom partnerstve (One Hundred Year Partnership Agreement). Základné body tejto zmluvy zahŕňajú: [1, 2, 3]

  • Ekonomický pilier a zelená oceľ: Dohoda má 9 hlavných pilierov vrátane obrany, obchodu a energetiky. Explicitne zaväzuje Britániu asistovať pri obnove ukrajinského energetického sektora a prechode na ekologickú výrobu ocele (green steel).
  • Trvanie:
  • Zmluva je právne záväzná a uzatvorená na 100 rokov (s možnosťou vypovedania so 6-mesačnou lehotou). [1, 2, 3]

Zákulisie dohôd z rokov 2025 a 2026 ukazuje, že USA a Spojené kráľovstvo medzi sebou nesúťažia v deštruktívnom boji, ale uplatňujú koordinovaný postup s cieľom vytlačiť z východnej Európy hlavného globálneho rivala – Čínu. [1, 2, 3]

Rozdelenie sféry vplyvu cez ukrajinských partnerov- oligarchov.

Ukrajinské prírodné bohatstvo zahŕňa vyše 20 000 ložísk a 116 druhov minerálov. Tento obrovský koláč je rozparcelovaný prostredníctvom investičných balíkov tak, aby mali obidve mocnosti svoju vlastnú líniu ziskov: [1]

  • Americká línia (Fond URIF): USA idú cestou priameho kapitálu do ťažby. Ich prvý veľký kontrakt v hodnote 30 miliónov dolárov bol podpísaný s ukrajinskou investičnou skupinou BGV Group (vlastnená oligarchom Hennadijom Butkevyčom). Američania si touto zmluvou poistili kontrolu nad ložiskami berýlia, zirkónia a uránu. [1]
  • Britská línia (100-ročná dohoda): Londýn sa zameral na technologickú a regulačnú kontrolu prostredníctvom Britskej geologickej služby (BGS). Britské korporácie a poradenské firmy (ako napríklad skupina Rothschild) majú hlavné slovo pri reštrukturalizácii ukrajinskej legislatívy a privatizácii štátnych baní. Britský priemysel má eminentný záujem najmä o ukrajinský grafit a titán (kľúčový pre britský zbrojársky gigant BAE Systems vyrábajúci delostrelectvo a stíhačky).
  • [1, 2]
  • Záver: Bol konflikt vyprovokovaný pre tento ekonomický efekt?

Na otázku, či bol konflikt zámerne vyprovokovaný Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť tento masívny ekonomický profit, neexistuje v politických vedách konsenzus. V zásade stoja proti sebe dve interpretačné línie:

  • Pohľad geopolitického realizmu (Vyprovokovaný konflikt): Táto škola (napr. prof. John Mearsheimer) argumentuje, že USA systematicky tlačili na integráciu Ukrajiny do západných štruktúr a ignorovali bezpečnostné červené čiary Moskvy s vedomím, že to vyvolá vojenskú reakciu. Výsledný ekonomický efekt – zničenie energetického partnerstva medzi EÚ a Ruskom, prevzatie trhov americkými firmami a zmluvné zaistenie ukrajinského lítia a titánu v roku 2025 – je podľa nich dôkazom, že vojna poslúžila ako nástroj amerického ekonomického a geopolitického imperializmu.
  • Pohľad liberálneho internacionalizmu (Oportunistické využitie krízy): Oficiálny západný naratív a väčšina európskych analytikov tvrdia, že príčinou vojny bola čisto imperiálna agresia Vladimira Putina, ktorý chcel zničiť suverénny ukrajinský štát. Zmluva o surovinách z roku 2025 a energetické zmluvy s EÚ neboli vopred naplánovaným cieľom, ale pragmatickou reakciou za pochodu. USA využili situáciu vo svoj prospech, no pre Ukrajinu to bola jediná cesta, ako získať zbrane na prežitie, a pre Európu jediná možnosť, ako bleskovo nahradiť chýbajúce energie.

Čitateľ mojich riadkov si môže sám urobiť záver, ktorej interpretačnej línii je schopný uveriť , teda ktorá z jeho pohľadu je pravdepodobnejšia.

Či už išlo o chladnokrvný plán alebo o využitie príležitosti v čase chaosu, výsledok v roku 2026 je identický. Spojené štáty úspešne zrealizovali podstatu ekonomických odporúčaní správy RAND z roku 2019: oslabili Rusko, presunuli finančné toky z Európy na svoje účty a zabezpečili pre svoj domáci priemysel strategické suroviny na celé desaťročia dopredu, ako aj veľký a trvalý odbyt pre svoj za normálnych okolností v podstate nepredajný LNG plyn do Európy. Pri Iráne chcú kontrolovať aj energozdroje tečúce s Perzského zálivu, Venezuelské zdroje si poistili únosom prezidenta a zmenou režimu priaznivého k ich politike.

Prehľad hlavných dokumentov, štúdií a inštitúcií, z ktorých vychádzajú citované údaje a analýzy:

  • Pôvodná štúdia RAND Corporation (2019): James Dobbins et al., Extending Russia: Competing from Advantageous Ground, publikovaná 24. apríla 2019 (Sponzorované Armádou USA, G-8). Dokument detailne rozpracúva asymetrické ekonomické, politické a vojenské nástroje na vyčerpávanie Ruska.
  • Analytický prehľad k ekonomickým stratégiám: Overextending and Unbalancing Russia (krátky zhrňujúci dokument k hlavnej správe RAND), dostupný priamo na stránkach RAND Corporation.
  • Energetická závislosť a trh s LNG: Správy a analýzy európskeho think-tanku Bruegel, ktoré monitorujú odliv kapitálu a štrukturálne zmeny v dovoze skvapalneného zemného plynu (LNG) do EÚ.
  • Dohoda o nákupe amerických energií (2025): Údaje o transakcii v hodnote 750 miliárd USD a podiele amerického LNG na európskom trhu pochádzajú z analytických výstupov Euro Prospects a britského UK Trade Policy Observatory (UKTPO).
  • Ukrajinsko-americká dohoda o nerastných surovinách (2025): Parametre zmluvy o zriadení Americko-ukrajinského fondu pre obnovu a investície (UURIF) a podmienky ťažby 57 kritických surovín podpísané 30. apríla 2025.
  • Geopolitické a teoretické rámce: Akademické práce a články prof. Johna Mearsheimera k príčinám konfliktu a bezpečnostnej dileme v Európe (napr. The Causes and Consequences of the Ukraine War, publikované v časopise Horizon).
Autor: Vlad Koláček | čtvrtek 5.11.2026 19:04 | karma článku: 0 | přečteno: 31x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Vlad Koláček

Ozveny Mezopotámie: Ako sumerské texty formovali príbehy Biblie

Objavy archeológov a preklady starovekých hlinených tabuliek z Iraku pomocou umelej inteligencie a Asyriológov definitívne preukázali, že najstaršie príbehy židovsko-kresťanského sveta nevznikli v kultúrnom vákuu.

5.11.2026 v 9:05 | Karma: 6,19 | Přečteno: 53x | Diskuse | Společnost

Vlad Koláček

Trumpova Republikánska drtivá prehra? Stráca obe komory parlamentu!

Podľa priebežných projekcií amerických médií (napr. NBC News, BBC či The Guardian) zaznamenala opozičná Demokratická strana drvivé víťazstvo a preberá plnú kontrolu nad americkým Kongresom.

4.11.2026 v 7:17 | Karma: 5,53 | Přečteno: 107x | Diskuse | Společnost

Vlad Koláček

Poľsko výrazne mení svoje krídla: Od sovietskych lietadiel k najmodernejšej letke NATO

Celková investícia do prestavby vzdušnej flotily ozbrojených síl je v hodnote okolo 25 miliárd eur. Po prezbrojení budú mať 159 bojových lietadiel, 95 cvičných, 60 dopravných lietadiel a asi 180 vrtuľníkov.

3.11.2026 v 17:55 | Karma: 4,43 | Přečteno: 84x | Diskuse | Věda

Vlad Koláček

Oči a uši studenej vojny: Ako fungovala technológia vnútri špionážnych lietadiel.

Skôr než technológia umožnila špionážnym lietadlám lietať na samej hranici vesmíru, odohrávala sa vo vzduchu nad Sovietskym zväzom a v jeho okolí krvavá a utajená vojna.

30.10.2026 v 8:43 | Karma: 6,93 | Přečteno: 98x | Diskuse | Společnost

Vlad Koláček

Nová éra vzdušnej vojny: Rusko prechádza z drahých rakiet na masový „raketový spam“

Zasiahnuť cieľ za každú cenu, alebo radšej ekonomicky vykrvácať nepriateľa? Ruská armáda na bojisku radikálne mení stratégiu. Od precíznych, technologicky dokonalých, k masovej výrobe ultra-lacných prúdových striel.

29.10.2026 v 18:46 | Karma: 7,24 | Přečteno: 170x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
31. října 2026  19:14

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová
30. října 2026  19:30,  aktualizováno  31. 10. 11:30

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...

Praha se mění v kulisy Dana Browna. Natáčení seriálu od Netflixu omezí hlavně knihomoly

Dan Brown během natáčení
4. listopadu 2026  7:30

Natáčení seriálu podle Dana Browna uzavře ve středu a ve čtvrtek Mariánské náměstí. Praha se tak...

Starostou Benešova se stal lídr vítězného Benešova pro život Jakub Hostek

ilustrační snímek
5. listopadu 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

Novým starostou Benešova se stal lídr vítězného uskupení Benešov pro život a dosavadní...

Starostou Pelhřimova se stal znovu občanský demokrat Ladislav Med

ilustrační snímek
5. listopadu 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Starostou Pelhřimova se stal znovu Ladislav Med (ODS). Zvolen byl na dnešním ustavujícím...

Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS

Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2015 získal Zdeněk Pelc, majitel loděnické...
5. listopadu 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil...

Rychnov nad Kněžnou povede dosavadní místostarostka Jana Drejslová

ilustrační snímek
5. listopadu 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Starostkou Rychnova nad Kněžnou se dnes podle očekávání stala dosavadní místostarostka a jednička...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vlad Koláček

  • Počet článků 21
  • Celková karma 8,59
  • Průměrná čtenost 164x
Nie som tak mladý, aby som nič nevedel, ani tak starý , aby som všetko zabudol. Polovicu života som prežil tam a druhú tu, teda pred a po roku 89, takže by som mohol vedieť porovnať, na rozdiel od niektorých, ktorí čerpajú len z textov iných

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.