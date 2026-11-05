Nová mapa európskej závislosti: USA kontrolujú trh EU s energiami.Štúdia Rand splnená.
Ekonomická a geopolitická architektúra Európy prešla po roku 2022 zásadnou transformáciou, v ktorej Spojené štáty americké úspešne nahradili Ruskú federáciu na pozícii kľúčového energetického piliera Európskej únie a zmluvne si zabezpečili prístup k ukrajinskému prírodnému bohatstvu. Hoci západní politickí lídri prezentujú tieto kroky ako nevyhnutnú obranu a transakčnú pomoc v čase vojny, z hľadiska čistých makroekonomických výsledkov Spojené štáty z tejto krízy vyťažili maximum: zaistili si gigantický, štátmi garantovaný odbyt pre svoj priemysel, odstrihli Moskvu od európskych príjmov a prehĺbili strategickú závislosť Bruselu od Washingtonu.
- Teoretický manuál: Štúdia RAND Corporation (2019)
- Pod hlavičkou rešpektovaného amerického think-tanku RAND Corporation. Jej presný názov je Extending Russia: Competing from Advantageous Ground (v preklade Preťaženie Ruska: Súťaž z výhodnej pozície). K správe patrí aj stručnejší prehľad s názvom Overextending and Unbalancing Russia. [1, 2, 3]
Analýzu si objednala Armáda USA a jej cieľom bolo preskúmať nenásilné, ekonomické, politické a vojenské opatrenia, ktoré by využili slabiny Ruska s cieľom prinútiť ho preťažiť svoje kapacity a rozpočet. [1, 2
Správa rozdeľuje stratégie na vyčerpanie Ruska do niekoľkých hlavných oblastí:
1. Ekonomické opatrenia (vyhodnotené ako najefektívnejšie)
- Zvýšenie produkcie energií v USA: Cielené navýšenie svetových dodávok ropy a zemného plynu, čo tlačí ceny nadol a pripravuje Rusko o kľúčové príjmy do štátneho rozpočtu. [1]
- Zavedenie prísnych multilaterálnych sankcií: Obmedzenie obchodu a finančných tokov s cieľom ochromiť hospodársky rast a obmedziť financovanie armády. [1, 2]
- Podpora úniku mozgov: Motivovanie vzdelaných a kvalifikovaných mladých Rusov k emigrácii, čo dlhodobo oslabuje ekonomický potenciál krajiny. [1]
2. Geopolitické opatrenia (stredná efektivita, vysoké riziko)
- Poskytovanie smrtiacej pomoci Ukrajine: Autori v roku 2019 predpovedali, že toto opatrenie zasiahne najcitlivejšie miesto Ruska, no zároveň upozorňovali na obrovské riziko eskalácie a ruskej protiofenzívy.
- Podpora sýrskych rebelov alebo zmena režimu v Bielorusku: Tieto kroky mali rozptýliť pozornosť a zdroje Moskvy.
- Zvyšovanie napätia na Južnom Kaukaze a v Podnestersku: Snaha donútiť Rusko viazať vojenské sily na viacerých frontoch. [1, 2, 3]
3. Vojenské a informačné opatrenia
- Presúvanie bombardérov a rakiet dlhého doletu: Provokatívnejšie nasadenie strategických síl USA a NATO v Európe, ktoré by Rusko nútilo investovať obrovské peniaze do nákladných systémov protivzdušnej obrany. [1, 2]
- Zintenzívnenie námornej prítomnosti: Posilnenie aktivít NATO v Čiernom mori s cieľom zvýšiť náklady Ruska na obranu krymských základní. [1, 2]
- Informačné operácie: Cielené poukazovanie na korupciu vnútri krajiny s cieľom podkopať dôveru domáceho obyvateľstva v legitímnosť režimu. [1, 2]
Hlavný záver správy
Samotná správa RAND Corporation uzatvára, že najatraktívnejšie možnosti s najmenším rizikom ležia v ekonomickej rovine (zvyšovanie produkcie energií na západe a sankcie). Naopak, geopolitické a vojenské provokácie v bezprostrednej blízkosti ruských hraníc označili analytici za vysoko rizikové, keďže Rusko tam má geografickú výhodu a môže kedykoľvek prejsť do agresívnej protiakcie.
Základy pre stratégiu ekonomického a geopolitického oslabenia Moskvy boli podrobne zmapované v správe rešpektovaného think-tanku RAND Corporation z 24. apríla 2019 s názvom Extending Russia: Competing from Advantageous Ground. Výskum, ktorý financovala Armáda USA, hľadal nenásilné spôsoby, ako prinútiť Rusko preťažiť svoje kapacity a rozpočet.
Analytici pod vedením diplomata Jamesa Dobbinsa vtedy dospeli k záveru, že najatraktívnejšie možnosti s najvyššou šancou na úspech a najnižším rizikom ležia v ekonomickej rovine:
- Zvýšenie produkcie energií v USA: Cielené navýšenie svetových dodávok ropy a zemného plynu malo stlačiť globálne ceny nadol a ochromiť ruský štátny rozpočet.
- Zníženie závislosti Európy od ruského plynu: Otvorenie európskeho trhu pre alternatívnych dodávateľov.
- Multilaterálne sankcie: Odstrihnutie Ruska od západného kapitálu a technológií.
Štúdia v roku 2019 zároveň explicitne varovala, že geopolitické provokácie a dodávky zbraní na Ukrajinu sú vysoko rizikové, pretože Rusko má v priľahlom regióne geografickú blízkost a výhodu „eskalačnej dominancie“ – teda schopnosť reagovať rýchlym preventívnym úderom.
Hlavným vedúcim autorského kolektívu bol James Dobbins, uznávaný americký diplomat a bývalý osobitný vyslanec USA pre Afganistan a Pakistan. Na správe s ním spolupracovali títo experti: Raphael S Cohen, Nathan Chandler Bryan Frederick Edward Geits Paul DeLuca Forrest E. Morgan Howard J. Shatz Brent Williams.
Správa bola oficiálne dokončená a verejne publikovaná 24. apríla 2019. Keďže výskum bol sponzorovaný priamo Úradom zástupcu náčelníka štábu armády USA pre oblasť G-8 (Army’s Deputy Chief of Staff, G-8), analytické podklady a priebežné zistenia boli vojenským predstaviteľom a vládnym štruktúram odovzdávané v mesiacoch predchádzajúcich tomuto dátumu, počas schvaľovacieho a recenzného konania. Do finálnej knižnej a verejnej podoby bol dokument uvoľnený práve na jar 2019. [1, 2
Zo záverov správy: „Zo všetkých opatrení, ktoré sme skúmali, sa rozšírenie produkcie energií v USA a uvalenie obchodných a finančných sankcií na Rusko javia ako najpravdepodobnejšie spôsoby, ktoré ďalej zaťažia ruskú ekonomiku, vládny rozpočet a výdavky na obranu.“ [1] „Väčšina týchto opatrení — či už v Európe alebo na Blízkom východe — nesie riziko vyvolania ruskej reakcie, ktorá by mohla priniesť veľké vojenské náklady pre spojencov USA a veľké politické náklady pre samotné Spojené štáty... Rusko má v týchto priľahlých regiónoch výhodu geopolitickej blízkosti a eskalačnej dominancie.“ [1]
Multilaterálny prístup (Hľadanie konsenzu so spojencami):
Sankcie a ekonomický tlak nemôžu USA realizovať samé. Správa explicitne uvádza, že efektivita ekonomického vyčerpávania Ruska „bude závisieť od toho, do akej miery budú tieto sankcie komplexné a multilaterálne“. USA musia najskôr zabezpečiť plnú kooperáciu Európskej únie a ázijských spojencov. [1]
Využívanie asymetrie namiesto priamej konfrontácie:
Záverečné odporúčanie hovorí, že najlepší spôsob, ako pokračovať, je investovať do obranných technológií, ktoré Rusko nedokáže lacno replikovať (napr. drony, kybernetická bezpečnosť, rakety dlhého doletu). USA majú pokračovať v pretláčaní Ruska tam, kde má Washington masívnu finančnú prevahu, a vyhýbať sa oblastiam, kde má Rusko výhodu domáceho ihriska. [1, 2]
Zničenie Nord Stream I a II ako aj všetky embargá priamo napĺňali kroky z danej správy, aby EU zmenila svojho „hlavného energetického dodávateľa“ ale nezbavila sa závislosti. Napokon tieto kroky viedli k eskalovaniu vzťahov a k otvorenému vojenskému konfliktu na území Ukrajiny. K nemu sa pridal aj „energetický“ konflikt Izraela a USA s Iránom, ktorý len zvýšil tlak na Ekonomiku Ruska a hlavne Európy, tá pocítila najviac následky rastu cien energií a v podstate sa stala otrokom závislostí od USA a vlastných embárg.
Energetický posun a stabilný biznis pre USA
Hoci správa RAND navrhovala tieto opatrenia v čase mieru, ich plná implementácia nastala po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Rusko v dôsledku sankcií stratilo európsky trh a uvoľnené miesto okamžite obsadili Spojené štáty.
Vznikol tak permanentný a štátmi garantovaný odbyt, ktorý vyvrcholil v júli 2025, kedy Európska únia podpísala s Washingtonom tzv. Turnberryho dohodu. V nej sa Európa zaviazala k nákupu amerických energií (ropa, LNG, jadro) v predpokladanej hodnote 750 miliárd dolárov do konca roku 2028 (približne 250 miliárd dolárov ročne).
|Ukazovateľ energetickej závislosti EÚ
|Pred vojnou (2021)
|Súčasný stav (2025/2026)
|Podiel USA na dovoze LNG do Európy
|29 %
|57 % – 58 %
|Predpokladaný podiel USA na LNG do r. 2028
|–
|až do 80 %
|Finančné náklady Európy navyše
|Baseline
|+ 930 miliárd eur (odliv kapitálu z EÚ)
Tento makroekonomický posun premenil európsku ekonomiku. Podľa analýz inštitútu Euro Prospects a britského UKTPO táto štrukturálna zmena viaže Európu k drahým fosílnym palivám z USA na úkor jej vlastných klimatických cieľov a prehlbuje asymetrickú závislosť od Washingtonu.
3. Surovinové zásoby Ukrajiny pod americkou a britskou kontrolou
Druhým kľúčovým pilierom ekonomických ziskov USA je priama kontrola nad strategickým prírodným bohatstvom Ukrajiny. Dňa 30. apríla 2025 podpísali zástupcovia USA a Ukrajiny zásadnú dohodu o zriadení Americko-ukrajinského fondu pre obnovu a investície (UURIF).
Zmluva, vyjednaná pod transakčným tlakom Washingtonu, obsahuje tieto parametre:
- Odvod 50 % príjmov: Ukrajina sa zaviazala odvádzať polovicu všetkých licenčných poplatkov a prenájmov z nových projektov ťažby 57 vybraných kritických surovín (lítium, titán, urán, grafit, kobalt, ropa a plyn) do spoločného fondu.
- Právo prvého nákupu: USA (prostredníctvom vládnej agentúry DFC) získali prednostné komerčné právo na nákup týchto kovov a kontrolu nad informáciami o ložiskách.
- Vojenská pomoc ako vklad: Akákoľvek nová vojenská podpora od USA sa nezapočítava ako dar, ale ako kapitálový vklad Spojených štátov do tohto fondu.
- Reinvestície na mieste: Hoci kritici hovoria o ekonomickom vykorisťovaní, zmluva ukladá povinnosť vyzbierané prostriedky povinne reinvestovať do infraštruktúry priamo na Ukrajine, pričom subdodávky realizujú primárne americké korporácie.
Strategická Britsko – Ukrajinská „Zmluva na 100 rokov“ (16. január 2025)
V reakcii na politické zmeny v USA podpísali britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjeve prelomovú Dohodu o storočnom partnerstve (One Hundred Year Partnership Agreement). Základné body tejto zmluvy zahŕňajú: [1, 2, 3]
- Ekonomický pilier a zelená oceľ: Dohoda má 9 hlavných pilierov vrátane obrany, obchodu a energetiky. Explicitne zaväzuje Britániu asistovať pri obnove ukrajinského energetického sektora a prechode na ekologickú výrobu ocele (green steel).
- Trvanie:
- Zmluva je právne záväzná a uzatvorená na 100 rokov (s možnosťou vypovedania so 6-mesačnou lehotou). [1, 2, 3]
Zákulisie dohôd z rokov 2025 a 2026 ukazuje, že USA a Spojené kráľovstvo medzi sebou nesúťažia v deštruktívnom boji, ale uplatňujú koordinovaný postup s cieľom vytlačiť z východnej Európy hlavného globálneho rivala – Čínu. [1, 2, 3]
Rozdelenie sféry vplyvu cez ukrajinských partnerov- oligarchov.
Ukrajinské prírodné bohatstvo zahŕňa vyše 20 000 ložísk a 116 druhov minerálov. Tento obrovský koláč je rozparcelovaný prostredníctvom investičných balíkov tak, aby mali obidve mocnosti svoju vlastnú líniu ziskov: [1]
- Americká línia (Fond URIF): USA idú cestou priameho kapitálu do ťažby. Ich prvý veľký kontrakt v hodnote 30 miliónov dolárov bol podpísaný s ukrajinskou investičnou skupinou BGV Group (vlastnená oligarchom Hennadijom Butkevyčom). Američania si touto zmluvou poistili kontrolu nad ložiskami berýlia, zirkónia a uránu. [1]
- Britská línia (100-ročná dohoda): Londýn sa zameral na technologickú a regulačnú kontrolu prostredníctvom Britskej geologickej služby (BGS). Britské korporácie a poradenské firmy (ako napríklad skupina Rothschild) majú hlavné slovo pri reštrukturalizácii ukrajinskej legislatívy a privatizácii štátnych baní. Britský priemysel má eminentný záujem najmä o ukrajinský grafit a titán (kľúčový pre britský zbrojársky gigant BAE Systems vyrábajúci delostrelectvo a stíhačky).
- [1, 2]
- Záver: Bol konflikt vyprovokovaný pre tento ekonomický efekt?
Na otázku, či bol konflikt zámerne vyprovokovaný Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť tento masívny ekonomický profit, neexistuje v politických vedách konsenzus. V zásade stoja proti sebe dve interpretačné línie:
- Pohľad geopolitického realizmu (Vyprovokovaný konflikt): Táto škola (napr. prof. John Mearsheimer) argumentuje, že USA systematicky tlačili na integráciu Ukrajiny do západných štruktúr a ignorovali bezpečnostné červené čiary Moskvy s vedomím, že to vyvolá vojenskú reakciu. Výsledný ekonomický efekt – zničenie energetického partnerstva medzi EÚ a Ruskom, prevzatie trhov americkými firmami a zmluvné zaistenie ukrajinského lítia a titánu v roku 2025 – je podľa nich dôkazom, že vojna poslúžila ako nástroj amerického ekonomického a geopolitického imperializmu.
- Pohľad liberálneho internacionalizmu (Oportunistické využitie krízy): Oficiálny západný naratív a väčšina európskych analytikov tvrdia, že príčinou vojny bola čisto imperiálna agresia Vladimira Putina, ktorý chcel zničiť suverénny ukrajinský štát. Zmluva o surovinách z roku 2025 a energetické zmluvy s EÚ neboli vopred naplánovaným cieľom, ale pragmatickou reakciou za pochodu. USA využili situáciu vo svoj prospech, no pre Ukrajinu to bola jediná cesta, ako získať zbrane na prežitie, a pre Európu jediná možnosť, ako bleskovo nahradiť chýbajúce energie.
Čitateľ mojich riadkov si môže sám urobiť záver, ktorej interpretačnej línii je schopný uveriť , teda ktorá z jeho pohľadu je pravdepodobnejšia.
Či už išlo o chladnokrvný plán alebo o využitie príležitosti v čase chaosu, výsledok v roku 2026 je identický. Spojené štáty úspešne zrealizovali podstatu ekonomických odporúčaní správy RAND z roku 2019: oslabili Rusko, presunuli finančné toky z Európy na svoje účty a zabezpečili pre svoj domáci priemysel strategické suroviny na celé desaťročia dopredu, ako aj veľký a trvalý odbyt pre svoj za normálnych okolností v podstate nepredajný LNG plyn do Európy. Pri Iráne chcú kontrolovať aj energozdroje tečúce s Perzského zálivu, Venezuelské zdroje si poistili únosom prezidenta a zmenou režimu priaznivého k ich politike.
Prehľad hlavných dokumentov, štúdií a inštitúcií, z ktorých vychádzajú citované údaje a analýzy:
- Pôvodná štúdia RAND Corporation (2019): James Dobbins et al., Extending Russia: Competing from Advantageous Ground, publikovaná 24. apríla 2019 (Sponzorované Armádou USA, G-8). Dokument detailne rozpracúva asymetrické ekonomické, politické a vojenské nástroje na vyčerpávanie Ruska.
- Analytický prehľad k ekonomickým stratégiám: Overextending and Unbalancing Russia (krátky zhrňujúci dokument k hlavnej správe RAND), dostupný priamo na stránkach RAND Corporation.
- Energetická závislosť a trh s LNG: Správy a analýzy európskeho think-tanku Bruegel, ktoré monitorujú odliv kapitálu a štrukturálne zmeny v dovoze skvapalneného zemného plynu (LNG) do EÚ.
- Dohoda o nákupe amerických energií (2025): Údaje o transakcii v hodnote 750 miliárd USD a podiele amerického LNG na európskom trhu pochádzajú z analytických výstupov Euro Prospects a britského UK Trade Policy Observatory (UKTPO).
- Ukrajinsko-americká dohoda o nerastných surovinách (2025): Parametre zmluvy o zriadení Americko-ukrajinského fondu pre obnovu a investície (UURIF) a podmienky ťažby 57 kritických surovín podpísané 30. apríla 2025.
- Geopolitické a teoretické rámce: Akademické práce a články prof. Johna Mearsheimera k príčinám konfliktu a bezpečnostnej dileme v Európe (napr. The Causes and Consequences of the Ukraine War, publikované v časopise Horizon).
Vlad Koláček
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