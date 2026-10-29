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Nová éra vzdušnej vojny: Rusko prechádza z drahých rakiet na masový „raketový spam“

Vlad Koláček
Zasiahnuť cieľ za každú cenu, alebo radšej ekonomicky vykrvácať nepriateľa? Ruská armáda na bojisku radikálne mení stratégiu. Od precíznych, technologicky dokonalých, k masovej výrobe ultra-lacných prúdových striel.

Týmto krokom reaguje na vysokú efektivitu ukrajinskej protivzdušnej obrany a západné sankcie. Symbolom tejto zmeny sa stala nová subsonická krídlatá strela Filin (Výr), ktorej prítomnosť na fronte definitívne potvrdila novú éru opotrebovávacej vojny.

Doteraz Rusko spoliehalo najmä na technologickú špičku svojho arzenálu. Strely ako Ch-101 (letecká strategická strela) alebo Kalibr (odpaľovaná z lodí a ponoriek) predstavujú vrchol inžinierstva. Majú sofistikované stealth vlastnosti, ktoré pohlcujú radarové vlny, dokážu preletieť tisícky kilometrov a zasiahnuť cieľ s presnosťou na metre. Najnovšie verzie Ch-101 dokonca nesú moduly elektronického boja a počas letu vystreľujú klamné ciele (flares).

Tento luxus má však obrovskú slabinu – cenu a čas výroby. Jeden Kalibr stojí približne 2 milióny dolárov a sofistikovaná Ch-101 vyjde ruský rozpočet na 1,2 až 2,4 milióna dolárov. Keď takúto raketu zostrelí mobilná skupina s obyčajným guľometom alebo západný systém protivzdušnej obrany, Rusko stráca milióny a mesiace práce v továrňach, ktoré kvôli sankciám len komplikovane zháňajú špecializované vojenské čipy.

Nastupuje Filin: Sila v jednoduchosti a 3D tlači

Nový koncept stavia doterajšiu logiku na hlavu. Strela Filin nie je dokonalá, no je navrhnutá tak, aby bola spotrebným tovarom. S cenou okolo 150 000 dolárov je až 13-krát lacnejšia ako Kalibr. Rusko pri jej výrobe uplatňuje tri kľúčové princípy:

  • Civilná elektronika: Miesto špecializovaných vojenských komponentov poháňajú navádzanie bežne dostupné civilné čipy z dovozu (USA, Čína, Švajčiarsko).
  • 3D tlač a kompozity: Trup a vnútorné časti sa dajú bleskovo tlačiť a skladať bez potreby ťažkého hutníckeho priemyslu.
  • Kompaktný motor: Srdcom zbrane je miniatúrny prúdový motor Reynolds R500. Váži iba 7,5 kg, no generuje dostatočný ťah na to, aby strelu poháňal rýchlosťou 800 km/h na vzdialenosť do 1 200 km.

Hoci Filin nesie výrazne menšiu hlavicu (50 až 100 kg oproti 450 kg pri Kalibri), pre protivzdušnú obranu predstavuje smrteľnú hrozbu.

Porovnanie zbraní: Technologický luxus vs. masová spotreba

Nasledujúca tabuľka jasne demonštruje priepastné rozdiely medzi jednotlivými filozofiami ruskej raketovej školy:

Parameter / VlastnosťCh-101
(Technologická špička)		3M14 Kalibr
(Tradičný štandard)		Filin
(Nový masový spam)
Odhadovaná cena (kus)1 200 000 – 2 400 000 USDcca 2 000 000 USDcca 150 000 USD
Mesačná kapacita výroby60 – 80 kusovcca 30 kusovStovky kusov (plán >1000/rok)
Maximálny dolet3 500 – 5 500 km1 500 – 2 500 km600 – 1 200 km
Hmotnosť bojovej hlavice400 – 450 kg (nové verzie až 800 kg)cca 450 kg50 – 100 kg
Maximálna rýchlosť900 – 970 km/hcca 980 km/hdo 800 km/h
Pohonná jednotkaPrúdový motor TRDD-50APrúdový motor TRDD-50BMiniatúrny prúdový Reynolds R500 [1, 8]
Hlavná platforma odpaluStrategické bombardéry (Tu-95MS, Tu-160) [1, 4]Vojnové lode a ponorky [4]Pozemné mobilné rampy
Hlavný technologický rysStealth tvar, optické navádzanie, klamné ciele [1]Komplexné vojenské navádzanie3D tlač, civilná elektronika z dovozu

Matematická pasca pre protivzdušnú obranu

Z predložených dát vyplývajú dva zásadné závery. V prvom rade ide o ekonomický nepomer: za cenu jednej jedinej strely Ch-101 dokáže ruský zbrojársky priemysel vyrobiť 10 až 16 striel Filin. Druhým faktorom je priemyselná kapacita. Výrba zložitých striel naráža na limity kvôli sankciám, zatiaľ čo Filin využíva komponenty dostupné na civilnom trhu, čo umožňuje produkciu v stovkách kusov mesačne.

Hlavným cieľom tejto evolúcie preto nie je deštrukcia masívnych betónových bunkrov, ale logistické vyčerpanie obrancov. Keď Rusko vyšle do vzduchu masívny roj zložený z desiatok striel Filin a kamikadze dronov, protivzdušná obrana čelí kritickej dileme. Ak nechá strely preletieť, riskujú zásah infraštruktúry. Ak sa rozhodne brániť, musí na ne vystreliť sofistikované západné rakety (napr. pre systémy Patriot či IRIS-T), ktorých jedna jediná strela stojí často násobne viac než celý ruský útočiaci roj.

Kvantita ako nová kvalita a koniec monopolu iránskych dronov

Prechod na masové zbrane z 3D tlače ukazuje, že moderný konflikt sa definitívne zmenil na čistú matematiku opotrebovacej vojny. V nej logistika, rýchlosť produkcie a nízka cena začínajú úplne vytláčať predraženú technologickú dokonalosť.

Strela Filin navyše nie je jediným zástupcom tohto nového trendu. Ruský vojensko-priemyselný komplex naplno rozbehol diverzifikáciu a vývoj celého spektra lacnej prúdovej munície:

  • Dan-T a Banderol: Nové typy ultra-lacných prúdových striel s plochou dráhou letu, pri ktorých Rusko plánuje masovú produkciu na úrovni až 10-tisíc kusov ročne (okolo 800 kusov mesačne). Sú navrhnuté s minimálnou životnosťou motora a jednoduchou konštrukciou, pričom slúžia primárne na paralyzovanie radarov PVO.
  • Geran-4 a Geran-5: Hoci sa staršie modely tejto série spoliehali na iránske licencie pomalých vrtuľových dronov Shahed, najnovšie ruské verzie z továrne Alabuga predstavujú úplne autonómny vývoj. Geran-5 už definitívne opustil tvar delty. S valcovitým trupom, rovnými krídlami a čínskym prúdovým motorom funguje ako plnohodnotná, lacná krídlatá raketa schopná akcelerovať až k hranici 1 000 km/h. Logicky vzaté, s pôvodným Iránom ju dnes spája už len softvérové zázemie a rovnaká navádzacia anténa, z technického hľadiska ide o čistokrvnú ruskú raketu.

Záver

Pre západných spojencov znamená tento posun zásadnú výzvu. Ak má Ukrajina tejto novej taktike masového „raketového spamu“ odolať, Európa a USA musia urýchlene nájsť spôsob, ako masovo a s minimálnymi nákladmi vyrábať obrannú muníciu. V opačnom prípade hrozí, že lacná prúdová sila z 3D tlačiarní západné high-tech obranné systémy ekonomicky aj logisticky prevalcuje. Je obrovský rozdiel ak na vás letí 50 kalibrov a niekoľko sto dronov, alebo 500 lacných Banderolov, DAN-T či FILIN spolu so stovkami dronov. Úplne zahltia vzdušný priestor a nestíhate dopĺňať n apozície odpaľovacích zariadení rakety či interceptory. Ak na pomalé Śahedy či Geran 1 a 2 stačili malé elektrické interceptory . Tak na rýchle dozvukové Geran 4 a 5 či tieto novšie krídlaté rakety z tlačiarní nestačia. Valí sa na PVO mnohovrtsvový útok vo veľkom množstve výškových hladín, z rôznych rakurzov a rôznymi rýchlosťami, popretkávaný klamnými dronmi, k tomu sa na záver pripoja Balistické rakety a hypersoniky, spotrebuje všetky kanály navedenia, darmo ich vidíte na radare, ak už nemáte voľný interceptor, ktorým môžete pôsobiť. Toto je momentálna taktika Ukrajinského protivníka, ktorý vyčerpal skoro všetky zásoby rakiet do rôznych systémov PVO celej Európy aj USA. Je potrebný nový prístup v koncepcii PVO, ale jeho výsledok bude po ruke pre Ukrajinu pravdepodobne neskoro, o rok už možno tento konflikt nebude.

zdroje: Kyiv Independent a odborný portál Defence Ukraine Odkaz S8000 banderol wikipedia, Ekonomický magazín Forbes podrobne rozobral zbraň Dan-T (odvodenú od terčového dronu Dan-M z dielne Rostecu), jej cenu (okolo 65 000 – 100 000 USD) a plánovanú masovú výrobu 14 000 kusov na rok 2027.

Autor: Vlad Koláček | čtvrtek 29.10.2026 18:46 | karma článku: 0 | přečteno: 38x
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Vlad Koláček

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Nie som tak mladý, aby som nič nevedel, ani tak starý , aby som všetko zabudol. Polovicu života som prežil tam a druhú tu, teda pred a po roku 89, takže by som mohol vedieť porovnať, na rozdiel od niektorých, ktorí čerpajú len z textov iných

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