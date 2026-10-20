Môže nájsť východiská z konfliktu na Ukrajine stretnutie USA-ČÍNA-RUSKO v novembri 2026?
Rozsiahla opotrebovacia vojna na Ukrajine, ktorá aj v roku 2026 plní predné stránky svetových médií, sa nachádza v hlbokej patovej situácii. Hoci sa pod taktovkou administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa intenzívne pripravujú diplomatické rozhovory na očakávanom novembrovom summite APEC v čínskom Šen-čene, na ktorom by sa mali stretnúť Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin, realita na bojisku a vnútroštátne zákony stoja mierovým dohodám v ceste [Trump Xi Putin APEC summit Ukraine WSJ] .
Nasledujúci môj text rozmieňa na drobné územnú, ústavnú a vojenskú matematiku tohto konfliktu, pričom pre lepšiu predstavivosť využíva porovnanie s rozlohou Trenčianskeho kraja (4 502 km²).
Slovenská optika: Koľko ukrajinskej zeme je v hre?
Celková rozloha územia, ktoré Rusko aktuálne na Ukrajine okupuje (vrátane Krymu a Donbasu), dosahuje približne 117 000 – 120000 km². To predstavuje zhruba 19,2 % až 20 % celej Ukrajiny – rozlohu obsadeného územia toto zodpovedá asi spojenému územiu Slovenskej a Českej republiky.(127 000km2)
Pohľad na front cez slovenskú optiku
|Ukrajinská oblasť
|Rozloha v km²
|Ekvivalent v počte „Trenčianskych krajov“ (4 502 km²)
|Donecká oblasť (čo Rusom chýba do úplného ovládnutia)
|~ 5 000 – 5 300 km²
|približne 1,2-násobok celého Trenčianskeho kraja
|Charkovská oblasť (čo Rusi aktuálne okupujú)
|~ 1 400 – 1 550 km²
|približne jedna tretina Trenčianskeho kraja
|Sumská oblasť (čo Rusi aktuálne okupujú)
|~ 200 – 250 km²
|veľkosť dvoch menších okresov (napr. Bánovce a Myjava)
|Dnepropetrovska oblasť (čo Rusi aktuálne okupujú)
|~ 150 – 200 km²
|rozloha o niečo menšia ako okres Myjava
V Chersonskej a Záporožskej oblasti majú Rusi pod kontrolou asi 40 000km2, v prípade dohody na hranici po línii frontu by sa „vzdali“ asi 14 500km2, čo je 3x viac ako chýbajúce neobsadené územie Doneckej oblasti. Celá Donecká oblasť má rozlohu 26 517 km² , z toho majú obsadených 21 500 km2( 80%) a neobsadených asi 5000 km2 (20%) Toto je hlavnou územnou príčinou momentálne v ukončení konfliktu. Zbytok územných požiadavok je predbežne dohodnutý.
Prečo vojna stále pokračuje?
1. Premena vojenských cieľov a tlak na Donbase
Na začiatku invázie v roku 2022 a počas jarných rokovaní v Istanbule rázne rezonoval iný diplomatický rámec. Vtedajší návrh Istanbulskej dohody počítal predovšetkým s neutralitou Ukrajiny, pričom otázka Krymu sa mala diplomaticky zmraziť a riešiť samostatne v dlhodobom horizonte. Pokiaľ ide o odtrhnuté územia Donbasu a Luhanska, tie mali mať podľa pôvodných úvah osobitný autonómny status. Toto boli pre Ukrajinu najvýhodnejšie podmienky mierovej zmluvy aké dosiahla, odvtedy sa to len zhoršuje. Vtedy po troch mesiacoch vojny nebolo zničené veľké množstvo miest a dedín, bolo len pár tisícok mŕtvych, napriek tomu na tie podmienky parafované v dohode z Istanbulu Ukrajina nepristúpila a nazvala ich po porade s EU kapitulačnými.
Situácia sa zásadne zmenila po kolapse týchto rokovaní. Nasledujúci vývoj na fronte, vyhlásenie anexií v septembri 2022 a neskoršie americké diplomatické rokovania a summity predefinovali vojenskú realitu. Rusko následne uzákonilo celé administratívne územie Doneckej oblasti ako svoje, hoci ho vojensky celé neovláda. Ich „ústupok“ je navrhnutý tak, že nebude požadovať neobsadené územia za terajšou líniou frontu v Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré tiež včlenilo celé do svojej Ruskej Federácie.
2. Stratégia „nárazníkových zón“
Hoci Rusko v Charkovskej a Sumskej oblasti drží relatívne malé územia (v súčte necelú polovicu Trenčianskeho kraja), tieto pozície slúžia ako taktický nástroj. Tieto pohraničné úseky nepredstavujú snahu o hlboký prielom do vnútrozemia, ale slúžia na viazanie ukrajinských záloh a vytváranie tzv. sanitárneho kordónu, čím Kremeľ odčerpáva sily, ktoré by Ukrajina inak nasadila na kľúčovom Donbase alebo juhu krajiny.
3. Absolútny nesúlad v mierových podmienkach
Ekonomická a vojenská matematika nepustí. Pre Ukrajinu je akékoľvek zmrazenie konfliktu na súčasnej línii dotyku neprijateľné, pretože by znamenalo legitimizáciu straty dobytých území. Naopak, Moskva po prechode na maximálnejšie územné požiadavky odmieta opustiť prihraničné pásma a podmieňuje akýkoľvek mier tým, že sa Ukrajina musí stiahnuť aj z tých častí Donbasu, ktoré zatiaľ zostávajú Ukrajine. Pokiaľ obe strany vidia možnosť posunúť vojenskú realitu vo svoj prospech na bojisku a ich predstavy o usporiadaní území sú v priamom rozpore, opotrebovacia vojna pokračuje.
Tri dôvody, prečo vojna naďalej pokračuje
1. Územné pasce a premena vojenských cieľov
Počas jarných rokovaní v Istanbule v roku 2022 bol na stole diplomatický rámec, ktorý rátal predovšetkým s neutralitou Ukrajiny, zatiaľ čo Krym mal byť diplomaticky zmrazený a Donbas mal získať autonómny status [Istanbul Treaty 2022 text]. Potom, čo tieto rozhovory stroskotali, Kremeľ pristúpil k radikálnejším cieľom a anektoval štyri ukrajinské oblasti vrátane Doneckej.
Rusku dnes na úplné ovládnutie Doneckej oblasti chýba územie veľké ako 1,2-násobok Trenčianskeho kraja. Na tomto kúsku zeme však Ukrajinci držia silne opevnené mestá (Kramatorsk, Slovjansk, Pokrovsk). Vladimir Putin odmieta zastaviť vojnu, kým toto územie nedobije, zatiaľ čo pre Kyjev by jeho strata znamenala pád kľúčovej obrannej bašty.
2. Ruské nekompromisné odmietanie prímeria
Kremeľ sa na predchádzajúce skúsenosti pozerá s extrémnou nedôverou. Ruská strana tvrdí, že v Istanbule v roku 2022 bola oklamaná, keď po stiahnutí svojich vojsk od Kyjeva nedostala očakávanú dohodu. Preto dnes Rusko odmieta akékoľvek dočasné prímerie na dobré slovo. Boje sa z pohľadu Moskvy zastavia až vtedy, keď bude podpísaný kompletný balík finálnej zmluvy, ukrajinská armáda vyprace zvyšok Doneckej oblasti a Trump podpíše garancie uvoľnenia ekonomických sankcií.
3. Domáce ústavné limity Ukrajiny
Prezident Volodymyr Zelenskyj čelí obrovským legislatívnym prekážkam priamo doma. Hoci prezidentský dekrét z roku 2022 zakazujúci rozhovory s Putinom dokáže Zelenskyj zrušiť jedným podpisom [Zelenskyj o dekréte z roku 2022], Ústavu Ukrajiny obísť nedá.
Ukrajinská ústava explicitne zakazuje trvalé odovzdávanie území (článok 73) a zároveň zakazuje akékoľvek zmeny ústavy počas vojnového stavu (článok 157). To znamená, že Ukrajina počas vojny nemôže z ústavy legálne vymazať ani svoj cieľ vstúpiť do NATO a prijať bezblokový status. Toto by šlo vyriešiť pri dobrej vôli Zelenského zrušením vojnového stavu napríklad na jeden deň, prijatím v parlamente potrebných zmien ústavy. To by ale musela byť z ich strany politická vôľa, on to považuje za nemožné.
Hľadanie kompromisu: Ako z toho von?
Keďže bez ústupkov sa mier dosiahnuť nedá, Trumpov vyjednávací tím a európski diplomati sa snažia tieto ústavné a politické prekážky obísť prostredníctvom zložitých právnych kľučiek:
- De facto namiesto De jure: Mierová dohoda nebude hovoriť o tom, že Ukrajina územia „daruje“ Rusku (čo ústava zakazuje). Frontová línia sa iba zmrazí. Ukrajina v realite (de facto) uzná stratu kontroly, no právne (de jure) bude územia ďalej považovať za svoje okupované provincie.
- Odklad NATO namiesto vymazania: Ukrajina nezmení ústavu, no oficiálne odloží snahu o vstup do Aliancie na pevne stanovené obdobie (napr. 20 rokov).
Najväčší kameň úrazu: Vojenské záruky na zemi
Najzložitejším bodom celého vyjednávania zostáva otázka cudzích vojsk po skončení bojov. Rusko požaduje absolútne neutrálny status Ukrajiny a striktne odmieta, aby na ukrajinskom území pôsobili akékoľvek vojská z krajín NATO – a to nielen pod hlavičkou Aliancie, ale aj na bilaterálnej báze (napríklad ak by išlo o čisto francúzsku, poľskú či britskú mierovú misiu). Akýkoľvek západný vojak na zemi je pre Moskvu červenou čiarou.
Na druhej strane, Ukrajina a EÚ považujú čisto papierové záruky od Ruska za nebezpečné a trvajú na tom, že mier na demarkačnej línii musí fyzicky strážiť tretia strana. Aby sa predišlo kolapsu rokovaní, v zákulisí sa preto hľadajú kreatívne riešenia, ako napríklad nasadenie mierových síl z neutrálnych štátov Globálneho juhu či Ázie, ktoré nie sú členmi NATO, prípadne obrovská civilná pozorovateľská misia pod hlavičkou OSN.
Záver: Mierový proces v roku 2026 nie je brzdený len neochotou lídrov, ale hlbokým konfliktom medzi právnymi mantinelmi ukrajinskej ústavy, striktnými bezpečnostnými požiadavkami Kremľa a snahou Západu nájsť pre Ukrajinu také záruky, ktoré by z nej neurobili ľahký terč pre prípadnú budúcu ruskú ofenzívu.
Aké vojenské záruky žiada Rusko od NATO a EÚ?
Zatiaľ čo Západ rieši, ako zaistiť bezpečnosť Ukrajiny, Vladimir Putin dal Trumpovmu vyjednávaciemu tímu jasne najavo, že druhá strana mince musí obsahovať kontrola zbrojenia a vojenské obmedzenia pre samotnú Alianciu a Európu. Tieto požiadavky zahŕňajú:
- Zákaz rozmiestňovania útočných zbraní na hraniciach: NATO a USA musia poskytnúť právne záruky, že na území Ukrajiny (a to ani na územiach pod kontrolou Kyjeva) nikdy nerozmiestnia svoje raketové systémy stredného a kratšieho doletu, protiraketové štíty či iné útočné kapacity, ktoré by dokázali zasiahnuť vnútrozemie Ruska.
- Obmedzenie vojenskej pomoci a demilitarizácia: Rusko požaduje, aby NATO a EÚ radikálne obmedzili dodávky zbraní pre ukrajinskú armádu po skončení bojov. Západ sa má zaviazať, že nebude financovať modernizáciu ukrajinských ozbrojených síl na úroveň, ktorá by pre Rusko predstavovala hrozbu. V podstate ide o požiadavku na strop pre veľkosť a výzbroj ukrajinskej armády, garantovaný západnými mocnosťami.
- Úprava bezpečnostnej architektúry Európy: Kremeľ sa chce vrátiť k svojim požiadavkám z konca roka 2021. Žiada od USA a NATO obnovenie zmlúv o kontrole jadrových zbraní a obmedzenie vojenských cvičení Aliancie v blízkosti ruských hraníc (v Čiernom mori či v pobaltskom regióne).
Najzložitejším bodom celého vyjednávania zostáva otázka cudzích vojsk na zemi
Tento ruský tlak na vojenské záruky zo strany Západu vytvára priamy protitlak v otázke medzinárodných jednotiek na demarkačnej línii. Rusko požaduje absolútne neutrálny status Ukrajiny a striktne odmieta, aby na ukrajinskom území pôsobili akékoľvek vojská z krajín NATO – a to nielen pod hlavičkou Aliancie, ale aj na bilaterálnej báze (napríklad ak by išlo o čisto francúzsku, poľskú či britskú mierovú misiu). Akýkoľvek západný vojak na zemi je pre Moskvu porušením záruk.
Na druhej strane, Ukrajina a EÚ považujú čisto papierové prísľuby od Ruska za nebezpečné pasce a trvajú na tom, že mier na línii dotyku musí fyzicky strážiť tretia strana. Aby sa predišlo kolapsu rozhovorov, v zákulisí sa preto hľadajú kreatívne riešenia, ako napríklad nasadenie mierových síl z neutrálnych štátov Globálneho juhu či Ázie, ktoré nie sú členmi NATO, prípadne obrovská civilná pozorovateľská misia pod hlavičkou OSN.
Mierový proces v roku 2026 nie je brzdený len neochotou lídrov, ale hlbokým konfliktom medzi právnymi mantinelmi ukrajinskej ústavy, striktnými bezpečnostnými požiadavkami Kremľa (ktoré de facto žiadajú oslabenie vojenskej prítomnosti NATO v Európe) a snahou Západu nájsť pre Ukrajinu také záruky, ktoré by z nej neurobili ľahký terč pre prípadnú budúcu ruskú ofenzívu.
Ukrajinské ozbrojené sily mali koncom roka 2021 približne 215 000 až 250 000 aktívnych príslušníkov. Šlo o armádu, ktorá sa od roku 2014 postupne reformovala a profesionalizovala kvôli zamrznutému konfliktu na Donbase, no jej rozpočet a personálny stav boli dimenzované na obranu, nie na plnohodnotnú totálnu vojnu.
V roku 2021, teda v poslednom roku pred vypuknutím plnohodnotnej ruskej invázie, mala Ukrajina celkový obranný rozpočet vo výške približne 4,2 až 6 miliárd dolárov
(podľa vtedajšieho kurzu to bolo zhruba 117 až 160 miliárd hrivien) Mierový paradox po vojne: Ak dnes Trumpov tím a ukrajinskí vyjednávači požadujú, aby si Ukrajina po podpise mieru ponechala v čase mieru 800 000 vojakov, ročné náklady na ich udržanie v kasárňach vyskočia na 40 až 60 miliárd dolárov.
Ukrajina by teda v čase mieru potrebovala na chod armády 7- až 10-násobne vyšší rozpočet než v roku 2021, hoci jej súčasná ekonomika je zničená a produkuje oveľa nižšie príjmy ako pred vojnou. Práve preto je táto požiadavka bez trvalého, dlhoročného financovania zo strany Európskej únie pre Kyjev ekonomickou utópiou.
Takže EU by musela dlhodobo, napríklad 20 rokov dotovať rozpočet na Ukrajinskú armádu asi 60 miliardami eur ročne, o tom všetci mlčia. Rusko súhlasilo predbežne s 400 000 armádou ale bez ťažkých balistických rakiet a prostriedkov ničenia stredného a dlhého doletu. Jeho požiadavka v Istanbule bola maximálne 100 000.
Je absolútne jasné, že Ukrajinský cieľ obnovenia hraníc z roku 1991 je nereálny , rovnako ako je nereálne dosiahnutie všetkcýh cieľov Ruska stanovených pri začiatku tejto vojny. Jednoducho pri použití konvenčných zbraní to nie je možné presne rovnako, ako USA s Izraelom nedokázali splniť svoje hlavné ciele vo vojne s Iránom. Prechod k použitiu nukleárnych zbraní by bol koncom bez víťaza, nielen pre dva štáty konfliktu, ale pre minimálne celú Európu, ak by sa USA nezapojili. Od 22. februára máme už 1700 dní vojny, od obsadenia Krymu je to 4625 dní. Druhá svetová v Európe trvala 2076 dní.
Z týchto dôvodov si myslím , že je veľmi užitočné, aby sa v Číne stretli lídri USA, Číny a Ruska, dohodli rámce mierovej zmluvy a je úplne jedno že tam zástupcovia EU a Ukrajiny nie sú. Tí tiež keď rokujú o budúcej zmluve V Londýne či Paríži, neprizvali ani raz USA , ani Rusko a už vôbec o Číne ani neuvažovali. Teraz keď sa ide rokovať bez nich im to zrazu vadí? Napokon sa bude aj tak rozhodovať čo v konečnom dôsledku pripravia LEN DVE STRANY KONFLIKTU a nie ich garanti. Preto takéto stretnutie a rokovanie zmysel má, nemôže však pripraviť konečný dokument, len rámce dohôd za dodržania ktorých budú ochotné VEĽMOCI ČÍNA A USA garantovať záruky mieru.
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