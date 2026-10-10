Lietajúci arzenál pre 21. storočie: USA nakupujú stíhačky F-15EX Eagle II k F-22 a F-35
Na prvý pohľad to nemusí dávať zmysel. Prečo Spojené štáty investujú miliardy dolárov do modernizácie dizajnu, ktorého korene siahajú do minulého storočia, keď už disponujú špičkovými neviditeľnými stíhačkami 5. generácie, ako sú F-22 Raptor a F-35 Lightning II? Odpoveď leží v dokonalej taktickej symbióze a v tom, čo jednotlivým lietadlám chýba.
Prečo USA potrebujú práve F-15EX?
Hlavné dôvody pre nákup F-15EX nespočívajú v snahe nahradiť moderné stealth stíhačky, ale vyriešiť kritické logistické a taktické medzery amerického letectva:
- Náhrada dosluhujúcich veteránov: Flotila starších stíhačiek F-15C/D, ktoré slúžia v aktívnej službe a v Národnej garde, je na konci svojej technickej životnosti. Trupy týchto lietadiel sú natoľko opotrebované, že im hrozilo plošné uzemnenie.
- Ekonomická efektivita: Prechod zo starých F-15 na verziu EX( výhradne dvojmiestna) je pre letectvo mimoriadne rýchly. Piloti a pozemný personál môžu využiť existujúcu infraštruktúru, trenažéry a hangáre, pričom preškolenie trvá len niekoľko týždňov. Hodina letu F-15EX je navyše výrazne lacnejšia ako pri strojoch 5. generácie.
- Extrémna životnosť: Nová stíhačka je navrhnutá tak, aby vďaka spevnenej konštrukcii vydržala slúžiť neuveriteľných 20 000 letových hodín, čo z nej robí trvácnu investíciu na desiatky rokov.
Dolet: Kráľ tichomorského bojiska
Jedným z hlavných dôvodov, prečo USAF nakupuje F-15EX pre prípadný globálny konflikt, je jeho obrovský akčný rádius a vytrvalosť vo vzduchu. V týchto parametroch prekonáva väčšinu súčasných stíhačiek.
- Bojový rádius: Na jednu bojovú misiu (cesta k cieľu vrátane patrolovania a návrat späť) dokáže F-15EX vyraziť do vzdialenosti až 1 770 kilometrov bez nutnosti tankovania vo vzduchu (v závislosti od profilu letu a konfigurácie výzbroje). Pre porovnanie, menšia stíhačka F-35A má tento rádius obmedzený na približne 1 240 kilometrov.
- Maximálny dolet: S konformnými palivovými nádržami, ktoré tesne priliehajú k trupu a nezaberajú zbraňové závesníky, a tromi prídavnými vonkajšími nádržami dosahuje preletový dolet až 3 900 kilometrov.
Vďaka tomu dokáže F-15EX operovať zo vzdialenejších a bezpečnejších základní a vydrží na hliadke podstatne dlhšie.
Palubná hlaveň: Posledná línia obrany
Aj keď je F-15EX Eagle II predovšetkým platformou na boj mimo vizuálneho dohľadu, pre vzdušný súboj zblízka (takzvaný dogfight) si ponecháva osvedčenú integrovanú výzbroj. V pravom koreni krídla má zabudovaný 20 mm rotačný kanón M61A1 Vulcan.
Tento šesťhlavňový kanón funguje na princípe Gatlingovho systému a dosahuje extréme vysokú kadenciu – dokáže vystreliť až 6 000 rán za minútu (100 výstrelov za sekundu). Lietadlo nesie v trupe zásobu 500 kusov munície typu PGU-28/B, čo pilotovi poskytuje masívnu palebnú silu v prípade, že sa minú raketové systémy, alebo pri blízkej podpore pozemných vojsk.
Únosnosť a presné ďalekonosné zbrane
Pravá sila F-15EX se prejavuje v jeho nosnosti a v integrácii najmodernejšej precíznej munície. Zatiaľ čo F-35 je v záujme zachovania neviditeľnosti obmedzená rozmerom svojich vnútorných šácht, F-15EX funguje ako masívny lietajúci arzenál, ktorý unesie až 13 381 kg munície na 23 až 25 externých závesných bodoch.
- Hypersonické zbrane: F-15EX bol od začiatku projektovaný s ohľadom na budúcnosť. Na svojom zosilnenom stredovom podtrupovom závesníku dokáže uniesť extrémne ťažké rakety s hmotnosťou až do 3 100 kg, ako sú vyvíjané vzduchom odpaľované hypersonické strely. Tieto zbrane lietajú rýchlosťou presahujúcou Mach 5 a pre menšie stíhačky F-35 či F-22 sú kvôli svojim gigantickým rozmerom neúnosné.
- Strategické riadené strely: Pre ničenie pozemných a námorných cieľov na veľké vzdialenosti dokáže stíhačka niesť stealth riadené strely s plochou dráhou letu AGM-158 JASSM-ER s doletom takmer 1 000 kilometrov, prípadne pokročilé autonómne protilodné strely LRASM.
- Protilietadlový arzenál: V konfigurácii pre vzdušnú nadvládu dokáže niesť novú generáciu rakiet AIM-260 JATM či AIM-120D AMRAAM. S pokročilými závesníkmi ich dokáže uniesť až 22 kusov naraz, zatiaľ čo F-35 unesie vo vnútri trupu štandardne iba 4 rakety.
- Masívne bombardovanie: Pre plošné údery dokáže stíhačka podvesiť až 28 až 36 malých presne navádzaných inteligentných bômb typu Storm Breaker, čo jej umožňuje v rámci jedného vzletu zničiť celú nepriateľskú infraštruktúru alebo vojenskú kolónu.
Finančný súboj: Letová hodina a cena životného cyklu
Hoci sa obstarávacia cena samotného stroja pri oboch stíhačkách pohybuje na podobnej úrovni – okolo 90 miliónov dolárov za kus –, skutočný ekonomický rozdiel sa prejavuje až v momente, keď lietadlá vzlietnu. V rámci celého životného cyklu je F-15EX Eagle II podstatne výhodnejšou investíciou v úlohách, ktoré nevyžadujú neviditeľnosť.
- Náklady na letovú hodinu: Prevádzkové náklady F-15EX sa pohybujú na úrovni približne 29 000 dolárov na letovú hodinu. Pri F-35 Lightning II stojí jedna letová hodina až okolo 42 000 dolárov. Prevádzka F-35 je teda o takmer 45 % drahšia na každú hodinu strávenú vo vzduchu.
- Celková životnosť trupu: Konštrukcia F-35 je dimenzovaná na 8 000 letových hodín. Spevnená konštrukcia F-15EX z moderných zliatin však dosahuje certifikovanú životnosť až 20 000 letových hodín.
F-15EX ponúka 2,5-krát dlhšiu celkovú životnosť trupu v porovnaní s F-35. Jedna stíhačka F-15EX dokáže počas svojej služby odlietať rovnaké množstvo hodín ako dve až tri stíhačky F-35, no pri oveľa nižších nákladoch na údržbu a servis.
Taktická symbióza: Ako stíhačky spolupracujú?
V modernom konflikte nebudú americké lietadlá bojovať izolovane. Budú fungovať ako jeden prepojený sieťovo-centrický tím, spojený vysoko rýchlostnými datalinkami (Link 16).
F-22 Raptor: Prvá smrtiaca vlna (Vzdušná nadvláda), zostáva kráľom vzdušného boja. Jeho úlohou je v prvých hodinách konfliktu vďaka utajeniu vniknúť hlboko do nepriateľského vzdušného priestoru, vyčistiť oblohu od nepriateľských stíhačiek a zlikvidovať kľúčové radary.
F-35 Lightning II: Oči a mozog operácie (Fúzia senzorov), funguje ako kybernetický koordinátor bojiska. Vďaka pokročilému pasívnemu vyhľadávaniu dokáže neviditeľne mapovať pozície nepriateľskej protivzdušnej obrany a odpaľovacích rámp bez toho, aby nepriateľ vedel, že tam F-35 vôbec letí.
F-15EX Eagle II: „Raketový kamión“ (Úderná sila),tu prichádza na scénu F-15EX , toto lietadlo nerieši neviditeľnosť – stavilo na surovú silu, rýchlosť Mach 2,5 a masívny zbraňový náklad. V praxi to vyzerá tak, že neviditeľná F-35 letí vpredu, pasívne skenuje oblohu a zameriava ciele. Namiesto toho, aby vystrelila svoje obmedzené vnútorné rakety, pošle súradnice cieľa cez bezpečný dátový odkaz stíhačke F-15EX, ktorá letí v bezpečnej vzdialenosti za ňou. F-15EX následne odpáli zo svojho obrovského arzenálu salvu rakiet s dlhým doletom a nepriateľa zničí na diaľku.
Systém EPAWSS ako digitálny štít
Keďže F-15EX nemá stealth konštrukciu a nepriateľské radary ho na oblohe uvidia, lietadlo dostalo revolučný systém elektronického boja EPAWSS (Eagle Passive/Active Warning Survivability System). Tento špičkový digitálny štít dokáže snímať celé rádiové spektrum, okamžite rušiť nepriateľské pozemné radary a miasť navádzacie systémy prilietajúcich rakiet.
Nákup stíhačiek F-15EX tak nie je krokom späť, ale pragmatickým a vysoko ekonomickým riešením, ako znásobiť údernú silu letectva. Zatiaľ čo F-35 a F-22 sú neviditeľným mečom a očami armády, F-15EX predstavuje jej ťažké, neúprosné a cenovo efektívne kladivo.
Skúsme sa zamyslieť, prečo Česko šlo do F35, prečo si myslí, že bude v aliancii riešiť prvú vlnu úderu, v ktorej treba neviditeľnosť, a jej životný cyklus je omnoho drahší ako tohoto riešenia.
Vlad Koláček
Zomrel geniálny liečiteľ a či šarlatán? Mne pomohol v najťažších chvíľach života.
Zomrel človek, s ktorým som mal pozitívnu osobnú skúsenosť, aj keď len na diaľku. Anatolij Michajlovič Kašpirovskij ( Ukrajinec z Vinice) zomrel dňa 3. októbra 2026 vo veku 87 rokov. V roku 1992 sa oženil s Češkou Irinou.
Vlad Koláček
Ilúzia spravodlivého mieru: Prečo v medzinárodnej politike rozhodujú tanky a nie právo.
„Nemôžeme dosiahnuť nespravodlivým prostriedkom, akým je vojenský konflikt, spravodlivý výsledok a teda spravodlivý mier.“ Toto konštatovanie dokonale pomenúva základný rozpor dnešnej globálnej politiky.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D
Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové...
Výsledky voleb v Praze: Volební místnosti se úderem 14. hodiny uzavřely, sčítají se hlasy
Volební místnosti se po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i...
Volby 2026 ŽIVĚ: Kde sledovat výsledky a kdy budou sečtené všechny hlasy?
Češi v pátek 9. a v sobotu 10. října rozhodují o tom, kam bude jejich obec směřovat v následujících...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Policie na jihu Moravy řeší možné porušení pravidel kampaně či poškození bannerů
Jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona...
- Počet článků 3
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 8x