Kto zaplatí účet, kto vezme zisky? Zákulisný boj o povojnovú Ukrajinu brzdí cestu k mieru.
V diskusii o ukončení vojny na Ukrajine sa navonok skloňujú veľké slová o hodnotách, medzinárodnom práve a bezpečnostných zárukách. Pod povrchom diplomatických vyhlásení však prebieha tvrdý geopolitický a ekonomický zápas. Kľúčová otázka totiž neznie len to, kde sa zastaví frontová línia, ale kto ovládne ukrajinské nerastné bohatstvo, strategické podniky a miliardové zákazky na povojnovú obnovu – a kto na konci dňa zaplatí nahromadené účty.
Práve tento súboj záujmov medzi Washingtonom, Londýnom, Bruselom, Moskvou a domácimi ukrajinskými oligarchami je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa cesta k trvalému mieru neustále odkladá.
Ilúzia papierových garancií a realita sily
Dlhotrvajúci mier sa nedá postaviť len na podpise ďalšej zmluvy. Historická skúsenosť so zlyhaním Budapeštianskeho memoranda či Minských dohôd ukázala, že sľuby na papieri bez vymáhateľnosti sú bezcenné. Navyše, predstava, že by západné štáty kvôli garanciám podobným článku 5 NATO vstúpili do priamej vojny s nukleárnym Ruskom, naráža na tvrdý realizmus – žiadna vláda nebude riskovať jadrovú eskaláciu pre nečlenskú krajinu.
Ak však vyradíme ilúzie, zostávajú len dva reálne piliere prípadného mieru:
- Tvrdé odstrašenie priamo v teréne: Premena Ukrajiny na po zuby ozbrojený štát (tzv. model „ježka“ alebo izraelský model), ktorý má vlastné rakety dlhého doletu a dlhodobo financovanú protivzdušnú obranu, doplnený o prítomnosť západných inštruktorov či pozorovateľov ako „nástražného drôtu“.( toto Rusko nepripustí v žiadnej dohode)
- Ekonomická rovnováha: Nastavenie podmienok, v ktorých sa agresia nevyplatí, pretože veľmoci majú v regióne vlastné finančné a strategické záujmy.
Problémom je, že pri delení týchto ekonomických záujmov už veľmoci rozdali karty – a nie všetci pri stole dostali rovnaký podiel.
USA a Británia si kolíkujú územie, EÚ zostáva v úlohe platcu
Zatiaľ čo Európska únia nesie obrovskú ťarchu finančnej, humanitárnej a energetickej ceny konfliktu, najlukratívnejšie strategické pozície na Ukrajine si prostredníctvom bilaterálnych dohôd už poistili Spojené štáty a Veľká Británia:
- Washington a suroviny: USA uzavreli s Kyjevom dohodu o spoločnom investičnom fonde, ktorý americkým firmám otvára prednostný prístup k ťažbe kritických surovín – lítia, titánu, grafitu, uránu či zemného plynu, bez časového ohraničenia.
- Londýn a bezpečnosť: Spojené kráľovstvo si storočným partnerstvom poistilo kľúčové slovo v námornej bezpečnosti v Čiernom mori, v spoločnej výrobe zbraní aj vo finančných službách spojených s obnovou krajiny na 100 rokov.
- Moskva a okupovaný východ: Rusko medzitým vojensky drží značnú časť priemyselného východu a juhu Ukrajiny vrátane tamojších ložísk nerastov.
Európska únia sa v tomto rozdaní kariet ocitla v strategickej pasci. Zatiaľ čo USA profitujú zo zbrojárskych zákaziek a predaja skvapalneného plynu (LNG), EÚ má v rukách najmä náklady – pôžičky na chod ukrajinského štátu a budúce dotácie spojené s integráciou krajiny.
Práve tu leží jedna z príčin, prečo Brusel brzdí rýchle mierové rokovania. Okamžitý mier vyrokovaný ponad hlavy ( poza chrbát) Európy priamo medzi Washingtonom a Moskvou by pre európske elity znamenal priznanie politickej porážky. Navyše, finančný model EÚ stojí na predpoklade, že miliardové úvery poskytnuté Ukrajine sa raz splatia zo zmrazených ruských aktív a reparácií. Ak by sa uzavrel kompromisný mier bez ruských reparácií, tieto dlhy zostanú visieť priamo na pleciach európskych daňových poplatníkov. EÚ preto podmieňuje svoju finančnú pomoc prísnymi reformami, ktorými sa snaží prispôsobiť ukrajinskú legislatívu tak, aby do obnovy mohli bezpečne vstúpiť aspoň európske firmy a banky.
Tichá vojna proti domácim oligarchom: Prípad Rinata Achmetova
Snaha západného kapitálu ovládnuť povojnovú obnovu a strategické sektory však naráža na tvrdý odpor domácich ukrajinských oligarchov, ktorí nechcú prepustiť svoj biznis cudzím korporáciám. Hoci ich vojna oslabila (mnohí prišli o fabriky na východe či vplyv na médiá), stále ovládajú kľúčové časti energetiky, poľnohospodárstva a ťažkého priemyslu.
Na ich vytlačenie z trhu však netreba tanky – stačia západné bankové pravidlá. Dokonalým príkladom je škandál najbohatšieho Ukrajinca Rinata Achmetova, ktorý na jeseň 2026 odhalila medzinárodná investigatíva Inside Deutsche Bank
Z uniknutých interných dokumentov vyplynulo, že nemecký bankový gigant pristúpil k zatváraniu účtov Achmetovovej skupiny SCM a energetického impéria DTEK a ukončil s ním spoluprácu Antikor. Hoci Achmetov roky legálne podnikal aj v USA a EÚ, interné oddelenia banky vyhodnotili, že nedokáže vierohodne zdokladovať pôvod svojho počiatočného kapitálu z divokej privatizácie v 90. rokoch
V ekonomickej praxi má tento krok pre ukrajinský biznis drvivé dôsledky:
- Dvojaký meter: Z rovnakých dokumentov vyšlo najavo, že západné banky roky bez problémov spravovali peniaze ruských oligarchov blízkych Kremľu Denik N. Prísne pravidlá o pôvode majetku (tzv. compliance) však uplatnené na ukrajinských magnátov fungujú ako nepriepustné sito – kontrolou majetku z 90. rokov neprejde takmer žiadny z nich Hlavné správy.
- Odstrihnutie od peňazí: Ak najbohatšieho Ukrajinca vyhodí najväčšia nemecká banka, pre celý západný finančný svet je to varovný signál. Bez prístupu k západným úverom a poisťovniam nedokážu ukrajinskí oligarchovia sami financovať obnovu svojich zničených elektrární a oceliarní.
- Cesta pre západných hráčov: Domáci magnáti tak budú skôr či neskôr dotlačení k tomu, aby svoje strategické podniky predali (často pod cenu) veľkým západným investičným fondom a korporáciám, ktoré „čistý“ rodný list svojho kapitálu majú Hlavné správy.
Kto vyhrá mier?
Pohľad do zákulisia ukazuje, že na Ukrajine neprebieha len jeden konflikt, ale hneď niekoľko naraz. Na fronte sa bojuje o územie a hranice, no v bankách, na ministerstvách a v investičných fondoch sa už dnes bojuje o to, komu bude krajina po vojne patriť.
- USA a Británia si poistili suroviny a zbrojársko-bezpečnostný vplyv.
- Európska únia sa snaží cez pôžičky a reformy získať aspoň časť trhu pre svoje firmy a vyhnúť sa tomu, aby sama zaplatila celý účet.
- Ukrajinskí oligarchovia bojujú o holé prežitie svojich impérií proti západnej regulácii a kapitálu.
- Rusko sa snaží udržať územné zisky a vymeniť ich za zrušenie sankcií a návrat do globálneho obchodu.
Snaha Bruselu a západných investorov otvoriť a „vyčistiť“ ukrajinský trh verzus snaha domácich ukrajinských oligarchov a vplyvných skupín udržať si svoje monopoly a majetok.
Ak sa na to pozrieme cez túto optiku, situácia na Ukrajine je v skutočnosti tichým bojom o kontrolu nad ekonomikou, ktorý prebieha paralelne s vojnou. EÚ skutočne využíva finančnú závislosť Ukrajiny na to, aby si cez reformy a investičné rámce poistila vplyv v krajine. Vojnu však nepredlžuje preto, že by ešte nemala podpísané zmluvy o obnove – skôr preto, že okamžitý mier za súčasných podmienok by znamenal finančnú aj politickú stratu pre Brusel, pretože by padol plán na zaplatenie európskych pôžičiek z ruských peňazí
- Pre ukrajinských oligarchov je plná integrácia do EÚ a podriadenie sa bruselským pravidlám existenčnou hrozbou pre ich doterajší spôsob podnikania. Zatiaľ čo navonok všetci hovoria o európskej budúcnosti, v zákulisí prebieha tvrdý boj o to, či povojnovú obnovu a strategické sektory ovládnu západné korporácie, alebo si ich pod rúškom vojnového tajomstva a národných záujmov udržia domáce finančné skupiny.
- Čo teda bráni rýchlejšiemu postupu mierových rokovaní?
- Putin odmieta dočasné prímerie a žiada len komplexnú dohodu o trvalom mieri, je konštatovanie fakticky presné – no nie je to jedinou prekážkou.
- Západná brzda má rovnaký podiel na doterajšej nedohode- „Nevyriešené delenie ziskov a dlhov medzi USA, Britániou a EÚ“ zákulisný boj o podiel na povojnovej Ukrajine a o to, kto zaplatí účet, brzdí jednotný postup Západu pri dosiahnutí dohody medzi sebou a teda aj s Ruskom a Ukrajinou.
Kým sa tieto protichodné záujmy nepretavia do novej mocenskej a ekonomickej rovnováhy, každý návrh na dlhodobý mier zostane len prázdnym gestom. Skutočný mier totiž na Ukrajine nastane až vtedy, keď sa veľmoci a finančné skupiny dohodnú na tom, ako si rozdelia zisky z jej obnovy.
Alternatívna vízia mieru: Suroviny zostanú doma, spracuje ich celý priemyselný svet
Ak by však cieľom nemalo byť len „rozparcelovanie“ Ukrajiny medzi víťazov a vytlačenie domácich hráčov, existuje oveľa udržateľnejší ekonomický model dlhodobého mieru: nevyvážať ukrajinské suroviny ako lacnú kolóniu, ale spracovávať ich priamo na Ukrajine za účasti celého priemyselného sveta.
Ako by takýto model fungoval ako reálna záruka mieru?
- Pridaná hodnota zostáva na Ukrajine: Namiesto toho, aby sa vyťažené lítium, titán či železná ruda len naložili na lode a vyviezli do USA či západnej Európy, priamo na Ukrajine by vyrástli spracovateľské závody, baterkárne, oceliarne (výroba tzv. zelenej ocele) a chemické podniky. Ukrajina by tak zarábala na finálnych výrobkoch, čo by jej umožnilo splácať dlhy z vlastnej produkcie, nie z nekonečných pôžičiek.
- Medzinárodné konzorciá namiesto monopolov: Do týchto spracovateľských závodov na ukrajinskom území by majetkovo vstúpili priemyselné firmy z EÚ, USA, Británie, Ázie (Japonsko, Južná Kórea) a po splnení mierových podmienok aj z Ruska (prostredníctvom neutrálnych medzinárodných fondov).
- Skutočná poistka proti vojne: Ak by priamo na Ukrajine stáli miliardové fabriky, v ktorých majú podiely nemecké automobilky, americké technologické firmy, ázijské koncerny aj ruskí dodávatelia energií, útok na túto krajinu by znamenal priamy zásah do kľúčových dodávateľských reťazcov celého priemyselného sveta.
Takýto prístup by premenil Ukrajinu z nárazníkového bojiska a predmetu delenia koristi na spoločné priemyselné centrum Európy – a vytvoril by ekonomickú rovnováhu, v ktorej by udržanie mieru bolo pre všetky veľmoci výhodnejšie než akákoľvek ďalšia vojna.
Zdroje:
Carnegie Endowment – Hodnotenie americko-ukrajinského investičného fondu Britský parlament (UK Parliament) – Analýza dohody o 100-ročnom partnerstve EU Perspectives – Plnenie reforiem v rámci Ukraine Facility (50 mld. eur) Antikor – Prehľad uniknutých dokumentov Deutsche Bank o firmách Rinata Achmetova The Conversation – Analýza ruských požiadaviek na nový bezpečnostný rámec
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