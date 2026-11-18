Irán má plán použiť špinavú jadrovú bombu vo Washingtone! ( CNN) Opakujú sa dejiny?
Pre mnohých pozorovateľov a kritikov zahraničnej politiky USA tento scenár nápadne pripomína obdobie pred inváziou do Iraku v roku 2003, keď nepodložené tvrdenia o zbraniach hromadného ničenia poslúžili ako hlavný argument na zvrhnutie režimu Saddáma Husajna.Správa CNN a neistota v zákulisíTelevízia CNN s odvolaním sa na sedem amerických predstaviteľov informovala, že tajné služby zachytili komunikáciu naznačujúcu, že Irán rozpracoval plány na útok vo Washingtone, D. C. Cieľom by mali byť vysokopostavení členovia administratívy prezidenta Donalda Trumpa a prostriedkom chemická zbraň alebo výbušnina s rádioaktívnym materiálom, známa ako špinavá bomba.Už samotné detaily správy však ukazujú na značnú neistotu vnútri amerického bezpečnostného aparátu. Tajné služby nedisponujú fyzickým dôkazom o tom, že by sa takáto zbraň nachádzala na území Spojených štátov. Zdroje z administratívy priznávajú, že medzi analytikmi nepanuje zhoda v tom, či má Teherán v USA reálne kapacity na vykonanie útoku, alebo ide len o krízové plánovanie a psychologické zastrašovanie. Biely dom zároveň oficiálne deklaroval, že neeviduje žiadnu bezprostrednú a dôveryhodnú hrozbu, zatiaľ čo Irán obvinenia označil za vymyslené.Tieň Iraku a rok 2003Práve kombinácia znepokojujúcich spravodajských únikov a absencie priamych dôkazov prirodzene vyvoláva paralely s udalosťami spred viac ako dvoch desaťročí. Pred inváziou do Iraku v marci 2003 americká administratíva Georgea W. Busha a britská vláda Tonyho Blaira presviedčali svetovú verejnosť, že Saddám Husajn vlastní zakázané chemické a biologické zbrane a obnovuje jadrový program. Následná okupácia krajiny však žiadne takéto arzenály neodhalila.Dodatočne zverejnené dokumenty a oficiálne vyšetrovania navyše ukázali, že nešlo len o nevinný omyl, ale o hlboké prepojenie politických cieľov a práce tajných služieb:
• Prispôsobovanie faktov politike. Zápisnica z tajného rokovania britskej vlády z júla 2002, známa ako Downing Street Memo, zachytila slová vtedajšieho šéfa britskej tajnej služby MI6 Richarda Dearlovea. Ten po návrate z Washingtonu uviedol, že vojenská akcia proti Iraku sa považuje za nevyhnutnú a „spravodajské informácie a fakty sa prispôsobovali politike“.
• Obchádzanie štandardných analýz. Vtedajší minister obrany USA Donald Rumsfeld zriadil v Pentagóne špeciálne oddelenie (Office of Special Plans), ktoré obchádzalo opatrnejšie hodnotenia CIA. Namiesto overených dát selektívne zhromažďovalo nepodložené svedectvá irackých exulantov napojených na opozíciu, ktorí mali vlastný záujem na zvrhnutí Saddáma Husajna.
• Prípad „Curveball“.najznámejších zlyhaní bolo využitie irackého informátora s krycím menom Curveball. Hoci nemecká spravodajská služba BND opakovane varovala Američanov, že tento zdroj je nespoľahlivý a svoje tvrdenia o mobilných biologických laboratóriách si vymýšľa, vtedajší minister zahraničných vecí USA Colin Powell ich prezentoval ako kľúčový dôkaz pred Bezpečnostnou radou OSN.Zlyhanie alebo vedomá operácia?Pohľad na udalosti z roku 2003 dodnes rozdeľuje historikov aj verejnosť. Oficiálne vyšetrovacie komisie v USA aj vo Veľkej Británii (vrátane známej Chilcotovej správy) dospeli k záveru, že išlo o kombináciu silného politického tlaku na analytikov a takzvaného skupinového myslenia, pri ktorom tajné služby videli len to, čo potvrdzovalo ich predpoklady.
Na druhej strane, mnohí kritici a investigatívni novinári vnímajú vtedajšie dianie ako cielenú spravodajsko-politickú operáciu, ktorej skutočným účelom bolo vytvoriť verejne prijateľnú zámienku na vopred rozhodnutú vojnu a zmenu režimu v Bagdade.Tri lietadlové lode a napätie pred historickým samitom veľmocíSúčasné varovania pred iránskou hrozbou nadobúdajú osobitný význam v kontexte masívneho presunu amerických vojenských síl. Podľa správy agentúry Bloomberg dorazila k Perzskému zálivu úderná skupina lietadlovej lode USS Theodore Roosevelt, čím sa počet amerických lietadlových lodí v regióne zvýšil na tri (spolu s USS George H.W. Bush a USS George Washington). Takáto koncentrácia námornej sily sa v oblasti naposledy objavila práve pred inváziou do Iraku v roku 2003 a poskytuje Washingtonu kapacity na okamžité spustenie rozsiahlych úderov.Toto napätie vrcholí v čase, keď sa na okraj samitu APEC v čínskom Šen-čene pripravuje historické trojstranné stretnutie prezidentov USA, Číny a Ruska – Donalda Trumpa, Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina. Ako informuje stanica Al Jazeera, jednou z hlavných tém rokovaní má byť práve vojna s Iránom. Ak diplomacia na tomto samite neprinesie dohodu, spravodajské správy o údajných iránskych plánoch na útok v USA môžu v kombinácii s tromi pripravenými lietadlovými loďami poslúžiť ako ideálny štartér pre novú, omnoho širšiu fázu konfliktu. Skúsenosť z roku 2003 tak zostáva varovaním, že v čase veľmocenských stretov je hranica medzi ochranou bezpečnosti a vytváraním zámienok mimoriadne tenká.
ZBOMBARDOVANIE KERČSKÉHO MOSTU A následná masívna ruská odpoveď na Kyjev vezme informačný priestor na seba, presne v tom okne sa môže začať nová vojenská akcia Izraela a USA proti Iránu. Veľa koncentrovaného napätia sa môže ľahko vymknúť spod kontroly a potom bude jedno či „ bolo použitie aj keď len špinavej jadrovej zbrane“ faktické alebo len hrou spravodajských služieb. Následný kolaps bude rýchly a nezvratný!!! JE SEKUNDA PRED DVANÁSTOU…
Zdroj: CNN, BBC News, The Washington Post alebo CNBC. [1, 2, 3]
chemické zbrane : GovInfo – Duelfer Report alebo v Čitárni CIA (CIA Reading Room). Prepis jeho vystúpenia zo 7. marca 2003 je dostupný na stránke OSN (UNMOVIC) a súhrn k stiahnutiu vojakov na Informačnej službe OSN vo Viedni
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