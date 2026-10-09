Ilúzia spravodlivého mieru: Prečo v medzinárodnej politike rozhodujú tanky a nie právo.
Všade počúvame frázy o potrebe dosiahnuť „spravodlivý mier“. Pravda je však taká, že v medzinárodnej politike nerozhodujú morálne ideály ani paragrafy, ale tanky, ekonomika a čistá moc (tzv. Realpolitik).
Svetom už roky znie politická fráza o potrebe dosiahnuť „spravodlivý mier“. Počúvame ju z úst západných lídrov v súvislosti s Ukrajinou, objavuje sa v rezolúciách OSN a formuje verejnú mienku. Realita medzinárodných vzťahov však ukazuje, že tento pojem je len prázdnym politickým naratívom. V praxi absolútna spravodlivosť neexistuje a podmienky konca každého konfliktu nakoniec vždy diktuje ten, kto má väčšiu vojenskú a ekonomickú silu.
Prečo spravodlivý mier neexistuje a ani nemôže?
Definícia spravodlivosti je v diplomacii dokonale ohybná. To, čo napadnutý štát vníma ako spravodlivé vyrovnanie (návrat území, reparácie, potrestanie vinníkov), vníma útočník ako neprijateľné poníženie a ohrozenie svojej bezpečnosti.
Mier v skutočnom svete nie je výsledkom morálneho precitnutia, ale čistého pragmatizmu. História nepozná veľký konflikt, po ktorom by porazená strana podpísala zmluvu a úprimne ju označila za spravodlivú. Mierové zmluvy sú takmer vždy formalizovaným diktátom víťaza. Učebnicovým príkladom je Versailleská mierová zmluva po prvej svetovej vojne. Podmienky, ktoré Spojenci nadiktovali porazenému Nemecku, boli také tvrdé a ponižujúce, že v nemeckej spoločnosti vyvolali obrovskú frustráciu a túžbu po odplate. Tento zdanlivý „mier“ sa stal priamou príčinou, prečo sa Adolf Hitler dokázal chopiť moci a o dvadsať rokov neskôr rozpútal ešte krvavejšiu druhú svetovú vojnu. Ak sa aj v minulosti objavili záblesky veľkorysosti (napríklad Viedenský kongres v roku 1815 či Sanfranciská zmluva s Japonskom v roku 1951), nebolo to zo zmyslu pre spravodlivosť, ale zo strategického kalkulu víťazov, ktorí chceli zabrániť presne takejto odvete porazeného.
Preto ani na Ukrajine nemožno očakávať spravodlivý mier. Konflikt sa dostal do patovej situácie, kde sú požiadavky oboch strán pre druhú stranu existenčne neprijateľné. Pre Rusko je nepredstaviteľné opustiť územia, ktoré si ústavne anektovalo, a pre Ukrajinu je zasa nepredstaviteľné vzdať sa suverenity a záruk v podobe NATO. Výsledkom preto nebude spravodlivosť, ale vyčerpanie, ktoré skôr či neskôr povedie k vynútenému kompromisu, s ktorým nebude spokojný nikto.
Prečo sú USA nedotknuteľné sankciami?
Najčastejším argumentom potvrdzujúcich neexistenciu globálnej spravodlivosti je postavenie Spojených štátov. Od roku 1960 viedol Washington viac ako dvadsať vojenských intervencií bez výslovného mandátu Bezpečnostnej rady OSN – od Vietnamu, cez Irak v roku 2003, až po nedávne jednostranné údery na Irán či akcie vo Venezuele. Napriek tomu na USA nikto nikdy neuvalil medzinárodné sankcie. Dôvody sú čisto pragmatické:
- Právo veta v OSN: Ako jeden z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN majú USA moc zablokovať akúkoľvek právne záväznú sankčnú rezolúciu namierenú proti sebe. Architektúra OSN tak garantuje imunitu najväčším jadrovým mocnostiam (rovnako ako Rusku či Číne).
- Ekonomická dominancia: Americký dolár zostáva hlavnou svetovou rezervnou menou a americký trh je najväčší na svete. Pre akýkoľvek štát alebo blok by bolo uvalenie sankcií na USA ekonomickou samovraždou, ktorá by zničila globálny obchod a viac ublížila iniciátorom sankcií než samotnému Washingtonu.
- Závislosť Európy: Európska únia často kritizuje porušovanie medzinárodného práva, no v prípade USA mlčí alebo ich kroky ticho toleruje. Európa je totiž existenčne závislá od amerického jadrového štítu pre svoju obranu a po odstrihnutí sa od ruských energií aj od dodávok amerického skvapalneného plynu (LNG). Akékoľvek tvrdé vzopretie sa Washingtonu by pre EÚ znamenalo okamžitú bezpečnostnú a priemyselnú krízu.
- Vojenská bezbrannosť Európy
Európske štáty po páde železnej opony masívne škrtali rozpočty na obranu a spoľahli sa na to, že ich v prípade konfliktu ochráni americký jadrový štít a armáda.
Keď Spojené štáty začiatkom roka 2026 oznámili stiahnutie 5-tisíc vojakov z Nemecka alebo keď Biely dom začal jasne naznačovať, že americká pomoc v NATO už nie je bezpodmienečná, v Európe nastala panika. Lídri ako Kaja kalasová otvorenene priznávajú, že Európa musí urýchlene vybudovať vlastný pilier obrany, pretože v tejto chvíli by sa bez USA nedokázala ubrániť žiadnej väčšej hrozbe. Únia si jednoducho nemôže dovoliť pohnevať svojho jediného skutočného ochrancu.
Energetická závislosť (Vymenené Rusko za USA)
Po tom, čo sa EÚ v roku 2022 odstrihla od ruského plynu, upadla do novej, extrémnej závislosti od USA.
- Americký skvapalnený plyn (LNG) tvorí už viac ako polovicu všetkého dovozu LNG do Európy.
- Na základe dohôd sa EÚ zaviazala nakúpiť od USA energetické suroviny (plyn, ropu a jadrové palivo) v astronomickej hodnote 750 miliárd dolárov.
Ak by EÚ uvalila na USA sankcie alebo s nimi prerušila vzťahy, Washington by mohol zastaviť kohútiky s LNG, čo by okamžite zlikvidovalo európsky priemysel a poslalo ceny energií do nebies.
Ekonomické vydieranie a clá
Európska ekonomika je životne závislá od prístupu na americký trh. Keď Washington pohrozil zavedením likvidačných 30-percentných ciel na európske tovary, Brusel musel ustúpiť. V rámci dohôd schválených v roku 2026 musela EÚ jednostranne znížiť clá na americké priemyselné a poľnohospodárske výrobky, len aby odvrátila obchodnú vojnu, ktorú by Európa kvôli stagnujúcej ekonomike jednoznačne prehrala.
Vnútorná nejednotnosť EÚ
EÚ nemá jednu spoločnú armádu ani jedného lídra, ktorý by rozhodoval o zahraničnej politike. Pozostáva z 27 štátov, z ktorých každý má iné záujmy. Keď USA začiatkom roka 2026 zaútočili na Venezuelu či Irán, len hŕstka európskych lídrov (napríklad španielsky premiér Pedro Sánchez) to otvorene nazvala porušením medzinárodného práva. Zvyšok EÚ len „vyjadril znepokojenie“ a vyzval na deeskaláciu. Štáty ako Poľsko či Pobaltie potrebujú amerických vojakov na svojom území natoľko, že akúkoľvek tvrdú kritiku Washingtonu v Bruseli okamžite zablokujú.
Európska únia si je tohto pokrytectva plne vedomá. Preto sa v európskych kuloároch čoraz hlasnejšie skloňuje pojem „strategická autonómia“ – snaha osamostatniť sa od USA v oblasti obrany, energií a technológií. Analytici však odhadujú, že vybudovať skutočnú nezávislosť na USA potrvá Európe minimálne 10 až 15 rokov. Dovtedy bude EÚ nútená kroky Washingtonu mlčky tolerovať.
Zákon džungle a sila, namiesto sily práva
Debaty o spravodlivom mieri na Ukrajine či v Mali ( kde Francúzsko podporuje boj povstalcov proti prezidentovi a vláde) narážajú na morálne pokrytectvo svetovej politiky. Medzinárodný systém sankcií a práva nie je nezávislým súdom, ale nástrojom moci. Funguje len vtedy, keď silnejší trestajú slabších. Pohnevať si Biely dom by pre Brusel znamenalo okamžitú bezpečnostnú a priemyselnú katastrofu. Pokiaľ svet toleruje, že jedna veľmoc si silou presadzuje svoje strategické záujmy na Blízkom východe či v Latinskej Amerike bez akýchkoľvek následkov, nemožno očakávať, že iná veľmoc bude rešpektovať pravidlá vo východnej Európe. Spravodlivý mier v praxi neexistuje – existuje len mier diktovaný aktuálnou rovnováhou strachu a vojenskej sily. Preto slovné spojenie v prípade aj Ukrajiny „Spravodlivý mier“ je len politickou floskulou bez historicky overeného obsahu. Trvalý mier taktiež neznamená ozaj navždy, ale so zárukami bezpečnosti PRE VŠETKY STRANY konfliktu, tak, aby sa znížila pravdepodobnosť budúceho konfliktu na minimum.
Vlad Koláček
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