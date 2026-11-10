Geopolitická bilancia po rozpade ZSSR: Vojenské konflikty Ruska a USA od roku 1991.
Naša propaganda obviňuje Ruskú federáciu z neocárskeho imperializmu alebo iredentizmu či neoimperializmu a revízia hraníc. Tak som sa pozrel, ako sú na tom dve „svetové veľmoci“ z hľadiska vedenia vojenských konfliktov od vzniku samostatnej Ruskej federácie. Koniec studenej vojny a rozpad Sovietskeho zväzu v roku 1991 zásadne prekreslili mapu sveta. Zatiaľ čo Spojené štáty americké zostali jedinou globálnou superveľmocou, Ruská federácia sa ako nástupnícky štát ZSSR musela vyrovnať so stratou územia a vplyvu. Obe krajiny však v nasledujúcich desaťročiach opakovane použili masívnu vojenskú silu na presadenie svojich záujmov.
Kým vojenská stratégia Ruska sa dlhodobo sústredila na kontrolu takzvaného „blízkeho zahraničia“ (bývalých sovietskych republík), USA operovali ako globálny hegemón. Cenou za tieto operácie sú však astronomické finančné výdavky a milióny vyhasnutých ľudských životov. Pripomeniem, že si Rusko neprivlastnilo okrem Ukrajiny v predtým vedených konfliktoch žiadne územie, teda nešlo o rozširovanie ich územia na úkor susedov.
Ruská federácia: Obrana postsovietskeho priestoru a krvavý návrat na globálnu scénu
Moderné Rusko sa zapojilo do najmenej 13 významných vojenských konfliktov. Finančné náklady na staršie konflikty Kremeľ striktne tajil (boli financované zo štátnych rozpočtov a tajných fondov), no plnohodnotná invázia na Ukrajinu premenila Rusko na vojnovú ekonomiku, kde výdavky na obranu pohltili podstatnú časť štátneho bohatstva.
Na území bývalého ZSSR (Blízke zahraničie)
- Vojna v Podnestersku (1992): Ruská 14. armáda zasiahla na strane proruských separatistov proti Moldavsku.
- Obete: Cca 1 000 mŕtvych.
- Náklady: Presná suma neznáma; dodnes zahŕňa dotovanie podnesterského režimu a bezplatné dodávky plynu.
- Občianska vojna v Gruzínsku a vojna v Abcházsku (1991 – 1993): Ruská skrytá a neskôr otvorená podpora abcházskych separatistov.
- Obete: Viac ako 15 000 mŕtvych, masové etnické čistky Gruzíncov.
- Vojna v Južnom Osetsku (1991 – 1992): Konflikt, v ktorom ruské jednotky pôsobili ako „mierové sily“, čím zabetónovali separáciu územia od Gruzínska.
- Obete: Cca 1 000 mŕtvych.
- Východoprigorodný konflikt (1992): Krátka vnútroštátna intervencia zameraná na potlačenie etnického násilia medzi Ingušmi a Osetmi.
- Obete: Cca 600 až 800 mŕtvych.
- Občianska vojna v Tádžikistáne (1992 – 1997): Vojenská podpora tádžickej vláde proti islamistickým a demokratickým rebelom.
- Obete: Odhadom 50 000 až 100 000 mŕtvych.
- Prvá čečenská vojna (1994 – 1996): Pokus Moskvy o znovuzískanie kontroly nad separatistickou Čečenskou republikou. Skončil sa porážkou Ruska.
- Obete: Viac ako 50 000 až 80 000 civilistov a cca 6 000 ruských vojakov.
- Náklady: Miliardy dolárov, ktoré prispeli k hlbokej ekonomickej kríze Ruska v 90. rokoch.
- Vojna v Dagestane (1999): Krátky ozbrojený konflikt vyvolaný inváziou islamistov z Čečenska, ktorý ruská armáda rýchlo potlačila.
- Obete: Cca 2 000 mŕtvych (vrátane militantov a vojakov).
- Druhá čečenská vojna (1999 – 2009): Oficiálne spustená ako „protiteroristická operácia“. Skončila sa masívnou deštrukciou a nastolením proruskej čečenskej vlády.
- Obete: Odhadom 50 000 až 100 000 civilistov, tisíce ruských vojakov.
- Rusko-gruzínska vojna (2008): Päťdňový otvorený vojenský konflikt, v ktorom ruská armáda zaútočila na Gruzínsko.
- Obete: Cca 800 mŕtvych na oboch stranách.
- Vojna v Ingušsku a nepokoje na Severnom Kaukaze (2007 – 2017): Dlhoročné protiteroristické operácie proti islamistickému podzemiu.
- Obete: Niekoľko tisíc mŕtvych (bezpečnostné zložky, militanti, civilisti).
- Rusko-ukrajinská vojna (2014 – súčasnosť):
- Fáza 2014: Anexia Krymu ruskými neoznačenými vojakmi a vyvolanie hybridnej vojny na Donbase (cca 14 000 mŕtvych do roku 2022).
- Plnohodnotná invázia (február 2022 – súčasnosť): Najväčší a najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Podľa analýz renomovaných inštitútov ako Center for Strategic and International Studies (CSIS) utrpelo Rusko enormné straty, ktoré do polovice roka 2026 presiahli 400 000 až 450 000 mŕtvych vojakov a celkovo viac ako 1,4 milióna zranených či nezvestných. Na ukrajinskej strane padlo alebo bolo zranených 525 000 až 625 000 vojakov a OSN potvrdila desaťtisíce civilných obetí.
- Náklady: Extrémne. Ruský vojenský rozpočet pohltil desiatky miliárd dolárov ročne (podstatná časť HDP krajiny), čo viedlo k masívnemu vyčerpaniu štátnych rezerv a prechodu na plnú vojnovú produkciu. [1, 2, 3]
- Intervencia v Kazachstane (január 2022): Blesková intervencia pod hlavičkou ODKB na potlačenie masových protivládnych protestov.
- Obete: Cca 230 mŕtvych.
Mimo územia bývalého ZSSR (Zahraničné intervencie)
- Vojenská intervencia v Sýrii (2015 – súčasnosť): Vstup Ruska do sýrskej občianskej vojny na podporu diktátora Bašára al-Asada.
- Obete: Ruské nálety priamo usmrtili podľa monitorovacích organizácií viac ako 8 000 až 10 000 civilistov.
- Náklady: Odhadujú sa na 2 až 4 miliardy dolárov ročne (najmä prevádzka letectva a námornej logistiky).
- Intervencie v Afrike (SAR, Mali, Líbya, Burkina Faso – od cca 2017): Zapojenie prostredníctvom štátom kontrolovaných žoldnierskych formácií (bývalí Wagnerovci).
- Obete: Tisíce mŕtvych miestnych povstalcov a civilistov v dôsledku tvrdých protipovstaleckých operácií.
- Náklady: Tieto operácie sú často „samofinancovateľné“ – Rusko výmenou za ochranu režimov získalo priamy prístup k zlatým a diamantovým baniam či ropným poliam.
Spojené štáty: Globálna projekcia sily a astronomický účet za „Vojnu proti terorizmu“
Spojené štáty americké od roku 1991 vojensky zasiahli vo viac ako 45 až 60 rôznych krajinách. Ak započítame nielen oficiálne vojny, ale aj protiteroristické dronové operácie a tajné polovojenské misie, výskumná služba amerického Kongresu (CRS) uvádza vyše 250 jednotlivých intervencií.
Prehľad ľudských a finančných nákladov v hlavných zónach podľa renomovaného projektu Costs of War Project na Brown University vykazuje hrozivé čísla: Globálna vojna proti terorizmu po 11. septembri 2001 stála USA celkovo viac ako 8 biliónov (8 000 miliárd) dolárov a vyžiadala si viac ako 940 000 priamych ľudských životov (z toho vyše 432 000 civilistov). Nepriame obete v dôsledku zničenia infraštruktúry a kolapsu zdravotníctva sa odhadujú na ďalších 3,6 až 3,8 milióna ľudí. [1, 2]
Blízky východ a Ázia
- Irak (1991, 1998, 2003 – 2011, 2014 – súčasnosť): Od Vojny v Perzskom zálive, cez inváziu v roku 2003 (zvrhnutie Saddáma Husajna), až po boj proti ISIS.
- Obete: Invázia a následná okupácia Iraku po roku 2003 si vyžiadali životy viac ako 300 000 ľudí priamo v bojoch (z toho vyše 200 000 civilistov). Armáda USA tu stratila takmer 4 500 vojakov.
- Náklady: Samotná vojna v Iraku a operácie na ňu nadväzujúce stáli amerických daňových poplatníkov viac ako 2 bilióny dolárov. [1, 2]
- Afganistan (2001 – 2021): Reakcia na útoky z 11. septembra s cieľom zničiť Al-Káidu a zvrhnúť režim Talibanu.
- Obete: Viac ako 176 000 priamych obetí (z toho cca 46 000 afganských civilistov, 69 000 príslušníkov afganských bezpečnostných síl a 2 400 amerických vojakov).
- Náklady: Celkový účet za 20 rokov okupácie a pokusov o obnovu krajiny dosiahol cca 2,3 bilióna dolárov.
- Sýria (2014 – súčasnosť): Letecká kampaň a operácie špeciálnych jednotiek proti ISIS.
- Obete: Tisíce mŕtvych bojovníkov ISIS, ale aj tisíce civilistov usmrtených pri koaličných náletoch (napr. pri oslobodzovaní mesta Rakka).
- Jemen (2002 – súčasnosť) & Pakistan (2004 – 2018): Protiteroristická kampaň skrytých operácií CIA a dronových náletov, ktorá v Jemene po roku 2024 prerástla do priamych vojenských úderov proti Húsiovcom v Červenom mori.
- Obete: V Pakistane usmrtili drony cca 4 000 až 6 000 ľudí (vrátane stoviek civilistov). V Jemene prebiehajúce útoky zaťažujú rozpočet a stoja životy ďalších stoviek militantov. [1]
- Irán (2025 – 2026): Nedávne priame vojenské strety a operácie (napr. Operation Epic Fury) vyvolané eskaláciou napätia na Blízkom východe.
- Obete: Irán hovorí o viac ako 1 200 civilných obetiach, USA stratili niekoľko vojakov.
- Náklady: Bleskové operácie len za prvých niekoľko mesiacov stáli USA desiatky miliárd dolárov (Pentagon musel požiadať o dodatočné mimoriadne financovanie). [1, 2]
- Filipíny (2002 – 2017): Protiteroristická asistenčná misia špeciálnych síl.
- Obete: Stovky mŕtvych radikálov Abu Sayyaf a desiatky filipínskych vojakov.
Európa (Balkán)
- Bosna a Hercegovina (1993 – 1995) & Srbsko/Kosovo (1999): Letecké kampane NATO.
- Obete: Bombardovanie Juhoslávie v roku 1999 si podľa rôznych zdrojov vyžiadalo približne 500 až 1 500 civilných obetí.
- Náklady: Operácia v Kosove stála USA približne 3 až 5 miliárd dolárov.
Afrika
- Somálsko (1992 – 1994, 2007 – súčasnosť): Humanitárna intervencia (1993) a neskoršia permanentná dronová vojna proti aš-Šabáb.
- Obete: Tisíce mŕtvych somálskych militantov a civilistov; desiatky padlých amerických vojakov (vrátane známeho incidentu „Black Hawk Down“).
- Líbya (2011, 2015 – 2019): Letecká kampaň, ktorá viedla k pádu Kaddáfího.
- Obete: Tisíce mŕtvych počas občianskej vojny podporovanej náletmi NATO.
- Náklady: USA prispeli na kampaň sumou cca 1,1 miliardy dolárov.
- Región Sahelu (Niger, Mali, Čad – 2013 – 2024) & Stredná Afrika (2011 – 2017): Protiteroristický výcvik, prevádzka dronových základní (najmä v Nigeri do r. 2024) a lov na Josepha Konyho.
- Náklady: Stovky miliónov dolárov ročne na budovanie infraštruktúry (napr. základňa Air Base 201 v Nigeri stála vyše 100 miliónov dolárov). [1]
- Latinská Amerika a Karibik
- Haiti (1994, 2004, 2025) & Kolumbia (Plan Colombia – 2000 – súčasnosť): Stabilizačné misie a asistenčný boj proti narkokartelom.
- Náklady: V Kolumbii USA investovali viac ako 10 miliárd dolárov do vojenskej a policajnej pomoci. [1]
- Venezuela (2025 – súčasnosť): Vojenské zásahy a skryté operácie v karibskej oblasti pod kódovými názvami ako Southern Spear či Absolute Resolve.
- Náklady: Tieto nedávne operácie z rokov 2025–2026 už odčerpali z amerického rozpočtu viac ako 4,7 miliardy dolárov. [1]
Daň za globálny vplyv
Analýza jasne ukazuje rozdiel nielen v geografickom rozsahu, ale aj vo finančnom zaťažení oboch aktérov.
USA ako bohatšia ekonomika dokázali dlhodobo uniesť enormné finančné bremeno (vyše 8 biliónov dolárov len za post-9/11 operácie) bez toho, aby to úplne zruinovalo ich domáce hospodárstvo, hoci dlhodobá starostlivosť o vojnových veteránov zaťaží rozpočet ďalšími biliónmi dolárov až do roku 2050. [1]
Naopak Rusko uplatňovalo skôr taktiku sily s nižšími počiatočnými nákladmi (využívanie hybridných zložiek, lacných žoldnierov a zmrazovanie konfliktov). Avšak prechod do fázy masívnej, otvorenej konvenčnej vojny na Ukrajine vystavil ruskú ekonomiku bezprecedentnému tlaku a priniesol mu katastrofálne straty na životoch vlastného obyvateľstva. [1]
Tri cesty k moci v 21. storočí.
Z komparatívnej perspektívy geopolitického správania globálnych aktérov po roku 1991 vystupujú tri odlišné strategické doktríny: americký liberálny hegemonizmus, ruský revizionizmus a čínsky ekonomický pragmatizmus. Zatiaľ čo Washington a Moskva investovali enormný kapitál – ľudský aj finančný – do priameho vojenského presadzovania svojich záujmov, Peking si zvolil diametrálne odlišnú trajektóriu.
USA a pasca globálneho policajta
Spojené štáty po studenej vojne uplatňovali doktrínu liberálnej hegemónie. Ich vojenské intervencie (Irak, Afganistan, Líbya) boli často motivované snahou o rekonštrukciu politických systémov a budovanie demokratických inštitúcií zhora. Táto stratégia však narazila na limity sociálneho inžinierstva v zahraničí. Astronomické náklady presahujúce 8 biliónov dolárov a státisíce obetí viedli nielen k domácej politickej polarizácii a únave z vojnových konfliktov, ale aj k oslabeniu mäkkej moci (soft power) USA na Globálnom juhu, kde sú tieto zásahy vnímané ako prejavy neokolonializmu.
Rusko a asymetrický revizionizmus
Ruská federácia, limitovaná svojou ekonomickou transformáciou a demografickým poklesom, stavila na asymetrické vojenské riešenia. Jej doktrína sa dlho spoliehala na hybridnú vojnu, lacných žoldnierov (wagnerovcov) a zmrazené konflikty, ktorými blokovala geopolitickú integráciu susedných štátov (Gruzínsko, Moldavsko). Eskalácia do plnohodnotnej konvenčnej vojny na Ukrajine však ukázala limity tejto stratégie. Rusko uviazlo v opotrebovacom konflikte, ktorý ho stál státisíce ľudských životov, izoloval ho od západných trhov a premenil jeho hospodárstvo na jednostranne orientovanú vojnovú ekonomiku, čím sa stalo strategicky závislým od svojich ázijských partnerov.
Čína: Vzostup bez výstrelu
Na pozadí týchto dvoch vojensky hyperaktívnych mocností predstavuje Čínska ľudová republika unikátny politologický fenomén: je jedinou superveľmocou v moderných dejinách, ktorá dosiahla globálny vplyv bez vedenia masívnych expanzívnych vojen v zahraničí. Od konca 70. rokov sa Peking drží stratégie mierového rozvoja a pragmatického merkantilizmu.
Čína pochopila, že v globalizovanom svete je ekonomická závislosť stabilnejším a lacnejším nástrojom kontroly než vojenská okupácia. Namiesto vysielania armád vsádza na:
- Iniciatívu Pás a cesta (Belt and Road Initiative): Masívne investície do infraštruktúry (prístavy, železnice, diaľnice) v Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a Európe. Peking nepožaduje demokratické reformy ani dodržiavanie ľudských práv, vďaka čomu je pre autoritárske aj rozvojové režimy atraktívnejším partnerom než Západ.
- Dlhovú diplomaciu: Krajiny, ktoré nedokážu splácať čínske úvery, často odovzdávajú Pekingu do dlhodobého prenájmu strategické aktíva (napr. prístav Hambantota na Srí Lanke), čím Čína získava geopolitické body bez jediného výstrelu.
- Ekonomickú previazanosť: Čína sa stala kľúčovým obchodným partnerom pre väčšinu sveta vrátane USA a EÚ. Táto vzájomná závislosť funguje ako silný odstrašujúci nástroj – akékoľvek sankcie voči Pekingu by paralyzovali globálny dodávateľský reťazec.
Zatiaľ čo Washington a Moskva oslabovali svoje pozície a vyčerpávali národné bohatstvo v krvavých konfliktoch na Blízkom východe či vo východnej Európe, Čína potichu budovala globálnu ekonomickú sieť. Z politologického hľadiska čínsky model dokazuje, že v 21. storočí sa finálny geopolitický triumf nemusí odohrať na bojovom poli, ale v bankových sieťach, technologických laboratóriách a na námorných obchodných trasách. Vojna je pre štát mimoriadne neefektívna investícia; skutočná moc spočíva v schopnosti diktovať podmienky globálneho obchodu.
Porovnanie vrátane rozpočtov na obranu (2026 – 2027)
|Indikátor / Konflikt
|Spojené štáty americké (USA)
|Ruská federácia (RF
|Čínska ľudová republika (ČĽR)
|Hlavná strategická doktrína
|Globálny intervencionizmus a udržiavanie bezpečnostnej architektúry vo svete.
|Revizionizmus a násilná kontrola postsovietskeho priestoru.
|Ekonomický pragmatizmus, budovanie vplyvu cez infraštruktúru (Pás a cesta) a regionálne odstrašovanie.
|Zapojenie do konfliktov
|Viac ako 45 až 60 krajín (cez 250 jednotlivých intervencií).
|6 až 8 krajín (primárne bývalé republiky ZSSR, Sýria, Afrika).
|Žiadne masívne expanzívne vojny v zahraničí od roku 1991.
|Priame obete (najväčší konflikt)
|940 000+ mŕtvych v priamych bojoch (post-9/11 operácie).
|400 000 – 450 000+ mŕtvych ruských vojakov (vojna na Ukrajine).
|0 (v dôsledku priamych útočných invázií).
|Rozpočet na obranu – rok 2026
|831,5 až 1 010 miliárd $ (podľa konečného plnenia a započítania mimoriadnych balíkov).
|cca 142 až 184 miliárd $ (oficiálny plán bol 12,1 bilióna rubľov, no reálne výdavky sú z veľkej časti utajené) .
|277 miliárd $ (oficiálny rozpočet 1,91 bilióna jüanov; reálne výdavky vrátane vývoja a vesmírneho programu odhaduje Pentagon až o 30 % vyššie).
|Plánovaný rozpočet – rok 2027
|1 022 až 1 500 miliárd $ (Administratíva predložila historický návrh na 1,5 bilióna $, v Kongrese prebiehajú debaty o úprave k 1,02 biliónu $).
|202,6 miliárd $ (rekordných 17,1 bilióna rubľov; obrana pohltí až 30 – 35 % celého štátneho rozpočtu Ruska).
|cca 295 až 358 miliárd $ (očakáva sa pokračujúci stabilný medziročný rast na úrovni 7 % bez ohľadu na ekonomické výkyvy).
|Ekonomické dopady na domáci štát
|Extrémne štátne zadlženie, no ekonomika zostáva diverzifikovaná a unese vysoké nominálne sumy.
|Úplný presun na vojnovú ekonomiku, drastické škrty v zdravotníctve a školstve, inflácia.
|Vojenské výdavky stabilne nepresahujú 1,7 – 2 % HDP; drvivá väčšina bohatstva smeruje do technologického a priemyselného rozvoja.
Overiteľné odkazy na primárne zdroje a výskumné inštitúcie, z ktorých vychádzajú použité štatistické údaje o obetiach, nákladoch a rozpočtoch:
- Ľudské a finančné náklady USA: Všetky komplexné dáta o globálnej vojne proti terorizmu (vrátane počtu priamych mŕtvych, nepriamych obetí a celkového účtu vo výške 8 biliónov dolárov) zhromažďuje a podrobne publikuje renomovaný projekt Costs of War Project na Brown University. [1, 2]
- Straty a náklady Ruska vo vojne na Ukrajine: Detailnú analýzu o enormných ruských stratách na úrovni 400 000 až 450 000 mŕtvych vojakov do polovice roka 2026 priniesla štúdia amerického think-tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS). [1]
- Vojenské výdavky a globálne rozpočty: Oficiálnou autoritou a najcitovanejšou databázou pre porovnávanie vojenských výdavkov a obranných rozpočtov veľmocí (vrátane historických trendov USA, Ruska a Číny) je SIPRI Military Expenditure Database, ktorú spravuje Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru. [1, 2]
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