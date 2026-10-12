Európska ilúzia: Prečo megaprojekty tanku 4. a stíhačky 6. generácie skončili neúspechom.
Prax však ukazuje, že sme rozštekané psy, ruvúce sa o korisť, ktorá ešte nenarástla a ani ju nechytili. Európska únia často hovorí o strategickej autonómii a potrebe čeliť globálnym hrozbám spoločným postupom. Keď však dôjde na lámanie chleba – a delenie miliardových zbrojárskych zákaziek –, európska jednota sa rýchlo rozplýva. Rok 2026 sa do histórie zapíše ako rok, kedy definitívne zlyhali dva najambicióznejšie vojenské programy starého kontinentu: stíhačka 6. generácie FCAS a supertank MGCS.
Tento kolaps nie je v európskych dejinách žiadnou novinkou. Je to len opakovanie starých chýb, ktoré dokonale ilustrujú, prečo Európa nedokáže v reálnom čase spolupracovať na požadovanej úrovni. Zatváranie očí pred realitou navyše vytvorilo priestor pre dvoch gigantov, ktorí európsky trh s obranou bleskovo ovládli: Nemecko s prechodnými riešeniami a Spojené štáty americké.
ČASŤ I: Nebeská blamáž a britsko-ázijská alternatíva.
Program FCAS (Future Combat Air System) mal byť vlajkovou loďou kontinentálneho letectva. Cieľom bolo vytvoriť do roku 2040 komplexný systém – pilotovanú stíhačku 6. generácie prepojenú s rojmi bojových dronov cez sofistikovaný bojový cloud. Na projekte sa podieľalo Francúzsko, Nemecko a Španielsko.
- Vyčlenené financie (FCAS): Celková hodnota programu bola odhadovaná na astronomických 100 až 110 miliárd eur.
- Spotrebované financie (FCAS): Do momentu oficiálneho zrušenia vývoja samotného lietadla (NGF) v júni 2026 partneri stihli preinvestovať a zmluvne zaviazať približne 3,5 miliardy eur (najmä v počiatočných fázach Phase 1A a 1B).
Prečo to padlo?
Priemyselní giganti francúzsky Dassault Aviation a nemecko-španielsky Airbus viedli zákopovú vojnu o duševné vlastníctvo a líderstvo v dizajne. Rozdielne boli aj požiadavky armád: Francúzi chceli lietadlo pre lietadlové lode schopné niesť jadrové zbrane, Nemci zas čistý prepadový stíhač na obranu kontinentu. Výsledok? V júni 2026 bol vývoj lietadla zrušený. Francúzsko od roku 2027 pokračuje samo na národnom projekte ACF a Nemecko hľadá únik u konkurencie.
Globálny vyzývateľ: Program GCAP
Zatiaľ čo FCAS krachoval, Veľká Británia, Taliansko a Japonsko sformovali úspešnú alianciu GCAP (Global Combat Air Programme), do ktorej v júli 2026 oficiálne vstúpila aj Kanada. Na riadenie projektu založili partnerské firmy (BAE Systems, Leonardo, Mitsubishi Heavy Industries) spoločnú korporáciu Edgewing.
- Časový rámec: Projekt napreduje extrémne rýchlo. Prvý lietajúci demonštrátor (prototyp) vzlietne už v rokoch 2027 – 2028 a nasadenie finálneho lietadla do ostrej výzbroje je naplánované na rok 2035 [Italy-Japan].
- Finančný rámec: Celkové náklady na vývoj a nákup úvodných sérií pre tri zakladajúce krajiny sa odhadujú na 50 až 80 miliárd eur, pričom len do súčasnej fázy vývoja spoločne investovali vyše 5,4 miliardy eur [Británia, Taliansko a Japonsko investujú 5,4 miliardy eur do].
- Charakteristiky stíhačky 6. generácie (Tempest):
- Inteligentná zbraňová sieť: Lietadlo funguje ako lietajúce datacentrum, ktoré v reálnom čase riadi roje autonómnych dronov (Adjuncts).
- Virtuálny kokpit: Tradičné obrazovky a budíky v kabíne úplne miznú. Pilot vidí všetky informácie premietané priamo na priezor svojej prilby v rozšírenej realite.
- Energetické zbrane (DEW): Lietadlo bude vybavené laserovými alebo mikrovlnnými zbraňami na ničenie prichádzajúcich rakiet a oslepovanie nepriateľských radarov.
- Extrémna neviditeľnosť (Stealth): Pokročilá aerodynamika a nové absorpčné materiály, ktoré minimalizujú radarovú aj tepelnú stopu na doteraz nevídanú úroveň.
ČASŤ II: Zaseknuté pásy a generácie tankov
Projekt MGCS (Main Ground Combat System) mal priniesť spoločný francúzsko-nemecký supertank.
- Vyčlenené financie (MGCS): Rozpočet na vývoj a počiatočnú produkciu bol plánovaný na približne 15 až 20 miliárd eur.
- Spotrebované financie (MGCS): Krajiny utopili v štúdiách uskutočniteľnosti a návratoch architektúry odhadom viac ako 1,2 miliardy eur, než projekt v roku 2026 po vyhláseniach vojenských špičiek de facto stroskotal.
Prečo to padlo?
Rovnováhu zničil vstup nemeckej firmy Rheinmetall, čím sa francúzsky Nexter dostal do priemyselnej menšiny. Definitívnym klincom do rakvy bol absurdný súboj o hlavnú zbraň – Francúzi trvali na svojom 140 mm kanóne ASCALON, Nemci na 130 mm systéme. Ani jedna strana nechcela prísť o miliardové zisky z budúcich exportov. Nemecko nakoniec uprednostnilo nákup vlastných tankov Leopard 2A8 [Germany Unveils New Leopard 2A8 Advanced Battle Tank.] a vývoj modelu KF51 Panther, zatiaľ čo Francúzsko muselo spustiť krízový národný program CAPINT.
Ako sa delia generácie tankov?
Na rozdiel od letectva, kde sú generácie pevne uznávané, pri tankoch je delenie voľnejšie, no vo vojenskej teórii sa používa táto klasifikácia:
- 1. generácia (50. roky): Povojnové tanky (napr. T-54/55, M48 Patton).
- 2. generácia (60. – 70. roky): Nástup stabilizátorov hlavne a laserových diaľkomerov (T-72, Leopard 1, M60).
- 3. generácia (80. roky – súčasnosť): Moderné tanky s vrstveným pancierom, digitálnym riadením paľby a termovíziou (M1 Abrams, Leopard 2, Challenger 2, francúzsky Leclerc). Stroje ako najnovší Leopard 2A8 či americký M1A2 SEPv3 sa označujú ako generácia 3+ [Poland’s Abrams tank order nears the finish line, KNDS Secures 350 Leopard 2A8 Orders From Five NATO Countries].
- 4. generácia (Budúcnosť a najmodernejšie stroje): Sem mal patriť projekt MGCS, no predbehli ho samostatné projekty ako nemecký KF51 Panther alebo ruský T-14 Armata.
Charakteristiky najmodernejšieho tanku 4. generácie:
- Bezposádková veža: Celá 3-členná posádka nesedí vo veži pod kanónom, ale je izolovaná v mimoriadne chránenej, ťažko pancierovanej kapsule v prednej časti korby. Veža sa ovláda čisto elektronicky na diaľku.
- Masívny kaliber: Prechod z doterajšieho štandardu NATO (120 mm) na 130 mm až 140 mm kanóny, ktoré dokážu preraziť akýkoľvek moderný pancier na obrovskú vzdialenosť.
- Aktívna obrana (APS): Tank sa už nespolieha len na hrúbku ocele. Systémy (napr. Trophy alebo StrikeShield) automaticky detegujú prichádzajúce protitankové rakety alebo kamikadze drony a zostrelia ich ešte pred nárazom do tanku.
- Dronová integrácia: Tank 4. generácie má v sebe zabudované odpaľovacie zariadenia pre vlastné prieskumné drony a potulujúcu sa muníciu (loitering munition), čo umožňuje posádke vidieť za roh alebo za horizont bez vystavenia sa riziku.
ČASŤ II b: Realita strednej Európy – Na scénu prichádza Leopard 2A8 a americký Abrams
Kým politici kreslili plány na rok 2040, krajiny strednej a východnej Európy potrebovali po ruskej invázii na Ukrajinu nové tanky okamžite. Výsledkom bol masívny odklon od utopického projektu MGCS k okamžite dostupným riešeniam.
Vznikol tak Fenomén spoločného nákupu Leopard 2A8. Nemecký výrobca KNDS bleskovo zaplnil vákuum na trhu a do konca roka 2025 zaistil objednávky na viac ako 350 kusov najnovšieho tanku Leopard 2A8 (generácia 3+) od piatich krajín NATO [KNDS Secures 350 Leopard 2A8 Orders From Five NATO Countries].
- Česko v septembri 2025 definitívne schválilo a podpísalo kontrakt v hodnote 1,6 miliardy dolárov na nákup 44 bojových a veliteľských tankov [Czech Republic signs $1.6B deal for German Leopard tanks], s opciou na dosiahnutie celkového počtu až 77 kusov [Czech government approves buying 44 Leopard 2A8 tanks]. Prvé dodávky očakáva v roku 2028 [Czech Republic signs $1.6B deal for German Leopard tanks].
- Chorvátsko podpísalo v decembri 2025 zmluvu na 44 tankov Leopard 2A8 v hodnote 1,5 miliardy eur [Croatia will receive Leopard 2A8 tanks in 2028 to 2030].
- Do tohto nemeckého programu sa zapojili aj Litva, Nórsko, Holandsko [KNDS Secures 350 Leopard 2A8 Orders From Five NATO Countries] a o vstupe aktívne rokuje aj Slovensko [Slovensko má šancu vstúpiť do spoločného nákupu tankov ...]. Štáty strednej Európy investovali miliardy do nemeckej techniky generácie 3+, čím de facto odpísali záujem o akýkoľvek budúci spoločný projekt MGCS na najbližšie tri desaťročia.
Na druhej strane, obrovské zlyhanie európskej kooperácie využili Spojené štáty. Americký tank M1 Abrams zažil v Európe bezprecedentný predajný úspech:
- Poľsko do konca roka 2026 kompletizuje dodávky obrieho kontraktu z roku 2022 v hodnote 4,75 miliardy dolárov na 250 kusov najmodernejších tankov M1A2 SEPv3 [Poland’s Abrams tank order nears the finish line]. K tomu už stihlo zaradiť do výzbroje 116 starších tankov M1A1 [MSPO 2025: GDLS to Locate Production of M1 Abrams Tank ...]. Poľsko tak buduje najväčšiu flotilu tankov Abrams v Európe [M1 Abrams Deliveries & Inventory: Which Countries Operate It ...] a v máji 2026 podpísalo s americkou firmou Honeywell kontrakt na vybudovanie prvého európskeho servisného centra pre motory Abrams v Dębline [Poland will establish Europe’s first service center for Abrams ...].
- Rumunsko sa vydalo rovnakou cestou. K prvej objednávke na 54 tankov Abrams z roku 2023 [Romania aims to buy Abrams tanks in $7 billion deal-defence ministry | Reuters] pridalo ministerstvo obrany požiadavku na gigantický nákup ďalších 216 tankov a príslušenstva, pričom celkový schvaľovaný finančný rámec pre americké obrnence presahuje 7 miliárd dolárov [Romania aims to buy Abrams tanks in $7 billion deal-defence ministry | Reuters
Americký zbrojársky priemysel prostredníctvom programu Foreign Military Sales (FMS) odčerpal z Európy vyše 13 miliárd eur len za tankovú techniku [Romania aims to buy Abrams tanks in $7 billion deal-defence ministry | Reuters, Poland’s Abrams tank order nears the finish line], ktorú Európa kvôli vlastným sporom nedokázala vyrobiť včas.
Historické déja vu: Eurofighter vs. Rafale
To, čo sme videli v roku 2026, je verná kópia udalostí z 80. rokov 20. storočia. Vtedy chceli Veľká Británia, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Francúzsko postaviť jedno spoločné európske lietadlo (FEFA).
Scenár bol navlas rovnaký: Francúzsko (reprezentované Dassaultom) požadovalo ľahší stroj schopný operovať z lietadlových lodí a chcelo mu šéfovať. Ostatné štáty na čele s Britániou chceli väčší stroj s dôrazom na protivzdušnú obranu a spravodlivé rozdelenie práce podľa investovaných peňazí.
Francúzsko vtedy z projektu demonštratívne odišlo a na vlastnú päsť vyvinulo úspešnú stíhačku Rafale. Zvyšok koalície dotiahol projekt do konca pod názvom Eurofighter Typhoon. Európa tak namiesto jedného špičkového lietadla vyvinula dve, ktoré si dodnes priamo konkurujú na svetových trhoch, čím sa pre európskych daňových poplatníkov vývoj extrémne predražil a fragmentoval. História sa v roku 2026 iba zopakovala.
Poučný záver: Prečo Európa nevie spolupracovať?
Zlyhanie FCAS a MGCS odhaľuje tri hlboké štrukturálne problémy, kvôli ktorým Európa nedokáže efektívne kooperovať v reálnom čase:
- Zbrojársky protekcionizmus a boj o pracovné miesta: Vojenské projekty nie sú len o bezpečnosti, ale najmä o domácej ekonomike. Každá vláda chce, aby sa dane jej občanov premenili na pracovné miesta vo fabrike na domácom území. Ak Nemecko zaplatí polovicu projektu, vyžaduje, aby polovica inžinierov a robotníkov bola z Nemecka. To však odporuje logike efektívneho inžinierstva, kde by mal prácu dostať ten najschopnejší, nie ten s príslušným pasom.
- Absencia jednotnej európskej vojenskej doktríny: Európske krajiny nemajú rovnaké strategické záujmy. Francúzsko vníma svet cez optiku jadrovej veľmoci s globálnymi záujmami v zámorí. Nemecko a krajiny východného krídla NATO zasa potrebujú masívne, ťažké konvenčné sily na obranu európskeho územia. Nie je možné postaviť jeden tank alebo jedno lietadlo, ktoré má byť zároveň ľahké aj ťažké, expedičné aj kontinentálne.
- Hrdosť na národnú suverenitu: Pre krajiny ako Francúzsko je schopnosť postaviť stíhačku či tank od nuly otázkou národnej hrdosti a suverenity. Spoliehať sa na to, že dôležitú časť skladačky dodá iný štát, ktorý môže v budúcnosti zmeniť politický kurz (alebo zablokovať export do tretích krajín, ako to Nemecko často robí), je pre Paríž neprijateľné riziko.
Ponaučenie pre budúcnosť:
Pokiaľ sa v Európe nezačne projektovať systémom: „Najprv zadefinujme hrozbu, uzamknime nemenné požiadavky vojenských expertov a až potom prerozdeľujme prácu podľa reálnych schopností firiem“, európske megaprojekty budú aj naďalej končiť ako drahé politické pomníky. Úspech britsko-taliansko-japonského GCAP, rovnako ako pragmatický nákup amerických Abramsov a nemeckých Leopardov strednou Európou, ukazuje jasný verdikt reality: Vojaci v čase krízy potrebujú skutočné zbrane na základniach, nie sľuby politikov vytlačené na lesklom papieri.
Vlad Koláček
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