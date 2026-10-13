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EU politici kritizujú Trumpa za energodohodu s Ruskom, pritom odoberajú omnoho viac.

Vlad Koláček
Európska únia zaplatila Rusku za fosílne palivá (plyn, ropa, uhlie) od začiatku invázie na Ukrajinu celkovo viac ako 238 miliárd eur, a pritom kritizujú Trumpa za 4,5 miliardy za dovoz motorovej nafty.

Celkový objem: Podľa údajov Európskeho parlamentu a analytických skupín (napr. CREA či Urgewald) povolili členské štáty EÚ v roku 2025 Rusku zarobiť na energonosičoch minimálne 20 miliárd eur.

• Skvapalnený zemný plyn (LNG): Len za samotný LNG zaplatila EÚ v roku 2025 Rusku 7,2 miliardy eur (dovoz predstavoval viac ako 15 miliónov ton). Údaje za rok 2026 pokrývajú doposiaľ spracované obdobie (január – september). Podľa podpredsedu ruskej vlády Alexandra Novaka zaplatili európske krajiny za prvých 9 mesiacov roku 2026 Rusku za uhľovodíky 21,3 miliardy USD (v prepočte približne 19,5 až 20 miliárd eur).Z detailných európskych a štatistických údajov za 1. polrok 2026 (január – jún) vyplýva, že platby za plyn dosiahli 7,4 miliardy eur:

• Ruský potrubný plyn: 2,9 miliardy eur.

• Skvapalnený zemný plyn (LNG): 4,5 miliardy eur (organizácia Urgewald uvádza, že za 9 mesiacov roku 2026 táto suma za LNG stúpla až na 7,88 miliardy eur).

• Ropa a ropné produkty: Zvyšok platieb tvorí ropa, ktorú prostredníctvom výnimiek zo sankcií stále odoberajú najmä vnútrozemské štáty ako Maďarsko a Slovensko cez ropovod Družba.Medzi najväčších odberateľov v rámci EÚ patria Maďarsko (najmä potrubný plyn a ropa), Slovensko (ropa a plyn), Francúzsko, Španielsko a Belgicko (hlavní dovozcovia ruského LNG).

Francúzsko nakupuje od Ruska jadrový materiál v priemernej hodnote 250 až 300 miliónov eur ročne..

• Rok 2025: Francúzsko zaplatilo Rusku za dovoz obohateného uránu a chemických izotopov približne 290 miliónov eur ($313 miliónov USD). V tomto roku pokrýval dovoz z Ruska 39 % celkovej francúzskej spotreby obohateného uránu.

• Rok 2026 (len obdobie január – apríl): Celá EÚ doviezla z Ruska obohatený urán za 163,5 milióna eur. Analýza colných deklarácií potvrdila, že Francúzsko bolo zodpovedné za 86 % tejto sumy (teda len za prvé štyri mesiace roku 2026 poslalo Rusku zhruba 140 miliónov eur) Podľa správy Európskej komisie doviezla EÚ v roku 2025 z Ruska takmer 2 900 ton uránu v obohatenej forme alebo vo forme hotových palivových kaziet,

ČO TO TEDA VYKRIKUJÚ POLITICI EU vrátane ČESKA O ODSTRIHNUTÍ SA?? O NEFINANCOVANÍ VOJNY RUSKU?? Napriek atakom na Rusko a vykrikovaní o nespoľahlivom obchodnom partnerovi si Rusko zatiaľ plní dohodnuté záväzky voči všetkým odberateľom, lebo nikdy nikto nezverejnil, že meškali alebo nesplnili dodávky. Tak ako mám veriť tej našej Bruselskej rétorike, ak na tomto príklade vidím ŽE TO JE VEREJNÁ A ZJAVNÁ NEPRAVDA?? Ale vadí nám dohoda USA-Rusko z 4,5 miliardy USD a voláme Trumpa zradcom... Staré príslovie o smietke a brvne , spomínate? „Vo vlastnom oku brvno nevidí, no v cudzom vidí aj smietku.“ (Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, verše 3 až 5)

Autor: Vlad Koláček | úterý 13.10.2026 8:13 | karma článku: 0 | přečteno: 45x
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