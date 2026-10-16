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Česko je v prvej 10, Slovensko sedemnáste vo výške štátneho dlhu v EU.

Vlad Koláček
Podľa najaktuálnejších európskych rebríčkov Eurostatu v % dlhu k HDP sa Česká republika nachádza s 44,3% na 9. mieste v rámci celej 27-ky Európskej únie, Slovensko je 17 s 62,5%.

To, čo sa na tlačových konferenciách politikov označuje ako „udržateľný rozvoj“ či „nevyhnutná správa verejných financií“, v reálnych číslach pripomína nebezpečný finančný zosun. Namiesto ekonomickej suverenity sa čoraz hlbšie ponárame do závislosti od globálnych finančných trhov a nadnárodných bánk. Podporovatelia vlády hneď použijú argument, že sme hlboko pod priemerom štátov Eurozóny( tabuľka) vyhovoria sa na ťažké časy spôsobené ich predchodcami. Avšak len Dzurinda ( 1998-2006 z 50,3% na 31,1% vďaka veľkej privatizácii, teda rozrpedaniu majetku štátu a Fico dokázali znížiť dlh. Medzi rokmi 2014 a 2019 dlh klesol z 54,9% na 48,1 % HDP, zbytok vlád nás len zadlžoval.

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KrajinaDlh k HDP (údaje za r. 2025 / 2026)Pozícia v rámci EÚ a situácia
Taliansko138,9 %Druhý najvyšší dlh v EÚ (po Grécku). Extrémna závislosť od nákupov dlhopisov zo strany Európskej centrálnej banky.
Francúzsko117,6 %Najväčší nominálny dlh v celej EÚ (vyše 3,5 bilióna eur). Dlh krajiny neustále prudko rastie
Priemer Eurozóny88,9 %Priemerná úroveň zadlženia krajín platiacich eurom.
Poľsko59,7 %Blíži sa k ústavnému limitu 60 %. Výrazne investuje do zbrojenia a armády, čo tlačí dlh nahor.
Nemecko63,5 %Najstabilnejšia veľká ekonomika. Dlh držia na uzde vďaka ústavnej dlhovej brzde (Schuldenbremse).
Slovensko62,5 %Prekročilo maastrichtské kritérium (60 %). Hoci sme pod priemerom EÚ, tempo rastu dlhu patrí k najrýchlejším.
Česko44,3 %Dlhodobo jedna z najmenej zadlžených krajín v EÚ. Udržiava si stabilnú rozpočtovú pozíciu.

Takže je klamstvo, ak PS či Demokrati vykrikujú, že sme na tom horšie ako Nemecko, dokonca najhoršie v Európe.. NIE, máme len zlý trend, ale to majú skoro všetky štáty z tej tabuľky čo som uviedol okrem ČR, kde klamú o Babišovi rovnako ako u nás o Ficovi.

Tempá rastu dlhu v FRA, SR a ČR.

KrajinaRok 2025Rok 2026 (odhad)Rok 2027 (predpoveď)Priemerné ročné tempo rastu
Francúzsko115,6 %119,3 %121,7 %+ 3,05 p.b. (Extrémne rýchle)
Slovensko61,4 %63,7 %66,9 %+ 2,75 p.b. (Veľmi rýchle)
Česko44,3 %45,8 %46,2 %+ 0,95 p.b. (Pomalé / Stabilizované)

Dlhový kolotoč, ktorý v čistom nespláca nič

Ekonomická realita súčasného volebného obdobia je neúprosná. Od jesene 2023 do jesene 2026 minul štát na samotné úroky zo štátneho dlhu astronomických 4,3 až 4,5 miliardy eur. Tieto peniaze nešli na stavbu nemocníc, opravu ciest ani na školstvo. Sú to čisté poplatky za to, že si od svetových investorov a bankových konglomerátov požičiavame obrovské balíky peňazí na chod štátu.

Najvážnejším faktom zostáva, že Slovenská republika v tomto období nesplatila ani jedno jediné euro (0 %) zo skutočnej istiny svojho dlhu.

Slovensko síce prostredníctvom Agentúry ARDAL ročne vyplatí miliardy eur držiteľom dospievajúcich štátnych dlhopisov, no nejde o reálne splácanie. Staré dlhy štát iba mechanicky „vytĺka“ novými. Čo je horšie, staré úvery s nízkym alebo takmer nulovým úrokom dnes nahrádzame novými dlhopismi s omnoho vyššími sadzbami. Tento mechanizmus vytvára dokonalú finančnú špirálu.

Každý Slovák dĺži sumu ojazdeného auta

Pri preberaní moci súčasnou vládou na jeseň 2023 svietil na slovenskom účte dlh vo výške zhruba 66 miliárd eur. Dnes, na jeseň roku 2026, atakuje hranicu 89 miliárd eur. Za necelé tri roky sa tak sekera štátu zaťala o ďalších 22 miliárd eur hlbšie.

Ak si tieto čísla premeníme na drobné, na každého jedného obyvateľa krajiny vrátane novorodencov pripadá dlh približne 16 500 eur. Ak sa pozrieme výhradne na ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ktoré cez svoje dane tento dlh reálne ťahá, bremeno na jedného pracujúceho človeka presahuje hranicu 26 000 eur. S každým novým rozpočtom a plánovaným deficitom pritom táto suma narastá o ďalších zhruba 1 400 eur ročne na hlavu.

Konsolidácia ako daň za prežitie v očiach veriteľov

Svetové banky a ratingové agentúry nepožičiavajú peniaze zadarmo ani zo súcitu. Strážia si svoje investície a neustále tlačia na vládne reformy, ktoré im zaručia, že štát nezbankrotuje a oni dostanú svoje úroky späť. Výsledkom tohto tlaku globálneho kapitálu je aj masívny konsolidačný balíček vo výške 2,7 miliardy eur.

Aby Slovensko zostalo pre svetové trhy dôveryhodným partnerom, muselo pristúpiť k tvrdým opatreniam:

  • Zvýšenie základnej sadzby DPH na 23 %, čo priamo predražuje každodenný život občanov.
  • Zavedenie progresívneho zdanenia s hornou hranicou až do 35 %.
  • Zvýšenie zdravotných odvodov a sprísnenie podmienok pre firmy a živnostníkov.
  • Zrušenie pracovného voľna počas štátneho sviatku 17. novembra, čím chce štát umelo vyžmýkať vyšší výkon z domácej ekonomiky.

Kam kráčame?

Podľa prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ani tieto bolestivé zásahy do peňaženiek občanov trajektóriu rastu dlhu nezvrátia, len ju mierne pribrzdia. Krajina smeruje k prekročeniu psychologickej hranice 90 miliárd eur celkového dlhu.

Slovensko sa tak ocitlo v klasickej pasci moderných štátov: čím viac peňazí vyzbiera od vlastných občanov na daniach, tým väčšia časť z nich odtečie do zahraničia na pokrytie úrokov pre medzinárodných veriteľov. S každým ďalším rokom sa manévrovací priestor štátu zmenšuje a kontrolu nad slovenskou ekonomikou preberajú neúprosná matematika burzových grafov a požiadavky svetových bankárov. Nie sme na tom najhoršie z celej EU, ani náš trend nie je najhorší ako tvrdí opozícia, ale nie je to nič pozitívne.

Autor: Vlad Koláček | pátek 16.10.2026 8:42 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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Vlad Koláček

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