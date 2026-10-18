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Ako som našiel účet loviaci pedofilov, možno vydierači?

Vlad Koláček
Čítal som aj videl dokument, že je skupina novinárok- novinárov čo robia vcelku záslužnú prácu a lovia pedofilov na sieťach.

Neviem prečo mi vyskočil nový užívateľ internetu v ponuke sociálnej siete, ktorý presviedčal, že je mladé osamelé dievča, čo je na sieti úplne nové a nemá v priateľoch nikoho, hľadá niekoho na písanie.. Hovorím si žeby toto??

Tak som ju oslovil len tak, a ona hned že hledá kluka.. samozrejme vybalila že má 13 a koľko ja, Tak som odpísal že som starší ako jej dedo, nasledovala otázka či sa môžeme spolu baviť.. chela hned vedieť koľko mám rokov.. Tu si vravím... áno toto bude ten účet čo loví pedofilov.. a skúsim ako ďaleko zájdu a ako rýchlo potom z človeka vedia urobiť pedofila.. Hra z oboch strán začala. Teraz kontrolujem správy a svoje narážky a udičky už vymazala z konverzace. . keď asi po chvíli chcela vedieť či by som súhlasil s fyzickým setkáním, tak som bol na čistom, je to ten profil čo láka.. len som ešte nevedel či loví pedofilov aby ich zverejnil a odovzdal polícii, alebo ich chce vydierať, čo by bolo menej ušľachtilé. Na otázku či mám holku, som po pravde odpovedal jednu manželku a veľmi dlho... Fyzický kontakt mať nemôžeme odpovedal som. Napísal som jej, že sa môže pýtať na čokoľvek, ak budem vedieť odpoviem.. A začala sa posúvať k cieľu.. na to že nič neví ani jak se bavit s klukem, zrazu vybalila, že jej kamoška nazvime ju Anička má kluka a už s ním mala aj to no víš co. Jasné bolo že tento účet loví... Po asi hodine chcela vedieť či aj my by sme sa spolu mohli milovať.. píšem že nie, lebo je pod zákonom. Úmyselne robí gramatické chyby aby ma presvedčila že je ve školním věku. Vyskúšam či sa identifikuje, aby som videl s kým píšem. Ak nie je ten či tá čo má profilovú fotku, tak sa samozrejme neidentifikuje a bude „zamlouvat“ Pošlem svoju fotku s prstom na nose aby obratkom poslala rovnakú. Je jasné že som starý, omnoho starší ako tvrdí o sebe ona. Čo myslíte?? fotky som sa nedočkal, neboť se stydí.... Rodiče zakázali posílat cokoliv , tak ju chválim za dodržanie zákazu, s dovetkom že mamku treba poslúchať. Otvorene naznačujem že identifikaci som chcel, lebo je kopa klukov hrajúcich sa na holky alebo policie, hrajúca sa na holky.

Čo v škole , čo ju baví a tak.. stále krátke odpovede, až zrazu v noci 22:45 mi zvoní mobil cez sociálnu sieť.. Komunikujem z jedným bývalým kolegom o lietadlách a autmaticky dvíham že to volá on.. ani ma nenapadlo že to volá ten stydlivý profil mladej dievčiny a hned videohovor. A som v pasci.. na chvílku ma zabrala kamera, hned som otočil k stropu a chcel položiť.. píšem jej že hovor som položil, ona že stále voláme aby som zapol kameru. Až po dvoch minútach som si všimol že som to fakt nevypol a na pozadí ide videohovor, ona čaká na svoj korpus delikty, teda na akože moju snahu s ňou komunikovať cez video. Hanbila sa poslať foto s prstom na nose a zrazu videohovor.. Všetko dáva zmysel, tak sa odhodlám odkryť kartu. Položil som a vysvetľujem prečo nechcem videohovor. Já pustím kameru a pak mi přijde že sem chtěl po nezletilé svlíkání, a pak vydírání... Uisťuje ma že to je blbosť, a teda že mi foto s prstom na nose pošle, aby som videl že to je ona z tej profilovky. Chvíľku ešte komunikuje, mne sa chce už spať tak jej želám dobrú noc 23:15. Odpovie hlasovkou aby ma presvedčila že je to dieťa, snaží sa stenčiť hlas o 23:43 keď už spím. Dvojsekundová hlasovka ma presvedčila že komunikujem presne ako som tušil s dospelou osobou, práve preto som sa rozhodol ešte v noci napísať tento blog.

Neviem či mám počkať čo sa z toho vyvinie, či len vydierači alebo ozaj lovci pedofilov. To si rozmyslím až ráno. V každom prípade ak sú lovci, myslia si, že práve jedného odhalili. Ak si prečítajú tento blog, tak prídu na svoj omyl, tak ako oni lovili pedofila, tak som sa ja pokúsil uloviť podvodníkov, hoci neviem stále aký majú úmysel, či ušľachtilý alebo len zištný. Viem že som na tenkom ľade, ale už som raz taký, lákalo ma priviesť to na hranu, aby som sa dozvedel pravdu. Lebo v mnohých prípadoch sa môže ich ušľachtilá túžba odhaliť pedofila zvrhnúť na zničenie niekoho , čo sa možno chcel len porozprávať a priniesť dobrú náladu. Týmto ich zdravím a pravdepodobne to ukončím bez toho aby som sa dozvedel motiváciu ich konania. Predsa len majú môj profil a môžu tvrdiť čokoľvek. Preto si dávajte pozor s kým a o čom na sieťach komunikujete, toto akože 13 ročné dievča je dobrou volavkou a môže sa stať , že nabudúce nachytá niekoho naozaj.

Autor: Vlad Koláček | neděle 18.10.2026 4:44 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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Vlad Koláček

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Nie som tak mladý, aby som nič nevedel, ani tak starý , aby som všetko zabudol. Polovicu života som prežil tam a druhú tu, teda pred a po roku 89, takže by som mohol vedieť porovnať, na rozdiel od niektorých, ktorí čerpajú len z textov iných

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