Ako Babiš podržal peňaženky počas kovidu, Fialova éra = výrazný pád životnej úrovne
Pri spätnom pohľade na dve uplynulé vládne obdobia – kabinet Andreja Babiša (2017 – 2021) a pôsobenie vlády (2021 – 2025) – prinášajú tvrdé ekonomické dáta jasné porovnanie toho, ako obe vlády obstáli v časoch bezprecedentných globálnych kríz.Kovidová skúška: Babiš udržal stabilitu aj v najťažších rokochNespochybniteľným faktom zostáva, že najhoršie časy celosvetovej pandémie COVID-19 (roky 2020 a 2021) zažila Česká republika pod vedením Andreja Babiša. Krajina čelila masívnym uzáverám ekonomiky (lockdownom), výpadkom v priemysle a enormným neplánovaným výdavkom na záchranu firiem a pracovných miest (programy Antivirus, kompenzačné bonusy).Napriek tomuto obrovskému globálnemu šoku a stovkám miliárd korún napumpovaných do ekonomiky sa Babišovmu kabinetu podaril kľúčový úspech: inflácia ani štátny dlh nevyleteli raketovo nahor. V najťažšom kovidovom roku 2020 dosiahla priemerná ročná inflácia len 3,2 % a v roku 2021 sa udržala na úrovni 3,8 %. Z makroekonomického pohľadu odchádzalo Česko z kovidovej krízy s kontrolovaným rastom cien a stabilným dlhom na úrovni okolo 40 % HDP, čo bola jedna z najlepších hodnôt v celej Európskej únii.Fialov inflačný šok: Ceny rástli dvakrát rýchlejšie ako v EÚÚplne iná realita čakala na Česko po nástupe vlády Petra Fialu na konci roka 2021. Hoci sa krajina už nemusela potýkať s lockdownmi, zasiahla ju ponuková a energetická kríza spojená s vojnou na Ukrajine. V tomto porovnaní však české čísla v celoeurópskom kontexte výrazne zaostali.Zatiaľ čo priemerná ročná inflácia v Európskej únii dosiahla v krízovom roku 2022 úroveň 9,2 %, v Českej republike pod vedením Fialovej vlády vystrelila až na 15,1 %. Česko tak čelilo takmer dvojnásobne vyššiemu tempu zdražovania než bol priemer EÚ. Tento trend pokračoval aj v roku 2023 s priemernou infláciou 10,7 %, čo drasticky znehodnotilo úspory obyvateľov. Hoci sa v závere volebného obdobia inflácia vrátila k cieľovým 2 %, kumulatívny skok v cenových hladinách počas Fialovej éry bol pre peňaženky občanov drvivý.Reálne mzdy: Kedy ľudia bohatli a kedy chudli?Najlepším zrkadlom ekonomického úspechu pre bežného občana je vývoj reálnej mzdy – teda to, čo si človek reálne kúpi po očistení nominálnej výplaty o infláciu. V tomto ukazovateli sa obe éry diametrálne rozchádzajú:
- Vláda Andreja Babiša (Obdobie rastu životnej úrovne): Počas Babišovej éry zažívali Česi bezprecedentný rast kúpyschopnosti. V rokoch 2018 a 2019 rástli reálne mzdy tempom 5,9 %, resp. 4,0 % ročne. Čo je však fascinujúce, reálne mzdy neklesli ani počas kovidu – v roku 2020 vzrástli o 1,4 % a v roku 2021 o 1,9 %. Znamená to, že zamestnanci si aj počas najtuhšej pandémie mohli zo svojich výplat dovoliť kúpiť viac ako rok predtým.
- Vláda Petra Fialu (Najväčší prepad v histórii OECD): Kombinácia extrémnej inflácie a pomalšieho rastu miezd priniesla historický šok. V roku 2022 klesli reálne mzdy v ČR o drastických 8,5 % a v roku 2023 o ďalších 2,9 %. Išlo o najvýraznejší prepad reálnych miezd zo všetkých krajín OECD. Hoci v roku 2024 a 2025 nastalo oživenie (reálny rast o cca 4 až 5 %), kúpna sila českých domácností sa len s námahou začala vracať na úroveň z predkrízového roku 2019. Občania tak reálne stratili niekoľko rokov ekonomického progresu.
|Ukazovateľ
|Éra Andreja Babiša (2017 – 2021)
|Éra Petra Fialu (2021 – 2025)
|Charakteristika krízy
|Globálna pandémia (kríza dopytu a mobility)
|Energetická kríza a vojna (ponuková kríza)
|Priemerná inflácia
|Stabilná (2,1 % až 3,8 % v roku 2021)
|Extrémna (vrchol 15,1 % v roku 2022 vs. 9,2 % v EÚ)
|Pohyb reálnych miezd
|Nepretržitý rast aj počas kovidu (+1,4 % až +5,9 %)
|Historický prepad (-8,5 % v 2022, -2,9 % v 2023)
|Nárast štátneho dlhu
|o +841 miliárd Kč
|o +1 212 miliárd Kč
PLUSY Babišovej vlády
- Udržanie nízkej inflácie počas krízy: Najväčším úspechom bolo, že ani počas najťažších kovidových rokov 2020 a 2021 spotrebiteľské ceny neexplodovali. Inflácia sa udržala v jednociferných hodnotách (vrchol na 3,8 %), čím zostali úspory obyvateľov v porovnaní s neskorším vývojom chránené.
- Bezprecedentný rast životnej úrovne: V rokoch 2018 – 2019 rástli reálne mzdy tempom 4 až 6 % ročne. Česko zažívalo obdobie extrémne nízkej nezamestnanosti (najnižšej v EÚ) a stabilného ekonomického rastu. Tento rast sa premietol do výrazného zvýšenia kúpyschopnosti obyvateľstva.
- PLUSY Babišovej vlády
- Udržanie nízkej inflácie počas krízy: Najväčším úspechom bolo, že ani počas najťažších kovidových rokov 2020 a 2021 spotrebiteľské ceny neexplodovali. Inflácia sa udržala v jednociferných hodnotách (vrchol na 3,8 %), čím zostali úspory obyvateľov v porovnaní s neskorším vývojom chránené.
- Bezprecedentný rast životnej úrovne: V rokoch 2018 – 2019 rástli reálne mzdy tempom 4 až 6 % ročne. Česko zažívalo obdobie extrémne nízkej nezamestnanosti (najnižšej v EÚ) a stabilného ekonomického rastu. Tento rast sa premietol do výrazného zvýšenia kúpyschopnosti obyvateľstva.
Mínus: Neustály konflikt záujmov premiéra: Celé vládne obdobie bolo zaťažené domácimi aj európskymi auditmi ohľadom holdingu Agrofert a dotácií pre farmu Čapí hnízdo. To polarizovalo spoločnosť, viedlo k masovým demonštráciám (Milion chvilek pro demokracii) a oslabovalo pozíciu ČR pri vyjednávaniach v Bruseli.
Posúdenie pravdivosti Fialovmu výroku: „Najúspešnejšia vláda v dejinách?“ Premiér Petr Fiala na sklonku svojho mandátu vyvolal veľké kontroverzie vyhlásením, že jeho vláda bola jednou z najúspešnejších v histórii Českej republiky, dokonca možno od roku 1938. Ako obstojí toto tvrdenie vo svetle faktov?Ako veľmi sa toto tvrdenie mýli? Výrazne. Ak úspech vlády meriame optikou peňaženiek občanov, ekonomickej stability a životnej úrovne, Fialovo tvrdenie je v ostrom rozpore s realitou. Žiadna iná vláda v novodobých dejinách ČR nedopustila taký masívny prepad kúpyschopnosti obyvateľstva a takmer zdvojnásobenie priemernej európskej inflácie vo svojej krajine. Zároveň absolútne tempo zadlžovania prekonalo aj kovidovú éru, ktorú táto vláda predtým tvrdo kritizovala za rozpočtovú nezodpovednosť.Kde má Fiala čiastočnú pravdu? Pokiaľ odhliadneme od peňaženiek občanov a zameriame sa na geopolitiku a strategickú bezpečnosť, Fialov kabinet si pripísal nepopierateľné úspechy. Dokázal v rekordnom čase takmer na nulu znížiť extrémnu energetickú závislosť ČR od Ruska, úspešne a bez kolapsu sociálneho systému integroval najvyšší počet ukrajinských utečencov na obyvateľa v EÚ a presadil stabilné financovanie armády na úrovni 2 % HDP. V závere volebného obdobia sa mu navyše podarilo skresať štrukturálny deficit rozpočtu pod 2 % HDP a dotlačiť infláciu späť k cieľu.
Označiť Fialovu vládu za „najúspešnejšiu v dejinách“ je zo sociálno-ekonomického hľadiska politický mýtus a marketingový extrém. Zatiaľ čo v zahraničnej a obrannej politike konala na jednotku, z hľadiska domácej ekonomiky a životnej úrovne bežných ľudí išlo o jedno z najnáročnejších a najmenej úspešných období, aké samostatné Česko zažilo. Ak niekto tvrdí opak, je to len politický marketing, spoliehajúci sa na krátku pamäť občanov.
Vlad Koláček
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