108. Výročie boľševického prevratu, nemecké zlato a akcia v Zimnom paláci zmenili svet.
Nebola masovým ľudovým povstaním proti tyranskému cárovi, ale precízne naplánovaným a nemeckými miliónmi dotovaným vojenským prevratom, ktorý v Petrohrade trval len necelé dva dni. Nebola to revolúcia negramotnej spodiny, viedli ju vzdelanci, právnici, vedci či učitelia, ktorí využili príležitosť ponúknutú dejinami a Nemeckom.
Pohľad na kľúčové mýty a fakty o udalosti zo 7. novembra 1917( podľa vtedy v Rusku platného juliánskeho kalendára 25. októbra ), ktorá ukončila krátku éru ruskej demokracie.
Mýtus o zvrhnutí cára
Jedným z najčastejších historických klamov je predstava, že Leninovi boľševici zvrhli z trónu cára Mikuláša II. V skutočnosti v čase ich prevratu cár už takmer osem mesiacov nevládol. Padol totiž počas predchádzajúcej Februárovej revolúcii (v marci 1917).
Terčom boľševikov sa v novembri stala Dočasná vláda pod vedením Alexandra Kerenského. Táto nová vláda, ktorá sa pokúšala o demokratické reformy, však urobila osudovú chybu – napriek obrovskej vyčerpanosti obyvateľstva trvala na pokračovaní Ruska v prvej svetovej vojne. Práve túto frustráciu verejnosti boľševici dokonale využili.
Zimný palác: Keď ministri úradovali vedľa nemocničných lôžok
Centrom vládnej moci sa v lete 1917 stal ikonický Zimný palác v Petrohrade. Bývalá luxusná rezidencia ruských cárov v tom čase ponúkala bizarný obraz. Zatiaľ čo v jednom krídle a slávnom Malachitovom salóne zasadali ministri Dočasnej vlády, väčšinu ostatných honosných komnát zaberala obrovská vojenská nemocnica plná zranených vojakov z frontu.
Keď v noci zo 6. na 7. novembra 1917 zaútočili Červené gardy na palác, filmové zábery o hrdinskom a masívnom krviprelievaní, ktoré neskôr vytvorila komunistická propaganda, boli ďaleko od reality. Boje v Petrohrade trvali necelé dva dni a boli takmer bez odporu. Samotný Zimný palác padol po krátkej prestrelke a zatknutí ministrov. Celý prevrat v hlavnom meste si vyžiadal len niekoľko obetí na životoch a väčšina obyvateľov Petrohradu si v ten deň ani nevšimla, že sa zmenil režim – v meste normálne jazdili električky a hrali divadlá. Skutočne tvrdé, týždeň trvajúce boje s desiatkami mŕtvych vypukli až následne v Moskve pri dobýjaní Kremľa.
Revolúcia s pečiatkou Berlína
Faktom, o ktorom sa v sovietskych učebniciach dejepisu muselo mlčať, bolo financovanie celej akcie z nemeckej štátnej pokladnice. Cisárske Nemecko v roku 1917 zúfalo potrebovalo zavrieť východný front, aby mohlo presunúť všetky svoje sily na západ proti Francúzsku a Británii. Lenin, vtedajší radikálny exulant vo Švajčiarsku, Nemecku ponúkol presne to, čo potrebovalo – sľub okamžitého mieru. Nemecké velenie preto zorganizovalo v apríli 1917 jeho tajný transport cez svoje územie v známom „plombovanom vagóne“. Nemecké ministerstvo zahraničia navyše boľševikom nalialo cez tajné schémy, pranie peňazí a krycie firmy exportéra Alexandra Parvusa 30 až 50 miliónov zlatých mariek. Tieto peniaze financovali masívnu propagačnú kampaň, tlač novín Pravda a nákup zbraní.
Dekréty, ktoré si kúpili dôveru más a splatili Nemecku jeho investíciu.
Aby si boľševici moc udržali, okamžite po prevrate vydali dva kľúčové dokumenty, ktoré tiahli presne na tie najcitlivejšie miesta ruskej spoločnosti:
- Dekrét o mieri: Oficiálna výzva na okamžité ukončenie bojov v prvej svetovej vojne. Svoj nemecký dlh Lenin definitívne splatil v marci 1918 podpísaním drastického Brestlitovského mieru.Za cenu vytúženého mieru sa však Rusko muselo vzdať obrovského územia: definitívne stratilo kontrolu nad Fínskom, ktoré vyhlásilo nezávislosť so súhlasom Lenina, a prišlo o Ukrajinu, Poľsko, Pobaltie či časť Bieloruska. Rusko tak jedným podpisom prišlo o tretinu svojho obyvateľstva a väčšinu priemyselnej infraštruktúry.
Obetovanie obrovských území v prospech Nemecka malo pre Lenina jasný strategický cieľ. Potreboval mať voľné ruky, aby mohol všetku energiu a zdroje upriamiť na domácu revolúciu a upevnenie moci vo vnútri krajiny. Lenin dobre vedel, že zvrhnutie Kerenského vlády v Petrohrade bol len začiatok.
Tento vnútorný boj o prežitie boľševického režimu trval omnoho dlhšie a bol neporovnateľne krvavejší než bleskový novembrový prevrat. Krajina upadla do brutálnej občianskej vojny (1917 – 1922), kde proti sebe stáli boľševická Červená armáda a protirevolučné sily (Bieli), podporované zahraničnými intervenciami. Trvalo dlhých päť rokov bojov, hladomoru a ekonomického kolapsu, kým boľševici definitívne zlomili odpor domácej opozície a na troskách cárskeho impéria vybudovali Sovietsky zväz.
- Dekrét o pôde: Vyvlastnenie šľachtickej a cirkevnej pôdy a jej odovzdanie do rúk miliónom roľníkov, čím si radikálne ľavicová strana naklonila vidiek.
Úplné jadro vedenia boľševikov v kľúčovom roku 1917 tvoril Ústredný výbor. Z neho bolo 10. októbra 1917 zvolené historicky prvé Politbyro – úzka sedemčlenná skupina, ktorá priamo rozhodla o uskutočnení ozbrojeného prevratu a riadila ho.
Často sa hovorí o vzbure negramotných boľševikov, pritom všetci z vedenia mali vysoké školy a niektorí aj vedecké tituly z univerzít doma alebo v zahraničí okrem Stalina, ten bol kňazom v Tifliskom ( Tbilisi) duchovnom seminári v Gruzínsku .
- Vodcovia a ich vzdelanie
- Vladimír Iljič Lenin(rodným menom Vladimír Iljič Uľjanov- Ruský pôvod. (Ako bolo spomenuté, jeho dedo z matkinej strany, lekár Alexandr Blank, bol pokrstený žid, (no Lenin o tom nevedel). Absolútny vodca a ideológ strany.Vzdelanie právnik petrohradská univerzita,
- Josif Visarionovič Stalin(rodným menom Iosif Vissarionovič Džugašvili) – Gruzínsky pôvod (narodený v meste Gori). V roku 1917 nebol hlavnou hviezdou ulíc ako Trockij, ale pôsobil ako šéfredaktor novín Pravda a administratívna sila v pozadí. Vďaka kontrole nad straníckym aparátom neskôr získal absolútnu moc. Vzdelanie kňaz pred záverečnou skúškou vylúčený
- Lev Trockij (rodným menom Lev Davidovič Bronštejn)– Hlavný vojenský organizátor povstania v Petrohrade a zakladateľ Červenej armády. Vzdelanie matematik Odesa,
- Grigorij Zinovjev(rodným menom Ovsej-Geršon Aronovič Radomyslskij, používal aj meno HIrsch Apfelbaum) – Blízky Leninov spolupracovník z exilu. Paradoxne, spolu s Kamenevom pred revolúciou varovali pred ozbrojeným prevratom, lebo ho považovali za predčasný. Neskôr šéfoval Kominterne. Vzdelanie Chémia a právo univerzita Bern Švajčiarsko.
- Lev Kamenev (rodným menom Lev Borisovič Rozenfeľd) – Narodil sa v rodine železničného inžiniera židovského pôvodu. Dlhoročný popredný boľševický diplomat a po revolúcii prvý formálny predseda ranej sovietskej vlády. Študoval právo na Moskovskej univerzite. Zo štúdia ho vylúčili za politickú činnosť. Teoretik a spisovateľ.
- Grigorij Sokoľnikov (rodným menom Girš Jankelevič Brilliant) – Významný ekonóm a diplomat. Bol to práve on, kto v marci 1918 za Rusko podpísal Brestlitovský mier. Neskôr úspešne stabilizoval sovietsku menu (zavedením zlatého černovca).Vyštudoval právo a získal doktorát z ekonómie na prestížnej univerzite Sorbonna v Paríži. Neskôr sa stal prvým sovietskym ministrom financií.
Andrej Budanov Ruský pôvod. Vojenský veliteľ a odborník na agitáciu, ktorý počas prevratu riadil obsadzovanie petrohradských železničných uzlov . Vzdelanie, Moskovský poľnohospodársky inštitút.
Jakov Sverdlov (rodným menom Jankel Miraimovič Solomón) – Židovský pôvod. Ako tajomník Ústredného výboru bol faktickým šéfom straníckej administratívy (Stalinov predchodca). Bol to on, kto osobne podpísal príkaz na popravu cárskej rodiny v roku 1918.
Karl Radek (rodným menom Karol Sobelsohn) – Židovský pôvod (narodený v galícijskom Ľvove). Boľševický expert na medzinárodnú politiku a brilantný propagandista, ktorý pomáhal vyjednávať s Nemcami.
Moisej Urickij – Židovský pôvod. Šéf petrohradskej tajnej polície Čeka, ktorý stál na počiatku Červeného teroru. V auguste 1918 naňho spáchali úspešný atentát.
Nikolaj Bucharin – Ruský pôvod. Hlavný ekonomický teoretik strany, ktorého Lenin nazýval „zlatým chlapcom revolúcie“.
Felix Deržinskij – Poľský šľachtický pôvod. Zakladateľ a obávaný šéf sovietskej politickej tajnej polície Čeka, prezývaný „Železný Felix“. Gymnázium Vilnja( Vilnjus)
Nástup nového vodcu už za života Lenina:
3. apríla 1922 bol Stalin vymenovaný do vtedy nenápadnej funkcie generálneho tajomníka Komunistickej strany. Ostatní poprední lídri (ako Trockij či Zinoviev) túto pozíciu podceňovali, považovali ju za nudnú papierovú prácu. Stalin však funkciu dokonale využil: osobne dosadzoval jemu lojálnych ľudí na kľúčové úrady po celej krajine a vytvoril si tak oddaný stranícky aparát. Keď Lenin ochorel, Stalin už mal stranu pevne pod kontrolou. Práve pre najužší kruh vodcov revolúcie a ich pôvod sa jej dával hanlivý ale presný názov ŽIDO BOĽŠEVICKÁ REVOLÚCIA, čo zneužívali antisemitské hnutia po IWW.
Lenin zomrel 21. januára 1924 vo veku 53 rokov vo vládnej rezidencii Gorki pri Moskve. Oficiálnou a lekársky potvrdenou príčinou jeho smrti bola séria ťažkých mozgových mŕtvic, ktorá viedla k extrémnemu upchatiu a skôrnateniu mozgových ciev (pokročilá arterioskleróza).
Jeho odchod sprevádzal rýchly fyzický úpadok, politická izolácia zo strany Josifa Stalina a spustenie masívneho posmrtného kultu osobnosti, ktorý vyústil do balzamovania jeho tela. Stalin, systematicky vyhladil celú starú gardu revolucionárov, pričom v neskorších rokoch jeho vlády hral dôležitú rolu aj jeho osobný antisemitizmus, kedy zo štátneho aparátu definitívne odstránil akýchkoľvek funkcionárov židovského pôvodu. Zo zakladateľov revolúcie zostal nažive iba on sám.
Dedičstvo 7. novembra 1917.
Októbrová revolúcia ukázala, ako dokáže odhodlaná a dobre financovaná menšina využiť slabosť demokratických inštitúcií a chaos v krajine. Priniesla kolektívny majetok, zrušenie súkromného vlastníctva veľkého majetku osobami zoštátnenie priemyslu a poľnohospodárstva,, neskôr industrializáciu zaostalého Ruska, vzdelanie pre väčšinu negramotného obyvateľstva, vznik Sovietskeho zväzu ako vývozcu svetovej revolúcie.
Tesne po revolúcii však nastalo ťažké obdobie, sľuby o „mieri, chlebe a pôde“ sa rýchlo rozplynuli v brutálnej občianskej vojne, ktorá stála životy miliónov ľudí . Tu však treba oddeliť obete bojov v občianskej vojne od iných úmrtí. Na základe demografických výskumov a odtajnených historických štatistík z obdobia ruskej občianskej vojny (1917 – 1922) vyplýva, že drvivá väčšina obetí nezomrela priamo v boji, ale podľahla masívnym epidémiám a hladomoru. Chaos, kolaps hygieny, neúroda a neustále presuny vojsk vytvorili zo striktne medicínskeho hľadiska katastrofálne podmienky.
Čísla sú kvôli vtedajšiemu rozvratu štátnej správy uvádzané v odhadoch, no historici sa zhodujú na nasledujúcom rozdelení demografických strát:
Úmrtia na epidémie (Týfus, španielska chrípka a cholera)
Epidémie boli najväčším zabijakom celej občianskej vojny. Pohyb miliónov utečencov a vojakov v preplnených vlakoch bez prístupu k čistej vode a mydlu spôsobil nekontrolovateľné šírenie chorôb.
- Týfus: približne 2 až 4 milióny úmrtí. Týfus prenášaný vošami bol absolútne dominantnou chorobou. Sám Lenin v roku 1919 vyhlásil slávny výrok: „Buď socializmus porazí voš, alebo voš porazí socializmus.“ Choroba kosila celé pluky Červenej aj Bielej armády.
- Španielska chrípka (v Rusku známa ako Ispanka): až 2,7 milióna úmrtí (niektoré ruské zdroje uvádzajú kvôli prekrývaniu symptómov s pľúcnymi chorobami až cez 3 milióny). Globálna pandémia zasiahla Rusko v plnej sile na jeseň 1918. Kvôli vojnovej cenzúre a faktu, že krajina bola odrezaná od sveta, sa však tieto úmrtia vtedy často vôbec neevidovali oddelene od hladomoru.
- Cholera a dyzentéria: stovky tisíc obetí, najmä v mestách pozdĺž rieky Volga a na juhu krajiny, kde skolabovala dodávka pitnej vody a kanalizácia.
Úmrtia na hladomor (1921 – 1922)
- Približne 5 miliónov obetí. Kombinácia katastrofálneho sucha, zničenej infraštruktúry po prvej svetovej vojne a rekvirovania zásob obilia vyústila do jedného z najhorších moderných hladomorov v Povolží a na Ukrajine. Situáciu nakoniec pomohla stabilizovať až masívna humanitárna pomoc americkej organizácie ARA, ktorá denne kŕmila milióny hladujúcich detí a dospelých.
Priame vojenské straty (Zabití v boji)
V porovnaní s chorobami a hladom tvorili padlí vojaci menšiu časť celkových strát:
- Červená armáda (boľševici): cca 900 000 až 1 000 000 padlých v boji alebo zomrelých na zranenia.
- Biele armády a ostatné protiboľševické sily: cca 500 000 až 600 000 padlých v boji.
Celkový súhrn
Z celkového konzervatívneho odhadu cca 8 až 10 miliónov obetí počas rokov 1917 – 1922 mala samotná vojenská činnosť a zbrane na svedomí približne 15 – 20 % úmrtí. Zvyšných 80 – 85 % ľudí zomrelo v dôsledku infekčných chorôb (na čele s týfusom a španielskou chrípkou) a hladu.
Ak sčítame španielsku chrípku, týfus a sprievodné epidémie, v rokoch 1918 – 1922 zomrelo v celej Európe (vrátane 450 000 európskej časti Ruska) na choroby približne 6 až 7 miliónov ľudí.
Aj pri tejto Boľševickej revolúcii sa potvrdilo to čo pri všetkých predchádzajúcich, že boj proti totalite a za slobodu napokon znova priniesol totalitu. Príkladom sú Anglická občianska vojna a revolúcia (1642 – 1651) Kedy Cromwel napokon v boji za slobodu proti útlaku sám rozpustil parlament a uzurpoval si moc. Veľká francúzska revolúcia (1789) vystúpenie proti kráľovi napokon prinieslo chaos republiky a prepad do totalitného režimu Cisárstva na čele s Napoleonom Bonaparte. Kubánska revolúcia (1959) Revolúcia, ktorá začala bojom za obnovenie demokracie, Castro bojom zvrhol skorumpovanú vojenskú diktatúru Fulgencia Batistu. aby sa po chvíľke slobody stal diktátorom. Islamská revolúcia (1979) v Iráne zvrhla nenávideného krutého šáha Muhammada Rezú Pahlavího , aby napokon sama skončila ako diktátorský náboženský režim ajatolláhov, ktorý tam trvá dodnes. A takto by sme mohli pokračovať. Sociológovia a historici si všimli, že úspešná revolúcia takmer vždy kompletne zničí staré inštitúcie (súdy, zákony, políciu), čím vznikne mocenské vákuum. V následnom chaose a hrozbe občianskej vojny majú umiernení demokrati nevýhodu – chcú diskutovať a tvoriť kompromisy. Moc preto takmer vždy uchopí tá najradikálnejšia, najlepšie organizovaná a najbezohľadnejšia skupina, ktorá namiesto budovania slobody začne okamžite budovať nový aparát útlaku, aby si moc udržala.
Vlad Koláček
Ako Babiš podržal peňaženky počas kovidu, Fialova éra = výrazný pád životnej úrovne
Ekonomická stabilita, inflačné šoky a tempo zadlžovania krajiny patria k hlavným témam, ktoré v Českej republike rozdeľujú spoločnosť aj politických analytikov. Pozriem sa na fakty, vynechám politický marketing.
Vlad Koláček
Môže nájsť východiská z konfliktu na Ukrajine stretnutie USA-ČÍNA-RUSKO v novembri 2026?
Pod taktovkou amerického prezidenta Donalda Trumpa sa intenzívne pripravujú diplomatické rozhovory na očakávanom novembrovom summite APEC v čínskom Šen-čene, na ktorom by sa mali stretnúť Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin.
Vlad Koláček
Noc, kedy zhorí obloha aj internet: 5 jadrových výbuchov v kozme a historická realita.
Myslíte si že je to sci- fi? Len málokto vie, že jadrový výbuch v kozme bol realitou. Všetko opísané v tomto blogu vychádza z vyhodnotenia testu na obmedzenom úseku tichooceánskeho skúšobného polygónu vysoko v kozme.
Vlad Koláček
Ako som našiel účet loviaci pedofilov, možno vydierači?
Čítal som aj videl dokument, že je skupina novinárok- novinárov čo robia vcelku záslužnú prácu a lovia pedofilov na sieťach.
Vlad Koláček
Operácia Vivaldi prepísala dejiny asymetrickej vojny,pohľad z ukrajinskej strany bojiska.
LYMANSKÝ SMER – Ukrajinské ozbrojené sily úspešne zavŕšili komplexnú protiofenzívnu operáciu na severe Doneckej oblasti, ktorá dostala krycí názov Operácia Vivaldi. Ak niekto tvrdí, že operáciu zaregistroval v máji, klame.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Smíchovské nádraží otevírá nová nástupiště. Vlaštovky čeká demolice, pravěk zůstane
Jedno z největších nádraží v Praze a také Česku má za sebou první část velké rekonstrukce. Dnes...
Zdrogovaný muž vylezl po okapu do několikametrové výšky, zaměstnal i zásahovku
Posilněn drogami pětapadesátiletý muž nebojácně vyrazil šplhat do několika metrů po okapu budovy v...
U řeky na Náchodsku našli mrtvou ženu, kriminalisté zadrželi podezřelého z vraždy
Kriminalisté vyšetřují od čtvrtka vraždu jednašedesátileté ženy na Náchodsku. Její tělo bylo...
Ve zbrojovce zabíjel otráveným nápojem. Muž dostal výjimečný trest vězení a detenci
Krajský soud v Olomouci dnes poslal na 24,5 roku do vězení Jiřího Kudličku a nařídil mu také...
Podnikatelský park v Chebu dostal zelenou, okolní přírodu podle EIA neohrozí
Strategický podnikatelský park (SPP) v Chebu může začít s přípravou pozemků pro výrobce nákladních...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 13
- Celková karma 9,60
- Průměrná čtenost 197x