Zůstane za dvacet let v dnešní podobě ještě Evropská unie?
Volební strany vesměs slibují ve svých programech ochranu zájmů ČR. Většinou se však omezují na obecná konstatování o větším prosazování národních zájmů v Evropské unii.
Ale Evropská unie na nic nečeká a na výsledky našich parlamentních voleb už vůbec ne. Bez ohledu na poštěkávání některých členských států Evropská komise „houževnatě“ pracuje na naplňování Green Dealu a všech jejích nadmíru ambiciózních politik. Již připravila návrh víceletého finančního rámce na období let 2028-2034, což je sedmiletý rozpočet Evropské unie. A protože se jí k naplnění všech jejích cílů nedostávají peníze, tak se v souvislosti s ním ve stejném čase objevil i návrh rozhodnutí Rady EU o systému vlastních zdrojů. Zjednodušeně řečeno všech příspěvků a plateb členských států do EU.
V optice rozpočtového přínosu našeho členství v Evropské unii obvykle uvádíme, že ve finančním vyjádření obdržela ČR v letech 2004-2024 více peněz než kolik do EU odvedla. Za dvacet let to bylo se započtením tzv. mimořádného postcovidého programu NGEU + 1,22 biliony Kč. Při takovém srovnávání je však dobré si uvědomovat, že veřejný dluh ČR přesáhl kumulativně již 3,5 bilionu Kč. 1,22 bilionu Kč za 20 let není ani hodnotou výdajů jednoho státního rozpočtu a dokonce ani ze zákona povinných mandatorních výdajů. Peníze z EU jsou navíc většinou spojeny s dalšími administrativními náklady. Ne všechny se mohou z evropských prostředků hradit.
Evropská komise pro dalších sedm let přichází s návrhem nových zdrojů, které by členské státy či podnikatelský sektor musely odvádět do rozpočtu EU. Už teď je jasné, že od 1.1.2026 to bude zdroj z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích. Ten budou platit dovozci vyjmenovaných komodit z území mimo Evropskou unii. Ale Evropská komise již teď předpokládá další zdroje resp.vyšší podíly pro sebe z některých stávajících plateb. Např. se to týká výnosů z dražeb emisních povolenek, kdy 30% příjmů bude směřováno do rozpočtu EU.
Evropská komise zatím neuvažuje se zdrojem získaným na novém systému obchodování s emisemi pro budovy a silniční dopravu. Otázkou je, zda jejich zavedení ale nepřispěje k začátku konce Evropské unie.
Dalším nově navrhovaným zdrojem je 2 EUR za kg nesebraného elektroodpadu oznámeného členskými státy. A aby byla zachována reálná hodnota této sazby, bude následně každoročně upravována o inflaci. Je vidět, že zvyšování různých sazeb o inflaci začíná být v poslední době módou nejen v tuzemské politice.
Navrhovaným zdrojem je i podíl ze spotřební daně z tabáku. A aby se necítily dotčeny větší korporátní firmy s obratem vyšším než 100 milionů EUR, budou také platit roční paušální příspěvek. Již teď uplatňovaná sazba z nerecyklovaných plastových obalových odpadů, která byla zavedena začátkem stávajícího víceletého finančního rámce, by se zvýšila na 1 EUR/kg a od roku 2029 by se každoročně (!) zvyšovala opět dle inflace.
Evropská unie chce také omezit podíl uznatelných nákladů členských států na výběr cel z 25% na pouhých 10%.
To je jen letmo další balíček změn navrhovaných Evropskou komisí na pokrytí stále rostoucích nákladů politik EU a zvyšujících se nákladů na chod její byrokracie. Až budeme hodnotit čistý přínos za dvacet let, nedivil bych se, že už zůstaneme pouze čistými plátci. A třeba už v dnešní podobě v roce 2044 ani Evropská unie nebude. Ale to bych byl asi hodně optimistický. Vyžadovalo by to získat na svou stranu další koalici „ochotných“ ke změně fungování Evropské unie. A to se zdá zatím v nedohlednu. Spíše se budou náklady a výdaje zvyšovat, které budou platit členské země a jejich občané.
Vladislav Vilímec
Připomínka okupace Československa podtrhuje agresivní politiku kremelských vládců
Zítra uplyne 57 let od okupace Československa armádami pěti tzv. socialistických států Varšavské smlouvy. Ale také uplyne již 1275 dní od zahájení agrese Ruské federace na Ukrajině, která si vyžádala již bezmála statisíce obětí.
Vladislav Vilímec
Jaké procesy koordinoval JUDr. Uhlíř?
JUDr. David Uhlíř měl zřejmě být jakousi reputační posilou v objasňování okolností spojených s darem pana Jiříkovského Ministerstvu spravedlnosti. Výsledek je ale přesně opačný.
Vladislav Vilímec
Americký veterán a pravidelný host Slavností svobody odešel na věčnost.
Účast amerických veteránů na Slavnostech svobody dodávala po mnohá léta nezaměnitelnou atmosféru jejich průběhu. Odchodem Hermana Geista se v podstatě uzavírá vzácná příležitost setkat se přímo s našimi osvoboditeli.
Vladislav Vilímec
Na vraždu Milady Horákové nesmíme zapomenout
I po 75 letech nelze přejít bez podivu, až kam mohly v té době zajít fanatismus a lidská nenávist. Ti, kteří se podíleli na vraždě čtyř odsouzených v procesu s Miladou Horákovou, zaslouží naprosté opovržení.
Vladislav Vilímec
Pavel Blažek a vedení jeho ministerstva udělalo chybu. Jeho odstoupení je logické.
Pavlu Blažkovi se leccos dobrého v resortu spravedlnosti povedlo. Dnes se ale jeho jméno spojuje s nešťastným přijetím daru pro jeho ministerstvo od osoby v minulosti trestané. Udělal tím bohužel politickou chybu.
