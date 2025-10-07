Svobodné volby v České republice versus „demokratické“ volby v Moldavsku
Jakkoliv byly parlamentní volby v České republice hodně napjaté, nedocházelo k žádnému zatýkání ani vylučování tzv. nepohodlných volebních stran na poslední chvíli. To je skutečně dobrá zpráva o stavu naší demokratické společnosti, k níž patří svobodné volby. K svobodným volbám náleží bohužel i někdy velmi vyostřená rétorika, která má získat na poslední chvíli nerozhodnuté hlasy. Takovou taktiku zvolily především strany vládní koalice. Bylo to dle mého soudu až přehnané. Nejsem sice žádným marketérem, ale osobně reaguji na takové pokusy spíše negativně. Vím, že ani volbou ANO ná nečeká cesta na tzv. Východ. Andrej Babiš by musel být blázen, kdyby chtěl vystupovat z NATO, kdyby chtěl okázale nadbíhat Vladimíru Putinovi.
Pokud jde o Evropskou unii, původně dobrá myšlenka se bohužel stále více kazí. Členské státy se musí čím dál více bránit snahám o poručníkování a chytračení, ať již přichází z řad představitelů Evropské komise nebo dokonce i od samotného předsedy Evropské rady. Taková vrchnostenská politika může vyústit k jedinému, a to k postupné demontáži Evropské unie. A to určitě není naším strategickým zájmem.
Na cestě do Evropské unie stojí fronta dalších zemí. Taková Severní Makedonie je kandidátskou zemí bez dvou měsíců již dvacet let a stále nic. Turecko už evidentně do Evropské unie ani vstupovat nehodlá.
Má být také Moldavsko jako jedna z nejmladších a zřejmě i nejchudších kandidátských zemí v Evropské unii? Odpověď je jednoznačná. Má. Ale musí to být země, kde nepohodlná opozice není zastrašována a vězněna. Ještě jako předseda senátního evropského výboru jsem byl na jaře minulého roku v Moldavsku. Návštěva to byla velmi příjemná. Jednali jsme se zástupci tamního parlamentu i vlády. Spolu s kolegy z hospodářského výboru jsme navštívili Gymázium Jaroslava Haška a místní českou, velmi pohostinnou komunitu, která udržuje naše folklorní tradice. Na rozdíl od jiných kandidátských zemí, které jsme navštívili, ale nedošlo k setkání s opozicí. Víme, že opozice mohutně kritizuje současnou prezidentku Maiu Sandu. Ta se ovšem stává jakýmsi nekritizovatelným miláčkem Západu. Moldavanům je na místě držet palce, aby na cestě do Evropské unie nevzala za své skutečná demokracie, k níž především náleží možnost občanů vyjádřit svůj názor ve svobodných volbách. Vyškrtávání opozičních uskupení z voleb bezprostředně před hlasováním začíná budit rozpaky i přes dosažený úspěch těch, kteří si přejí co nejrychlejší cestu do Evropské unie. Bylo by velmi krátkozraké nevidět problémy, které v Moldavsku existují. Moldavsko se stalo také postupně místem střetu o moc mezi Západem a Východem. Maia Sandu kritizuje zasahování Ruska do voleb, ale totéž můžeme říci i o představitelích Evropské komise a některých unijních zemí. Prezident Macron, kterému padá jedna vláda za druhou, se neváhá účastnit volebních shromáždění v Kišiněvě. Evropská komise slibuje velké peníze.
Vždy jsem podporoval a podporuji vstup Moldavska do Evropské unie, ale nemůže to být za cenu rezignace na základní demokratické hodnoty. To by se ani Moldavanům ani Evropské unii nevyplatilo.
Vladislav Vilímec
Dominik Duka v interview ČT
Diskuse paní moderátorky s panem kardinálem se vedla místy ve znatelně vyostřené podobě. Hlavním jablkem sváru byla tak samozřejmá věc, jako je sloužení mše za zemřelého.
Vladislav Vilímec
Zůstane za dvacet let v dnešní podobě ještě Evropská unie?
Volební strany vesměs slibují ve svých programech ochranu zájmů ČR. Ale Evropská unie na nic nečeká a bez ohledu na poštěkávání některých členských států Evropská komise „houževnatě“ pracuje na naplňování Green Dealu.
Vladislav Vilímec
Připomínka okupace Československa podtrhuje agresivní politiku kremelských vládců
Zítra uplyne 57 let od okupace Československa armádami pěti tzv. socialistických států Varšavské smlouvy. Ale také uplyne již 1275 dní od zahájení agrese Ruské federace na Ukrajině, která si vyžádala již bezmála statisíce obětí.
Vladislav Vilímec
Jaké procesy koordinoval JUDr. Uhlíř?
JUDr. David Uhlíř měl zřejmě být jakousi reputační posilou v objasňování okolností spojených s darem pana Jiříkovského Ministerstvu spravedlnosti. Výsledek je ale přesně opačný.
Vladislav Vilímec
Americký veterán a pravidelný host Slavností svobody odešel na věčnost.
Účast amerických veteránů na Slavnostech svobody dodávala po mnohá léta nezaměnitelnou atmosféru jejich průběhu. Odchodem Hermana Geista se v podstatě uzavírá vzácná příležitost setkat se přímo s našimi osvoboditeli.
