Světoví státníci by měli více naslouchat svatému otci.

Stále častěji jsme konfrontováni s důsledky válečných konfliktů. Papež Lev XIV. nedávno uvedl, že si „nesmíme zvyknout na řinčení zbraní a obrazy války.“ Velikonoční svátky jsou příležitostí se nad jeho slovy hluboce zamyslet.

Od 28. února zuří drama války na Blízkém Východě. V posledních letech se situace s válečnými konflikty začíná opakovat. Napřed se pojmenuje nepřítel, který je naší bezpečnostní hrozbou. Posléze probíhají nekončící jednání. Světoví státníci se přitom rádi ukazují coby spasitelé lidstva. Výsledek těchto procedur je obvykle vždy tentýž. Vyšlou se rakety na nepřítele či soupeře s představou rychlého ukončení konfliktu. Většinou ale takový krok rozpoutá další, nikdy nekončící války.

Papež Lev XIV. ve své pravidelné promluvě nedávno uvedl, že si „nesmíme zvyknout na řinčení zbraní a obrazy války“. Bohužel takové obrazy vidíme dnes a denně ve všech zprávách. Neustále mluvíme o zbrojení, vypočítáváme, kolik procent HDP na na něj vydáme. V USA již přejmenovali resort obrany na ministerstvo války. Války jsou v centru pozornosti médií. Jednou je to agrese Ruska na Ukrajině, konflikt v Sýrii, podruhé válka proti narkomafii a potřetí válka na Blízkém Východě, která má ovšem potenciál světového konfliktu se vším, co takové konflikty v minulosti provázely. Musíme být určitě odolní a připravení, ale řinčení zbraní, výhrůžky devastací nikdy nevedly k nějakému mírovému řešení, ale naopak rozpoutávaly ještě větší konflikty.

Blížíme se k vrcholu velikonočních svátků, kdy na sebe Kristus vzal bolest a hřích tohoto světa. Kéž by tyto svátky vedly světové politiky k prozření, nikoliv ke snaze za každou cenu vítězit, ať se oběti počítají ve statisících nebo milionech. Války jsou vždy selháním politiků. I válka na Blízkém Východě je bohužel selháním konkrétních osob. Snad tato poslední přispěje k tomu, aby se slovo mír navrátilo do našeho slovníku bez nějakých úsměšků či reziduí jeho pokrouceného významu z období studené války.

Velikonoce se nesmí brát pouze jako první ozvěny jarních měsíců, lidová tradice, ale jako vážné zamyšlení o smyslu lidského bytí. Pán nás přece nestvořil primárně kvůli zabíjení, kvůli eliminacím ostatních. Náš život je zřejmě i v optice dalších galaxií jedinečný. Jedinečné jsou naše osudy. Jedinečná je i naše odpovědnost za žití na zemi. Vše se začíná stále více ideologizovat. Přirozená starost o náš životní prostor už se stala ideologií stejně jako se ideologií stávají i tzv. geopolitické pohyby. Měli bychom se všichni vrátit na „zem“ a začít brát ideologii, ale ostatně i víru jako inspiraci, nikoliv jako nástroj vedoucí k nenávisti, válkám a zabíjení.

Autor: Vladislav Vilímec | středa 1.4.2026 9:58

Vladislav Vilímec

EET jako marketingový produkt opět na scéně

EET měla svého času přinést znatelný nárůst příjmů do veřejných rozpočtů v řádu desítek miliard Kč. Ale nepřinesla. Teď se o její oživení opět snaží nová vláda Andreje Babiše. A to především z marketingových důvodů.

25.2.2026 v 10:40 | Karma: 8,76 | Přečteno: 142x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Macinkovy spory s prezidentem odvádí pozornost od věcných témat

Několik týdnů sledujeme vyostřený spor předsedy politické strany Motoristé sobě Petra Macinky s prezidentem republiky. Tento mediálně sledovaný spor odvádí naši pozornost od důležitých věcných témat, jakým je státní rozpočet.

12.2.2026 v 15:49 | Karma: 9,71 | Přečteno: 175x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Jaké dědictví ve veřejných rozpočtech odkázala vláda Petra Fialy?

V současné době probíhá intenzivní pře o tom, jaké byly skutečné výsledky hospodaření státu. Platí, že po velmi problematických covidových letech se bývalá vláda Petra Fialy snažila držet veřejné finance pod kontrolou.

14.1.2026 v 10:34 | Karma: 10,36 | Přečteno: 336x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Odchod pana kardinála Dominika Duky mne hluboce zasáhl

Odešel úctyhodný člověk. Pana kardinála jsem si vždy vážil za jeho statečnost a pevné postoje. V našem mediálním svět nebyly vždy přijímány s náležitým respektem. Ale to je bohužel úděl vzácných lidí a jejich statečnosti.

4.11.2025 v 8:30 | Karma: 27,89 | Přečteno: 964x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Filip Turek by neměl být ministrem zahraničních věcí.

Případná nominace Filipa Turka na post ministra zahraničí není vhodná. A to přesto, že kontroverzních osobností na tomto postu bylo v unijních státech více.

15.10.2025 v 16:11 | Karma: 4,54 | Přečteno: 160x | Politická aréna - pro politiky
Vladislav Vilímec

  • Počet článků 48
  • Celková karma 8,57
  • Průměrná čtenost 283x
Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

