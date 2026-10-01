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Proč vlastně nezadrželi také Pétera Magyara?

Vladislav Vilímec
Péter Magyar teatrálně sám požádal o zbavení své imunity. Na rozdíl od dalších dvou opozičních poslanců, zbavených imunity, zadržen ale nebyl a jezdí na motocyklu VESPA v Římě.

Nejsem úplně zasvěceným odborníkem na povolební situaci v Maďarsku. Těžko ale přinejmenším rámcově nevědět, co se tam teď děje. Orbánova vláda jistě nebyl vzorová, ale takové „monstrakce“ proti politickým odpůrcům se tehdy v Maďarsku nekonaly. Člověk by musel být slepý, aby to neviděl. Bohužel třeba i samotná Ursula von der Lyen to s jistotou nevidí, jinak by ve svém poselství o stavu Unie nemluvila o tom, že v oblasti základních práv dochází v Maďarsku k opravdovému pokroku. A proto byly následně Maďarsku odemknuty miliardy eur investic. Zřejmě zatýkání opozičních poslanců považuje za onu tvrdou práci, která se vyplácí, jak uvedla.

Nechci obhajovat dva exministry maďarské vlády, o nichž toho mnoho nevím. Ale nebudu ani obhajovat styl, kterým Péter Magyar vládne v Maďarsku. Přitom tvrdí, že po desetiletích lží mohly miliony Maďarů poprvé zažít, co vlastně znamená skutečná systémová politická změna a rovnost před zákonem.

Když rovnost před zákonem, tak všem. Péter Magyar sám teatrálně požádal o zbavení imunity za údajnou krádež mobilu před několika lety. Tento jeho prohřešek spočívající ve vytržení mobilu vlezlému fotografovi a jeho hození do Dunaje mu tak může maximálně přinést peněžitý trest v milionech ( možná i stamilionech) slabých forintů či podřazení pod nějaký přestupkový institut v Maďarsku.

Ostatní dva politici, bývalí ministři Orbánovy vlády, jsou ale nařčeni z prohřešků, za které by mohli dostat roky natvrdo a třeba i tresty propadnutí majetku a zákaz působení ve veřejných funkcích, aby se jim Péter Magyar náležitě pomstil. Ten Péter Magyar, který držel s nimi basu, když to bylo pro něj výhodné. A zatímco oba dva exministry ihned po zbavení imunity zatkli, Péter Magyar si v Římě projíždí na motocyklu VESPA s jeho malým synem a plní stránky médií coby starostlivý a hodný otec.

Vlastně ani v období, na které nemůžeme být u nás hrdí, by to lépe zinscenovat nedokázali. Proč je u Pétera Magyara výjimka – vždyť i předseda vlády by měl nést následky za svůj hulvátský čin. Potlesk pro Pétera Magyara z Bruselu nebo od jeho nových (vlastně také i bývalých ) vládních souputníků by ale měl být i pro ně samotné varovným signálem. Protože Péter Magyar už jednou prokázal, že změní směr, když je to pro něj výhodné. Až to pro něj výhodné bude, tak se možná ocitnou i jeho odvržení spolupracovníci také na prokuratuře a novém Národním úřadu pro navracení majetku, který vytvořil.

Autor: Vladislav Vilímec | čtvrtek 1.10.2026 15:17 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

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