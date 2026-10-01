Proč vlastně nezadrželi také Pétera Magyara?
Nejsem úplně zasvěceným odborníkem na povolební situaci v Maďarsku. Těžko ale přinejmenším rámcově nevědět, co se tam teď děje. Orbánova vláda jistě nebyl vzorová, ale takové „monstrakce“ proti politickým odpůrcům se tehdy v Maďarsku nekonaly. Člověk by musel být slepý, aby to neviděl. Bohužel třeba i samotná Ursula von der Lyen to s jistotou nevidí, jinak by ve svém poselství o stavu Unie nemluvila o tom, že v oblasti základních práv dochází v Maďarsku k opravdovému pokroku. A proto byly následně Maďarsku odemknuty miliardy eur investic. Zřejmě zatýkání opozičních poslanců považuje za onu tvrdou práci, která se vyplácí, jak uvedla.
Nechci obhajovat dva exministry maďarské vlády, o nichž toho mnoho nevím. Ale nebudu ani obhajovat styl, kterým Péter Magyar vládne v Maďarsku. Přitom tvrdí, že po desetiletích lží mohly miliony Maďarů poprvé zažít, co vlastně znamená skutečná systémová politická změna a rovnost před zákonem.
Když rovnost před zákonem, tak všem. Péter Magyar sám teatrálně požádal o zbavení imunity za údajnou krádež mobilu před několika lety. Tento jeho prohřešek spočívající ve vytržení mobilu vlezlému fotografovi a jeho hození do Dunaje mu tak může maximálně přinést peněžitý trest v milionech ( možná i stamilionech) slabých forintů či podřazení pod nějaký přestupkový institut v Maďarsku.
Ostatní dva politici, bývalí ministři Orbánovy vlády, jsou ale nařčeni z prohřešků, za které by mohli dostat roky natvrdo a třeba i tresty propadnutí majetku a zákaz působení ve veřejných funkcích, aby se jim Péter Magyar náležitě pomstil. Ten Péter Magyar, který držel s nimi basu, když to bylo pro něj výhodné. A zatímco oba dva exministry ihned po zbavení imunity zatkli, Péter Magyar si v Římě projíždí na motocyklu VESPA s jeho malým synem a plní stránky médií coby starostlivý a hodný otec.
Vlastně ani v období, na které nemůžeme být u nás hrdí, by to lépe zinscenovat nedokázali. Proč je u Pétera Magyara výjimka – vždyť i předseda vlády by měl nést následky za svůj hulvátský čin. Potlesk pro Pétera Magyara z Bruselu nebo od jeho nových (vlastně také i bývalých ) vládních souputníků by ale měl být i pro ně samotné varovným signálem. Protože Péter Magyar už jednou prokázal, že změní směr, když je to pro něj výhodné. Až to pro něj výhodné bude, tak se možná ocitnou i jeho odvržení spolupracovníci také na prokuratuře a novém Národním úřadu pro navracení majetku, který vytvořil.
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