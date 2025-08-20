Připomínka okupace Československa podtrhuje agresivní politiku kremelských vládců
Zítra uplyne 57 let od okupace Československa armádami pěti tzv. socialistických států Varšavské smlouvy. Jediné Rumunsko se k invazním vojskům tehdy nepřipojilo.
Zítra ale také uplyne již 1275 dní od zahájení agrese Ruské federace proti Ukrajině. V podstatě podobná událost. Rusko se sice územně úplně nerovná Sovětskému svazu, ale vyznává podobný styl politiky. Ukrajina se s pomocí členských zemí NATO a dalších demokratických států statečně brání. Agrese vůči Ukrajině si vyžádala již bezmála statisíce obětí.
Podobně jako v 68. roce se jedná o mocenské zájmy, geopolitický vliv a v případě ruské agrese vůči Ukrajině zjevně také o územní požadavky.
V současnosti i zásluhou prazidenta USA Donalda Trumpa dochází ke snaze válečný konflikt na Ukrajině a nesmyslné zabíjení lidí ukončit. Byl to ale prezident Ruské federace Vladimír Putin, z jehož rozkazu došlo k napadení Ukrajiny. A na to by se nemělo zapomínat ve snaze tento konflikt ukončit. Nepoužívám sice na adresu prezidenta Ruska oslovení diktátor nebo masový vrah. Byť nelze popřít, že v Rusku jsou političtí protivníci Vladimíra Putina nemilosrdně likvidováni a volby v Rusku nejsou dle demokratických měřítek vůbec svobodné. A haagský tribunál navíc vydal na Putina zatykač s důvodným obviněním jeho podílu na válečných zločinech.
Pokud se má ukončit další zabíjení lidí bez reálné šance na vítězství Ukrajiny na bojišti, je na místě snaha o diplomatické řešení situace. To však nesmí vést k prokazování zvláštní diplomatické úcty Putinovi. Je sice prezidentem jaderné velmoci, ale to ještě neznamená, že by měl jezdit s prezidentem USA v jednom voze. Musí vždy zůstat tím, s kým se mluví jen z toho důvodu, že je oficiálním představitelem vojenské velmoci.
Rusko pod jeho vedením vždy zůstane tím agresorem, který napadl sousední stát a je pokračovatelem těch nejhorších „tradic“ Sovětského svazu z roku 1956, 1968 a mnoha dalších konfliktů z let studené války. Všude v důsledku této agresivní politiky umírali a umírají lidé. Ani při snaze další zabíjení ukončit není možné nevidět, kdo je agresorem a kdo obětí.
Vladislav Vilímec
Jaké procesy koordinoval JUDr. Uhlíř?
JUDr. David Uhlíř měl zřejmě být jakousi reputační posilou v objasňování okolností spojených s darem pana Jiříkovského Ministerstvu spravedlnosti. Výsledek je ale přesně opačný.
Vladislav Vilímec
Americký veterán a pravidelný host Slavností svobody odešel na věčnost.
Účast amerických veteránů na Slavnostech svobody dodávala po mnohá léta nezaměnitelnou atmosféru jejich průběhu. Odchodem Hermana Geista se v podstatě uzavírá vzácná příležitost setkat se přímo s našimi osvoboditeli.
Vladislav Vilímec
Na vraždu Milady Horákové nesmíme zapomenout
I po 75 letech nelze přejít bez podivu, až kam mohly v té době zajít fanatismus a lidská nenávist. Ti, kteří se podíleli na vraždě čtyř odsouzených v procesu s Miladou Horákovou, zaslouží naprosté opovržení.
Vladislav Vilímec
Pavel Blažek a vedení jeho ministerstva udělalo chybu. Jeho odstoupení je logické.
Pavlu Blažkovi se leccos dobrého v resortu spravedlnosti povedlo. Dnes se ale jeho jméno spojuje s nešťastným přijetím daru pro jeho ministerstvo od osoby v minulosti trestané. Udělal tím bohužel politickou chybu.
Vladislav Vilímec
Ke státnímu rozpočtu je třeba přistupovat s rozvahou a dobrým odhadem budoucího vývoje
Naše veřejné finance jsou v prazvláštním stavu. Máme bohaté kraje, z větší části i obce. Stát je však chudý jako kostelní myš. A ještě k tomu přichází nutnost zvyšovat výdaje na obranu. Není proto čas na nepromyšlené změny.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Izrael zahájil plánovanou ofenzivu do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků
Aktualizujeme Izraelská armáda zahájila první fázi plánovaného útoku na město Gaza a už ovládá jeho okrajové...
Bojiště Afrika. Rusko otevřelo novou armádní frontu, varuje expert z místa
Premium Kromě jednání světových lídrů o hledání řešení ruské vojenské agrese na Ukrajině se bezpečnostní...
Rusko chce veto nad Ukrajinou. Evropa neslušně ovlivňuje Trumpa, zlobí se Lavrov
Diskuse o bezpečnostních otázkách bez účasti Ruska nikam nepovede, řekl ruský ministr zahraničí...
Kdo byl v Itálii, nesmí darovat krev. Úřady se obávají zavlečení tropické nemoci
Lidé budou po návratu z Itálie na 28 dní vyřazení z darování krve. Důvodem je vyšší výskyt...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 39
- Celková karma 10,58
- Průměrná čtenost 267x