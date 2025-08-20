Připomínka okupace Československa podtrhuje agresivní politiku kremelských vládců

Zítra uplyne 57 let od okupace Československa armádami pěti tzv. socialistických států Varšavské smlouvy. Ale také uplyne již 1275 dní od zahájení agrese Ruské federace na Ukrajině, která si vyžádala již bezmála statisíce obětí.

Zítra uplyne 57 let od okupace Československa armádami pěti tzv. socialistických států Varšavské smlouvy. Jediné Rumunsko se k invazním vojskům tehdy nepřipojilo.

Zítra ale také uplyne již 1275 dní od zahájení agrese Ruské federace proti Ukrajině. V podstatě podobná událost. Rusko se sice územně úplně nerovná Sovětskému svazu, ale vyznává podobný styl politiky. Ukrajina se s pomocí členských zemí NATO a dalších demokratických států statečně brání. Agrese vůči Ukrajině si vyžádala již bezmála statisíce obětí.

Podobně jako v 68. roce se jedná o mocenské zájmy, geopolitický vliv a v případě ruské agrese vůči Ukrajině zjevně také o územní požadavky.

V současnosti i zásluhou prazidenta USA Donalda Trumpa dochází ke snaze válečný konflikt na Ukrajině a nesmyslné zabíjení lidí ukončit. Byl to ale prezident Ruské federace Vladimír Putin, z jehož rozkazu došlo k napadení Ukrajiny. A na to by se nemělo zapomínat ve snaze tento konflikt ukončit. Nepoužívám sice na adresu prezidenta Ruska oslovení diktátor nebo masový vrah. Byť nelze popřít, že v Rusku jsou političtí protivníci Vladimíra Putina nemilosrdně likvidováni a volby v Rusku nejsou dle demokratických měřítek vůbec svobodné. A haagský tribunál navíc vydal na Putina zatykač s důvodným obviněním jeho podílu na válečných zločinech.

Pokud se má ukončit další zabíjení lidí bez reálné šance na vítězství Ukrajiny na bojišti, je na místě snaha o diplomatické řešení situace. To však nesmí vést k prokazování zvláštní diplomatické úcty Putinovi. Je sice prezidentem jaderné velmoci, ale to ještě neznamená, že by měl jezdit s prezidentem USA v jednom voze. Musí vždy zůstat tím, s kým se mluví jen z toho důvodu, že je oficiálním představitelem vojenské velmoci.

Rusko pod jeho vedením vždy zůstane tím agresorem, který napadl sousední stát a je pokračovatelem těch nejhorších „tradic“ Sovětského svazu z roku 1956, 1968 a mnoha dalších konfliktů z let studené války. Všude v důsledku této agresivní politiky umírali a umírají lidé. Ani při snaze další zabíjení ukončit není možné nevidět, kdo je agresorem a kdo obětí.

Autor: Vladislav Vilímec | středa 20.8.2025 17:35 | karma článku: 5,95 | přečteno: 59x

Další články autora

Vladislav Vilímec

Vladislav Vilímec

  • Počet článků 39
  • Celková karma 10,58
  • Průměrná čtenost 267x
Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

