Pozor na návrat předlistopadových praktik
17. listopad je v posledních letech spojen s organizovanými oslavami v Praze, ale takřka i ve všech velkých městech. Otázkou zůstává, zda vnějšková exhibice nejrůznějších politiků, historiků či představitelů neziskového sektoru spíše neubližuje tomu, co tento svátek především představuje – boj za svobodu a demokracii. 17. listopad 1989 bezpochyby odstartoval závěrečné dějství komunistického režimu u nás. Jako pamětník, ale i přímý účastník dění konce roku 1989 však musím připomenout, že hrubě potlačená demonstrace studentů na Národní třídě byla sice spouštěčem následných událostí, ale sama o sobě by bez přispění mnoha tisíců občanů v obcích, podnicích a místních společenstvích nemohla vést ke konci komunistického režimu. Velkým nebezpečím totiž zůstávala zprvu omezená lokalizace protestních aktivit pouze na Prahu a krajská města. Až do 24. listopadu, kdy ve večerních hodinách podalo tehdejší seniorní předsednictvo KSČ své funkce k dispozici, vládla obava, nejistota a strach z toho, zda na potlačení demonstrací přece jen skomírající režim nepovolá silové prostředky. Ostatně se o to i pokusil v případě Lidových milicí. Pamatuji si, že milicionáři v Elitexu Kdyně, kde jsem tehdy pracoval, posílali urychlené faxy a dožadovali se zásahu. Nebylo tedy vůbec jednoduché přesvědčit většinu zaměstnanců tohoto podniku, že je na místě podpořit studentské požadavky a nebylo ani jednoduché později přesvědčovat veřejnost o tom, že Václav Havel by se měl stát prezidentem naší republiky. Do té doby totiž o něm většina lidí mimo Prahu mnoho nevěděla. Nelze proto zapomínat právě na tisíce těch aktivních, v určitých fázích i velmi statečných lidí, kteří si byli vědomi rizika toho, co dělají.
Oslavy svátku boje za svobodu a demokracii se postupem doby stávají tak trochu happeningem. Slyšíme v četných obměnách stále stejnou větu, že svoboda není samozřejmostí. Je to sice pravda, ale začíná to působit už hodně uměle. Tohoto slovního spojení se totiž začíná používat i v případech, kdy se ani tak nejedná o svobodu, ale spíše o prosazení určitých zájmů. Boj za zachování televizních poplatků je toho, bohužel, příkladem. Oproti tomu začínáme přehlížet postupný návrat předlistopadových praktik tam, kde na to není tolik vidět. Prostě proto, že ani veřejnoprávní média nepovažují za důležité na tyto nebezpečné trendy poukázat. Postupně si totiž na ně veřejnost zvyká. Při ustavujících zasedáních zastupitelstev se již zřídkakdy rozhoduje o starostovi či o postech v radách v tajném hlasování. Přitom až do poslední volby prezidenta republiky Parlamentem ČR byla tajná volba i určitým symbolem změny po listopadu 1989. Svou intimitou zaručuje totiž nezbytný komfort pro skutečně svobodné rozhodnutí.
Konkrétně ve městě, kde žiji, se stalo hlasování o vedení města trapným divadlem. Samozřejmě, že přítomná soudružka komunistka, která už nekandidovala a nekandidovala ani její strana, si průběh náramně pochvalovala. Byl totiž naprosto stejný jako před čtyřiceti lety. To, že do pracovních orgánů zastupitelstva pan starosta autoritativně navrhoval především lidi, kteří se zastupitelstvem nemají mnoho společného, ji také nijak neznepokojovalo. Dostala tam totiž i své spřízněné duše.
Kdyně na Domažlicku není zdaleka jediným městem či obcí, kde se takový způsob personálních nominací a voleb v posledních letech uplatňuje. A pokud budeme jen hovořit vzletně o velkých tématech a budeme přehlížet tyto stále rostoucí a sporné praktiky na radnicích či krajích, postupně se budeme stále více navracet do předlistopadových vzorců chování. Pro někoho může být způsob uplatňování demokratických pravidel v obcích a krajích jen málo zajímavý. Neplní stránky novin, a mnohdy ani sociálních sítí. Přítom je to věcí zcela zásadního významu pro úroveň demokracie naší země. Protože tady někde vzniká podhoubí pro opětovné návraty totalitních režimů. Pokud to kritizujeme, a někdy docela tvrdě v Maďarsku nebo Polsku, tím méně by to mělo ujít pozornosti u nás. Zítra totiž už může být zase pozdě.
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