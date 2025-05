Ostré tóny členských zemí EU vůči svým kolegům mohou dobrý projekt zcela rozložit

V posledních letech je Maďarsko a teď aktuálně i Slovensko na mušce evropských jestřábů. Předtím to bylo Polsko, ale tam se vyměnila vláda. Přitom se s právním státem v této zemi reálně nic nezměnilo.

V posledních letech je Maďarsko a teď od posledních parlamentních voleb i Slovensko neustále na mušce evropských jestřábů. Předtím to bylo Polsko, ale po nástupu evropského oblíbence Donalda Tuska je tomu jinak. Stačí tak málo – vyměnit vládu a hned jsou dříve „evropské“ výhrady zapomenuty. Přitom se reálně vlastně s právním státem v této zemi nic nezměnilo. Pouze nová vláda nerespektuje nálezy Ústavního soudu, protože se neztotožňuje s jeho personálním složením.

S nástupem Friedricha Merze do křesla německého kancléře se významněji mění ambice této počtem obyvatel a i hospodářskou silou největší země Evropské unie. Friedrich |Merz nejde pro silné výrazy daleko. V Bundestagu prohlásil, že cílem jeho vlády je přeměnit Bundeswehr na nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Teď aktuálně uvedl, „že se Německo nebude konfliktu s Maďarskem a Slovenskem vyhýbat, pokud to takhle půjde dál. Nemůžeme totiž dopustit, aby rozhodování celé EU bylo závislé na malé menšině.“ Primární právo vzniklé smlouvami o fungování Evropské unie přitom jasně stanoví pravidla a práva jednotlivých členských zemí. O poručníkování silnějších zemí tam není ani slovo. U Německa bude jakákoliv snaha o poručníkování ještě mnohem citlivěji vnímána. Prostě Německo stálo za dvěma světovými válkami. Není vhodné tento fakt sice rétoricky zneužívat, ale zapomenout to také nelze.

Včera se 20 zemí Evropské unie (vlastně spíše ministrů těchto zemí pro evropské záležitosti) podepsalo pod prohlášení iniciované Nizozemím, které volá po tom, aby Evropská komise využila všech možných nástrojů vůči Maďarsku k řešení „neblahé“ situace s jeho právním státem, a to aktuálně v souvislosti s právy komunity LGBTQ+. Pod prohlášení se podepsal i náš ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, který je ostatně znám podporou „genderové“ legislativy. Nevím, zda k podpisu takového prohlášení byl nějak vládou zmocněn nebo se jednalo čistě o jeho rozhodnutí. Jako bývalý přededa senátního výboru pro záležitosti Evropské unie jsem byl vícekráte některými evropskými kolegy žádán o podporu ostrých prohlášení ve věci porušování principů prvního státu ať již vůči některým členským či kandidátským zemím EU. Nikdy jsem tak nečinil, protože tato ostrá prohlášení pouze zvyšují vzájemnou nedůvěru a postupně zahušťují atmosféru v Evropské unii. Nehledě na to, že vůči sousedním zemím, které jsu součástí tzv. Visegrádu, se to prostě a jednoduše nedělá.