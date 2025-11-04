Odchod pana kardinála Dominika Duky mne hluboce zasáhl
Málokdy mne v noci napadne pustit televizní přijímač. Dnešního dne k ránu kolem třetí hodiny jsem tak učinil. Zrovna ve chvíli, kdy se objevila ve vysílání České televize „Mimořádná zpráva“. Dominik Duka odešel na věčnost. První spontánní reakcí byl úlek a pocit prázdnoty. Ne nepodobný tomu, který jsem ucítil, když mne opustili moje rodiče a nejbližší příbuzní. Dominika Duku jsem osobně poznal velmi blízko před dvěma léty i v souvislosti s blížícími se stými narozeninami Františka Wiendla, statečného člověka, politického vězně, který v padesátých letech prožil dlouhé roky v komunistickém kriminále za to, že pomáhal k přechodu státní hranice těm, kteří zatoužili po svobodě.
Dominik Duka, sám politický vězeň v osmdesátých letech, jemuž svého času komunistický režim odebral státní souhlas k vykonávání duchovenské činnosti, byl nad jiné povolaným sloužit mši za všechny politické vězně. A to nejen kvůli jeho kardinálské hodnosti. Mše se také odehrála ve vznešené atmosféře, jakoby se na ni vrátil duch konce osmdesátých let a začátku let devadesátých, kdy hlas katolické církve a kardinála Františka Tomáška byl vnímán jako takřka reprezentativní hlas celého národa.
S panem kardinálem Dukou jsem měl možnost prožít celé odpoledne. Oběd s panem kardinálem, Františkem Wiendlem, starosty sousedních obcí a duchovními celého regionu na farmě v Nových Pocinovicích, která byla prostřednictvím Josefa Touše svědkem událostí vedoucích k tzv. monstrprocesům v padesátých letech. Ale také se zastavit v Klenčí u hrobu Jindřicha Šimona Baara i mistra Jindřicha Jindřicha a navštívit obnovující se kostel sv. Mikuláše v Šitboři, rodišti významného středověkého literáta řečeného Jana ze Šitboře a pozdravit členy spolku, který si vytkl za cíl obnovit tamní kostel a pečovat o památku této historické osobnosti.
Obdivoval jsem přitom nadhled a moudrost jeho promluv. Nezapomenutelné chvíle, kterých jsem byl účasten. Skrze osobnosti pana kardinála jsem mohl velmi intenzivně prožít duchovní sílu Slova. Pana kardinála jsem si vždy vážil za jeho statečnost i za pevné postoje, které byly v dnešním mediálním světě někdy velmi problematicky a z mého hlubokého přesvědčení také velmi povrchně a nespravedlivě komentovány. Ale to je úděl vzácných lidí a jejich statečnosti. Proto jsem také v nedávných dnech pozvedl svůj malý hlas na jeho podporu. Dnes jsem tomu velmi rád. Jako kdybych tušil, že zanedlouho budu psát tuto vzpomínku. Odešel úctyhodný člověk, který zasvětil svůj život lásce k Pánu Bohu. Vidím prázdnotu, která jeho odchodem nastala. Věřím ale, že příklad a dílo Domnika Duky bude trvalou inspirací a poučením pro mnohé. Minimálně v tom, že názory takto úctyhodného člověka je na místě respektovat a vážit si jejich síly a přesvědčivosti. Kdo jsme, abychom s ním polemizovali o základních hodnotách naší křesťanské civilizace. Při vnímání své nedostatečnosti a nedokonalosti bych si to nikdy nedovolil.
Vladislav Vilímec
Filip Turek by neměl být ministrem zahraničních věcí.
Případná nominace Filipa Turka na post ministra zahraničí není vhodná. A to přesto, že kontroverzních osobností na tomto postu bylo v unijních státech více.
Vladislav Vilímec
Svobodné volby v České republice versus „demokratické“ volby v Moldavsku
Parlamentní volby v České republice byly napjaté, ale proběhly bez jakékoliv snahy vylučovat tzv. nepohodlné strany ze svobodné soutěže. A to na rozdíl od voleb v Moldavsku, které je kandidátskou zemí ke vstupu do Evropské unie.
Vladislav Vilímec
Dominik Duka v interview ČT
Diskuse paní moderátorky s panem kardinálem se vedla místy ve znatelně vyostřené podobě. Hlavním jablkem sváru byla tak samozřejmá věc, jako je sloužení mše za zemřelého.
Vladislav Vilímec
Zůstane za dvacet let v dnešní podobě ještě Evropská unie?
Volební strany vesměs slibují ve svých programech ochranu zájmů ČR. Ale Evropská unie na nic nečeká a bez ohledu na poštěkávání některých členských států Evropská komise „houževnatě“ pracuje na naplňování Green Dealu.
Vladislav Vilímec
Připomínka okupace Československa podtrhuje agresivní politiku kremelských vládců
Zítra uplyne 57 let od okupace Československa armádami pěti tzv. socialistických států Varšavské smlouvy. Ale také uplyne již 1275 dní od zahájení agrese Ruské federace na Ukrajině, která si vyžádala již bezmála statisíce obětí.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Nacionalisté v Polsku zvou na oslavy nezávislosti předělávkou nacistického plakátu
Nacionalisté v polské Vratislavi použili k pozvání na svůj pochod na svátek polské nezávislosti 11....
Merz chce Syřany pryč. Pozval Šaru do Německa, aby s ním probral deportace
Německý kancléř Friedrich Merz pozval prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru do Německa. Chce...
Starbucks prodává většinu byznysu v Číně. Plánuje v zemi dvacet tisíc kaváren
Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční...
V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí
Úterní ranní požár v ulici Cuřínova v pražském Kamýku zaměstnal tři jednotky hasičů. V prvním patře...
- Počet článků 44
- Celková karma 13,74
- Průměrná čtenost 270x