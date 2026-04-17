Nahradí „Orbánův režim“ nový „režim Petera Magyara“?
V Maďarsku dopadly volby vlastně docela očekávaným způsobem. Po 16 letech vlády Viktora Orbána už bylo delší dobu znát, že je logická výměna nabíledni. Teď jde o to, zda se ta výměna neodehraje dle v poslední době osvědčených not a jaký „režim“ vlastně Magyar vytvoří. Zatím se zdá, že je hodně „opilý“ z úspěchu. Ještě nezasedl do premiérského postu a už odvolává prezidenta republiky, vyhrožuje vypnutím státních ( nebo snad po našem „veřejnoprávních“) sdělovacích prostředků.
Ať už byl Orbán jakýkoliv, přijal porážku bez nějakých zpochybňujících rituálů. Teď se dostane do premiérského postu člověk, který mu věrně sloužil 22 let (!) a měl z toho kariérní profit. O to více se snaží svého dlouholetého chlebodárce napadat a vytvořit iluzi „ já nic, já muzikant“. Zřejmě dojde ke snahám postavit Orbána a jeho skupinu mimo zákon. Možná půjde do nebývalého pokusu vyloučit jeho osobu z možnosti politického návratu. A bude se to dít za souhlasného přikyvování Evropské komise. Protože Magyar je přece „více Evropy“.
Měli bychom zpozornit a takovým pokusům přinejmenším aktivisticky netleskat. Nevím, zda se snažil Viktor Orbán podobným způsobem ničit Ference Gyurcsányho po vítězství ve volbách v roce 2010. Prostě Gyurcsány odešel z očí jako tehdy neúspěšný politik.
O Orbánovi naopak nelze říci, že byl neúspěšný. Vládl 16 posledních let. V evropských demokraciích nezvykle dlouhou dobu. Jak je vidět, i v údajně nespravedlivých volbách byl poražen. Nevím, zda autoři oné terminologické podivnosti „svobodných, ale nespravedlivých voleb“ si snad představovali, že Fidesz neměl dostat ani jeden mandát. Orbán už ale zjevně není tím, čím byl na začátku své kariéry. Zestárl a neuspěla ani jeho předvolební rétorika, rozdělující zemi.
Maďarsko je sice zadlužené, ale nestojí určitě před bankrotem. Pokud bude Peter Magyar pokračovat v takto silných a v podstatě velmi zkratkovitých hodnoceních, tak v Maďarsku situaci sotva zlepší. Evopská unie teď přispěchá na pomoc. A zadržované peníze (dle mého názoru neoprávněně) uvolní. Ale systém „rozděluj a panuj“ sám o sobě žádné zázraky nepřinese. Z mého pohledu jako někdejšího účastníka setkávání parlamentních zástupců V4 nemám důvod na maďarské zástupce a dovolím si říci, i „přátele“ jakkoliv nasazovat. Když mi jednou v osobním rozhovoru někdejší předseda polského eropského výboru vykresloval, jak se s Maďary nedá spolupracovat kvůli jejich postoji k agresi na Ukrajině, odvětil jsem, že přece nedopustíme, aby nás Ruko a jeho agrese na Ukrajinu vzájemně rozeštvala. Geografická pozice i novodobá historie Maďarska je odlišná od té naší historie či historie Polska. Navzdory tomu jsme ale předurčeni ke vzájemné spolupráci. To bychom měli mít vždy na paměti.
Vladislav Vilímec
