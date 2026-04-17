Nahradí „Orbánův režim“ nový „režim Petera Magyara“?

V Maďarsku dopadly volby očekávaným způsobem. Dlouholetého premiéra Viktora Orbána nahradí vítěz voleb Peter Magyar. Je otázkou, co od něj můžeme čekat. Zatím se zdá být ale hodně „opilý“ svým úspěchem.

V Maďarsku dopadly volby vlastně docela očekávaným způsobem. Po 16 letech vlády Viktora Orbána už bylo delší dobu znát, že je logická výměna nabíledni. Teď jde o to, zda se ta výměna neodehraje dle v poslední době osvědčených not a jaký „režim“ vlastně Magyar vytvoří. Zatím se zdá, že je hodně „opilý“ z úspěchu. Ještě nezasedl do premiérského postu a už odvolává prezidenta republiky, vyhrožuje vypnutím státních ( nebo snad po našem „veřejnoprávních“) sdělovacích prostředků.

Ať už byl Orbán jakýkoliv, přijal porážku bez nějakých zpochybňujících rituálů. Teď se dostane do premiérského postu člověk, který mu věrně sloužil 22 let (!) a měl z toho kariérní profit. O to více se snaží svého dlouholetého chlebodárce napadat a vytvořit iluzi „ já nic, já muzikant“. Zřejmě dojde ke snahám postavit Orbána a jeho skupinu mimo zákon. Možná půjde do nebývalého pokusu vyloučit jeho osobu z možnosti politického návratu. A bude se to dít za souhlasného přikyvování Evropské komise. Protože Magyar je přece „více Evropy“.

Měli bychom zpozornit a takovým pokusům přinejmenším aktivisticky netleskat. Nevím, zda se snažil Viktor Orbán podobným způsobem ničit Ference Gyurcsányho po vítězství ve volbách v roce 2010. Prostě Gyurcsány odešel z očí jako tehdy neúspěšný politik.

O Orbánovi naopak nelze říci, že byl neúspěšný. Vládl 16 posledních let. V evropských demokraciích nezvykle dlouhou dobu. Jak je vidět, i v údajně nespravedlivých volbách byl poražen. Nevím, zda autoři oné terminologické podivnosti „svobodných, ale nespravedlivých voleb“ si snad představovali, že Fidesz neměl dostat ani jeden mandát. Orbán už ale zjevně není tím, čím byl na začátku své kariéry. Zestárl a neuspěla ani jeho předvolební rétorika, rozdělující zemi.

Maďarsko je sice zadlužené, ale nestojí určitě před bankrotem. Pokud bude Peter Magyar pokračovat v takto silných a v podstatě velmi zkratkovitých hodnoceních, tak v Maďarsku situaci sotva zlepší. Evopská unie teď přispěchá na pomoc. A zadržované peníze (dle mého názoru neoprávněně) uvolní. Ale systém „rozděluj a panuj“ sám o sobě žádné zázraky nepřinese. Z mého pohledu jako někdejšího účastníka setkávání parlamentních zástupců V4 nemám důvod na maďarské zástupce a dovolím si říci, i „přátele“ jakkoliv nasazovat. Když mi jednou v osobním rozhovoru někdejší předseda polského eropského výboru vykresloval, jak se s Maďary nedá spolupracovat kvůli jejich postoji k agresi na Ukrajině, odvětil jsem, že přece nedopustíme, aby nás Ruko a jeho agrese na Ukrajinu vzájemně rozeštvala. Geografická pozice i novodobá historie Maďarska je odlišná od té naší historie či historie Polska. Navzdory tomu jsme ale předurčeni ke vzájemné spolupráci. To bychom měli mít vždy na paměti.

Autor: Vladislav Vilímec | pátek 17.4.2026 9:59 | karma článku: 5,97 | přečteno: 60x

Vladislav Vilímec

Světoví státníci by měli více naslouchat svatému otci.

Stále častěji jsme konfrontováni s důsledky válečných konfliktů. Papež Lev XIV. nedávno uvedl, že si „nesmíme zvyknout na řinčení zbraní a obrazy války." Velikonoční svátky jsou příležitostí se nad jeho slovy hluboce zamyslet.

1.4.2026 v 9:58 | Karma: 5,47 | Přečteno: 55x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

EET jako marketingový produkt opět na scéně

EET měla svého času přinést znatelný nárůst příjmů do veřejných rozpočtů v řádu desítek miliard Kč. Ale nepřinesla. Teď se o její oživení opět snaží nová vláda Andreje Babiše. A to především z marketingových důvodů.

25.2.2026 v 10:40 | Karma: 8,76 | Přečteno: 142x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Macinkovy spory s prezidentem odvádí pozornost od věcných témat

Několik týdnů sledujeme vyostřený spor předsedy politické strany Motoristé sobě Petra Macinky s prezidentem republiky. Tento mediálně sledovaný spor odvádí naši pozornost od důležitých věcných témat, jakým je státní rozpočet.

12.2.2026 v 15:49 | Karma: 9,71 | Přečteno: 175x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Jaké dědictví ve veřejných rozpočtech odkázala vláda Petra Fialy?

V současné době probíhá intenzivní pře o tom, jaké byly skutečné výsledky hospodaření státu. Platí, že po velmi problematických covidových letech se bývalá vláda Petra Fialy snažila držet veřejné finance pod kontrolou.

14.1.2026 v 10:34 | Karma: 10,36 | Přečteno: 336x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Odchod pana kardinála Dominika Duky mne hluboce zasáhl

Odešel úctyhodný člověk. Pana kardinála jsem si vždy vážil za jeho statečnost a pevné postoje. V našem mediálním svět nebyly vždy přijímány s náležitým respektem. Ale to je bohužel úděl vzácných lidí a jejich statečnosti.

4.11.2025 v 8:30 | Karma: 27,89 | Přečteno: 964x | Politická aréna - pro politiky
Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vladislav Vilímec

  • Počet článků 49
  • Celková karma 7,27
  • Průměrná čtenost 278x
Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

