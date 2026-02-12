Macinkovy spory s prezidentem odvádí pozornost od věcných témat

Několik týdnů sledujeme vyostřený spor předsedy politické strany Motoristé sobě Petra Macinky s prezidentem republiky. Tento mediálně sledovaný spor odvádí naši pozornost od důležitých věcných témat, jakým je státní rozpočet.

Již několik týdnů sledujeme vyostřený spor ministra zahraničních věcí a zároveň ministra životního prostředí a také předsedy politické strany Motoristé sobě Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem. Spor, který vznikl kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem vlády Andreje Babiše, kulminoval nevhodně napsanými „sms“ prezidentskému poradci Petru Kolářovi. Obsah „sms“ prezident Pavel následně zveřejnil a svolal mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní informoval, že dal podnět bezpečnostním složkám k přezkoumání jejich obsahu. Nechci se ale věnovat této „kauze“, která měla své vyústění v hlasování o nedůvěře vlády a také v demonstracích svolaných opětovně se probudivším spolkem Milion chvilek. Pan ministr Macinka by měl v každém případě zvažovat způsob komunikace s prezidentem republiky, jenž je hlavou státu. Těžko si představit, že by například ministři zahraničí takto komunikovali s hlavami států, které jsou konstituční monarchií.

Přesto tento spor, který nemá za dané situace smysluplné řešení, odvádí mediální pozornost od důležitých věcných témat.

Předně je to nový návrh státního rozpočtu na rok 2026. Ten je skutečně sestaven při nerespektování zákonem upravené výše tzv. strukturálního schodku vládních institucí. Ten by v hotovostním vyjádření odpovídal deficitu 237 mld. Kč, jak to ostatně konstatuje Národní rozpočtová rada. Minulá vláda ve svém odmítnutém návrhu využila ještě možnosti navýšit výdaje o částku přesahující minimální zákonný limit 2% výdajů na obranu a také o návratnou finanční výpomoc společnosti EDU na výstavbu jaderné elektrárny Dukovany. To ta stávající vláda neučinila, ale zároveň je na místě dodat, že nějaké ty evidentně chybějící výdaje doplnila. Týká se to především dotace SFDI na výstavbu silniční infrastruktury. Samozřejmě, že nezůstalo jen při této změně. Vláda navýšila dotace na obnovitelné zdroje energie o 14,5 mld. Kč, v kapitole MMR přidala 7,7 mld. Kč pro IROP a také dalších 8 mld. Kč na společnou zemědělskou politiku. Z těch jednotlivých resortů asi v dotacích nejvíce škrtali Motoristé, ale až na Národní sportovní agenturu se jedná o částky nepřesahující obvykle řád několika málo stovek milionů.

Jako přímý pamětník schvalování zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti musím uvést, že tak zmatené projednávání tohoto zákona v době Sobotkovy vlády jen těžko může něco překonat. Původní návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti byl totiž předložen jako ústavní s tím, že pravidla by ústavní zákon doplňovala. Nakonec z toho zůstal jen ten běžný zákon o pravidlech, který byl schválen na základě zcela přepracovaného návrhu rozpočtovým výborem s desítkami dalších pozměňovacích návrhů. Výsledek a koneckonců i legislativní kvalita této normy tomu odpovídá. Později se tento zákon novelizoval ještě několikrát společně s mnoha jinými zákony. Naposledy to bylo v souvislosti s tzv. konsolidačním balíčkem jako jeho částí padesátou sedmou. Větší mediální pozornost však byla věnována jiným změnám.

Nechci hájit nerespektování zákona, ať je jakýkoliv. Ale nová vláda mohla při volebních slibech koaličních partnerů sotva předložit něco jiného. Jednak na to neměla čas a zřejmě ani vůli volební sliby úplně odložit. Stav veřejných financí dobrý není, jakkoliv se můžeme ujišťovat, že stále ještě plníme a budeme plnit maastrichtská kritéria. Ale je otázkou, jak dlouho. Zadlužování veřejných financí totiž pokračuje měrou vysokou. Bohužel to nevyřeší ani současný solidní růst ekonomiky. V minulých volebních obdobích se do mnohých zákonů postupně zakomponovaly valorizační schémata. Ty se zdaleka netýkají jen starobních či invalidních důchodů. Cesta z těchto zákonných valorizací, které ohrožují stabilitu veřejných financí, bude trnitá a pro politické subjekty velmi nelákavá. Ale dříve nebo později se i touto cestou budeme muset vydat.

Autor: Vladislav Vilímec | čtvrtek 12.2.2026 15:49 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Vladislav Vilímec

Jaké dědictví ve veřejných rozpočtech odkázala vláda Petra Fialy?

V současné době probíhá intenzivní pře o tom, jaké byly skutečné výsledky hospodaření státu. Platí, že po velmi problematických covidových letech se bývalá vláda Petra Fialy snažila držet veřejné finance pod kontrolou.

14.1.2026 v 10:34 | Karma: 10,36 | Přečteno: 326x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Odchod pana kardinála Dominika Duky mne hluboce zasáhl

Odešel úctyhodný člověk. Pana kardinála jsem si vždy vážil za jeho statečnost a pevné postoje. V našem mediálním svět nebyly vždy přijímány s náležitým respektem. Ale to je bohužel úděl vzácných lidí a jejich statečnosti.

4.11.2025 v 8:30 | Karma: 27,89 | Přečteno: 964x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Filip Turek by neměl být ministrem zahraničních věcí.

Případná nominace Filipa Turka na post ministra zahraničí není vhodná. A to přesto, že kontroverzních osobností na tomto postu bylo v unijních státech více.

15.10.2025 v 16:11 | Karma: 4,54 | Přečteno: 160x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Svobodné volby v České republice versus „demokratické“ volby v Moldavsku

Parlamentní volby v České republice byly napjaté, ale proběhly bez jakékoliv snahy vylučovat tzv. nepohodlné strany ze svobodné soutěže. A to na rozdíl od voleb v Moldavsku, které je kandidátskou zemí ke vstupu do Evropské unie.

7.10.2025 v 16:49 | Karma: 13,51 | Přečteno: 277x | Politická aréna - pro politiky

Vladislav Vilímec

Dominik Duka v interview ČT

Diskuse paní moderátorky s panem kardinálem se vedla místy ve znatelně vyostřené podobě. Hlavním jablkem sváru byla tak samozřejmá věc, jako je sloužení mše za zemřelého.

18.9.2025 v 10:11 | Karma: 29,80 | Přečteno: 706x | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
7. února 2026  14:55,  aktualizováno  8. 2. 7:59

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Terminál je otevřený jen chvíli a už ho reklamují. Desky se nebezpečně viklají

Žulové desky na nově vybudovaném přestupním terminále v Klatovech se propadají,...
12. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Hned po převzetí nového přestupního terminálu v Klatovech následovala reklamace. Kraj ji uplatňuje...

Dostavba D7 na Lounsku začne příští rok. Bude mít 12 mostů a odolá povodním

ŘSD otevřelo další úsek dálnice D7. Jde o dostavbu dálničního obchvatu Loun....
12. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Poslední úsek dálnice D7 v Ústeckém kraji u Postoloprt na Lounsku se má začít stavět v roce 2027....

vydáno 12. února 2026  16:01

V jedné nejmenované kancelářské budově v širším centru hlavního města...

Dobřany staví 11 bytů v Husově domě na náměstí za 58 mil. Kč, mají dotaci státu

ilustrační snímek
12. února 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Sedmitisícové Dobřany na jižním Plzeňsku zahajují stavbu 11 bytů v historickém Husově domě na...

Vladislav Vilímec

  • Počet článků 46
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 287x
Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.