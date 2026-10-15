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Má smysl volit senátory v jednotlivých senátních obvodech?

Vladislav Vilímec
Po prvním kole senátních voleb se rozpoutal mediální atak na dlouholetého senátora Lumíra Aschenbrennera. Někteří novináři se mu smějí za jeho názor, že plzeňský obvod by měl zastupovat Plzeňák. Podotýkám, že nespravedlivě.

Po prvním kole senátních voleb se rozpoutal mediální atak na dlouholetého senátora Lumíra Aschenbrennera, člověka pevných zásad i z předlistopadového období. Podotýkám, že nespravedlivě. Někteří novináři, ale i komentátoři se mu smějí za jeho názor, že plzeňský obvod by měl zastupovat Plzeňák. A s čím jde do druhého kola voleb jeho soupeř ze STAN, rodák z Tišnova. Hlásá v mírné obměně totéž - “Silný hlas pro silné město. Řehka patří k Plzni“ . A teď posuďte, jaký je v tom rozdíl. Filmový klasik by řekl, „no žádný“.

Ať již v Plzni vyhraje nakonec v senátních volbách kdokoli, musím podotknout, že právě z Plzně je známo, že STAN se vždy přikloní na tu stranu, která mu v dané chvíli více nabízí. Svého času velký bojovník proti Andreji Babišovi, bývalý hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, vstoupivší těsně před krajskými volbami do ČSSD, se později s touto stranou rozešel, když viděl, že jde ke dnu. Přestoupil do STAN uražen tím, že zastupitelé Plzeňského kraje mu odhlasovali, podotýkám na jeho vlastní návrh, odvolání z funkce. Po dalších krajských volbách pak spolu se svými kolegy přemlouval ODS, aby za každou cenu udělala koalici se STAN a Piráty jako hráz proti hnutí ANO. Jak to dopadlo po roce a půl, víme. Titíž lidé učinili obrat o 180% a dnes nejen na kraji ale i ve vedení samotného města bez problémů s ANO spolupracují. Nechci podsouvat generálu Řehkovi podobné úmysly. Ale pouze chci připomenout, že se bezprostředně po skončení ve funkci náčelníka generálního štábu nechal zvolit do správní rady Západočeské univerzity a následně vstoupil do světa politiky. On ale už v ní vlastně byl dávno. Protože jen trochu bystřejší pozorovatel musel vycítit, že to je jeho bytostným zájmem. V tom byl dost jiný, než jeho předchůdci na generálním štábu, a to nakonec i včetně generála Petra Pavla, dnešního prezidenta. Ten si alespoň nechal rozumně určitý čas na rozmyšlenou. Není mým cílem ani jednoho z kandidátů 2. kola senátních voleb v Plzni adorovat. Pouze vzkázat, že ve slibu bojovat za Plzeň v nich žádný rozdíl není. Dostáváme se tím trochu oklikou k otázce, co lidé očekávají od svého senátora. Také jsem jím byl a musím říci, že více než senátor zmůže. Ale přece jen jsem se jako senátor, ale předtím i dlouholetý poslanec, vždy snažil stát při voličích ve svém kraji a dbal na to, aby v legislativě či finančním zaopatření na něho stát nezapomínal. Tedy dělal to, co ode mne voliči právem očekávali.

Autor: Vladislav Vilímec | čtvrtek 15.10.2026 13:09 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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Vladislav Vilímec

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Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

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