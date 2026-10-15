Má smysl volit senátory v jednotlivých senátních obvodech?
Po prvním kole senátních voleb se rozpoutal mediální atak na dlouholetého senátora Lumíra Aschenbrennera, člověka pevných zásad i z předlistopadového období. Podotýkám, že nespravedlivě. Někteří novináři, ale i komentátoři se mu smějí za jeho názor, že plzeňský obvod by měl zastupovat Plzeňák. A s čím jde do druhého kola voleb jeho soupeř ze STAN, rodák z Tišnova. Hlásá v mírné obměně totéž - “Silný hlas pro silné město. Řehka patří k Plzni“ . A teď posuďte, jaký je v tom rozdíl. Filmový klasik by řekl, „no žádný“.
Ať již v Plzni vyhraje nakonec v senátních volbách kdokoli, musím podotknout, že právě z Plzně je známo, že STAN se vždy přikloní na tu stranu, která mu v dané chvíli více nabízí. Svého času velký bojovník proti Andreji Babišovi, bývalý hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, vstoupivší těsně před krajskými volbami do ČSSD, se později s touto stranou rozešel, když viděl, že jde ke dnu. Přestoupil do STAN uražen tím, že zastupitelé Plzeňského kraje mu odhlasovali, podotýkám na jeho vlastní návrh, odvolání z funkce. Po dalších krajských volbách pak spolu se svými kolegy přemlouval ODS, aby za každou cenu udělala koalici se STAN a Piráty jako hráz proti hnutí ANO. Jak to dopadlo po roce a půl, víme. Titíž lidé učinili obrat o 180% a dnes nejen na kraji ale i ve vedení samotného města bez problémů s ANO spolupracují. Nechci podsouvat generálu Řehkovi podobné úmysly. Ale pouze chci připomenout, že se bezprostředně po skončení ve funkci náčelníka generálního štábu nechal zvolit do správní rady Západočeské univerzity a následně vstoupil do světa politiky. On ale už v ní vlastně byl dávno. Protože jen trochu bystřejší pozorovatel musel vycítit, že to je jeho bytostným zájmem. V tom byl dost jiný, než jeho předchůdci na generálním štábu, a to nakonec i včetně generála Petra Pavla, dnešního prezidenta. Ten si alespoň nechal rozumně určitý čas na rozmyšlenou. Není mým cílem ani jednoho z kandidátů 2. kola senátních voleb v Plzni adorovat. Pouze vzkázat, že ve slibu bojovat za Plzeň v nich žádný rozdíl není. Dostáváme se tím trochu oklikou k otázce, co lidé očekávají od svého senátora. Také jsem jím byl a musím říci, že více než senátor zmůže. Ale přece jen jsem se jako senátor, ale předtím i dlouholetý poslanec, vždy snažil stát při voličích ve svém kraji a dbal na to, aby v legislativě či finančním zaopatření na něho stát nezapomínal. Tedy dělal to, co ode mne voliči právem očekávali.
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