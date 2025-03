Jiří Liška byl dlouholetým důstojným reprezentantem Senátu

Takto Gruzie nemůže být součástí Evropské unie

Podpora občanů Gruzie pro vstup do Evropské unie je mimořádně veliká. Ale to neznamená, že by se automaticky promítla do podpory rozdrobené opozice. Pokud v Gruzii nezavládnou normální poměry, země do Evropské unie sotva vstoupí.

1.12.2024 v 12:14 | Karma: 0 | Přečteno: 4x