Jaké procesy koordinoval JUDr. Uhlíř?

JUDr. David Uhlíř měl zřejmě být jakousi reputační posilou v objasňování okolností spojených s darem pana Jiříkovského Ministerstvu spravedlnosti. Výsledek je ale přesně opačný.

Jsem velkým odpůrcem slov, které se postupně stávají naprosto vyprázdněné a možná právě z toho důvodu nadužívané. Jedním z takových slov je „procesování“. Právě proto jsem toto slovo v obměněné variantě použil i v názvu mého zamyšlení.

David Uhlíř byl ústavním soudcem. Jmenoval ho v roce 2014 ještě prezident Miloš Zeman poté, co jej schválil tehdejší Senát. Do Senátu jsem byl zvolen až v roce 2018. Davida Uhlíře jsem tedy znal velmi povrchně jako jednoho z ústavních soudců, jmenovaných prezidentem Zemanem. Po deseti letech u Ústavního soudu skončil a zřejmě skutečnost, že byl jedním z členů kolegia této ctihodné instituce, vedla novou ministryni spravedlnosti Evu Decroix k rozhodnutí o angažmá pana doktora ve věci jakéhosi koordinátora procesu objasňování minimálně politicky nešťastného přijetí bitcoinového daru jejím ministerstvem za éry Pavla Blažka.

Zda měl David Uhlíř být jakousi reputační posilou s argumentem, že přece bývalý ústavní soudce je garantem nezávislosti objasňování „procesů“ spojených s darem, nevíme. V každém případě úloha Davida Uhlíře, nota bene také dlouholetého předlistopadového komunisty, paní ministryni a ODS moc nepomohla. Je naprosto elementární věcí očekávat, že pan doktor svou práci dokončí vypracováním nějaké závěrečné zprávy byť třeba i nevelkého rozsahu o svých zjištěních či doporučeních. Zvláště pak v případě, když se mohl seznámit se všemi podklady, které si na ministerstvu vyžádal, jak ostatně tvrdil.

Jaký je výsledek?

Pan doktor odejel na dovolenou a vzkázal, že nemá důvod žádnou zprávu předkládat, protože již v mezidobí z ministerstva po několika málo týdnech zase odešel. Je na místě kritizovat ministerstvo, že vůbec jeho odchod bez ukončení sjednané práce připustil, ale také i „ctihodného pana doktora“, který si vzal peníze, ale předložit výsledek své práce nehodlá. Pokud chce být skutečně důvěryhodným člověkem, tak ty peníze ve výši údajně 160 tisíc Kč okamžitě vrátí, a to nikoliv darem jako pan Jiříkovský, ale jako sankci za neodvedenou práci.

Vladislav Vilímec

  • Počet článků 38
  • Celková karma 9,27
  • Průměrná čtenost 269x
Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

