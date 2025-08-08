Jaké procesy koordinoval JUDr. Uhlíř?
Jsem velkým odpůrcem slov, které se postupně stávají naprosto vyprázdněné a možná právě z toho důvodu nadužívané. Jedním z takových slov je „procesování“. Právě proto jsem toto slovo v obměněné variantě použil i v názvu mého zamyšlení.
David Uhlíř byl ústavním soudcem. Jmenoval ho v roce 2014 ještě prezident Miloš Zeman poté, co jej schválil tehdejší Senát. Do Senátu jsem byl zvolen až v roce 2018. Davida Uhlíře jsem tedy znal velmi povrchně jako jednoho z ústavních soudců, jmenovaných prezidentem Zemanem. Po deseti letech u Ústavního soudu skončil a zřejmě skutečnost, že byl jedním z členů kolegia této ctihodné instituce, vedla novou ministryni spravedlnosti Evu Decroix k rozhodnutí o angažmá pana doktora ve věci jakéhosi koordinátora procesu objasňování minimálně politicky nešťastného přijetí bitcoinového daru jejím ministerstvem za éry Pavla Blažka.
Zda měl David Uhlíř být jakousi reputační posilou s argumentem, že přece bývalý ústavní soudce je garantem nezávislosti objasňování „procesů“ spojených s darem, nevíme. V každém případě úloha Davida Uhlíře, nota bene také dlouholetého předlistopadového komunisty, paní ministryni a ODS moc nepomohla. Je naprosto elementární věcí očekávat, že pan doktor svou práci dokončí vypracováním nějaké závěrečné zprávy byť třeba i nevelkého rozsahu o svých zjištěních či doporučeních. Zvláště pak v případě, když se mohl seznámit se všemi podklady, které si na ministerstvu vyžádal, jak ostatně tvrdil.
Jaký je výsledek?
Pan doktor odejel na dovolenou a vzkázal, že nemá důvod žádnou zprávu předkládat, protože již v mezidobí z ministerstva po několika málo týdnech zase odešel. Je na místě kritizovat ministerstvo, že vůbec jeho odchod bez ukončení sjednané práce připustil, ale také i „ctihodného pana doktora“, který si vzal peníze, ale předložit výsledek své práce nehodlá. Pokud chce být skutečně důvěryhodným člověkem, tak ty peníze ve výši údajně 160 tisíc Kč okamžitě vrátí, a to nikoliv darem jako pan Jiříkovský, ale jako sankci za neodvedenou práci.
Vladislav Vilímec
Americký veterán a pravidelný host Slavností svobody odešel na věčnost.
Účast amerických veteránů na Slavnostech svobody dodávala po mnohá léta nezaměnitelnou atmosféru jejich průběhu. Odchodem Hermana Geista se v podstatě uzavírá vzácná příležitost setkat se přímo s našimi osvoboditeli.
Vladislav Vilímec
Na vraždu Milady Horákové nesmíme zapomenout
I po 75 letech nelze přejít bez podivu, až kam mohly v té době zajít fanatismus a lidská nenávist. Ti, kteří se podíleli na vraždě čtyř odsouzených v procesu s Miladou Horákovou, zaslouží naprosté opovržení.
Vladislav Vilímec
Pavel Blažek a vedení jeho ministerstva udělalo chybu. Jeho odstoupení je logické.
Pavlu Blažkovi se leccos dobrého v resortu spravedlnosti povedlo. Dnes se ale jeho jméno spojuje s nešťastným přijetím daru pro jeho ministerstvo od osoby v minulosti trestané. Udělal tím bohužel politickou chybu.
Vladislav Vilímec
Ke státnímu rozpočtu je třeba přistupovat s rozvahou a dobrým odhadem budoucího vývoje
Naše veřejné finance jsou v prazvláštním stavu. Máme bohaté kraje, z větší části i obce. Stát je však chudý jako kostelní myš. A ještě k tomu přichází nutnost zvyšovat výdaje na obranu. Není proto čas na nepromyšlené změny.
Vladislav Vilímec
Ostré tóny členských zemí EU vůči svým kolegům mohou dobrý projekt zcela rozložit
V posledních letech je Maďarsko a teď aktuálně i Slovensko na mušce evropských jestřábů. Předtím to bylo Polsko, ale tam se vyměnila vláda. Přitom se s právním státem v této zemi reálně nic nezměnilo.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Oheň u Atén sílí. Přichází těžká noc, bojí se čeští hasiči
Čeští hasiči pomáhají s hašením rozsáhlého požáru u města Keratea nedaleko Atén. Oheň se kvůli...
Zemřel astronaut s českými kořeny Jim Lovell, kapitán proslulého letu Apollo 13
Zemřel astronaut Jim Lovell, kapitán letu Apollo 13, jehož posádku směřující k Měsíci se v roce...
Trump vyzval armádu k boji proti latinskoamerickým kartelům, Mexiko reaguje
Americký prezident Donald Trump dal pokyn ministerstvu obrany, aby se americká armáda zaměřila na...
Vlivná galerie odstranila díla kritizují autoritářství. Na žádost Číny
Jedna z nejvýznamnějších thajských galerií odstranila na žádost Číny z výstavy o autoritářských...
Prodej stavebního pozemku 823 m2, Holice
Holice, okres Pardubice
2 399 000 Kč
- Počet článků 38
- Celková karma 9,27
- Průměrná čtenost 269x