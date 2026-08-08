I nesouhlas se dá projevit akceptovatelným způsobem
V nedávném rozhovoru TN.cz „Napřímo“ byl hostem prezident Václav Klaus. Je zbytečné dodávat nějaká další upřesňování – myslím, že každý ví, že současný prezident ČR je Petr Pavel a že prezidentem ČR v letech 2003-2013 byl Václav Klaus. A proto je po právu Václav Klaus oslovován jako pan prezident a vždy tomu tak bude. Je to podobné, jako kdyby se arcibiskup na penzi oslovoval jako bývalý arcibiskup. Ale to je pouze kosmetická záležitost.
V každém případě rozhovor s někým, kdo byl protokolárně nejvyšším představitelem našeho státu a navíc se nachází již v úctyhodném věku, by se nikdy neměl zvrhnout v nějaký slovní soubor redaktora či redaktorky s tímto pozvaným hostem. A to se přesně stalo v onom rozhovoru. Bohužel to není v poslední době až tak neznámý jev. Podobně tomu bylo i v případě rozhovoru jiných médií s dnes již zvěčnělým kardinálem Dominikem Dukou. I tehdy umělé vytvoření jakési střetové atmosféry fakticky neumožnilo klidnou debatu.
Od začátku napjatá atmosféra rozhovoru s Václavem Klausem vyvrcholila ve spor moderátorky s pozvaným hostem o míru jednoznačnosti jeho vyjádření k příčinám ruské agrese na Ukrajinu. Myslím, že i moderátorka musí znát dlouhodobé názory Václava Klause. Některé lze přijmout bezvýhradně, s některými lze polemizovat či je třeba odmítnout, ale nemělo by se dít tak nepřátelskou formou, jakou předvedla paní redaktorka Adéla Snopová. Ono totiž ani nešlo o potvrzení či nepotvrzení fakticky pravdivé věty, vícekráte pronesené paní redaktorkou, že válku zapříčinilo Rusko a „tečka“. Ale o to, zda je paní moderátoka vůbec připravena respektovat názor prezidenta Václava Klause coby pozvaného hosta.
Nevím, jak by se zachovala paní redaktorka třeba v rozhovoru s dnes podle průzkumů nejdůvěryhodnějším ukrajinským politikem a generálem v jedné osobě Valerijem Zalužným, když by začal tvrdit, že Ukrajina do NATO nikdy nevstoupí. Dokáže si někdo představit, že by taková věta neskončila tvrzením, že jde o proruský postoj a tento názor nahrává Putinovi. A přesto má na takovou větu generál Valerij Zalužnyj jistě právo, pokud je o tom přesvědčen.
V daném rozhovoru Václav Klaus nezpochybňoval, že ve fyzickém slova smyslu Rusko napadlo Ukrajinu. Pouze si dovolil dodat, že válka mezi těmito státy nevznikla v roce 2022, ale v roce 2014 a že mezinárodní společenství tomu nečinně přihlíželo.
Přiznám se, že takovým rozhovorům, jakou byl ten v TN cz. „Napřímo“ většinou vůbec pozornost nevěnuji. Díval jsem se na to pouze z toho důvodu, že hostem byl jeden z nejvýznamnějších politiků, kterého jsme po listopadu 89 měli a svým způsobem dosud máme. Uvažoval jsem, že v nejostřejší situaci rozhovor vypnu. Pokud dochází v současné době k rozdělování společnosti, tak vedení takto vyostřeného rozhovoru jen k takovému rozdělování přispívá.
Pomyslel jsem si, že by také někdo z pozvaných hostů při tak střetově vedených rozhovorech, ve kterých moderátorka do nekonečna naštvaně opakovala slova „Pojďme dál“, mohl mít konečně jednou také odvahu nepoděkovat za takto vedený rozhovor. Možná, že by tím došlo ke změně chování některých redaktorů.
Vladislav Vilímec
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