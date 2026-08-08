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I nesouhlas se dá projevit akceptovatelným způsobem

V nedávném rozhovoru TN.cz „Napřímo“ s prezidentem Václavem Klausem vládla již od jeho začátku velmi napjatá atmosféra. Ta pak vyvrcholila ve spor o míru jednoznačnosti při pojmenování příčin vzniku války na Ukrajině.

V nedávném rozhovoru TN.cz „Napřímo“ byl hostem prezident Václav Klaus. Je zbytečné dodávat nějaká další upřesňování – myslím, že každý ví, že současný prezident ČR je Petr Pavel a že prezidentem ČR v letech 2003-2013 byl Václav Klaus. A proto je po právu Václav Klaus oslovován jako pan prezident a vždy tomu tak bude. Je to podobné, jako kdyby se arcibiskup na penzi oslovoval jako bývalý arcibiskup. Ale to je pouze kosmetická záležitost.

V každém případě rozhovor s někým, kdo byl protokolárně nejvyšším představitelem našeho státu a navíc se nachází již v úctyhodném věku, by se nikdy neměl zvrhnout v nějaký slovní soubor redaktora či redaktorky s tímto pozvaným hostem. A to se přesně stalo v onom rozhovoru. Bohužel to není v poslední době až tak neznámý jev. Podobně tomu bylo i v případě rozhovoru jiných médií s dnes již zvěčnělým kardinálem Dominikem Dukou. I tehdy umělé vytvoření jakési střetové atmosféry fakticky neumožnilo klidnou debatu.

Od začátku napjatá atmosféra rozhovoru s Václavem Klausem vyvrcholila ve spor moderátorky s pozvaným hostem o míru jednoznačnosti jeho vyjádření k příčinám ruské agrese na Ukrajinu. Myslím, že i moderátorka musí znát dlouhodobé názory Václava Klause. Některé lze přijmout bezvýhradně, s některými lze polemizovat či je třeba odmítnout, ale nemělo by se dít tak nepřátelskou formou, jakou předvedla paní redaktorka Adéla Snopová. Ono totiž ani nešlo o potvrzení či nepotvrzení fakticky pravdivé věty, vícekráte pronesené paní redaktorkou, že válku zapříčinilo Rusko a „tečka“. Ale o to, zda je paní moderátoka vůbec připravena respektovat názor prezidenta Václava Klause coby pozvaného hosta.

Nevím, jak by se zachovala paní redaktorka třeba v rozhovoru s dnes podle průzkumů nejdůvěryhodnějším ukrajinským politikem a generálem v jedné osobě Valerijem Zalužným, když by začal tvrdit, že Ukrajina do NATO nikdy nevstoupí. Dokáže si někdo představit, že by taková věta neskončila tvrzením, že jde o proruský postoj a tento názor nahrává Putinovi. A přesto má na takovou větu generál Valerij Zalužnyj jistě právo, pokud je o tom přesvědčen.

V daném rozhovoru Václav Klaus nezpochybňoval, že ve fyzickém slova smyslu Rusko napadlo Ukrajinu. Pouze si dovolil dodat, že válka mezi těmito státy nevznikla v roce 2022, ale v roce 2014 a že mezinárodní společenství tomu nečinně přihlíželo.

Přiznám se, že takovým rozhovorům, jakou byl ten v TN cz. „Napřímo“ většinou vůbec pozornost nevěnuji. Díval jsem se na to pouze z toho důvodu, že hostem byl jeden z nejvýznamnějších politiků, kterého jsme po listopadu 89 měli a svým způsobem dosud máme. Uvažoval jsem, že v nejostřejší situaci rozhovor vypnu. Pokud dochází v současné době k rozdělování společnosti, tak vedení takto vyostřeného rozhovoru jen k takovému rozdělování přispívá.

Pomyslel jsem si, že by také někdo z pozvaných hostů při tak střetově vedených rozhovorech, ve kterých moderátorka do nekonečna naštvaně opakovala slova „Pojďme dál“, mohl mít konečně jednou také odvahu nepoděkovat za takto vedený rozhovor. Možná, že by tím došlo ke změně chování některých redaktorů.

Autor: Vladislav Vilímec | sobota 8.8.2026 21:36 | karma článku: 6,72 | přečteno: 61x

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Vladislav Vilímec

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Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

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