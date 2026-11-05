I když Trumpa nemusím, výsledky amerických voleb mě netěší
S nelíčenou radostí ohlásila některá naše média tzv. katastrofální prohru Republikánů ve volbách do Kongresu. Není to až tak překvapivé. Výsledky se daly čekat, byť nějaká naděje na udržení Senátu pod vlivem Republikánů existovala. Spíše mě zarazilo spuštění těch radostných emocí třeba na Seznamu či na Novinkách. Rovnou troubily, že prohru přivítala naše opozice. Když jsem pozorně dočetl, tak to byli hlavně Piráti a zčáti i TOP 09. Ostatní se drželi určitého odstupu. Piráti jsou samozřejmě úplným antipólem Trumpa. Ostatně už ten jejich nelichotivý název hovoří za mnohé. Vždyť piráti byli synonymem mnoha negativního v dějinách. Podobně jako komunisté. Dodnes je to slovo spojováno s někým, kdo porušuje zákony. Není tedy divu, že Trump podobné strany jako jsou Piráti nesnáší a oni zase nesnáší jeho.
V Americe jsou zklamáni někteří voliči Republikánů z toho, že sliby ekonomicky prosperující země a nízkých nákladů se vůbec nenaplňují. Ba naopak. Deklarovaný mírotvůrce se pustil do válečných tažení proti Iránu. A prozatím se mu nedaří i přes veškeré úsilí dovést válku na Ukrajině do nějaké akceptovatelné dohody. Přesto ve srovnání s Joe Bidenem i Kamalou Harris je to prezident, který má sice své mouchy, ale neváhal se pustit do některých věcí, které byly dříve tabu. Donutil členské země NATO alespoň k plnění 2% výdajů na zbrojení. Silně vnímá, že Evropská unie se stala téměř nereformovatelnou organizací, byť si to stále nechceme nějak přiznat. Bohužel organizací, ze které sami odejít sotva můžeme. Donald Trump je sice vytahovačný, ale na druhé straně dokázal některé věci jasně pojmenovat. Nebál se ani oznámit, že existují dvě pohlaví. Za to byl samozřejmě evropskými konstruktéry pokroku a příznivci všech anomálií silně kritizován. Ale důležité je, že to z jeho úst oficiálně zaznělo. S Donaldem Trumpem sice do Bílého domu vtrhl byznysmen bez skrupulí, ale na druhé straně i s mnoha rozumnými představami. Ví, že nelze prosazovat politiku, která by ve jménu „jakéhosi dobra“ přinesla pro občany ekonomický úpadek. Mnohem více než u jeho demokratických předchůdců akcentuje důraz na společnost svobodných občanů a nikoli na tzv. občanskou společnost. Není příznivcem politických neziskovek, a to samozřejmě vadí u nás těm stranám, které na podporu z této bohatě dotované skupiny spoléhají. Pro mne je počínání Donalda Trumpa ve druhém volebním období docela zklamáním, ale zase ne takovým, abych „křepčil“ na dočasném vítězství levice v Americe.
Vladislav Vilímec
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Vladislav Vilímec
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Vladislav Vilímec
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Vladislav Vilímec
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Vladislav Vilímec
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