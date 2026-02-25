EET jako marketingový produkt opět na scéně

EET měla svého času přinést znatelný nárůst příjmů do veřejných rozpočtů v řádu desítek miliard Kč. Ale nepřinesla. Teď se o její oživení opět snaží nová vláda Andreje Babiše. A to především z marketingových důvodů.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová představila projekt EET 2,0 s podtitulem Tradiční hodnoty, moderní technologie. Součástí prezentace paní ministryně je i plánovaný návrat některých dříve platných daňových slev a zaměstnaneckých benefitů. Proti tomu vcelku nelze nic vážnějšího namítat, ale s EET to souvisí jen okrajově.

Když byla 1. ledna 2023 formálně ukončena Elektronická evidence tržeb, zdálo se, že je to natrvalo. Již předtím léta nefungovala a myslím, že ji tehdy málokdo postrádal. Měla přinést nárůst příjmů veřejným rozpočtům v řádu desítek miliard Kč. Ale nepřinesla. Trajektorie nárůstu daňových příjmů, které mohla teoreticky ovlivnit, se pohybovala zhruba stejně jako předtím v předcovidových letech. Ani v případě daně z příjmu fyzických osob placené na základě daňového přiznání, do jejíhož hotovostního inkasa se vkládala zavedením EET největší naděje, nebyl zaznamenán žádný omračující nárůst. Hotovostní inkaso této daně se po zavedení EET meziročně zvýšilo o 725 milionů korun. Později sice stouplo o 3 miliardy Kč. A pak to v souvislosti s covidem hodně pokleslo. Největší nárůsty inkasa této daně se projevily až v době, kdy bylo EET již zrušeno. V minulém roce narostlo inkaso této daně na nebývalých 21,9 mld. Kč a předstihlo tak i předtím rekordní výběry z let 2007-2008. Ty byly ovšem ovlivněny daleko vyšším zdaněním ještě s použitím 32% daňové sazby v nejvyšším pásmu. Lze tedy jednoduše dovodit, že daleko větší význam pro inkaso této daně v době, kdy se již převážná většina hotovostních plateb provádí buďto platebními kartami nebo QR platbou, má jednoznačně příslušná fáze ekonomického cyklu. Nějaké ať už dobře či špatně míněné špionské metody akorát v minulosti otrávily mnohé podnikatele. Výsledkem tehdejšího experimentu byla postupná likvidace tisíců živnostníků na venkově. Dalo by se předpokládat, že podruhé se už nebude vstupovat do téže řeky. Ale ANO ve svém volebním programu slíbilo toto zapomenuté „haraburdí“ opět oživit. A protože vyhrálo volby, tak se snaží tento programový slib naplnit. Kromě vyostřených debat na politické scéně, jež se stanou zřejmě kouřovou clonou pro neřešení jiných, závažnějších problémů, z toho občané i veřejné rozpočty profitovat nebudou. Je paradoxní, že se recyklace EET koná v situaci, kdy v koalici sedí také Svobodní, jejichž deklaratorním cílem bývalo snížení byrokracie pro malý a střední podnikatelský sektor.

Autor: Vladislav Vilímec | středa 25.2.2026 10:40

Vladislav Vilímec

  • Počet článků 47
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 285x
Do roku 2024 jsem byl senátorem ODS za Domažlicko, Holýšovsko, Klatovsko a Sušicko a v Senátu ČR jsem předsedal Výboru pro záležitosti Evropské unie a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V minulosti jsem byl poslancem, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje a od roku 1990 osmadvacet let místostarostou západočeské Kdyně. V Plzeňském kraji jsem působil také jako náměstek odpovědný za kulturu a památkovou péči, nyní jsem krajským zastupitelem. Na půdě Senátu jsem se snažil hájit zájmy samospráv a prosazovat rozumné úpravy daňových a ekonomických zákonů. V poslední době mě stále častěji trápí omezování svobod občanů a zasahování státu do věcí, kde ho nikdo nepotřebuje. Celý život se věnuji klasické hudbě. Vystupuji na koncertech jako klavírista a občas i houslista, často spolu s bratrem Miroslavem Vilímcem. Housle byly u mne prvním nástrojem. Věnuji se houslové historii a jsem rád, že mohu ještě jako houslista veřejně vystupovat. Společně s bratrem jsem dal impuls k založení Společnosti Jana Kubelíka. Jejím prostřednictvím se snažíme udržovat odkaz legendárního houslového virtuosa; umělce, který byl často srovnáván s velkým Paganinim a jemuž mimo jiné vděčíme i za to, že pomohl na začátku minulého století přežít světově uznávané České filharmonii.

