EET jako marketingový produkt opět na scéně
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová představila projekt EET 2,0 s podtitulem Tradiční hodnoty, moderní technologie. Součástí prezentace paní ministryně je i plánovaný návrat některých dříve platných daňových slev a zaměstnaneckých benefitů. Proti tomu vcelku nelze nic vážnějšího namítat, ale s EET to souvisí jen okrajově.
Když byla 1. ledna 2023 formálně ukončena Elektronická evidence tržeb, zdálo se, že je to natrvalo. Již předtím léta nefungovala a myslím, že ji tehdy málokdo postrádal. Měla přinést nárůst příjmů veřejným rozpočtům v řádu desítek miliard Kč. Ale nepřinesla. Trajektorie nárůstu daňových příjmů, které mohla teoreticky ovlivnit, se pohybovala zhruba stejně jako předtím v předcovidových letech. Ani v případě daně z příjmu fyzických osob placené na základě daňového přiznání, do jejíhož hotovostního inkasa se vkládala zavedením EET největší naděje, nebyl zaznamenán žádný omračující nárůst. Hotovostní inkaso této daně se po zavedení EET meziročně zvýšilo o 725 milionů korun. Později sice stouplo o 3 miliardy Kč. A pak to v souvislosti s covidem hodně pokleslo. Největší nárůsty inkasa této daně se projevily až v době, kdy bylo EET již zrušeno. V minulém roce narostlo inkaso této daně na nebývalých 21,9 mld. Kč a předstihlo tak i předtím rekordní výběry z let 2007-2008. Ty byly ovšem ovlivněny daleko vyšším zdaněním ještě s použitím 32% daňové sazby v nejvyšším pásmu. Lze tedy jednoduše dovodit, že daleko větší význam pro inkaso této daně v době, kdy se již převážná většina hotovostních plateb provádí buďto platebními kartami nebo QR platbou, má jednoznačně příslušná fáze ekonomického cyklu. Nějaké ať už dobře či špatně míněné špionské metody akorát v minulosti otrávily mnohé podnikatele. Výsledkem tehdejšího experimentu byla postupná likvidace tisíců živnostníků na venkově. Dalo by se předpokládat, že podruhé se už nebude vstupovat do téže řeky. Ale ANO ve svém volebním programu slíbilo toto zapomenuté „haraburdí“ opět oživit. A protože vyhrálo volby, tak se snaží tento programový slib naplnit. Kromě vyostřených debat na politické scéně, jež se stanou zřejmě kouřovou clonou pro neřešení jiných, závažnějších problémů, z toho občané i veřejné rozpočty profitovat nebudou. Je paradoxní, že se recyklace EET koná v situaci, kdy v koalici sedí také Svobodní, jejichž deklaratorním cílem bývalo snížení byrokracie pro malý a střední podnikatelský sektor.
Vladislav Vilímec
Macinkovy spory s prezidentem odvádí pozornost od věcných témat
Několik týdnů sledujeme vyostřený spor předsedy politické strany Motoristé sobě Petra Macinky s prezidentem republiky. Tento mediálně sledovaný spor odvádí naši pozornost od důležitých věcných témat, jakým je státní rozpočet.
Vladislav Vilímec
Jaké dědictví ve veřejných rozpočtech odkázala vláda Petra Fialy?
V současné době probíhá intenzivní pře o tom, jaké byly skutečné výsledky hospodaření státu. Platí, že po velmi problematických covidových letech se bývalá vláda Petra Fialy snažila držet veřejné finance pod kontrolou.
Vladislav Vilímec
Odchod pana kardinála Dominika Duky mne hluboce zasáhl
Odešel úctyhodný člověk. Pana kardinála jsem si vždy vážil za jeho statečnost a pevné postoje. V našem mediálním svět nebyly vždy přijímány s náležitým respektem. Ale to je bohužel úděl vzácných lidí a jejich statečnosti.
Vladislav Vilímec
Filip Turek by neměl být ministrem zahraničních věcí.
Případná nominace Filipa Turka na post ministra zahraničí není vhodná. A to přesto, že kontroverzních osobností na tomto postu bylo v unijních státech více.
Vladislav Vilímec
Svobodné volby v České republice versus „demokratické“ volby v Moldavsku
Parlamentní volby v České republice byly napjaté, ale proběhly bez jakékoliv snahy vylučovat tzv. nepohodlné strany ze svobodné soutěže. A to na rozdíl od voleb v Moldavsku, které je kandidátskou zemí ke vstupu do Evropské unie.
